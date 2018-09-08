 Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс

"Журналисты-расследователи играют основную роль "сторожевого пса" в наших обществах, поскольку они расследуют коррупцию или злоупотребление властью. Их работа основана на различных источниках, и они имеют право хранить эти источники в тайне", - заявил докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Джордж Фолкс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дж. Фолкс напоминает, что сохранение конфиденциальности источников - "стандарт, установленный Европейским судом по правам человека".
"Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права журналиста Натальи Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников", - заявил Дж. Фолкс.
Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".
Какой ты журналист, когда исполняешь прихоти своего ХОЗЯИНА?
А читать можно классиков литературы .
Может просто нужно некоторым журналистам понимать, что за разглашение гостайн могут и привлечь к ответственности?
ПАСЕ и иным ревнителям журналистских свобод(читай вседозволенности", стоит напомнить недавний случай, а именно:
"Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France за нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения. Об этом говорится в сообщении регулятора. Совет принял это решение 28 июня."
И пора бы уже журналистам прекратить выпячивать свою исключительность, у них и так прав и свобод поболее, чем у рядовых граждан их страны!!!
Генеральный секретарь ПАСЕ Турбьерн Ягланд поздравил президента РФ Владимира Путина с "успешным проведением Чемпионата мира по футболу"
...такое от ПАСЕ)
https://censor.net.ua/news/3085010/ustanovleno_kak_putin_finansiruet_svoih_agentov_medvedchuka_i_marchenko_nado_oformit_delo_i_zadokumentirovat
кагал такое не прощает..
в остальном всё понятно..юрик на своём месте и пашет в правовом поле в поте лица,пэця вообще свят..ну и прочая минстецевская пурга..
А по вам - в данной ситуации, как бы я к юрику не относился, юрик тут прав на все сто.
И чего она так боится, что узнают её передвижения? Ведь именно на это суд дал добро. И, если она такая крутая расследовательница, то должна знать, что на стрёмные дела со своим телефоном не ходят!
2. Если ни в чем, то зачем суду надо знать про ее передвижения?
Был у меня ,когда то давно, знакомый журналист из местной газетёнки ,, так вот, однажды читаю его статью в газете и вижу же что врёт . Потом другой раз, то же самое . Встретил его однажды и спрашиваю -зачем пишешь этот бред .? Он прямо и ответил - за правду никто не заплатит , да и самим людям она не нужна . Вот если я например ,буду сочинять бред про то что видел инопланетян ,меня будут читать ,,если напишу правду ,про что их нет ,никому это не будет интересно . .
Наплодили неприкасаемых, теперь у нас журналисты оказывается неприкасаемые. Вот там наверху Цензор "напоминает": "ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда". Так вот получается так, что Цензор один раз соврал, а теперь ещё и "напоминает", ибо к звонкам, SMS ГПУ доступа не получала. И ответственности Цензор никакой не несёт.