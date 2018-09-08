 В ближайшее время внесу в Раду представление на депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности страны, - Луценко

Об этом Луценко сообщил во время рабочей поездки в Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я в ближайшее время внесу представление на соответствующего народного депутата Украины, который причастен к беспрецедентному аморальному поступку, уничтожению фактически части оборонной промышленности нашей страны", - сказал Луценко.

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Генпрокурор не назвал фамилии депутата, о котором идет речь, отмечает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он отметил, что все должностные лица, причастные к воровству в оборонпроме, ответят за свои действия.

"Мы видим первый объект – он фактически военный ракетный завод, дело директора которого уже находится в суде", - сказал Ю.Луценко.