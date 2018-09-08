 Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост

Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оператора моста – российское оккупационное управление дорог "Тамань", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", – говорится в сообщении оккупантов.
Оккупанты уточнили, что стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.
"По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение" – сообщили российсккие оккупанты.
В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Керченскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между оккупированным островом Тузла и фарватером в направлении оккупированной Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.
1) ручную ножовку по дереву-металу заточенную для обесточивания некоторых районов ЮБК и подпилки больших валунов на горных дорогах
2) вьетнамки-шлепанцы с протекторами в виде копыт кабана для прогулок по солнечному полуострову
3) сброшюрованные Коран и Заповит Тараса Шевченко для чтения-моления бендеровско-шариатских текстов перед совершением диверсий
Там может вообще заговор кранов, асфальтоукладчиков, протонов там всяких вскроется.
шторм...снял с якоря плавучий рашеский кран и с любовью хренякнул его об опору моста
шторм - наш... может сказать-порадоваться... кто?
я - за свободное судоходство в Азовском море...
"Повій вітре з України..."
Они по этой хрени любят отрабатывать бег с препятствиями.
Вместо того чтобы их травить Дихлофосом (далее по тексту должна следовать цитата Лаврова)
В опору Крымского моста врезался плавучий кран .
На одном из участков Крымского моста временно ограничили движение для ликвидации последствий инцидента, в результате которого плавучий кран столкнулся с опорой моста. Об этом сообщили РБК в инфоцентре «Крымского моста».
Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи с выпущенным ранее штормовым предупреждением. Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в итоге прибило к опоре 227-й автодорожной части моста, на 154-м км трассы А-290 (это участок между островом Тузла и фарватером).https://charter97.org/ru/news/2018/9/8/304522/
08.09.2018 13:57
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Та й скільки там той зими.
правда деревянный был, видимо вес важен был
а краснопузые его спалили а быки взорвали
но мост разрушили краснопузые
гитлер по любому имел технологии не по времени
может и сделка с чортом, хз
ну шоб нормально сложить мост
ну и пару тон приправ))
или плавсредство с камикадзе на борту))))
а еще на обордаж можно мост взять))))
главное рубка повыше)))
да банду посмелее))))
https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
"Резать к чертовой матери лишнюю хромосому, не дожидаясь перитонитов !"
И Крым ему в помощь.
"В 11.17 сухогруз "Сарыч" поднял на борт экипаж малого буксира "Шквал" в количестве семи человек. Решается вопрос доставки экипажа на берег", ― отметили спасатели.
Просьбу о помощи с буксира отправили еще около 7 утра 8 сентября, однако прибывшие спасатели хоть и нашли в Керченском заливе плот с эвакуированными людьми, доправить их до суши не смогут, пока не уменьшится шторм.
Буксир, по предварительным данным, затонул.
Помимо этого, с якоря оторвало и снесло прямо в Крымский мост плавательный кран.
Он снес мачту с освещением транспортного перехода и часть барьерного ограждения
10 лет эта конструкция простоит полюбому
кацапы её только красили
проектировка и изготовление отвецтвенных узлов - не их работа)))
поэтому и простоит
как-то в последние дни крыму просто...поперло... от просто - поперло
Мабуть пороблено..........😉