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 Порошенко: ВР должна избрать новый состав ЦИК. Это важно для проведения честных выборов президента и парламента

Парламент должен избрать новый состав ЦИК и принять решение о разблокировании избирательного процесса в объединенных территориальных общинах.

Об этом заявил Президент в интервью житомирскому телеканалу "СК1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отвечая на вопрос о разблокировании выборов в 127 новосозданных территориальных общинах, Порошенко отметил, что государство должно помочь жителям созданных общин взять на себя ответственность за собственную судьбу.

По его словам, если есть какие-то несогласованности в законодательстве, то Верховная Рада должна немедленно принять решение о разблокировании процесса.

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"Если для этого нужно решение Центральной избирательной комиссии, опять-таки ВР должна рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК. Это важно не только для создания объединенных территориальных общин, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов президента и парламента в следующем году", - добавил президент.

Он отметил, что только в первом чтении проголосована конституционная реформа по децентрализации.

"Но я убежден, что мы будем решительно двигаться вперед, и мы уже имеем результаты", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085195
 
 
 Топ комментарии
 
Елена Лукаш стала ведущей в "Субъективных итогах" на телеканале NewsOne.

А был бы в Украине избираемый генпрокурор, а не случайно попавшие на это место проходимцы, озвучивать она могла бы только лишь точное время, живя под шконкой в переполненной "хате". И только по требованию.
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Я призначити алкаша Югіка Генеральним прокурором шоколадному баризі вистачило однієї доби а ось з органами які мають проводити вибори все якось не складається ба навіть підрахуя Охендовського орденом нагородив. Дволичності і брехні цього шоколадного покидька немає меж.
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Петя - хто тобі заважає подати нормальні кандидатури, щоб за них проголосувала Рада? Може менше треба тобі в підкилимні ігри гратися? Цейтнот вже.. Менше семи місяців тобі залишилось..
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Елена Лукаш стала ведущей в "Субъективных итогах" на телеканале NewsOne.

А был бы в Украине избираемый генпрокурор, а не случайно попавшие на это место проходимцы, озвучивать она могла бы только лишь точное время, живя под шконкой в переполненной "хате". И только по требованию.
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Дай угадаю состав ЦИК-а:
Медведчук
Бойко
Лукаш
И т.п. биомусор.
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Це "президент майдану" такім чином намагається мобілізувати виборців "ПР"проти"реваншу" Порошенко: ВР має обрати новий склад ЦВК. Це важливо для проведення чесних виборів президента і парламенту - Цензор.НЕТ 2052
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Петя - хто тобі заважає подати нормальні кандидатури, щоб за них проголосувала Рада? Може менше треба тобі в підкилимні ігри гратися? Цейтнот вже.. Менше семи місяців тобі залишилось..
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ПЕтя окружил себя такими же как и он сам кому орден кому должность и так гребет под себя что скоро и харя треснет Порошенко: ВР должна избрать новый состав ЦИК. Это важно для проведения честных выборов президента и парламента - Цензор.НЕТ 729
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вот урод...на второй срок лезет...не дай Боже такому случиться
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Ну, хоть на колени не буцкаются, как перед )(уйлом... Пока, во всяком случае....
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Я призначити алкаша Югіка Генеральним прокурором шоколадному баризі вистачило однієї доби а ось з органами які мають проводити вибори все якось не складається ба навіть підрахуя Охендовського орденом нагородив. Дволичності і брехні цього шоколадного покидька немає меж.
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орден мудрого охендовскому за построенную будку?чы таки за выборы?
"государство должно помочь жителям созданных общин взять на себя ответственность за собственную судьбу."
петросянище...
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свободные и честные выборы могут обеспечить только верные и преданные петрушке люди , все остальные - аХенты кремля
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Какие честные выборы и Гибридного Президента ???? Честные выборы и о политике Порошенко забудут навсегда:
Просрал и Крым ,
Просрал Донбасс,
Пришёл просить прощения,
Вот только грош его словам,
Куда уж нам, если он им не верит сам.
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Выглядит как замыливание зенек "иностранным партнерам", я хотел цик поменять, вынес на рассмотрение Рады новый состав, а там все спелись с охендовским и его менять не захотели ...
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При Порошенко честные выборы невозможны в принципе, даже тупой зек Янукович со своим админресурсом занимался фальсификациями, а его коллега по партии будет и подавно.
Задача - не дать Пете голосов, при мизере который он имеет сейчас, даже фальсификации ничего не дадут, а пойти против абслютного большинства он не решится.
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ЧОМУ НЕ ЗМІНЮЮТЬ ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО МАЛЬДІВСЬКІ ЗЛОДІЇ?
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Честными выборы никогда небыли, да и вряд ли будут, пока у власти такие лжецы.
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Если делить по-честному, то поровну хрен получится.
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Если власть сменится, это означает конец сладкой жизни Порошенко. Его загнобят как Беню. Поэтому он должен бороться до конца.
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Первый признак брехни,когда чел говорит о честности...))))))))
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Согласие по новый ЦВК говорит только об одном , Педро больше не боится выборов , а это в свою очередь может означать , что либо у него есть договоренность с каким то рейтинговым кандидатом , либо ему в Штатах пообещали , что закроют глаза на массовые фальсификации .
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Скоріш за все останню офіційну поїздку перед виборами запланував у Ізраїль.
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Петро Олексійович кроми всім відомих чеснот,ще й ювелір,дуже тонко перевів стрілки з себе на "друзів" по ремеслу з реактивною швидкістю,ще й року,чи може трохи більше,не пройшло як його просили прискорити обновити ЦВК.
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Вот жеж мерзкий моральный уродец, или он думает что все уже забыли, что именно он три года, в нарушение конституции, не подавал кандидатур членов ЦИК, а когда подал, то выбрал самые спорные варианты? И вот теперь пытается спихнуть всю вину на Раду.
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Порошенко: ВР должна избрать новый состав ЦИК. Это важно для проведения честных выборов президента и парламента

Угу,мы поняли.Для барыги честные выборы,это когда лалита и её банда останется на своих местах.....
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А что Порошенко со своим рейтингом на уровне статистической погрешности ждет от честных выборов?
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из уст этого ублюдка фраза о честных выборах звучит как очередная насмешка над крепостными.

житы па-навому.
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Обратите внимание Барыга уже не говорит об изменения закона обвыборах....
И в это вся мерзская суть этого негодяя и путинского агента.
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Хтоб говорив про чесні вибори, - тількі не агент ФСБ Лоліта)))

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: ВР должна избрать новый состав ЦИК. Это важно для проведения честных выборов президента и парламента
 
 
 
 
 
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