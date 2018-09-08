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 Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост

Плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оператора моста – российское оккупационное управление дорог "Тамань", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", – говорится в сообщении оккупантов.

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Оккупанты уточнили, что стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

"По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение" – сообщили российсккие оккупанты.

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В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Керченскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между оккупированным островом Тузла и фарватером в направлении оккупированной Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3085188
 
   
 Топ комментарии
 
И казалось бы, никто не видел бандеровцев, а они есть. 😉
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Это называется не "ерунда" а "пристрелка")).
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Это называется не "ерунда" а "пристрелка")).
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Дай Бог, добрій справі початок. Тепер чекаємо на "Ашота". В нього тарани більш результативні
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Не бывает, а сознательная диверсия со стороны крана. Не мешало бы компетентным товарищам проверить его на причастность к запрещенным в России организациям. Я не удивлюсь если в его трюме найдут следующее:
1) ручную ножовку по дереву-металу заточенную для обесточивания некоторых районов ЮБК и подпилки больших валунов на горных дорогах
2) вьетнамки-шлепанцы с протекторами в виде копыт кабана для прогулок по солнечному полуострову
3) сброшюрованные Коран и Заповит Тараса Шевченко для чтения-моления бендеровско-шариатских текстов перед совершением диверсий
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Я скажу больше. Если с этим краном поработать, как следует, то вскроются причины многих нарасейских бед прошлых десятилетий.
Там может вообще заговор кранов, асфальтоукладчиков, протонов там всяких вскроется.
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давайте рассуждать логически Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост - Цензор.НЕТ 3110
шторм...снял с якоря плавучий рашеский кран и с любовью хренякнул его об опору моста
шторм - наш... может сказать-порадоваться... кто?
я - за свободное судоходство в Азовском море...
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Спецслужбы Кровавой Хунты в который раз повторяют: не причастны мы, это криминальные разборки

"Повій вітре з України..." Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост - Цензор.НЕТ 4839
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И казалось бы, никто не видел бандеровцев, а они есть. 😉
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Кран под мойкой. Смесителя нет. Но если нет ничего и надо - сойдет.
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Не против, а для.
Они по этой хрени любят отрабатывать бег с препятствиями.
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А еще они там у себя блох подковывают.

Вместо того чтобы их травить Дихлофосом (далее по тексту должна следовать цитата Лаврова) Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст - Цензор.НЕТ 8719
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Це походу раковина.Цiкаво побачити всю ванную целиком и посудомоечную машину Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст - Цензор.НЕТ 999
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Там не только кран. Там буксирчик один тавой. Не помню названия, знаю тока шо- мелочь, с экипажем в 7 человек. Не утонул, остался на плаву! А ему- 61 год!!! Поставили, полупритопленного у Такиля, на якорь. О, вспомнил название- "Шквал"! Так вот, написано было, что он тонуть начал- "от дождя"(с). И я подумал... ну меня нахер, от такой техники.
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Экипаж на рафте. Не знаю ,сняли или нет. Последняя новость ,что нет.
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Я об этом лайфхаке ещё пол-часа тому орал в голосину, хочу с полки ... пиво, гы : Alexei Skibo

В опору Крымского моста врезался плавучий кран .
На одном из участков Крымского моста временно ограничили движение для ликвидации последствий инцидента, в результате которого плавучий кран столкнулся с опорой моста. Об этом сообщили РБК в инфоцентре «Крымского моста».
Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи с выпущенным ранее штормовым предупреждением. Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в итоге прибило к опоре 227-й автодорожной части моста, на 154-м км трассы А-290 (это участок между островом Тузла и фарватером).https://charter97.org/ru/news/2018/9/8/304522/
08.09.2018 13:57
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Как обычно, расисянцы брешут. Это не кран сорвался с якоря, а мост. И стукнулся об кран.
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Чекаємо зиму.Ржач буде з тими опорами і суднами путіна.
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А ще не зима.
Та й скільки там той зими. Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост - Цензор.НЕТ 3616
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Ждём ХОРОШЕГО ледохода ближе к весне или хорошего ветерка с ледком.
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кран надобно судіть за оскорблєніє чувств вєрующіх, вєдь кримський мост для свинособак ета святоє Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост - Цензор.НЕТ 6888
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Гитлер этот мост строил , не получилось . Хуйло отрыжка Пиночета не более . Так шо так .
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Гитлер этот мост строил. Успешно! Не верю ни единой современной публикации, только фоткам старым- огромных жел.бетонных быков моста, которые взорвал уже Союз. По неведомой мне причине. А на картах, как Британского Адмиралтейства, так и Союза(до 1993-го), подводные препятствия, в виде взорванных быков-опор моста- до сих пор обозначены. И стоять бы им- долго... Шо-то вмешалось. Не знаю- что именно. Все материалы- аккуратно подчищены. За каждое слово- несу ответственность!
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и адольф пользовал мост
правда деревянный был, видимо вес важен был
а краснопузые его спалили а быки взорвали
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Вот! Быки как раз и интересуют. Ведь процентов 30-40 работы. И выдержали всё. Нарастить там ж\д ветку- плёвое дело. Не стали! А быки были такие(!), что я, увидев эту фотку- просто дар речи потерял. Чуток выше, современного моста.
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жаль мало информации
но мост разрушили краснопузые
гитлер по любому имел технологии не по времени
может и сделка с чортом, хз
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В том, что он работал. И всё- не благоприятствовало, включая налеты бомберов Союза. И времени- было в обрез. Однако! При всём при этом- он таки- работал!
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что ж так долго! уже просить хотел когонить...
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Там скорость дрейфа небольшая, поэтому и только ограждения погнуло, надо с разгону груженой баржей а потом сказать что потеряли управление.
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Хорошо, что без последствий. Мост замечательный. Вложен труд многих людей. Нам бы хоть что нибудь подобное осуществить, выйти из застоя.
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Можно взорвать, как мост Гитлера. Думаете, что взрыв будет менее замечательный? А я- протестую! Взрывное Дело- Высшее из многих-многих видов Искусств.
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тебе человек 50 нужно в подельники
ну шоб нормально сложить мост
ну и пару тон приправ))
или плавсредство с камикадзе на борту))))
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Нет. Если на то пошло- человека три. Максимум- четыре. Я- на мостике. Рулю- сам. Один, высокий профи- нейтрализует всяких лоцманов, с вероятными рулевыми. Один- в машине, на реверсах. И ещё один- взрывник. А взрывчатка- уже в форпике лежит. Где-то тонн 400, в тротиловом эквиваленте. Хватит на всё.
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може и так)))
а еще на обордаж можно мост взять))))
главное рубка повыше)))
да банду посмелее))))
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Не... то- из разряда фэнтэзи. А вот такое- легко и просто. Хватит- секунд, при приближении к судоходному пролету. Как максимум- секунд 120, не более.
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Замечательный мост или нет, время покажет, только вот зачем он был нужен, если Крым уже был связан с экономически и аграрно развитыми районами Украины двумя железнодорожными и автомобильными дорогами. Да, приплюсуйте к "замечательному" мосту еще Северо-Крымский, ЛЭПы и 5 млн. отдыхающих со всего СНГ каждый год и увидите незамыленным глазом что все что Вы написали, коллега, - полный бред
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"Им" не поможет даже такая радикальная календарная мера

"Резать к чертовой матери лишнюю хромосому, не дожидаясь перитонитов !" Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст - Цензор.НЕТ 3599
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Еще не декабрь, все еще впереди...и камни с неба тоже.
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Тут два варианта: или мост на зиму разобрать, или судоходство запретить. Иначе - никак Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст - Цензор.НЕТ 6693
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Да что там какой-то кран... Вот несколько лет назад Х_йло нюх потерял, сорвался с цепи, попутал берега, до сих пор носится с каким-то "нерусским миром". В конце концов взял уверенный курс ко дну и тянет туда Россию - его мать.
И Крым ему в помощь.
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с такими ребятами нам сам чорт не страшен! честно.
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Правий Сектор тут ні до чого.. Він без вибухівки - кран на міст ніколи б не направив ..Шукати кацапам візитівку Дмитра Анатолійовича - марна справа..
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Как сообщили в пресс-службе МЧС в Крыму, спасатели не могли помочь экипажу "Шквала" из-за разбушевавшегося моря .
"В 11.17 сухогруз "Сарыч" поднял на борт экипаж малого буксира "Шквал" в количестве семи человек. Решается вопрос доставки экипажа на берег", ― отметили спасатели.
Просьбу о помощи с буксира отправили еще около 7 утра 8 сентября, однако прибывшие спасатели хоть и нашли в Керченском заливе плот с эвакуированными людьми, доправить их до суши не смогут, пока не уменьшится шторм.
Буксир, по предварительным данным, затонул.
Помимо этого, с якоря оторвало и снесло прямо в Крымский мост плавательный кран.
Он снес мачту с освещением транспортного перехода и часть барьерного ограждения
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"Вы скажете шторм, совпадение..... Не думаю" Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст - Цензор.НЕТ 6049
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если реально
10 лет эта конструкция простоит полюбому
кацапы её только красили
проектировка и изготовление отвецтвенных узлов - не их работа)))
поэтому и простоит
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это мне одному кажется... или так оно и есть...
как-то в последние дни крыму просто...поперло... от просто - поперло
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Надо землетрясение баллов в 6 и моста вообще не будет там разлом.
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УРЯ красножопые товарИЩИ УРЯ, это же говень...Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст - Цензор.НЕТ 4451
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Так выпьем же за здоровье плавучего крана!
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Я в 13 году в Багерово, на берегу Азовского моря ночевал палатке, это где Черное море соединяется с Азовским, в сентябре, мы всю ночь держали под штормовым ветром палатки и утром были вынуждены уехать в Золотое на Азов и это был не самый сильный шторм, там ветра с сентября - мама не горюй!
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Еще чуть-чуть и это резиновое надувательство лопнуло бы. Не повезло.
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а ведь новость шикарная! зная тенденцию запоребрика скрывать катастрофы, особенно если касаются "скрепных" объектов, можем предположить, что там жопа похлеще, чем они допустили в прессу) Думаю ситуация там еще не разрешилась, ждем новостей
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Что-то "поперло" кацапам..........
Мабуть пороблено..........😉
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПлавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост
 
 
 
 
 
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