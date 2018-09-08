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Все про:Варфоломей (82) РПЦ (400) автокефалия (105)

 "Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Российская православная церковь угрожает ответными действия на назначение Вселенским партриархом Варфоломеем экзархов в Украину.

Об этом говорится в заявлении Священного Синода Российской Православной Церкви от 8 сентября 2018 года, передает Цензор.НЕТ.

"Священный Синод Русской Православной Церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве. Данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви (2-е правило II Вселенского Собора; 20-е правило Трулльского Собора; 13-е правило Антиохийского Собора; 3-е, 11-е и 12-е правила Сардикийского Собора). Оно полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)

"Решение Константинопольского Патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии православным верующим Украины принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса. В оправдание своего вмешательства в дела иной Поместной Церкви Константинопольский Патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал. Данные действия заводят в тупик отношения между Российской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия. Священный Синод Российской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают. Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - пригрозили в РПЦ.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085194
 
 
 Топ комментарии
 
В ответных действиях никто не сомневается, только понту от них?. Уже никогда РПЦ не сможет так эффективно гадить Украине как в последние 10 лет. Никогда! Как бы они не хотели. Поезд ушел. Пройдут годы Кирилла не будет, Путина не будет, может проклятого Кремля не будет, а Украинская Церковь будет!!
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Предлагаю в Верховной Раде вместо кресел поставить табуретки. Уснул - упал. А к потолку верёвку... Упал - повис.
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Мы вам Ляшко подарим . Так шо успокойтесь недоразвитые .
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Я теж дуже радий, що вас, хохлів, поперло від мойого комменту. Ще більше вас (та й нас) попре від знецінення гривні в найближчому часі. З томосом вас, та з спустілими гаманцями! Мене в спам, а тобі лайки. Але лайками сит не будеш.
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Новінський, сука православна, перелогінься.))
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Чето не могу найти про водочку твою ответку мне. Может удалили. Это ж не я придумал про водочку, а наше правительство подняло указом розничные цены на выпивку. На газ тоже планируют поднять. Так что это не ко мне, Миша, а к Володе Гройсману.
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И чАво сделает гундяйка и мокшанско-сарайские попы?
Обосрутся прямо в свои платья, что ли?)) запасаемся попкорном.)
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Они ж написали: "реальную угрозу единству всего мирового Православия ", то есть угрожают отделением. Они там под коксом реально берега попутали. Но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют "Зустрічні дії Московського патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 4849
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"Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время." © мокшанський сатанат
Воронеж напружився... "Зустрічні дії Московського патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 579
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Ну вот:
Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.
"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", - сказал иерарх.
Гундяй или реально рассчитывает стать главным православным попом и объявить еретиками всех, кто не с ним, или, по аналогии со своим мелкорослым кентом, понты садит.
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Свою антиукраїнську політику попочєкістський москпархат висловлював вже сотні разів,багато честі їм виділяють, єдине чого вони заслужили,це копняків і нагайками гнати на Запорєбрік.
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Гнать этих тараканов,русских попов из Украины
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І що зроблять? Вивезуть до Московії останні святині з Лавр і позабирають все що тільки можна з церков, які готові піти до Української Церкви?
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к сожалению рузгие всегда гадят, как могут
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Сосите хуй москали 😂😂 , будете пиздеть , так Варфоломей еще поднимет вопрос легитимности московского патриархата , который реально под вопросом 😆😆. Рукописи не горят 😃, все знают что в заложники был взят патриарх греческий когда вам через шантаж ее продал )))
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В подвале несколько месяцев Иеремию II голодом морили, пока он патриархат не подписал при Годунове...
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Так Гундяя могут из генералов опять в полковники разжаловать...
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ПЕДРИЛЛА ГУНДЯЕВ И ЧАПЛИНД ДАДУТ ДРЫЩЯ


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Будет ответная мера: новичок, освященный Гундяем
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Демонстрація всієї палітри московської підлості ще попереду .
Стільки бруду , брехні , пересмикувань буде вилито на Варфоломея , як ще небуло ніколи в християнському світі . Тупорилі козлорогі перейдуть всі розумні межі .
Крим захоплювали "ввічливі люди" , конфлікти у відношенні до майбутньої УАПЦ будуть розпалювати "молоді люди спортивної статури" з різних ПОП , на кшталт "Радомиру" ну і "кізячки" з Лаври . Вони вже сьогодні готові і до моменту "Х" , жаль що СБУ зайняте "горіховими та бізнесовими справами " , якщо і реагуватиме то запізно . Вже сьогодні мають сидіти під арештом Новінський , Вілкул , Скорик і інша гундяєвска рашистська сволота , а також причетні до цього "молоді люди спортивної статури " . Москва , прикрившись брехнею ,на своїх пропагандонських світових каналах , піде на самий кривавий варіант утримання України в лабетах Москви . Втрата такого шматка церковної території смертельне для путєнської церкви , тому і буде задіяно Мордором , в цій війні всі найчорніші технології . Жаль, що зайнятим своє кишенею чиновникам не до майбутнього конфлікту , який москва готує в Україні.
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Тепер вимагається особлива увага до гебешних попів від СБУ. Бо безмозглої вати у нас вистачає, а маніпулювати ватою гундяєвці вміють.
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Так Гундяй разом з Онуфрієм може і до анафеми від Варфоломея добалакатись)) "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 9529
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А потом аутодофе и костер, как первопечатнику Федору. Придется патриарху Варфоломею во Львов переезжать
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Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

расматривается "многоходовочка".

1)полоний и "новичок" одновременно..
2) побег Рубана и Савченко с вооружением их гранатами и минометом..
3) организация новой ячейки "бомберов" в Киеве: Мочанов - Монтян..

...
6) наложение анафеми "на все,что движется " "не в каноническом рузьке мире" )))
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"Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время"
Какие? Путина богом назначите?
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"Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время"

Гундй примет ислам?
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будут травить киевского попа новичком - ему уже 85 лет, здоровия слабое.

будут травить греческого главного попа новичком - та же причина.
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"...вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на..." Гундяев, ты в курсе, что ложится лично на тебя большинством украинцев? "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 9658 "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 9891
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Ця заява означає:
1. РПЦ повністю володіє і керує УПЦ МП, як своїм філіалом і таким чином незаконно втручається у процеси розвитку православного віросповідання в Україні.
2. РПЦ, як помісна церква незаконно перешкоджає створенню в Україні автокефалії та єдиної помісної УПЦ.

3. РПЦ незаконно перекладає на себе повноваження Вселенської Православної Церкви.
4. РПЦ вдалася до прямих погроз особисто вселенському патріарху Ворфоломію, та секретаріату Вселенського Собору Конс. партріархата.

То, яка ж тоді насправді є розкольницька церква, якою РПЦ і УПЦ МП називають УПЦ КП?
Мова же йде про надання автокефалії усім об"єднаним православним церквам України для створення в Україні єдиної помісної УПЦ. Хіба справжні віряни мають заважати такій справі?
То, що ж це за церква - РПЦ? Відповідь лежить на поверхні.
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характерно высказывание старшего научного сотрудника Института российской истории РАН, заместителя председателя Императорского православного палестинского общества Николая Лисового в начале июля 2008 года: «Константинопольская церковь, начиная с 1917 года, всё время пытается работать против России и Русской православной церкви. Она работает вместе с НАТО на отрыв Украины от России»[41]. "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 8795
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мокшанская церковь плавно превращается в секту "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 5969
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Треба допомогти ..))
Я би оголосив конкурс на найкращу назву нової московської секти..


мій варіант -"Свідки Путіна" (виключно у даному випадку в Україні писати призвіще цього укурка ,щоб заохотити "вату"... )))))
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Не верно.Ванга однажды сказала,что рашкой будет управлять какающий мальчик.Люди удивились и совершенно ничего не поняли.Расшифровка пришла в головы позже:POO TEEN -пу тин ,срущий юноша.Вот вам и Ванга.
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Poo tin - банка гавна, put in - усрацца, путень, мардовское - назначенный. Бох не фраер и назначил мардве обосравшегосся ссаря.
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теряюсь в догадках, накладут на себя руки или в штаны?
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Неужели Членина подымут и канонизируют? В предвкушении какой очередной маразм выкинет Рашка.
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черти взбунтовались
говорят крест их, по праву силы и ответной реакции

клоуны... никакой веры... сплошной биднес и рейдертсво...
ну где тут духовность ?
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ох сссучари закрутились як вужі на пательні!!!
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А почему глава якобы "Украинской православной церкви но МП", обращается к своему московскому повелителю патриарху Московскому и якобы всея Руси? ( только где в этой лапотной не славянской орде паРаше Русь) Кириллу не иначе как "Ваше Святейшество, Святейший Владыко и Отец!", и от него получает свое «вассальное» прозвище "блаженнейший".
Выписка из рассекреченных бумаг КГБ КДБ, которые признаются аргивистами как одно из бесспорных свидетельств служби святейшего в органах. Также есть публикаци где "В.Путин проговорился: что никакой УПЦ (МП) не существет. Есть оккупационная РПЦ в Украине"
При этом всячески игнорируется тот факт, что Киевская митрополия несравненно старшая и «более каноничная» нежели московская ордынская.
А предстоятель УПЦ (МП) «Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины» он по сути продажный российский холуй который навязуется Украине из за границы во вражеской Москве, возглавляемым Московским патриархом, Архиерейским Собором, из числа, утвержденных Московским же патриархом, кандидатов, и - Московским патриархом - утверждается на должность. (См. Устав Русской Православной Церкви)
Вот и получается что по украинской земле рыскают озверелые толпы попов бандитов -сепаратистов присланыхх вражеской РПЦ которые пропогандируют и поддерживают оккупацию российскими фашистами захватчиками суверенной украинской земли Крыма и Донбасса .
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О как!!! Данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (С)
А с какого перепугу патриарх Варфоломей должен что-то согласовывать с гундяем? Гундяй есть от большой пизды козырьком? Да вроде бы нет, просто агентишка кэбэшный в прошлом. Так что хочется этому челу пожелать прогулки на хуй да мелкими шажками (и это я еще мягко выразился)
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РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

http://www.interfax.ru/world/628457
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дальше они предадут анафеме Варфоломея и иже с ним. У нас объявят, что они не признают решений анафемы, не будут подчиняться автокефалии, экзархам и т.п., будут настраивать сумасшедших бабок Страшные вещи нас ждут. Они так просто не уйдут.
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Они не просто растоптали евангелические принципы, они пошли на разрушение принципов уже церковных. Называя себя христианами, они прямо и открыто выступили против вселенского патриархата и заявили о том, что готовятся прекратить с ним евхаристическое общение. Это при том, что любая христианская церковь имеет свою определенную структуру и систему подчинения. Она формировалась по мере распространения православия. Понятно, что если источником православия был Константинополь, то он и является центром православия, и в его полномочия входят вопросы дальнейшего распространения православия, в частности - разрешение возникающих споров. Если такая структура признается, то находящаяся в этой структуре церковь, может называться православной, ибо именно Константинополь и дает эту самую принадлежность. Если же какая-то церковь ставит под сомнение не только решение Константинополя, но и круг его полномочий, то такая церковь автоматически покидает и православие. Она может называться как угодно, но с этого момента она перестает быть православной, а свое отношение к христианству вообще ей уже придется доказывать самостоятельно, ибо до этого момента, такое право к Москве перешло через Киев из Константинополя.





http://defence-line.org/2018/09/postxristianskaya-moskoviya/
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они объявят всех неканоничными и раскольниками, кроме себя. И не будут признавать ничьих решений, гадя здесь дальше. Удивляюсь долготерпению Господа...
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Русская православная церковь (РПЦ) считает, что дипломатия исчерпала себя в диалоге по «украинскому вопросу» со Вселенским патриархатом Константинополя. Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24».
Он рассказал подробности поездки патриарха Кирилла в Стамбул к Константинопольскому патриарху Варфоломею. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно»(***Варфоломій підло не випив полоній,що йому пропонували), - сообщил митрополит.

Иларион отметил, что если Константинополь «доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии [Украине], это значит, что автокефалию получит группа раскольников». «Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем»(*** )))))))))))))) ), - заявил он.
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я написал сверху свой пост, не прочитав вашего. Жаль что я не ошибся. Жесть!
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не отстанет от нас эта сатана просто так, вспомните мое слово. Когда -то путин сказал, что "мы потеряем Украину навсегда, когда потеряем там свою церковь". Теперь он будет бороться до последнего!

Не знаю, какую гадость они начнут сейчас придумывать, но мало не покажется. Надеюсь, у нас в стране есть СБУ.
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нема злочину ,на який би не пішла російська Імперія ,щоб втримати Україну.
найімовірніше буде кривава провокація з використанням "богобоязнених парафіянок " (упоротої вати).

СБУ надіюсь,СПРАЦЮЄ..
Інакше Порошенко ВТРАТИТЬ ВСЕ (ПРОГРАЄ ВИБОРИ)..
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Опять угрозы! Когда же вы ,твари уже ими подавитесь?
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на Лєнті .ру ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК :

Котак Моржовый08.09.2018 в 19:11



нет Бога,кроме Путина,и Чубайс - Пророк его. Иншалла !



Припекло путинских гб-попов У гундяевцев, погоны из-под рясы мешать стали

Изменен 08.09.2018 в 19:11



Украина гундяя послала следом за путиным- наххххххуй



Рпц теперь только за куй константинополь укусить может

08.09.2018 в 19:10



Давно пора всю верхушку РПЦ разогнать и собрать новую из других православных церквей, не отравленных ядом цинизма, мракобесия, сребролюбия и властолюбия.



Эй лента за лентою набои подавай украинский повстанче в бою не видступай,
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5753Leon .08.09.2018 в 19:07



"Бывшая комсомольская активистка, а ныне настоятельница Одесского Свято-Михайловского женского монастыря, Серафима обещает сжечь себя в случае предоставления УПЦ Томоса."
-Ловим на слове, матушка...



И спичек дадим.



Да мы́ такие )))

я
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Они не будут так мелочиться. Сразу возьмут і разбомбят Воронеж на зло всем греко-бандеровцам! "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 3726 "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 3726 "Зустрічні дії Московського Патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 3726
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Это в рамках этого ответа перебросили в Ростовскую область с Дальнего Востока эшелон с Т-62?
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Схоже, що скоро Московія запише в свої вороги все світове Православ"я. Ось до чого доводить варварський імперіалізм. До речі, на вулиці - 21 століття. А в Московії якийсь розгул часів Івана Грозного та монголо-татарщини.
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.......УКРАИНЦЫ ЗАСЛУЖИЛИ и ВЫСТРАДАЛИ свою ЦЕРКОВЬ и свою ВЕРУ !!! а мокшей РЕАЛЬНО колбасит от ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ новостей из Константинополя , а тут еще 2 т. ОПИЯ поймали в Бельгии ((((( дела скепски ((((
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Украинцы возвращают свое, принадлежащие им и Украине-Руси по праву, отобранное подлой, лживой, ордынской обосРашкой.
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Ответ один - дранг нах ост, а по простому - чемодан (с тщательной проверкой, чтобы что-то не спиздили) - вокзал - Параша
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Сарайский, москальский, гэбешный, сталинский, 1943 года сатанат грозит разрывом отношений с Вселенский Патриархом.
Вот кто, оказывается, настоящие раскольники и сатанисты - москальские сатанисты, проповедники рюзьге мира,а не Христа, москальские попы-гэбисты.
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Чем дальше от московии, тем счастливее. Завошкались гадёныши капские. А чо так верещат, чтоли РПЦ МП не подчиняется Константинополю?
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Когда на заседании ВР Украины кучка сволочей во главе с Онуфрием не встала почтить память погибших в АТО Филарет в кулуарах сказал ему прямо в морду - "...все пиз...ц тебе!"
как в воду глядел
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Ну,это понятно, ведь Филарет не просто священник высокого ранга:он МУЖ ЧИНА!
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"является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви"
Серьезно? А с каких пор Вселенский Патриарх стал поместной церковью? Русня как всегда несет полную пургу.
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шо такое крест на крест?-это когда поп ебет медсестру в даном случае пошли нахер гундяевцы-пидоры
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Уж лучше поп медсестру,чем поп попа у попу!
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Может быть кацапская мерзость еще Богу угрожать будешь?
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варфоломей на соборе напомнил о "каноничности" аннексии киевской метрополии 350 лет назад и наверное специально не стал продолжать развивать тему каноничности самой секты чк-огпу-нквд-мгб-кгб-фсб-рпц чтобы дать возможность раскольникам от фсб остыть и немного подумать но наверное подумать на московии не могут и решили переть как бык на ворота-так наверное вселенскому патрифрху надо назначить еще одну группу экзархов о рассмотрении вопроса законности предоставления каноничности самой этой секте 400 лет назад и восстановить историческую справедливость лишив рпц признания в православном мире.....только так можно остановить эту духовную и моральную заразу...
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Такую заразу можно только локализовать. Дождаться финала, а потом заселить другим народом.
Но и это рисковано.
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я знову ж, в 2252-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Бля как зае...ла эта церковная битва за паству и бабло, если, кто еще не понял, им насрать на нас и на бога , им главное баблооооооооооооо и чем больше , тем лучше.
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РПЦ вдалася до прямих погроз особисто Вселенському Патріарху Варфоломію, та секретаріату Вселенського Собору, що свідчить про те, що вони безсилі перед ПРАВДОЮ. Своїми погрозами вони пришвидшать прийняття рішення Вселенським Собором на користь України !!! Вселенський Патріарх Гундяєву це не пробачить !!!
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Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

http://www.interfax.ru/world/628466
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скоро в Константинополе появятся фашисты православобандеровцы
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"решительный протест и глубокое возмущение Источник: https://censor.net.ua/n3085194" я озадачен их озабоченной риторикой "Зустрічні дії Московського патріархату відбудуться найближчим часом", - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 8433
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Щоб там не патякала ця кацапськоординська секта, яка прикривається православям, весь світ знає, що це брехня, яка не варта щоб на неї звертали увагу, бо мацкалю тільки й треба щоб втягнути інших в іхню брехливу дискусію. Нуль реакції на їхні заяви це найбільше злитиме кацапню так що є надія, що вони від неї луснуть ну і біс їм у підмогу.
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А почемубы московскому патриархату для начала не называть себя ПРАВОСЛАВНОЙ КАНСИСТОРИЕЙ, а не синодом.ТАК БЫЛО ВСЕГДА. И почему они не отмечают праздники Бизантии 21 марта (Ноуруз=Масленница) из Од(Аз)эрбэйджана.Именно в этот день появ-ся АзАта(младший отец) и Пэриджан.Им посвящены 2 башни Кремля -АзЯнская(Знаменская) и Пэри(Фрола,а не Спасская). От слова АзАта-УЕЗДЫ В РОССИИ. Разве это не начало России??
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гундяй може тільки набрати повен рот гімна та плюнути в нашу сторону...
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Кацапи (разом зі своїми попами) можуть спровокувати в Україні громадянську війну. А далі, як і раніше - "протягнути братню руку допомоги руськоязиким і "єдіновєрним"... Біда суне, як цунамі.
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До тех пор, пока хахляцке быдло буде ходыты в кацапскую церкву гундяй будет мстить и провоцировать.Это как война на донбассе.
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Отвєтім Констнтинополю і бандерам бомбьожкой Воронєжа..

(РПЦ)
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Каждый честный православный должен сбросить с колокольни хотя бы одного московского попа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве
 
 
 
 
 
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