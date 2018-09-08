 "Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Об этом говорится в заявлении Священного Синода Российской Православной Церкви от 8 сентября 2018 года, передает Цензор.НЕТ.
"Священный Синод Русской Православной Церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве. Данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви (2-е правило II Вселенского Собора; 20-е правило Трулльского Собора; 13-е правило Антиохийского Собора; 3-е, 11-е и 12-е правила Сардикийского Собора). Оно полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине", - говорится в заявлении.
"Решение Константинопольского Патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии православным верующим Украины принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса. В оправдание своего вмешательства в дела иной Поместной Церкви Константинопольский Патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал. Данные действия заводят в тупик отношения между Российской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия. Священный Синод Российской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают. Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - пригрозили в РПЦ.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
Обосрутся прямо в свои платья, что ли?)) запасаемся попкорном.)
Воронеж напружився...
Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.
"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", - сказал иерарх.
Гундяй или реально рассчитывает стать главным православным попом и объявить еретиками всех, кто не с ним, или, по аналогии со своим мелкорослым кентом, понты садит.
Стільки бруду , брехні , пересмикувань буде вилито на Варфоломея , як ще небуло ніколи в християнському світі . Тупорилі козлорогі перейдуть всі розумні межі .
Крим захоплювали "ввічливі люди" , конфлікти у відношенні до майбутньої УАПЦ будуть розпалювати "молоді люди спортивної статури" з різних ПОП , на кшталт "Радомиру" ну і "кізячки" з Лаври . Вони вже сьогодні готові і до моменту "Х" , жаль що СБУ зайняте "горіховими та бізнесовими справами " , якщо і реагуватиме то запізно . Вже сьогодні мають сидіти під арештом Новінський , Вілкул , Скорик і інша гундяєвска рашистська сволота , а також причетні до цього "молоді люди спортивної статури " . Москва , прикрившись брехнею ,на своїх пропагандонських світових каналах , піде на самий кривавий варіант утримання України в лабетах Москви . Втрата такого шматка церковної території смертельне для путєнської церкви , тому і буде задіяно Мордором , в цій війні всі найчорніші технології . Жаль, що зайнятим своє кишенею чиновникам не до майбутнього конфлікту , який москва готує в Україні.
расматривается "многоходовочка".
1)полоний и "новичок" одновременно..
2) побег Рубана и Савченко с вооружением их гранатами и минометом..
3) организация новой ячейки "бомберов" в Киеве: Мочанов - Монтян..
...
6) наложение анафеми "на все,что движется " "не в каноническом рузьке мире" )))
Какие? Путина богом назначите?
Гундй примет ислам?
будут травить греческого главного попа новичком - та же причина.
1. РПЦ повністю володіє і керує УПЦ МП, як своїм філіалом і таким чином незаконно втручається у процеси розвитку православного віросповідання в Україні.
2. РПЦ, як помісна церква незаконно перешкоджає створенню в Україні автокефалії та єдиної помісної УПЦ.
3. РПЦ незаконно перекладає на себе повноваження Вселенської Православної Церкви.
4. РПЦ вдалася до прямих погроз особисто вселенському патріарху Ворфоломію, та секретаріату Вселенського Собору Конс. партріархата.
То, яка ж тоді насправді є розкольницька церква, якою РПЦ і УПЦ МП називають УПЦ КП?
Мова же йде про надання автокефалії усім об"єднаним православним церквам України для створення в Україні єдиної помісної УПЦ. Хіба справжні віряни мають заважати такій справі?
То, що ж це за церква - РПЦ? Відповідь лежить на поверхні.
Я би оголосив конкурс на найкращу назву нової московської секти..
мій варіант -"Свідки Путіна" (виключно у даному випадку в Україні писати призвіще цього укурка ,щоб заохотити "вату"... )))))
говорят крест их, по праву силы и ответной реакции
клоуны... никакой веры... сплошной биднес и рейдертсво...
ну где тут духовность ?
Выписка из рассекреченных бумаг КГБ КДБ, которые признаются аргивистами как одно из бесспорных свидетельств служби святейшего в органах. Также есть публикаци где "В.Путин проговорился: что никакой УПЦ (МП) не существет. Есть оккупационная РПЦ в Украине"
При этом всячески игнорируется тот факт, что Киевская митрополия несравненно старшая и «более каноничная» нежели московская ордынская.
А предстоятель УПЦ (МП) «Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины» он по сути продажный российский холуй который навязуется Украине из за границы во вражеской Москве, возглавляемым Московским патриархом, Архиерейским Собором, из числа, утвержденных Московским же патриархом, кандидатов, и - Московским патриархом - утверждается на должность. (См. Устав Русской Православной Церкви)
Вот и получается что по украинской земле рыскают озверелые толпы попов бандитов -сепаратистов присланыхх вражеской РПЦ которые пропогандируют и поддерживают оккупацию российскими фашистами захватчиками суверенной украинской земли Крыма и Донбасса .
А с какого перепугу патриарх Варфоломей должен что-то согласовывать с гундяем? Гундяй есть от большой пизды козырьком? Да вроде бы нет, просто агентишка кэбэшный в прошлом. Так что хочется этому челу пожелать прогулки на хуй да мелкими шажками (и это я еще мягко выразился)
http://www.interfax.ru/world/628457
http://defence-line.org/2018/09/postxristianskaya-moskoviya/
Он рассказал подробности поездки патриарха Кирилла в Стамбул к Константинопольскому патриарху Варфоломею. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно»(***Варфоломій підло не випив полоній,що йому пропонували), - сообщил митрополит.
Иларион отметил, что если Константинополь «доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии [Украине], это значит, что автокефалию получит группа раскольников». «Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем»(*** )))))))))))))) ), - заявил он.
Не знаю, какую гадость они начнут сейчас придумывать, но мало не покажется. Надеюсь, у нас в стране есть СБУ.
найімовірніше буде кривава провокація з використанням "богобоязнених парафіянок " (упоротої вати).
СБУ надіюсь,СПРАЦЮЄ..
Інакше Порошенко ВТРАТИТЬ ВСЕ (ПРОГРАЄ ВИБОРИ)..
Котак Моржовый08.09.2018 в 19:11
нет Бога,кроме Путина,и Чубайс - Пророк его. Иншалла !
Припекло путинских гб-попов У гундяевцев, погоны из-под рясы мешать стали
Изменен 08.09.2018 в 19:11
Украина гундяя послала следом за путиным- наххххххуй
Рпц теперь только за куй константинополь укусить может
08.09.2018 в 19:10
Давно пора всю верхушку РПЦ разогнать и собрать новую из других православных церквей, не отравленных ядом цинизма, мракобесия, сребролюбия и властолюбия.
Эй лента за лентою набои подавай украинский повстанче в бою не видступай,
"Бывшая комсомольская активистка, а ныне настоятельница Одесского Свято-Михайловского женского монастыря, Серафима обещает сжечь себя в случае предоставления УПЦ Томоса."
-Ловим на слове, матушка...
И спичек дадим.
Да мы́ такие )))
я
Вот кто, оказывается, настоящие раскольники и сатанисты - москальские сатанисты, проповедники рюзьге мира,а не Христа, москальские попы-гэбисты.
как в воду глядел
Серьезно? А с каких пор Вселенский Патриарх стал поместной церковью? Русня как всегда несет полную пургу.
Но и это рисковано.
http://www.interfax.ru/world/628466
(РПЦ)