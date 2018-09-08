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Все про:Пентагон (491) Сирия (2701) учения (1851)

 США после угроз России начали учения в Сирии

Цель учений – "показать России возможности армии США", говорят в Пентагоне.

Военные США, участвующие в операции "Непоколебимая решимость", с пятницы проводят учения на юге Сирии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Решение о проведении учений было принято после того, как Россия предупредила США об ударе в районе американской базы в Сирии. По данным источников, речь идет о военной базе в Эт-Танфе недалеко от границыСирии, Иордании и Ирака, которая имеет ключевое значение в борьбе США и России за влияние в регионе.

Учения продлятся несколько дней. Американские военные будут проводить боевые тренировки и отрабатывать использование штурмовых вертолетов.

"Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации в любом месте общей зоны совместных операций сил Операции Inherent Resolve. Учения, подобные этому, укрепляют наши возможности поражения ИГИЛ и гарантируют нашу готовность реагировать на любую угрозу нашим войскам", – сказал пресс-секретарь Центрального командования Уильям Урбан.

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По словам представителей оборонного ведомства США, учения специально нацелены на то, чтобы Россия увидела активность американских военных и поняла их возможности.

"Соединенные Штаты не стремятся вступать в конфликт с силами Росси, правительства Сирии или любых групп, которые могут оказать Сирии поддержку завершении гражданской войны. Однако США, не колеблясь, будут использовать необходимую силу для защиты нашей страны, коалиции или партнеров, как мы уже ясно продемонстрировали в прошлых случаях", – сказал пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон.

Напомним, со дня на день армия сирийского диктатора Асада готовится начать наступление на провинцию Идлиб – последнюю территорию в стране, которую контролируют антиправительственные силы. Предварительно несколько авиаударов на границах провинции уже осуществила российская авиация, которая поддерживает Асада и его режим.

Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: РФ развернула у берегов Сирии рекордное количество боевых кораблей, - росСМИ. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3085184
 
   
 Топ комментарии
 
Над Евфратом тучи ходят хмуро
"Их там нету!"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.
Мчат ракеты, ветер подымая,
«Джавелины» крошат винегрет.
По пустыне ватники летали:
Вот их есть - а вот уже и нет.
Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
А под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.
США после угроз России начали учения в Сирии - Цензор.НЕТ 7628
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Ватники уже и так ощутили на своих шкурах возможности армии США, когда раздолбали их колону наемников, другое дело, что с потерями это лишнее по всем параметрам недогосударство никогда не считалось, а руцкое пушечное мясо свято верит, что оно самое сильное в мире, пока не станет "грузом 200". Нет смысла демонстрировать, можно сразу уничтожать с предельной жестокостью, только это производит на них впечатление и немного трезвит.
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Совет форумчанПравила форума
 
Иногда я офигеваю с наших СМИ и нашего МИД. Когда наши СМИ пишут и говорят про Асада то чётко пишут-,,диктатор". Когда наши СМИ и МИД говорят и пишут про х.йла то применяют определение -,,президент". Вы же сами кричали что НЕ признали шутовские псевдовыборы на паРаше , причём проводились эти ,,выборы" в том числе на окупированных украинских территориях. Так какое оно тогда ,,президент" ? А вот недавно кацапский мутило и по совместительству глава украинского МИД поразил всю страну инициативой ,,тщательней " проверять кацапских ,,туристов" на границе . А то говорит на границе проверяют их не так как надо в подобной ситуации и возможно ( !!) прийдётся ввести более тщательную проверку биометрики на границе или даже выдачу виз ( !) на границе . При этом он подчеркнул что о введении полноценного визового режима речи НЕТ (! ) так как .........рф не представляет для Украины миграционной угрозы ....Во как панове! На четвёртом году войны она просто не представляет миграционной угрозы в отличие от Таджикистана например .Трудовая Миграция ! вот где главная опасность для Украины . Прямо наш МИД у Канадского учился нахЪ с безВизами папуасов безобидных отсылать разных , а вот парашники для них желанные гости , торговые партнёры и у них есть ,,президент" . Когда вы уже свалите из Украины или рассядетесь по удобным тюремным камерам сволочи СОЕВЫЕ ?
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Ватники уже и так ощутили на своих шкурах возможности армии США, когда раздолбали их колону наемников, другое дело, что с потерями это лишнее по всем параметрам недогосударство никогда не считалось, а руцкое пушечное мясо свято верит, что оно самое сильное в мире, пока не станет "грузом 200". Нет смысла демонстрировать, можно сразу уничтожать с предельной жестокостью, только это производит на них впечатление и немного трезвит.
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кацапы понимают только палкой по роже-общечеловеческих ценностей там 0 и если есть палка то даже думать не стоит
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Над Евфратом тучи ходят хмуро
"Их там нету!"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.
Мчат ракеты, ветер подымая,
«Джавелины» крошат винегрет.
По пустыне ватники летали:
Вот их есть - а вот уже и нет.
Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
А под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.
США после угроз России начали учения в Сирии - Цензор.НЕТ 7628
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Хорошая вариация, я тут немного подправил... Сорри.

Над Евфратом тучи ходят хмуро,
"Нету их там"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.
Мчат ракеты, воздух разрывая,
«Джавелины» крошат в винегрет.
По пустыне ватники летают:
Вот их есть - а вот уже и нет.
Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
И под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.

"Маэстро! Урежьте марш! (с)
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По словам представителей оборонного ведомства США, учения специально нацелены на то, чтобы Россия увидела активность американских военных и поняла их возможности??????

Так думается они уже давно знают их возможности. Но тренинг нужно было проводить раньше. А сейчас на гибридные действия нужно отвечать гибридной оплеухой. Если на подразделения США напала неопознанная группировка разговаривающая на русском языке и получающая команды по спутниковому телефону. То почему не создать в противовес ей такую же??? США после угроз России начали учения в Сирии - Цензор.НЕТ 252 Только с более содержательными целями. Тю название выберите любое, если есть "Силы тигра" - то пусть будет "соколы пустыни ислама"........ с хорошей ПВО!!!!.
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"Но тренинг нужно было проводить раньше" вы немного не понимаете что значит "учения" в невоенное время учения - это передислокация, перегруппировака и развертывание войск, производится их слаживание, ориентация на местности и только потом собственно учения это значит что США развернули там группировку, а не то что пошли пострелять в тир
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WSJ: «Русские в панике! Скоро дроны уничтожат Хмеймим»
Кто и зачем ежемесячно десятками посылает БЛА в атаку на авиабазу РФ?
Но самое неприятное, что на каждый даже самый примитивный беспилотный аппарат вынужденно расходуются очень дорогие ракеты 57Э6. Их стоимость не является публичной информацией, Но в 2012 году в западных СМИ промелькнули такие цифры о сделке с Алжиром: по $ 13 млн. за один «Панцирь-С1Э» и $ 28,5 млн. за 750 ракет 9М331 для него. То есть - по $ 38 тысяч за одну ракету.
Между тем, «красная цена» беспилотников боевиков не превышает одной тысячи долларов за штуку. На первый взгляд, стрелять по ним из «Панцирей» - все равно, что по воробьям стрелять из пушки.
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СШа, кто же так разговаривает с гопниками. Сначала надо дать в рыло, а потом спрашивать сколько время. Репоеды по-другому не понимают и любые уступки или намек на цивилизованность воспринимают за слабость. .
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кацапо-фашисты понимают только силу.
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А толку?Пацаку в голову пока не прилетит,он думает,що безсмертный
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Если послушать международные новости из Мордора, то раша выступает как миротворец, из-за Америки все эти сирийские беженцы в Европе, а сирийские дети лгут за конфетки а не гибнут из-за авиабомбежек и химического оружия ... Такого количества лжи вы вряд ли где-то еще увидите , особенно от таких *опытных* эксперДов... Поэтому миротворческую миссию нужно начинать с разрушения Обители Зла - Мордор должен быть разрушен !
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Круто. Хотя реально достаточно сочетания слов Пентагон и решение чтоб в москве началась эпидемия медвежьей болезни.
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На масковии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами. (С)
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ох напрашивается ху*ло, ох напрашивается …
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Коли чекати вибачень за зовсім випадково вбитих кацапів?
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давайте, кацапье, ударьте по пиндосам! слабо что-ли? увидите как те вам зубы и десна по самую жопу повыбивают
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https://ru.wikipedia.org/wikЗ середини XIX сторіччя в Російській імперії терміном «піндос» стали позначати чорноморських та азовських греків: зокрема, «піндосом» в листуванні називали художника-мариніста Айвазовського. В російській літературі персонаж грека-піндоса неодноразово з'являється в творах Олександра Купріна. Відповідає такому визначенню й використання цього терміна в «Енеїді» Івана Котляревського:А се сап'янці-самоходи,

Що в них ходив іще Адам;
В старинниї пошиті годи,
Не знаю, як достались нам;
Либонь, достались од пендосів,
Що в Трої нам утерли носів (uk.wikipedia.org/wiki/Піндос_(сленг))

«Пиндо́с» («пендо́с», греч. Πίνδος) - слово-этнофолизм, присутствующее в разговорном варианте русского и украинского языков[1] и употребляемое в России, Белоруссии и на Украине[2] в нескольких смыслах, основными из которых является повсеместно[3][4] распространённое на постсоветском пространстве с начала XXI века инвективное наименование американцев (граждан США), а также распространённое в Северном Причерноморье и Приазовье с XIX века[1] бытовое прозвище местных греков[5].
В среде русских в Африке в 1980-х - начале 1990-х годов зарегистрировано употребление слова «пиндос» в значении «негр», «чернокожий»[6].(ru.wikipedia.org/wiki/Пиндос)
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