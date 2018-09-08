 Порошенко: ВР должна избрать новый состав ЦИК. Это важно для проведения честных выборов президента и парламента

Об этом заявил Президент в интервью житомирскому телеканалу "СК1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отвечая на вопрос о разблокировании выборов в 127 новосозданных территориальных общинах, Порошенко отметил, что государство должно помочь жителям созданных общин взять на себя ответственность за собственную судьбу.

По его словам, если есть какие-то несогласованности в законодательстве, то Верховная Рада должна немедленно принять решение о разблокировании процесса.

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"Если для этого нужно решение Центральной избирательной комиссии, опять-таки ВР должна рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК. Это важно не только для создания объединенных территориальных общин, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов президента и парламента в следующем году", - добавил президент.

Он отметил, что только в первом чтении проголосована конституционная реформа по децентрализации.

"Но я убежден, что мы будем решительно двигаться вперед, и мы уже имеем результаты", - сказал он.

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