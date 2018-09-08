 Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост

Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оператора моста – российское оккупационное управление дорог "Тамань", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", – говорится в сообщении оккупантов.

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Оккупанты уточнили, что стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

"По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение" – сообщили российсккие оккупанты.

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В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Керченскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между оккупированным островом Тузла и фарватером в направлении оккупированной Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.