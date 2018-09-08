 Отказ от договора о дружбе с РФ не лишит ее ответственности за агрессию, - украинские дипломаты

Отказ Киева от продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не избавит её от обязательства устранить нарушения, совершенные в период его действия - с 1 апреля 1999 по 31 марта 2019 года.

Об этом в статье для издания ZN.UA пишут замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник главы МИД Украины Тараса Качки, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению дипломатов, Украина заинтересована в том, чтобы не расторгать договор, а просто не продлевать его.

"Непролонгация не влияет на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и непролонгация не влияет на обязанность России соблюдать другие нормы и правила международного права, в том числе других действующих договоров между государствами", – подчеркнули Зеркаль и Качка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прекращая действие Договора о дружбе с РФ, Украина устраняет еще одно препятствие на пути в НАТО, - Елисеев

Первые 23 года с момента обретения независимости Украина активно заключала договора с Российской Федерацией, пишут дипломаты. К началу российской агрессии у нас было свыше 400 разных договоров. Точное их количество никто не может подсчитать.

При этом подавляющее большинство договоров c Россией не содержат механизмов правового урегулирования споров.

"И поэтому мы снова пригласим Российскую Федерацию дать свое согласие на рассмотрение всех споров, которые возникают из настоящего Договора, в Международном суде ООН. Поэтому мы должны постоянно подчеркивать: пока договора с РФ не дают возможности решать дела в судебном порядке – они действительно не стоят бумаги, на которой их напечатано", – говорится в статье.

Также на Цензор.НЕТ: Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Напомним, 28 августа Порошенко заявил, что Украина планирует расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.

6 сентября Президент уточнил, что Украина должна до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию, что не будет продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года.