 УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"В Киевском патриархате приветствуют решение Вселенского патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархами преосвященными архиепископом Даниилом и епископом Илларионом в подготовке к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине, как это было ранее оговорено", – отмечает архиепископ.

Евстратий Зоря напомнил, что преосвященные владыки в 2015 году уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского патриарха во время переговоров по объединению православных церквей в Украине. Кроме того, они были неоднократно делегированы Варфоломеем для представления Константинополя на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз – в июле этого года, во время празднования 1030-летия крещения Киевской Руси.

"Назначение Вселенским патриархом своих экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул экзарха в данном случае означает личное поручение Вселенского патриарха представлять его лично и церковь при выполнении конкретной задачи", – пишет Евстратий Зоря.

Он подчеркивает, что назначение экзархов в данном случае не означает образования новой церковной юрисдикции. Роль экзархов можно сравнить с ролью послов.

"Звание или титул экзарха в данном случае означает личное поручение Вселенского патриарха представлять его лично и церковь при выполнении конкретной задачи", – пояснил архиепископ.

Напомним, 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".

Ранее 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

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22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.