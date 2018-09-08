 УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).
"В Киевском патриархате приветствуют решение Вселенского патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархами преосвященными архиепископом Даниилом и епископом Илларионом в подготовке к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине, как это было ранее оговорено", – отмечает архиепископ.
Евстратий Зоря напомнил, что преосвященные владыки в 2015 году уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского патриарха во время переговоров по объединению православных церквей в Украине. Кроме того, они были неоднократно делегированы Варфоломеем для представления Константинополя на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз – в июле этого года, во время празднования 1030-летия крещения Киевской Руси.
"Назначение Вселенским патриархом своих экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул экзарха в данном случае означает личное поручение Вселенского патриарха представлять его лично и церковь при выполнении конкретной задачи", – пишет Евстратий Зоря.
Он подчеркивает, что назначение экзархов в данном случае не означает образования новой церковной юрисдикции. Роль экзархов можно сравнить с ролью послов.
"Звание или титул экзарха в данном случае означает личное поручение Вселенского патриарха представлять его лично и церковь при выполнении конкретной задачи", – пояснил архиепископ.
Напомним, 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.
Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".
Ранее 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
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22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.
Греческое православие полностью себя дискредитировало после того, как за деньги отдала на растерзание моцковии Украину и Беларусь, после чего кацапы заимели право насаждать на этих территориях свои каноны и законы, жертвой которых стали миллионы!
http://news.enovosty.com/news_politics/full/809-tomos-dlya-ukrainy-upc-moskovskogo-patriarxata-prevrashhaet-svoi-xramy-v-kreposti-i-sobiraet-pravoslavnuyu-armiyu
количество сероводорода зашкаливает!!!
Синод Русской церкви обвинил Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании канонов" в связи с назначением экзархов на Украину *** Это решение грозит единству всего мирового Православия
Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Синод Русской православной церкви выступил в субботу со специальным заявлением в связи с объявленным накануне назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея - на Украину.
"Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве", - говорится в заявлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.
Члены Синода отмечают, что данное решение принято без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием и является "грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной Церкви".
Также оно "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине", отмечают авторы заявления.
Московский Синод подчеркивает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято "вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса".
"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной Церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал", - заявляет Синод.
По его мнению, "данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия".
Священный Синод Русской церкви заявляет, что "вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской церкви, которые их поддерживают", а также обещает, что "ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время".
Как минимум пять византийских императриц были канонизированы
В Болгарии - царь Борис
В Румынии - Штефан Великий
В Грузии - Давид Строитель
В Польше - королева Ядвига
реально, даже тупорылые совки адекватней этого "добра"(если совок - не верун, конечно)
НАХ ПРЦ!!
🤑
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и
русский поп"
С первым сложнее, но выполнимо, а со вторым... самое сложно - что забили в голову "русские учителя" ещё долго придётся выбивать...
2. и 3. Я привёл название - "православная церковь"..
Я не обсуждаю веру, её истоки, а обсуждаю влияние Кремлёвской православной церкви в Украине.
- Геть усі?
http://kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/08/117255/banda-putina--london-konfiskuet-osobnyaki-i-arestuet-scheta-chlenov-bandy-putina.shtml
Киев её и отпоёт.
- чи вдасться подолати церковний розкол в Україні?
- чи буде Томос політичною перемогою?
Бо в результаті Томоса матимемо УПЦ КП(о) *об'єднану та УПЦ МП(або РПЦ на Україні) і ще глибшу прірву між заходом та південь/сходом.
УАПЦ та КП могли б об'єднатися і без Томоса, але чомусь не сталось.
Щодо автокефалії, то вона не тільки Томосом вирішується, потрібно визнання іншими церквами. Якщо РПЦ не визнає автокефалії УППЦ, то це створить розкол і в світовому православ'ї
Да всем плевать на сатанистов, понимаешь, просто плевать
Кроме омерзения и брезгливости эта секта никакой реакции больше не вызывает...
Милостиею Божиею преидох же три моря.
Дигерь Худо доно, Олло перводигерь дано. Аминь! Смилна рахмам рагим. Олло акьбирь, акши Худо, илелло акшь Ходо. Иса рухоало, ааликъсолом.Олло акьберь. А илягаиля илелло. Олло перводигерь. Ахамду лилло, шукур Худо афатад. Бисмилнаги рахмам ррагим. Хуво могу лези, ля лясаильля гуя алимуль гяиби ва шагадити. Хуя рахману рагиму, хубо могу лязи. Ляиляга иль ляхуя. Альмелику, алакудосу, асалому, альмумину, альмугамину, альазизу, алчебару, альмутаканъбиру, алхалику, альбариюу, альмусавирю, алькафару, алькалъхару, альвазаху, альрязаку, альфатагу, альалиму, алькабизу, альбасуту, альхафизу, алльрравию, алмавизу, алмузилю, альсемилю, албасирю, альакаму, альадюлю, алятуфу."