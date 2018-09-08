 Отказ от договора о дружбе с РФ не лишит ее ответственности за агрессию, - украинские дипломаты

Отказ Киева от продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не избавит её от обязательства устранить нарушения, совершенные в период его действия - с 1 апреля 1999 по 31 марта 2019 года.
Об этом в статье для издания ZN.UA пишут замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник главы МИД Украины Тараса Качки, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению дипломатов, Украина заинтересована в том, чтобы не расторгать договор, а просто не продлевать его.
"Непролонгация не влияет на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и непролонгация не влияет на обязанность России соблюдать другие нормы и правила международного права, в том числе других действующих договоров между государствами", – подчеркнули Зеркаль и Качка.
Читайте на Цензор.НЕТ: Прекращая действие Договора о дружбе с РФ, Украина устраняет еще одно препятствие на пути в НАТО, - Елисеев
Первые 23 года с момента обретения независимости Украина активно заключала договора с Российской Федерацией, пишут дипломаты. К началу российской агрессии у нас было свыше 400 разных договоров. Точное их количество никто не может подсчитать.
При этом подавляющее большинство договоров c Россией не содержат механизмов правового урегулирования споров.
"И поэтому мы снова пригласим Российскую Федерацию дать свое согласие на рассмотрение всех споров, которые возникают из настоящего Договора, в Международном суде ООН. Поэтому мы должны постоянно подчеркивать: пока договора с РФ не дают возможности решать дела в судебном порядке – они действительно не стоят бумаги, на которой их напечатано", – говорится в статье.
Также на Цензор.НЕТ: Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Напомним, 28 августа Порошенко заявил, что Украина планирует расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.
6 сентября Президент уточнил, что Украина должна до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию, что не будет продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.
Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года.
ето нужно было сделать еще в 2014м...
ну как можно людям в глаза так пиZтеть
низзя договор дружбі разорвать с Гитлером во время войні
єто же как надо население призирать чтобі такую пургу гнать
В то время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов подписать договор о поставке электроэнергии в Крыму при условии, что полуостров в договоре будет значиться как часть Украины. По этой причине Крым отказался подписывать контракт.