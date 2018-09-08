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 Политика Украины
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Все про:заявление (274) МИД (4707) Зеркаль (139) Качка (3)

 Отказ от договора о дружбе с РФ не лишит ее ответственности за агрессию, - украинские дипломаты

За 23 года Украина и Россия заключили больше 400 договоров. Точно их количества не знает никто.

Отказ Киева от продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не избавит её от обязательства устранить нарушения, совершенные в период его действия - с 1 апреля 1999 по 31 марта 2019 года.

Об этом в статье для издания ZN.UA пишут замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник главы МИД Украины Тараса Качки, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению дипломатов, Украина заинтересована в том, чтобы не расторгать договор, а просто не продлевать его.

"Непролонгация не влияет на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и непролонгация не влияет на обязанность России соблюдать другие нормы и правила международного права, в том числе других действующих договоров между государствами", – подчеркнули Зеркаль и Качка.

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Первые 23 года с момента обретения независимости Украина активно заключала договора с Российской Федерацией, пишут дипломаты. К началу российской агрессии у нас было свыше 400 разных договоров. Точное их количество никто не может подсчитать.

При этом подавляющее большинство договоров c Россией не содержат механизмов правового урегулирования споров.

"И поэтому мы снова пригласим Российскую Федерацию дать свое согласие на рассмотрение всех споров, которые возникают из настоящего Договора, в Международном суде ООН. Поэтому мы должны постоянно подчеркивать: пока договора с РФ не дают возможности решать дела в судебном порядке – они действительно не стоят бумаги, на которой их напечатано", – говорится в статье.

Также на Цензор.НЕТ: Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Напомним, 28 августа Порошенко заявил, что Украина планирует расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.

6 сентября Президент уточнил, что Украина должна до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию, что не будет продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085177
 
   
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 Топ комментарии
 
Порошенко заточен впаривать российский, путинский газ украинцам по отъезжающей цене. При чем тут какая то дружба? Путину нужен гарантированный сбыт своего газа, если в результате санкций Европа от этого газа откажется. И Порошенко дает ему гарантии, что украинцы и дальше будут покупать российский газ по завышенным ценам. Смотрите на вещи реально. Все не такое, каким кажется.
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народ там наверху хоч один не кпссовец есть
ну как можно людям в глаза так пиZтеть
низзя договор дружбі разорвать с Гитлером во время войні
єто же как надо население призирать чтобі такую пургу гнать
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Правильно, через Европу. Маскируются. Но газ то - путинский, российский. И доллары украинских граждан за этот газ попадают в руки Путина, позволяя ему материально обеспечивать агрессию против Украины и убивать украинских граждан. Разве это не измена?
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Порошенко заточен впаривать российский, путинский газ украинцам по отъезжающей цене. При чем тут какая то дружба? Путину нужен гарантированный сбыт своего газа, если в результате санкций Европа от этого газа откажется. И Порошенко дает ему гарантии, что украинцы и дальше будут покупать российский газ по завышенным ценам. Смотрите на вещи реально. Все не такое, каким кажется.
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так вроде бы через Европу сейчас покупают.
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Правильно, через Европу. Маскируются. Но газ то - путинский, российский. И доллары украинских граждан за этот газ попадают в руки Путина, позволяя ему материально обеспечивать агрессию против Украины и убивать украинских граждан. Разве это не измена?
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да ну мягко говоря, не оптимальное решение конечно
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договор о дружбе с РФ? - наплевать-забыть.
ето нужно было сделать еще в 2014м...
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народ там наверху хоч один не кпссовец есть
ну как можно людям в глаза так пиZтеть
низзя договор дружбі разорвать с Гитлером во время войні
єто же как надо население призирать чтобі такую пургу гнать
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надеюсь власть знает что делает, нам неизвестны многие нюансы.
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Да. Там нюансов много. Лет на 300 Петина компания тюрьмы заработала. Или даже расстрел.
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С другой стороны соевая власть с кремлем и не ругалась. Идет торговля, встречи, снабжение окупантов ресурсами и деньгами. Х***й нормальный человек докажет что между Украиной и Рашкой идет война. Ведь по всех украинсикх каналах говорят что на Украину напали зеленые человечки и сепаратисты...
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Да у нас и после 2014 года куча договоров с Рашкой подписывалось. например договор о поставках електроенергии и газа в росийский крым. Кто подписал етот договор уже забыли?
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Якщо вже брешеш то не забріхуйся.... Немає ніякого договору про поставки електроенергії і газу в Крим.
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Яценюк уличил Минэнерго в признании Крыма частью России В договоре "Укринтерэнерго" с российским "Интер РАО" о поставках электроэнергии на оккупированный полуостров он обозначен как "Крымский федеральный округ Российской Федерации". 20 января, 2015 12.16 Відмова від договору про дружбу з РФ не позбавить її відповідальності за агресію, - українські дипломати - Цензор.НЕТ 1440
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с января 2016 года по сей день договор о поставке электроэнергии в Крым не подписывался.
В то время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов подписать договор о поставке электроэнергии в Крыму при условии, что полуостров в договоре будет значиться как часть Украины. По этой причине Крым отказался подписывать контракт.
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Вангую. РФ в одностороннем порядке продлит договор. Мол так хотят украинцы, просто стесняются. Роися такая роися.
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Отказ от етого договора не только не усмирит Россию, а еще больше спровоцирует на дальнейшую поддержку боевых действий на Востоке Украины. В моем понимании профессиональная дипломатия - ето компромисс, хитрость,лицемерие, а не публичные разрывы договоров и агресивно-националистическая риторика где все кто против нас ето боевики и террористы, а мы одни такие хорошие "голуби мира". С такой дипломатией войну не закончишь, ето 100 процентов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтказ от договора о дружбе с РФ не лишит ее ответственности за агрессию, - украинские дипломаты
 
 
 
 
 
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