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 Массового отравления в Измаиле не зафиксировано, - Одесская ОГА

В городе Измаил Одесской области не зафиксировано массового отравления детей. Речь идет об обращении нескольких учеников местного лицея с признаками кишечного отравления.

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В городе Измаил 5 сентября в больницу обратилось двое учащихся одного из лицеев с признаками кишечного отравления и еще двое 6-го сентября. Дети были госпитализированы и им была оказана медицинская помощь в полном объеме. Сейчас ученики находятся дома, их состояние удовлетворительное. Массового отравления детей не зафиксировано. На месте работает лабораторный центр совместно с представителями Госпродпотребслужбы Одесской области. Вероятной причиной отравления могло быть нарушение технологических процессов приготовления блюд", - отметила Рокунец-Сорочан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Измаиле массово заболели ученики и учителя лицея. У всех инфицированных - рвота и высокая температура

Ранее стало известно, что в Измаиле якобы массово заболели ученики и учителя лицея

Источник: https://censor.net.ua/n3085190
 
 
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Измаил может и так, а вот 4 пограничника уже госпитализировали.
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Всегда резало слух тупое, бюрократическое: не
зафиксировано, не наблюдалось... и т.п. выверты. Когда таким "высоки стилем" пишут, то, - в большинстве случаев, - врут. Более того, бессовестно и цинично врут. Так есть массовое отравление детей, или его нет!? Разве детям и их родителям легче от того, что НЕ ЗАФИКСИРОВАНО, НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ !?.
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Мабуть у тому ліцеї брудними руками готували їжу?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМассового отравления в Измаиле не зафиксировано, - Одесская ОГА
 
 
 
 
 
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