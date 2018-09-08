 США после угроз России начали учения в Сирии

Военные США, участвующие в операции "Непоколебимая решимость", с пятницы проводят учения на юге Сирии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Решение о проведении учений было принято после того, как Россия предупредила США об ударе в районе американской базы в Сирии. По данным источников, речь идет о военной базе в Эт-Танфе недалеко от границыСирии, Иордании и Ирака, которая имеет ключевое значение в борьбе США и России за влияние в регионе.
Учения продлятся несколько дней. Американские военные будут проводить боевые тренировки и отрабатывать использование штурмовых вертолетов.
"Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации в любом месте общей зоны совместных операций сил Операции Inherent Resolve. Учения, подобные этому, укрепляют наши возможности поражения ИГИЛ и гарантируют нашу готовность реагировать на любую угрозу нашим войскам", – сказал пресс-секретарь Центрального командования Уильям Урбан.
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По словам представителей оборонного ведомства США, учения специально нацелены на то, чтобы Россия увидела активность американских военных и поняла их возможности.
"Соединенные Штаты не стремятся вступать в конфликт с силами Росси, правительства Сирии или любых групп, которые могут оказать Сирии поддержку завершении гражданской войны. Однако США, не колеблясь, будут использовать необходимую силу для защиты нашей страны, коалиции или партнеров, как мы уже ясно продемонстрировали в прошлых случаях", – сказал пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон.
Напомним, со дня на день армия сирийского диктатора Асада готовится начать наступление на провинцию Идлиб – последнюю территорию в стране, которую контролируют антиправительственные силы. Предварительно несколько авиаударов на границах провинции уже осуществила российская авиация, которая поддерживает Асада и его режим.
Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта.
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"Их там нету!"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.
Мчат ракеты, ветер подымая,
«Джавелины» крошат винегрет.
По пустыне ватники летали:
Вот их есть - а вот уже и нет.
Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
А под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.
Над Евфратом тучи ходят хмуро,
"Нету их там"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.
Мчат ракеты, воздух разрывая,
«Джавелины» крошат в винегрет.
По пустыне ватники летают:
Вот их есть - а вот уже и нет.
Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
И под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.
"Маэстро! Урежьте марш! (с)
Так думается они уже давно знают их возможности. Но тренинг нужно было проводить раньше. А сейчас на гибридные действия нужно отвечать гибридной оплеухой. Если на подразделения США напала неопознанная группировка разговаривающая на русском языке и получающая команды по спутниковому телефону. То почему не создать в противовес ей такую же??? Только с более содержательными целями. Тю название выберите любое, если есть "Силы тигра" - то пусть будет "соколы пустыни ислама"........ с хорошей ПВО!!!!.
Кто и зачем ежемесячно десятками посылает БЛА в атаку на авиабазу РФ?
Но самое неприятное, что на каждый даже самый примитивный беспилотный аппарат вынужденно расходуются очень дорогие ракеты 57Э6. Их стоимость не является публичной информацией, Но в 2012 году в западных СМИ промелькнули такие цифры о сделке с Алжиром: по $ 13 млн. за один «Панцирь-С1Э» и $ 28,5 млн. за 750 ракет 9М331 для него. То есть - по $ 38 тысяч за одну ракету.
Между тем, «красная цена» беспилотников боевиков не превышает одной тысячи долларов за штуку. На первый взгляд, стрелять по ним из «Панцирей» - все равно, что по воробьям стрелять из пушки.
Що в них ходив іще Адам;
В старинниї пошиті годи,
Не знаю, як достались нам;
Либонь, достались од пендосів,
Що в Трої нам утерли носів (uk.wikipedia.org/wiki/Піндос_(сленг))
«Пиндо́с» («пендо́с», греч. Πίνδος) - слово-этнофолизм, присутствующее в разговорном варианте русского и украинского языков[1] и употребляемое в России, Белоруссии и на Украине[2] в нескольких смыслах, основными из которых является повсеместно[3][4] распространённое на постсоветском пространстве с начала XXI века инвективное наименование американцев (граждан США), а также распространённое в Северном Причерноморье и Приазовье с XIX века[1] бытовое прозвище местных греков[5].
В среде русских в Африке в 1980-х - начале 1990-х годов зарегистрировано употребление слова «пиндос» в значении «негр», «чернокожий»[6].(ru.wikipedia.org/wiki/Пиндос)