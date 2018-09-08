 За помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник, 5 из них госпитализированы, - Слободян о ситуации с выбросами "Титана"

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обратились 61 пограничник, из них п’пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", - отметил он.

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Слободян подчеркнул, что всем, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, была оказана необходимая медицинская помощь и они вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Помощник главы ГПСУ также рассказал, что ситуация на границе с Крымом остается без существенных изменений.

В частности, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановлены для тех граждан, которые планируют поехать на оккупированный полуостров. Ветры продолжают дуть в сторону оккупированного Крыма, поэтому, по словам Слободяна, "основные риски остаются на этой территории".

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Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".

По состоянию на 7 сентября, из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана".