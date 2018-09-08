 Сбежавшего из Лукьяновского СИЗО 19-летнего убийцу нашли на территории тюрьмы

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Режимное учреждение он не покидал. Остальные обстоятельства инцидента сейчас выясняют", – сказала Максимец.

Напомним, накануне стало известно, из столичного изолятора №13, известного как Лукьяновское СИЗО, сбежал 19-летний осужденный за убийство Виталий Пушкин. Отсутствие злоумышленника охрана заметила при проверке заключенных.

Тогда же бывший руководитель Пенитенциарной службы Сергей Старенький раскрыл у себя в Facebook некоторые детали биографии беглого убийцы. По его данным, Виталий Пушкин в январе 2017 года проломил голову работнику СИЗО.

Напомним, 4 сентября в Лукьяновском СИЗО был найден мертвым арестант. Вероятная причина его смерти – повреждение внутренних органов.

17 августа Министерство юстиции сменило руководство Лукьяновского СИЗО. Новым начальником учреждения стал Руслан Ромашков, занимавший до этого должность руководителя исправительной колонии №119.

Руководство СИЗО сменили после того, как 9 августа осужденные экс-бойцы роты "Торнадо" устроили в пенитенциарном учреждении бунт.

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