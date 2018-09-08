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Все про:побег (267) Пушкин (22) СИЗО (996)

 Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы

Он двое суток прятался в вентиляционной системе.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Режимное учреждение он не покидал. Остальные обстоятельства инцидента сейчас выясняют", – сказала Максимец.

Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы 01

Напомним, накануне стало известно, из столичного изолятора №13, известного как Лукьяновское СИЗО, сбежал 19-летний осужденный за убийство Виталий Пушкин. Отсутствие злоумышленника охрана заметила при проверке заключенных.

Тогда же бывший руководитель Пенитенциарной службы Сергей Старенький раскрыл у себя в Facebook некоторые детали биографии беглого убийцы. По его данным, Виталий Пушкин в январе 2017 года проломил голову работнику СИЗО.

Напомним, 4 сентября в Лукьяновском СИЗО был найден мертвым арестант. Вероятная причина его смерти – повреждение внутренних органов.

17 августа Министерство юстиции сменило руководство Лукьяновского СИЗО. Новым начальником учреждения стал Руслан Ромашков, занимавший до этого должность руководителя исправительной колонии №119.

Руководство СИЗО сменили после того, как 9 августа осужденные экс-бойцы роты "Торнадо" устроили в пенитенциарном учреждении бунт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085189
 
 
 Топ комментарии
 
Я так думаю, що ніхто його не находив.. Зголоднів, спрага - сам вийшов.. Бардак в лук'янівці, та і по всій країні бардак..
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будущий депутат выглядит именно так
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Вообще-то мы кое-что не знаем о биографии Пушкина.
А вот искусственный интеллект на что-то намекает (взято на паблике генератора постов) Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 7021

Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 781
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именно так... в представлении "непорохоботной" части форумчан...
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будущий депутат выглядит именно так

...
Не знаю как насчёт будущего депутата, но страшно смотреть, во что превратился автор "Евгения Онегина" и "Капитанской дочки"
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повезло чухану)))
лягавые могли и не "найти"))))
убежал))))
я думал на мясо перекрутили
да на парашу сплавили)
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интересное кино получается...
то ли сбежал... то ли не сбегал...
а осадочек остался
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Опять же из обнаруженного на паблике генератора постов...
Что-то явно не вошло в известный нам текст "Евгения Онегина".
Интересно, это он Ольгу Ларину называет козой? Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 365

Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 6678
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Вообще-то мы кое-что не знаем о биографии Пушкина.
А вот искусственный интеллект на что-то намекает (взято на паблике генератора постов) Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 7021

Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 781
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Однажды в студённую зимнюю пору , я из дому вышел и тут же зашёл 😀
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Параллельная реальность: Пушкин сидит за убийство, да и текст "Евгения Онегина" тоже какой-то не тот... Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 3629

Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы - Цензор.НЕТ 8479
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Креативный парень. На очереди система канализации. Там суток трое будут искать.
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Я так думаю, що ніхто його не находив.. Зголоднів, спрага - сам вийшов.. Бардак в лук'янівці, та і по всій країні бардак..
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И тюрьмы #четырегоданазад не привели к европейсскому уровню...
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Я с тобой согласился, что тюрьмы до сих пор не реформированы, а ты закатил истерику...
Когда я не согласен, когда ты херню постишь, - у тебя - истерика, сейчас - опять...
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Повторюю - переймайся станом в'язниць в Білорусі.. Ми тут- у себе, якось і без тебе розберемось..
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Бардак не в стране , а в головах тех , кто разводит этот бардак !
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Смеетесь, а глядишь ето будущий депутат или даже генеральный прокурор Украины. Отпустите человека. Его ждутдома. Почему одним можно а ему нельзя?
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Скорей всего, после того как сидельцы узнали, что этот кадр убил и изнасиловал собственную мать - сидеть он довольно долго не сможет. Вот он и спрятался, чтоб кое-что зажило.
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Пушкин... Романтик. Хотя, процентов 150%- понятия не имеет о Пушкине А.С. И, похоже- История дала ему слишком мало времени... даже Дантес не понадобился. О Гончаровой- просто умолчу...
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Оножыдети!, отпустите юнака да хаты, изверги!, а может оно маскаля ... тавой, упокоил?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы
 
 
 
 
 
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