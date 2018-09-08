 Украинка Елена Костевич стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе

Украинка Елена Костевич завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по пулевой стрельбе в Южной Корее. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Цензор.НЕТ.

В финал на соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров Костевич пробилась со вторым результатом, уступив лишь россиянке Виталине Бацарашкиной. Именно с ней она боролась за золото и в финале.

Россиянка Бацарашкина заняла второе место. У нее тоже 37 очков, но больше промахов на третьей перестрелке. На первой и второй перестрелках украинка и россиянка показали одинаковый результат. Замкнула тройку с 31 баллом Дорин Веннекамп из Германии.

Это первая медаль для 33-летней украинки в этой дисциплине. Все остальные ее награды, в том числе золото и бронза Олимпийских игр, золото и серебро чемпионата мира, а также медаль чемпионата Европы была завоеваны в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Для Елены Костевич это уже вторая медаль на чемпионате мира в Корее. Ранее она завоевала бронзу в команде, вместе с Олегом Омельчуком, в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м.

Также Костевич принесла Украине вторую олимпийскую лицензию в пулевой стрельбе.

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