 Массового отравления в Измаиле не зафиксировано, - Одесская ОГА

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.



"В городе Измаил 5 сентября в больницу обратилось двое учащихся одного из лицеев с признаками кишечного отравления и еще двое 6-го сентября. Дети были госпитализированы и им была оказана медицинская помощь в полном объеме. Сейчас ученики находятся дома, их состояние удовлетворительное. Массового отравления детей не зафиксировано. На месте работает лабораторный центр совместно с представителями Госпродпотребслужбы Одесской области. Вероятной причиной отравления могло быть нарушение технологических процессов приготовления блюд", - отметила Рокунец-Сорочан.

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Ранее стало известно, что в Измаиле якобы массово заболели ученики и учителя лицея.