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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
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 За помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник, 5 из них госпитализированы, - Слободян о ситуации с выбросами "Титана"

После химического выброса в Армянске, что на севере оккупированного Крыму, за помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обратились 61 пограничник, из них п’пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", - отметил он.

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Слободян подчеркнул, что всем, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, была оказана необходимая медицинская помощь и они вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Помощник главы ГПСУ также рассказал, что ситуация на границе с Крымом остается без существенных изменений.

В частности, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановлены для тех граждан, которые планируют поехать на оккупированный полуостров. Ветры продолжают дуть в сторону оккупированного Крыма, поэтому, по словам Слободяна, "основные риски остаются на этой территории".

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Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстановка очень угнетающая. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями, - правозащитник Джеппаров о ситуации с выбросами в оккупированном Армянске. ФОТО

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".

По состоянию на 7 сентября, из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана".

Источник: https://censor.net.ua/n3085185
 
 
 Топ комментарии
 
А британцы Совбез ООН созывают, санкции вводят за отравление своих граждан.
Пётр Лексеич, ну Вы хоть пукнете в стороны партнёра володи за своих отравленных военных?
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"Шо уже полностью ушли из под влияния РФ?"

да тут целые отрасли под кацапами..(
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А британцы Совбез ООН созывают, санкции вводят за отравление своих граждан.
Пётр Лексеич, ну Вы хоть пукнете в стороны партнёра володи за своих отравленных военных?
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Это химическое оружие или химическая атака? Троллям лишь бы поорать про зраду. Поц ты !
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В чём проблема? Выкатывай из гаража танк и уперёд !
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В державі для цих функцій створено і утримуються за рахунок платників подітків МВС, СБУ, ГП, МО, МЗС.
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Много напукали со стороны Запада после Чернобыля? НАТО ввела войска. Да , додик?
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Не понимаю почему молчит МИД, и почему не выставляется счет РФ? Шо уже полностью ушли из под влияния РФ?
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"Шо уже полностью ушли из под влияния РФ?"

да тут целые отрасли под кацапами..(
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А тим часом в окупантів:
"Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе"
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говорят там дожди прошли....
но ветер...
*
ветер-ветер, ты могуч....
не гони ты стаи туч
(в нашу сторону!)
ну!!!?
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Что, только пограничники траванулись? А местные жители? Или там никто не живёт?
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В Крыму ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА и все молчат !
Нормально так ... всё как в каЦапстане , замять, замолчать , авось пронесёт , а фиРташ & КО ( торговые партнёры) дальше будут грести бабло и работать на благо рашистов .
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путиннападёт и бизнесы на расеюшке отберёт.
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при вітрі в бік півострова
розхерячили б цей "титан" з 152мм гармат за дві години в рівне місце
якби не гниди
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і електроенергія подешевшала б можливо...
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Не заважайте гаранту святкувати день міста Вінниці.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник, 5 из них госпитализированы, - Слободян о ситуации с выбросами "Титана"
 
 
 
 
 
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