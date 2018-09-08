 Порошенко: ВР должна избрать новый состав ЦИК. Это важно для проведения честных выборов президента и парламента

Об этом заявил Президент в интервью житомирскому телеканалу "СК1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отвечая на вопрос о разблокировании выборов в 127 новосозданных территориальных общинах, Порошенко отметил, что государство должно помочь жителям созданных общин взять на себя ответственность за собственную судьбу.
По его словам, если есть какие-то несогласованности в законодательстве, то Верховная Рада должна немедленно принять решение о разблокировании процесса.
"Если для этого нужно решение Центральной избирательной комиссии, опять-таки ВР должна рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК. Это важно не только для создания объединенных территориальных общин, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов президента и парламента в следующем году", - добавил президент.
Он отметил, что только в первом чтении проголосована конституционная реформа по децентрализации.
"Но я убежден, что мы будем решительно двигаться вперед, и мы уже имеем результаты", - сказал он.
А был бы в Украине избираемый генпрокурор, а не случайно попавшие на это место проходимцы, озвучивать она могла бы только лишь точное время, живя под шконкой в переполненной "хате". И только по требованию.
Медведчук
Бойко
Лукаш
И т.п. биомусор.
"государство должно помочь жителям созданных общин взять на себя ответственность за собственную судьбу."
петросянище...
Просрал и Крым ,
Просрал Донбасс,
Пришёл просить прощения,
Вот только грош его словам,
Куда уж нам, если он им не верит сам.
Задача - не дать Пете голосов, при мизере который он имеет сейчас, даже фальсификации ничего не дадут, а пойти против абслютного большинства он не решится.
Угу,мы поняли.Для барыги честные выборы,это когда лалита и её банда останется на своих местах.....
житы па-навому.
И в это вся мерзская суть этого негодяя и путинского агента.