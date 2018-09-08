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 Политика Украины
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Все про:ВР (22277) Луценко (7115) неприкосновенность (848)

 В ближайшее время внесу в Раду представление на депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности страны, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время внесет в парламент представление на народного депутата, который причастен к уничтожению части военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом Луценко сообщил во время рабочей поездки в Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я в ближайшее время внесу представление на соответствующего народного депутата Украины, который причастен к беспрецедентному аморальному поступку, уничтожению фактически части оборонной промышленности нашей страны", - сказал Луценко.

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Генпрокурор не назвал фамилии депутата, о котором идет речь, отмечает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он отметил, что все должностные лица, причастные к воровству в оборонпроме, ответят за свои действия.

"Мы видим первый объект – он фактически военный ракетный завод, дело директора которого уже находится в суде", - сказал Ю.Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3085179
 
   
 Топ комментарии
 
Нахрена метлой молоть-- дело делай В ближайшее время внесу в Раду представление на депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности страны, - Луценко - Цензор.НЕТ 5163
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анонсов - тьма..посадок - ноль..
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А что там с бриллиантовыми прокурорами , рюкзаками ,пашинским ,Розенблатами и Поляковыми ,Дейдеями и Мосейчуками ? всем представления пораздавал?
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безвиз и томос..к остальному не причастен.. Найближчим часом внесу до Ради подання на депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості країни, - Луценко - Цензор.НЕТ 3047
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Безвиз, томос, ассоциация с ЕС... это заслуга Майдана, а не потроха, ибо при любом президенте мы бы это получили.
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так хвастать больше особо и нечем..не к 131-му же месту по уровню ВВП на душу населения (2017 г.) ему примазываться..?
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Луцик только объявил, а она уже сидит. Оперативненько.
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янук в ростові - йуля наступна у черзі
Найближчим часом внесу до Ради подання на депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості країни, - Луценко - Цензор.НЕТ 1180
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Продажний "Олександр Дніпро"! Ціна у 450 доларів була розрахунковою! Реальна ціна була 230долл(188, з урахуванням конфіскованого Юлею 10 млрд. кубів Фірташа). Договір був типовий, який укладали всі європейці. Але вони повикидали у 2012му всі російські хотєлки через суд, а ваш шпигун Лоліта, на посаді мінекономіки в уряді Азарова, сумлінно переплачував росіянам за газ.
Даю продажному Олександру гривню. Більше його совість не коштує.
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Скидку обещали только на два года. А потом уже Януковичу давали скидку по Харьковским договоренностям. А по этой формуле получалась высока цена.
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Ну так навіщо Янек поперся в Харків? Йому треба було йти у Стокгольм! Але Янек не міг йти у Стокгольм, бо він Юлю за це посадив. А противсіхи йому допомогли. Це противсіхи просрали Крим і Лугандон і привели війну в Україину. Противсіхи мають за це відповідати. Як? Не знаю. Але мусять.
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Згодна. Цього б не трапилось , якби на той час існував попередній виборчий закон , де була прописана норма 50% + 1 голос. Але вони її зазделегідь прибрали . Залишилось : хто більше, той і переможець.
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Найближчим часом внесу до Ради подання на депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості країни, - Луценко - Цензор.НЕТ 7473

P.S. мені твоя лоліта до одного місця ! Тут не расія - царів та цариць немає
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Дніпро за Юлю, а Газпром зрозумів, що підписав кабальний для себе договір і хоче його розірвати попри мільярдні штрафи.
Власне пуйло це зрозумів ще у 2010му і дав вказівку Янеку Юлю за це посадити, що той і зробив
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Класна фотка. Досі не можу зрозуміти, хто з них є хижак, а хто є жертва.
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Це був 2010й рік, бігборди в Криму. Юля зшивала Україну. І де зараз Крим? Чи не продажний "Кузьміч ЮА" його просрав?
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А, так это он требовал что бы танки в ангарах оставались?))
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Это он так предупреждает, что пора валить.
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ничего кроме тошноты не вызывает. Сколько реальных сроков за 4 года новой власти? Ноль. Круглое число.
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Знову потрусять когось на гроші - на тому все й закінчиться..
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честнейший потомок ростовщиков и шинкарей..
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Пашинський себе порівняв з Богом, що йому все можна і він всесильний. Українці для нього - бидло, яке має бути у стойлі. Пашинський думає, що він і справді всесильний?
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А почему бы ему так не думать? Говорить можно все, что угодно. Но Пашинский на коне, а ты под конем. Я впрочем тоже.
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Кстати, этот депутат наверняка не в одиночку гробил ВПК, а имел крышу в СБУ, в прокуратуре и, конечно, в аппарате президента. Иначе бы у него ничего не вышло. Ну и где же подельники?
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клоун недопрокурор Луценко предупредил и дал время слинять этому депутату... ну или заплатит пару лямов в карман луценка и Ко..., и никто сидеть не будет, вообщем все по старой схеме! Все закончится пшиком, как и все дела, этого клоуна непрофессионала Югика.
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Вести из Мордора не перестают доставлять :
В Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята».
Все они стали учениками специального "Роснефть-класса". В пресс-релизе компании "Оренбургнефть", дочернем предприятии "Роснефти", этих школьников называют "роснефтятами".
Стало традицией посвящать их в это звание "помазанием" нефтью. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и ее качество, считают в компании, сообщает Радио Свобода.
"Оренбургнефть" набирает такие спецклассы с 2014 года. В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи и кадетские классы, а также классы школьников-полицейских.
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Он календарь перевернул, а тут 8-е сентября...
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Интрига)
Презентация представления, чтобы этот депутат быстренько вставал на лыжи.
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Штаны с подвохом: Путин опять замаскировал свой рост.Так, во время его встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на главе российского государства опять заметили "штаны с подвохом". На этот нюанс обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкийв своем Telegram :Найближчим часом внесу до Ради подання на депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості країни, - Луценко - Цензор.НЕТ 3420

"Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк. Плюнули бы уже и переходили на стиль Роухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули", - подчеркнул он.
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Ужос!
Ну прямо украинский Фукье-Тенвиль, не иначе!
Врагов находит целыми пачками, осталось гильотиной обзавестись и сходство будет на все сто.
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Как распродавали армию. Найближчим часом внесу до Ради подання на депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості країни, - Луценко - Цензор.НЕТ 5587
А кто тогда был Премьером? Вона. Так отож...
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А кто тогда был Премьером? - Вона. Так отож...
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Заявку на продаж зброї робив спецоборонекспорт, який підпорядковується президенту. Юлю лише ставили до відома, як прем'єра. І Юля ставила свій підпис. Але як міг прем'єр втручатись у питання оборони, якщо вони є справою президента?
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Як, як... Ющенко тоді на лижах катався, а СНБО фабрику в Липецьку будувало.
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Цей демотиватор робили на колінах в півбарі. Єхануров був прем'єром у 2005-6му роках, а не у 2007-9му.
Кузьміч! Кидай бухати!
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Вань, уважно читай пости - прем"єром була Жучка, Єхануров - мінісиром оборони.
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А толку то? 2,5 года на должности кроме громких заявлений до завершения ни одно дело не доведено, одно бла бла...
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З"явився такий самий "список Генпрокурора Луценко"..
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Ох и нелёгкая в Юги работа.
Тащить бегемота с болота Найближчим часом внесу до Ради подання на депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості країни, - Луценко - Цензор.НЕТ 7950
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"Имя, сестра!" Пашинский? Кононенко?
Или сам Порошенко??
Кто еще мог нанести обороне страны бОльший ущерб?
Не, этот картавый алкаш посадит какого-то инженера, а кукарекать будет как про супер-диверсанта. И ети его кукареки ни что иное, как предупреждение и в результате - пустой выхлоп.
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Цього диверсанта звуть "шпигун Лоліта і його шобла". Це всі знають, але думають, що пронесе. Але, коли у панства буде курити дупа, вони зрозуміють, що не пронесе. Але чи не пізно тоді буде?
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За аморальный поступок полагается товарищеский суд и общественное порицание. А также выговор, или строгий выговор с занесением в личное дело.
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Всё так громко сказано,что есть время убежать и жить на ворованном.
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спасибо Югик за предупреждение, я смываюсь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время внесу в Раду представление на депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности страны, - Луценко
 
 
 
 
 
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