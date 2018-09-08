 США после угроз России начали учения в Сирии

Военные США, участвующие в операции "Непоколебимая решимость", с пятницы проводят учения на юге Сирии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Решение о проведении учений было принято после того, как Россия предупредила США об ударе в районе американской базы в Сирии. По данным источников, речь идет о военной базе в Эт-Танфе недалеко от границыСирии, Иордании и Ирака, которая имеет ключевое значение в борьбе США и России за влияние в регионе.

Учения продлятся несколько дней. Американские военные будут проводить боевые тренировки и отрабатывать использование штурмовых вертолетов.

"Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации в любом месте общей зоны совместных операций сил Операции Inherent Resolve. Учения, подобные этому, укрепляют наши возможности поражения ИГИЛ и гарантируют нашу готовность реагировать на любую угрозу нашим войскам", – сказал пресс-секретарь Центрального командования Уильям Урбан.

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По словам представителей оборонного ведомства США, учения специально нацелены на то, чтобы Россия увидела активность американских военных и поняла их возможности.

"Соединенные Штаты не стремятся вступать в конфликт с силами Росси, правительства Сирии или любых групп, которые могут оказать Сирии поддержку завершении гражданской войны. Однако США, не колеблясь, будут использовать необходимую силу для защиты нашей страны, коалиции или партнеров, как мы уже ясно продемонстрировали в прошлых случаях", – сказал пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон.

Напомним, со дня на день армия сирийского диктатора Асада готовится начать наступление на провинцию Идлиб – последнюю территорию в стране, которую контролируют антиправительственные силы. Предварительно несколько авиаударов на границах провинции уже осуществила российская авиация, которая поддерживает Асада и его режим.

Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта.

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