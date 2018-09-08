 За помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник, 5 из них госпитализированы, - Слободян о ситуации с выбросами "Титана"

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас обратились 61 пограничник, из них п’пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", - отметил он.
Слободян подчеркнул, что всем, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, была оказана необходимая медицинская помощь и они вернулись к исполнению служебных обязанностей.
Помощник главы ГПСУ также рассказал, что ситуация на границе с Крымом остается без существенных изменений.
В частности, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановлены для тех граждан, которые планируют поехать на оккупированный полуостров. Ветры продолжают дуть в сторону оккупированного Крыма, поэтому, по словам Слободяна, "основные риски остаются на этой территории".
Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.
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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.
Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".
По состоянию на 7 сентября, из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана".
Пётр Лексеич, ну Вы хоть пукнете в стороны партнёра володи за своих отравленных военных?
Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
Достатньо підстав для термінових дій, в тому числі і в міжнародному правовому полі?
да тут целые отрасли под кацапами..(
"Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе"
но ветер...
*
ветер-ветер, ты могуч....
не гони ты стаи туч
(в нашу сторону!)
ну!!!?
Нормально так ... всё как в каЦапстане , замять, замолчать , авось пронесёт , а фиРташ & КО ( торговые партнёры) дальше будут грести бабло и работать на благо рашистов .
розхерячили б цей "титан" з 152мм гармат за дві години в рівне місце
якби не гниди