 В ближайшее время внесу в Раду представление на депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности страны, - Луценко

Об этом Луценко сообщил во время рабочей поездки в Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я в ближайшее время внесу представление на соответствующего народного депутата Украины, который причастен к беспрецедентному аморальному поступку, уничтожению фактически части оборонной промышленности нашей страны", - сказал Луценко.
Генпрокурор не назвал фамилии депутата, о котором идет речь, отмечает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, он отметил, что все должностные лица, причастные к воровству в оборонпроме, ответят за свои действия.
"Мы видим первый объект – он фактически военный ракетный завод, дело директора которого уже находится в суде", - сказал Ю.Луценко.
Даю продажному Олександру гривню. Більше його совість не коштує.
P.S. мені твоя лоліта до одного місця ! Тут не расія - царів та цариць немає
Власне пуйло це зрозумів ще у 2010му і дав вказівку Янеку Юлю за це посадити, що той і зробив
В Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята».
Все они стали учениками специального "Роснефть-класса". В пресс-релизе компании "Оренбургнефть", дочернем предприятии "Роснефти", этих школьников называют "роснефтятами".
Стало традицией посвящать их в это звание "помазанием" нефтью. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и ее качество, считают в компании, сообщает Радио Свобода.
"Оренбургнефть" набирает такие спецклассы с 2014 года. В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи и кадетские классы, а также классы школьников-полицейских.
Презентация представления, чтобы этот депутат быстренько вставал на лыжи.
"Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк. Плюнули бы уже и переходили на стиль Роухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули", - подчеркнул он.
Ну прямо украинский Фукье-Тенвиль, не иначе!
Врагов находит целыми пачками, осталось гильотиной обзавестись и сходство будет на все сто.
А кто тогда был Премьером? Вона. Так отож...
Кузьміч! Кидай бухати!
З"явився такий самий "список Генпрокурора Луценко"..
Тащить бегемота с болота
Или сам Порошенко??
Кто еще мог нанести обороне страны бОльший ущерб?
Не, этот картавый алкаш посадит какого-то инженера, а кукарекать будет как про супер-диверсанта. И ети его кукареки ни что иное, как предупреждение и в результате - пустой выхлоп.