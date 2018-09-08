 Массового отравления в Измаиле не зафиксировано, - Одесская ОГА

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В городе Измаил 5 сентября в больницу обратилось двое учащихся одного из лицеев с признаками кишечного отравления и еще двое 6-го сентября. Дети были госпитализированы и им была оказана медицинская помощь в полном объеме. Сейчас ученики находятся дома, их состояние удовлетворительное. Массового отравления детей не зафиксировано. На месте работает лабораторный центр совместно с представителями Госпродпотребслужбы Одесской области. Вероятной причиной отравления могло быть нарушение технологических процессов приготовления блюд", - отметила Рокунец-Сорочан.
Ранее стало известно, что в Измаиле якобы массово заболели ученики и учителя лицея.
зафиксировано, не наблюдалось... и т.п. выверты. Когда таким "высоки стилем" пишут, то, - в большинстве случаев, - врут. Более того, бессовестно и цинично врут. Так есть массовое отравление детей, или его нет!? Разве детям и их родителям легче от того, что НЕ ЗАФИКСИРОВАНО, НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ !?.