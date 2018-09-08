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Все про:ГПУ (8834) журналистика (2279) ПАСЕ (1200) Седлецкая (20)

 Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс

В Парламентской ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность в связи с решением суда предоставить доступ ГПУ к данным телефона журналиста Наталии Седлецкой и призвали украинские власти обеспечить соблюдение ее прав на конфиденциальность источников.

"Журналисты-расследователи играют основную роль "сторожевого пса" в наших обществах, поскольку они расследуют коррупцию или злоупотребление властью. Их работа основана на различных источниках, и они имеют право хранить эти источники в тайне", -  заявил докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Джордж Фолкс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дж. Фолкс напоминает, что сохранение конфиденциальности источников - "стандарт, установленный Европейским судом по правам человека".

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"Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права журналиста Натальи Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников", - заявил Дж. Фолкс.

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".

Источник: https://censor.net.ua/n3085176
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь это уже не имеет значения. У луциго вся информация все равно сохранена. Только он был уверен, что там словил огромную рыбу, но обосрался, как обычно. Потому что детективы журнализды опытнее, а не то семейство кумовское, что петя собрал.
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ахент кремля и шатун..не..?
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Вы поняли, да? Инсценировать убийство ради поимки организатора - это плохо, искать "кротов", сливающих информацию, тоже плохо. Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс - Цензор.НЕТ 22
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Теперь это уже не имеет значения. У луциго вся информация все равно сохранена. Только он был уверен, что там словил огромную рыбу, но обосрался, как обычно. Потому что детективы журнализды опытнее, а не то семейство кумовское, что петя собрал.
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А я бы этих продажных журнашлюх вешал. И пускай мне не говорят, что им семью кормить надо и малые детки у них. ЗАСИРАЮТ МОЗГИ ЛОХТОРАТУ ИДИОТСКОМУ и это уже преступление. Кому верить после их зомбоящиков и радиогадостей.
Какой ты журналист, когда исполняешь прихоти своего ХОЗЯИНА?
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Да? А я бы- не вешал. Я уже привык, шо иначе- никак, потому- спокоен. А то ж придется всех перевешать! И шо??? Шо будем читать???
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А не надо читать журналюг ,,и тем более им верить ,их фантазиям . . Все они , практически поголовно ,обычные сплетники ( инфа без первоисточника это - сплетня ) . Доверять нужно только себе ,, сколько раз я уже в этом убеждался . И не сосчитать . .
А читать можно классиков литературы .
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А я люблю читать про Мальдивы и Сейшелы. Так шо хай пише Седлецка. Может еще про каких чиновников напишет, про их отдых. Так и будем изучать географию. Как говорится. Кто б знал те Мальдивы, если бы не Порошенки под чужими именами, без прохождения таможни и паспортного контроля, да с чемоданом кэша?
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А конфиденциальность источников кремлевских шпионов в Украине тоже сохранять? Подскажите, пожалуйста. Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс - Цензор.НЕТ 1925
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Вы поняли, да? Инсценировать убийство ради поимки организатора - это плохо, искать "кротов", сливающих информацию, тоже плохо.
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При слове "ПАСЕ" есть желание послать этих проституток на три веселых буквы. ПАСЕ - контора погрязшая в коррупции, которому наши коррупционеры могут только позавидовать
Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс - Цензор.НЕТ 2942
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Кто крышует крымский Титан? Люди травятся, а реакции МИДа ноль. Или вам все равно, что страна агрессор травит украинцев?
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А может просто нужно некоторым журналистам прекратить заниматься откровенной "джинсой"?
Может просто нужно некоторым журналистам понимать, что за разглашение гостайн могут и привлечь к ответственности?
ПАСЕ и иным ревнителям журналистских свобод(читай вседозволенности", стоит напомнить недавний случай, а именно:
"Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France за нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения. Об этом говорится в сообщении регулятора. Совет принял это решение 28 июня."
И пора бы уже журналистам прекратить выпячивать свою исключительность, у них и так прав и свобод поболее, чем у рядовых граждан их страны!!!
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Генсек ПАСЕ Ягланд - " о деле Сенцова с Россией надо говорить, правда, следствием этого не обязательно должно стать его освобождение".

Генеральный секретарь ПАСЕ Турбьерн Ягланд поздравил президента РФ Владимира Путина с "успешным проведением Чемпионата мира по футболу"
...такое от ПАСЕ)
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как бы мы не относились к этой конторе, но берега попутал генпрокурор и это факт..на сегодня западные организации и доноры это пожалуй единственное, что хоть как то сдерживает всю эту псевдоэлиту от тупого беспредела а-ля параша..
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Все как раз наоборот. За слив информации по расследованию в любой нормальной стране Сытника подвесили бы за яи. А тут, по сути, устроен беспердел с "тайной журналистских источников", подключением ПАСЕ и посольств, изьятием серверов Киевстара. И вотето все лишь для отмазки проштрафившегося чинуши.
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Вы думаете..? "Схемы" слишком много на пэпиных друганов нарыли..на мертвичука..вот и хоботится "генпрокурор"..вижу это так..
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Ну и? еще Геббелс придумал схему) 60 на 40.
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Кстате а зачем удалили предыдущий комент? или "журнашлюхи" запретное слово?
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это к модеру, а не ко мне..
в остальном всё понятно..юрик на своём месте и пашет в правовом поле в поте лица,пэця вообще свят..ну и прочая минстецевская пурга..
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я к модеру и обращался)

А по вам - в данной ситуации, как бы я к юрику не относился, юрик тут прав на все сто.
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к модеру на соответствующей ветке обращаются..а по юрику я и не сомневался..
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Почему вы так переживаете? Вам же сказал Медведчук, что переживать нечего. Та прилетит он- Сенцов. Сядит на самолет и прилетит. Сам кум дал гарантии.
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конфіденційність джерела можна зберігати, якщо журналіст готує якусь роботу. а формат зустрічі з Ситником яким боком був пов'язаний із журналістською діяльністю? по ходу, ніяким) так що тут журналістки зобов'язані назвати і час, і місце і інші деталі зустрічі.
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Каков был формат встречи Порошенко с Сытником и Грановским в 2 часа ночи в доме Порошенко?
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Руки прочь от Седлецкой, мрази барыжные, ублюдки продажные, мрази коррумпированные..!
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хто б міг подумати, що очільник нового антикорупційного органу дозволятиме собі такий пофігізм до таємниці досудового розслідування. і щоб врятувати репутацію того ж НАБУ тут навпаки треба не відмазувати, а покарати і Ситника, і всіх причетних - тоді буде видно, що ми європейська правова країна, де всі рівні перед законом
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Від наших продажних журналюг інколи плювати хочеться--непрофесіоналізм, замовні сюжети і статті, вибірковість інформації, шокуюче хамство і вседозволеніст і т. інш. І все це за гроші замовника і хазяїна каналу чи видання. А їхня "свобода слова" вже не має меж. Потрібно обмеження в час війни, а війна то є.
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Всякая свобода ,и слова в том числе , должна иметь границы . Абсолютно всё в природе имеет какие то рамки и ограничения ,, а вот абсолютная вседозволенность это прямой путь к хаосу . .
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Бред какой-то! Какие нафиг "права на конфиденциальность источников", если там тяжкое преступление расследуется!
И чего она так боится, что узнают её передвижения? Ведь именно на это суд дал добро. И, если она такая крутая расследовательница, то должна знать, что на стрёмные дела со своим телефоном не ходят!
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1. В чем она подозревается?
2. Если ни в чем, то зачем суду надо знать про ее передвижения?
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Вы попробуйте в ГПУ написать просьбу, чтобы Вам на почту скидывали информацию про всех, кто в чём-то подозревается. И о следственных действиях естественно.
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А шо ответят? Я думаю наплюют на мой запрос.
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Ну я ж у Юры его телефон не прошу. Пусть и мой не просит.
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Между прочим, как там дело Новинского с которого два года назад сняли неприкосновенность?
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Наши жюрналюги ( я не по поводу именно Седлецкой ,а вообще )оборзели настолько что уже перебрали на себя юридические функции . Они теперь считают что могут разоблачать вместо следственных органов ,выдвигая ничем не обоснованные ( потому шо нема первоисточника . конхвиденциальность у них видите ли . ) обвинения , судить без суда вместо судей . и т.д. .! Как по мне то , в случае сокрытия источника инфы ,которой они пользуются ,они могут лишь предполагать ,а не утверждать .. Это совсем разные вещи .

Был у меня ,когда то давно, знакомый журналист из местной газетёнки ,, так вот, однажды читаю его статью в газете и вижу же что врёт . Потом другой раз, то же самое . Встретил его однажды и спрашиваю -зачем пишешь этот бред .? Он прямо и ответил - за правду никто не заплатит , да и самим людям она не нужна . Вот если я например ,буду сочинять бред про то что видел инопланетян ,меня будут читать ,,если напишу правду ,про что их нет ,никому это не будет интересно . Закликаю українську владу забезпечити дотримання права Седлецької зберегти конфіденційність її джерел, - доповідач ПАРЄ з питань свободи ЗМІ Фолкс - Цензор.НЕТ 3885 .
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Она свидетель в деле о разглашении гос.тайны. Возможно пока свидетель. Не свидетельствовать она может только против себя и близких родственников. Если суд решил, что ГПУ надо знать, значит надо - ибо это решил СУД. И не надо заниматься манипуляциями: "Суд у нас не такой, никакой и т.д. и т.п.". Пока "общественные активисты" будут оказывать на суд давление, он и будет "никакой". Журналист такой же гражданин страны, как и все остальные.
Наплодили неприкасаемых, теперь у нас журналисты оказывается неприкасаемые. Вот там наверху Цензор "напоминает": "ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда". Так вот получается так, что Цензор один раз соврал, а теперь ещё и "напоминает", ибо к звонкам, SMS ГПУ доступа не получала. И ответственности Цензор никакой не несёт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс
 
 
 
 
 
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