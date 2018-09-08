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 УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Экзархи будут выполнять роль послов при переговорах о создании поместной Автокефальной церкви.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"В Киевском патриархате приветствуют решение Вселенского патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархами преосвященными архиепископом Даниилом и епископом Илларионом в подготовке к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине, как это было ранее оговорено", – отмечает архиепископ.

Евстратий Зоря напомнил, что преосвященные владыки в 2015 году уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского патриарха во время переговоров по объединению православных церквей в Украине. Кроме того, они были неоднократно делегированы Варфоломеем для представления Константинополя на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз – в июле этого года, во время празднования 1030-летия крещения Киевской Руси.

"Назначение Вселенским патриархом своих экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул экзарха в данном случае означает личное поручение Вселенского патриарха представлять его лично и церковь при выполнении конкретной задачи", – пишет Евстратий Зоря.

Он подчеркивает, что назначение экзархов в данном случае не означает образования новой церковной юрисдикции. Роль экзархов можно сравнить с ролью послов.

"Звание или титул экзарха в данном случае означает личное поручение Вселенского патриарха представлять его лично и церковь при выполнении конкретной задачи", – пояснил архиепископ.

Напомним, 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".

Ранее 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

Также читайте: Мы полны решимости, чтобы прекратить зависимость от российской церкви, которая освящает войну Путина против Украины, - Порошенко

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3085191
 
 
 Топ комментарии
 
Киев крестил Москву.
Киев её и отпоёт.
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Гундяевский сатанат не сдаётся. Самым упоротым его попАм, которые побегут из Украины приготовлены достойные места в космосе. УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6297
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Кацапские КГБ кровососы попы пусть к себе валят на болота
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Вообще надо уходить под Рим! Как это сделали в ВКЛ - Уния!
Греческое православие полностью себя дискредитировало после того, как за деньги отдала на растерзание моцковии Украину и Беларусь, после чего кацапы заимели право насаждать на этих территориях свои каноны и законы, жертвой которых стали миллионы!
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а хто ж поведе те стадо вЄрующіх? ти ж середньовіччя не плутай із сучасністю...
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«Приготовьтесь к войне»: монахи Почаевской лавры готовят «Славянск-2» Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/08/26/prygotovtes_k_voyne_monahy_pochaevskoy_lavri_gotovyat_slavyansk2_1393713


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Ещё как! Это почти , как нефть или наркотики....доходы.
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Тогда нам вычеркивайте, у нас они тихо сидят.
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Тернопольщина самый этнически однородный регион в стране..
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Украинский спецназ ещё никто не отменял
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Экзархи, не пейте воду в незнакомых местах!
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"дайбоши" и "снимибоши" беснуются, прекрасно зная что хоть миллиард верунов может целый день отбивать черепа о пол и бормотать мантры за то чтобы, например, Курилл подкидывая монету, выбил 7 одинаковых из 10-ти за день, этого не будет почему? Правильно - неугомонная, въедливая сотона и тут наложила верунам в штаны Назначение Вселенским патриархов экзархов в Киев не означает образование новой церковной юрисдикции, – УПЦ КП - Цензор.НЕТ 312
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в РПЦ уже пуканы начали взрываться... при чем, хором...
количество сероводорода зашкаливает!!!
Синод Русской церкви обвинил Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании канонов" в связи с назначением экзархов на Украину *** Это решение грозит единству всего мирового Православия
Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Синод Русской православной церкви выступил в субботу со специальным заявлением в связи с объявленным накануне назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея - на Украину.

"Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве", - говорится в заявлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Члены Синода отмечают, что данное решение принято без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием и является "грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной Церкви".

Также оно "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине", отмечают авторы заявления.

Московский Синод подчеркивает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято "вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса".

"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной Церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал", - заявляет Синод.

По его мнению, "данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия".

Священный Синод Русской церкви заявляет, что "вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской церкви, которые их поддерживают", а также обещает, что "ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время".
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"не вызывает удивления, что только одна РПЦ Москвы среди прочих христианских конфессий - стала возводить в святые своих правителей: князей Александра Невского, Дмитрия Донского, Николая II. В этом ряду Сталин выглядит вполне закономерно. Не хватает только деспота Ивана Грозного. Кажется упущением? Нет - и сей феодал не обойден вниманием. 10 ноября 2003 года «The Washington Post» опубликовала статью Сьюзен Глассер «Иван не такой уж Грозный?». С подзаголовком «Движение апологетов Ивана Грозного требует от РПЦ канонизировать царя-злодея»"
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А вы в истории не сильны. Этим известна не только РПЦ

Как минимум пять византийских императриц были канонизированы
В Болгарии - царь Борис
В Румынии - Штефан Великий
В Грузии - Давид Строитель
В Польше - королева Ядвига
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особенно полезно смотреть вопли веропитеков под роликами на Ютубе. часто существа, не умеющие грамотно писать, так проклинают автора и других не зараженных, что в который раз удостоверяешься в "любви" и "смирении" стада Назначение Вселенским патриархов экзархов в Киев не означает образование новой церковной юрисдикции, – УПЦ КП - Цензор.НЕТ 255
реально, даже тупорылые совки адекватней этого "добра"(если совок - не верун, конечно) Назначение Вселенским патриархов экзархов в Киев не означает образование новой церковной юрисдикции, – УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7647
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Нюююю,Атеісти УПЦ - тільки за УКРАЇНУ!!
НАХ ПРЦ!!
🤑
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Муравьёв-Вешатель:
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп"

С первым сложнее, но выполнимо, а со вторым... самое сложно - что забили в голову "русские учителя" ещё долго придётся выбивать...
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Сплошные напасти. Ещё и Томас какой то на Украину идёт.
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Сколько телодвижений уходит , как ввода сквозь песок, 21 век !, но видимо время идёт для всех по разному :УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9281
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Т.е. Кремлёвская православная церковь не имеет ни на кого влияние в Украине?
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3 ошибки: 1) не Кремлёвская, а Лубянская, 2) не "православная", а "сатанинская", 3) не "церковь", а филиал ФСБ в незаконно (и временно) отжатых зданиях на территории Украины.
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1. Не Лубянская, а Кремлёвская, т.к они служили правителям Московии/паРаши...
2. и 3. Я привёл название - "православная церковь"..
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Гундяевский сатанат под руководством МГБ-КГБ-ФСБ ведёт свою "историю" от "реабилитации" Сралиным в 1943-м году расстрелянной и сосланной (в период 1918-1941) маскальской раскольнической церкви, которая самовольно откололась от материнской украинской церкви в 15-м веке. Так что не надо ля-ля, иначе будем сидеть в спаме и сопеть в две дырки. УПЦ КП очікує плідної співпраці з екзархами Вселенського патріарха Варфоломія під час підготовки автокефалії, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5940
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Ай, яй, яй.. В спаме. Одеяло на голову натяни и чудовища тебя не найдут...
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К моему сожалению, "церкофф" , вообще имеет влияние и не только в Украине. Это не вопрос географии , это скорее вопрос к самим адептам, мне, например, это не нужно ни в какой обёртке. Доступно объяснил, земеля?
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Я говорил о имеющемся влиянии, а не о выяснении причин веры или борьбе с верой...
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Если есть у человека вера в Бога и в Украину, мне , как неверующему трудно представить , как какай-то поп может манипулировать цельной , убеждённой в своей вере личностью . Не?
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Л.Н.Толстой в своём Ответе Синоду достачно хорошо описал - что из себя представляет РПЦ Московии... Кроме того есть достаточно публикаций о действия РПЦ Московии идущих в разрез не только с православие, но и с христианством, вообще.
Я не обсуждаю веру, её истоки, а обсуждаю влияние Кремлёвской православной церкви в Украине.
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ОК! По простому : церковь и вера - вещи весьма далёкие друг от друга. Вера - для сильных личностей, им не нужна прокладка в виде церкви. Церковь - для слабого , неуверенного в себе стада, для которого внешняя оболочка и ритуалы заменяют ту самую веру. Я не спорю о том, что РПЦ МП не влияет на умонастроения в Украине, я о том , что даже если её наконец таки выпрут из страны, её адепты не переобуются волшебным образом, кстати, наверняка есть много патриотически настроенных граждан среди тех , кто посещает приходы МП. Томос может решит проблему внешнюю, формальную, очень важную , но, не решит проблему умонастроений прихожан.
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Гундяевский сатанат не сдаётся. Самым упоротым его попАм, которые побегут из Украины приготовлены достойные места в космосе.
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- Куме, ви чули, що москалі в космос полетіли?
- Геть усі?
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БАНДА ПУТИНА. Лондон конфискует особняки и арестует счета членов банды Путина 😂😂😂😂😂

http://kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/08/117255/banda-putina--london-konfiskuet-osobnyaki-i-arestuet-scheta-chlenov-bandy-putina.shtml
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з України вже мзди не буде, тепер ОПГ "РПЦ" може спокійно переходити в курбан-байранізм і різати баранів в центрі муслімської маскви.
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При наличии верунов пусть они лучше буцкаются лбом в колл-центрах, которые подчиняются только Киеву, а не Мацкве или Риму... Хотя, при наличии единого топ-менеджера...
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У пацаков остался один выход.Це поручить якутскому скульптору,заложить фундамент своего,особого,духовного храма.Точную копию Константинопольского, и оттуда плевать на Варфоломея
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Истерики свиней напоминают истерики разведенного мужа, не дающего бывшей выйти замуж или просто жить, как она хочет.
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Виникає ряд питань:
- чи вдасться подолати церковний розкол в Україні?
- чи буде Томос політичною перемогою?

Бо в результаті Томоса матимемо УПЦ КП(о) *об'єднану та УПЦ МП(або РПЦ на Україні) і ще глибшу прірву між заходом та південь/сходом.

УАПЦ та КП могли б об'єднатися і без Томоса, але чомусь не сталось.
Щодо автокефалії, то вона не тільки Томосом вирішується, потрібно визнання іншими церквами. Якщо РПЦ не визнає автокефалії УППЦ, то це створить розкол і в світовому православ'ї
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Молюсь за дорогих мені людей. За мир і спокій. Щоб люди не вбивали одне одного, а жили в добрі і любили.
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"Якщо РПЦ не визнає автокефалії УППЦ, то це створить розкол і в світовому православ'ї"
Да всем плевать на сатанистов, понимаешь, просто плевать

Кроме омерзения и брезгливости эта секта никакой реакции больше не вызывает...
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Після Томоса таке почнеться, шо одним омєрзєнієм не обійдеться. Це ж тра поділити посади, храми, будинки, гаражі, машини, дачі, магазини...
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Не подумайте, я не проти автокефалії. Але чи готові наші попи прийняти її, якшо вони не змогли між собою поладити до сих пір. Хоча б УАПЦ з КП.
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Это не может продолжаться вечно ,этот "гордиев узел" надо разрубить, раз и навсегда .. Если сидеть и бояться раскола в церковном мире то проблема сама не исчезнет , она только усугубится . Как там говорится - дорогу осилит идущий . .
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УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами, как Гройсман с МВФ.
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та шо там шлем, вы посмотрите на православный крест с полумесяцем на куполах церквей рабсии... Я тока не понимаю кто этим гордится: муслим, РПЦ - их или же ягелеядные, шо наконец-то вера Аллаха отучит их от беспросветного пьянства, грязи и нищеты...
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Афанасий Никитин, хождение за 3 моря
Милостиею Божиею преидох же три моря.
Дигерь Худо доно, Олло перводигерь дано. Аминь! Смилна рахмам рагим. Олло акьбирь, акши Худо, илелло акшь Ходо. Иса рухоало, ааликъсолом.Олло акьберь. А илягаиля илелло. Олло перводигерь. Ахамду лилло, шукур Худо афатад. Бисмилнаги рахмам ррагим. Хуво могу лези, ля лясаильля гуя алимуль гяиби ва шагадити. Хуя рахману рагиму, хубо могу лязи. Ляиляга иль ляхуя. Альмелику, алакудосу, асалому, альмумину, альмугамину, альазизу, алчебару, альмутаканъбиру, алхалику, альбариюу, альмусавирю, алькафару, алькалъхару, альвазаху, альрязаку, альфатагу, альалиму, алькабизу, альбасуту, альхафизу, алльрравию, алмавизу, алмузилю, альсемилю, албасирю, альакаму, альадюлю, алятуфу."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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