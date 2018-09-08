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 Украинка Елена Костевич стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе

Украинка в марафонской финальной дуэли обыграла россиянку.

Украинка Елена Костевич завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по пулевой стрельбе в Южной Корее. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Цензор.НЕТ.

В финал на соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров Костевич пробилась со вторым результатом, уступив лишь россиянке Виталине Бацарашкиной. Именно с ней она боролась за золото и в финале.

Россиянка Бацарашкина заняла второе место. У нее тоже 37 очков, но больше промахов на третьей перестрелке. На первой и второй перестрелках украинка и россиянка показали одинаковый результат. Замкнула тройку с 31 баллом Дорин Веннекамп из Германии.

Это первая медаль для 33-летней украинки в этой дисциплине. Все остальные ее награды, в том числе золото и бронза Олимпийских игр, золото и серебро чемпионата мира, а также медаль чемпионата Европы была завоеваны в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Для Елены Костевич это уже вторая медаль на чемпионате мира в Корее. Ранее она завоевала бронзу в команде, вместе с Олегом Омельчуком, в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м.

Также Костевич принесла Украине вторую олимпийскую лицензию в пулевой стрельбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085182
 
   
 Топ комментарии
 
Тряситесь кацапы. Найдет вас украинский прицел да украинская пуля!
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Молодeць 👍👍👍
Украінці дякують за перемогу 😊
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Тряситесь кацапы. Найдет вас украинский прицел да украинская пуля!
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Молодeць 👍👍👍
Украінці дякують за перемогу 😊
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Своей фамилией она как бы заявляет, что из огнестрела рашка бацать типа умеет.
Но в сравнении с украинцами как-то не задалось у них это всё...
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Украинка в марафонской финальной дуэли обыграла россиянку.

...
Це взагалі безцінно! Вітаємо, Оленко! Украинка Елена Костевич стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе - Цензор.НЕТ 5468
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надо создать ей условия для тренировок на лугандонах, мастерство надо повышать!!!
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Я бы добавил в эту замечательную гифку наших мародеров
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Как это символично!!! Выиграла дуэль у россиянки!

Слава Україні!!!
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Горжусь!!!Спортсмены единая отдушина,делают справно своё дело!
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Дуже файно , маешь працю на 2 -3 рокi .
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Не туда стреляет. Медведчуки портят воздух до сих пор.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинка Елена Костевич стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе
 
 
 
 
 
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