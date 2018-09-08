 Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников, - докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ Фолкс

"Журналисты-расследователи играют основную роль "сторожевого пса" в наших обществах, поскольку они расследуют коррупцию или злоупотребление властью. Их работа основана на различных источниках, и они имеют право хранить эти источники в тайне", - заявил докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Джордж Фолкс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дж. Фолкс напоминает, что сохранение конфиденциальности источников - "стандарт, установленный Европейским судом по правам человека".

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"Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права журналиста Натальи Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников", - заявил Дж. Фолкс.

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".