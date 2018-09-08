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Все про:Великобритания (1964) отравление (1146) Скрипаль (381)

 Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

Следствию крайне важно установить, с кем именно они там встречались.

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых подозревают в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с сентября 2016 по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, при этом чаще всего – в Женеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила газета The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

С кем именно встречались там россияне, неизвестно. По словам источника в британском правительстве, установить это крайне важно. Именно эта информация имеет "ключевое значение для идущего расследования".

Мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву они посетили как минимум шесть раз, проведя в городе в общей сложности несколько недель. Издание отмечает, что Петров и Боширов находились там в том числе в ноябре-декабре 2017 года, когда в швейцарском городе проходили переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

Для посещения европейских стран подозреваемые в отравлении предъявляли поддельные паспорта, которые после покушения на Скрипалей больше не использовались.

До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном подозреваемые в отравлении Скрипалей пользовались рейсами "Аэрофлота".

The Daily Telegraph отмечает, что на авиабилеты и гостиницы должны были уйти достаточно крупные суммы.

"Это развенчивает предыдущие предположения, что покушение на Скрипалей обошлось недорого", – говорится в материале.

Ранее это же издание сообщало, что Петров и Боширов получили британские визы, выдав себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга. Они указали, что работают в сфере "международной торговли", предоставили визитные карточки и справки о банковских счетах, на которых будто бы лежали несколько тысяч фунтов стерлингов.

Источник: https://censor.net.ua/n3085175
 
 
 Топ комментарии
 
А они думали, мол, если от меморандума отморозимся то нас и не тронут, ахахаха. Это же рашка!
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Обыденная практика в работе любых спецслужб... Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 6894
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А они думали, мол, если от меморандума отморозимся то нас и не тронут, ахахаха. Это же рашка!
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Два разных козла , но очень похожи ! 😂
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Обыденная практика в работе любых спецслужб... Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 6894
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аха!!скажи это моссадовцам так они тебя засмеют!!или бывшим кураторам КГБ работникам ШТАЗИ (которые кацапов учили ,учили и так ничему эту бестолочь ненаучили) так как кацапы даже топором неумеют пользоваться ихняя фантазия дальше колуна,лома и кувалды не заходит(тоесть предметы после которых остаются огромные следы)отсюда и ,,понятки"ихние зэковские уходить тупо в ,,отрицалово" и это как видиш делается не ток в спецслужбах но даже на уровне ихтамнетовского МИД-а (читай официального правительства)словом какая страна такой народ,правительство и их же нравы(читай ,,скрепно-духовные") Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 2171 Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 5510
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Почему я полностью верю Великобритании? Потому что Россия не хочет показать этих людей . И тогда у меня вопрос : почему ? Если они не виноваты, то почему молчать? Да , потому что выяснится , что у них левее фамилии, и все их теория не виновата я рухнет , потому что зачем тогда использовать фальшивые фамилии?
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Думаю следующей версией москалей будет - что эти двое "боширов и петров - гомики! и чтобы советская общственность не заподозрила чего неладного - они отправлялись в гости в разнузданному Западу, чтобы предаться содомии и членоложеству"
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Когда рашка, что то извергает - значит ситуация противоположна. Пока что это аксиома.
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ці двоє всього лиш інструмент, чому замовника не оголошують терористом №1 і не приступають до його ліквідації
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Есть сведения,что один кот таки смог добраться до российского посольства..
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одна большая проблема для всех- пуйло с московией.
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кацапы кацапы и есть - ни отнять ни прибавить.
бриты, походу, начинают вникать....
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Нормальному человеку с Украины или Беларуси , получить британскую визу, как джек-пот выйграть, а всякие ордынские фсбшные ублюдки - как два пальца апасфальт! Чудны дела твои консульские ВБ! Аминь.
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вот для чего нужен визовый режим с рф, потому что поддельные биометрические паспорта визы рашка тоже выдаёт, визы усилят предварительный контроль
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Не убедительно. У Великобритании - слабый визовый контроль?
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Денежки рассейских пенсионеров ПРОДОЛЖАЮТ успешно скармливаться Марионеткам, не важно где живущим.
С чем собственно и поздравляем весь руссский народ !
Народ-лапух, это звучит гордо !😂
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Беспрецедентный провал британской системы безопасности! Визы получили люди посещавшие Европу под другими именами и с другими паспортами!
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"Для посещения европейских стран подозреваемые в отравлении предъявляли поддельные паспорта, которые после покушения на Скрипалей больше не использовались" - скорее всего речь идет о том, что паспорта использовались те же, бритам известно, что они поддельные
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Нужен оригинал текста, но и он не особо поможет. Факт что подделка личностей установлена. Сейчас или раньше - не важно. Важно, что местное СБУ провтыкало по полной.
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Кацапы он такие - что мужики, что бабы Підозрювані в отруєнні Скрипалів до того неодноразово відвідували Європу за підробленими паспортами, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 2257. Водка, вобла. "Беломор"
Підозрювані в отруєнні Скрипалів до того неодноразово відвідували Європу за підробленими паспортами, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 7504
Підозрювані в отруєнні Скрипалів до того неодноразово відвідували Європу за підробленими паспортами, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 7832
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Англичане забили на отравление Литвиненко, своего гражданина. Либералы, решили проглотить. Но с РФ такое легкомыслие не проходит.
Посмотрим, что будет в реальности с отравлением Скрипалей. Или обычное выражение озабоченности....
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Почему "Англичане забили на отравление Литвиненко"? И тогда были обвинения кремлевских, выдвигались требования к власти рашки. Но тогда Россия еще не была представлена той чудовищной силой какой она выглядит сейчас. Тогда казалось, что это единичный случай, ну возможно это политическая ошибка, к тому же было не ясно кто инициировал убийство Литвиненко. То ли сам Путлер, то ли некая российская мафия. Тогда было такое время, когда больше всего боялись именно русскую мафию, а Путлер выглядел неким злодеем но скорее всего как бы прозападным. Путлер был как бы человеком, он себя позиционировал как лицо сдерживающее русских национал-большивиков, реакционных коммунистов, разных фашистов рвущихся к власти. Да даже сейчас еще Путлер старается рядится под "демократа".
Но всем становится понятно, что именно Путлер и есть самый настоящий реацкионный национал-фашист. Это видит и внутрироссийский наблюдатель, это видит и любой европеец или американец. Путлер откровенно проявил себя как мерзкий тип, международный преступник. Поэтому в случае с отравлением Скрипалей, так легко у кремлевских не получилось это преступление так легко осуществить. Из Англии были изгнаны резиденты разведки домой в рашку, так же из многих других стран. Англичане вскрыли киллеров и четко показали свою позицию, именно нетерпимую к гибридной, террористической деятельности Рашки. Причем англичане четко заявляют, что заказчик именно путлер.
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Разройте все крысиные норы кремлевских террористов-это единственное условие спокойствия в Европе в первую очередь
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Думаете эти киллеры, которые пытались отравить Скрипалей выглядят настолько глупо, что слабо верится в истину того, что они и есть киллеры?

Но так представлять, значит хитроумно прикрывать убийц.
На самом деле русо-фашистские киллеры провели свою операцию провели довольно чисто и не спалились. Они спокойно проникли в Англию провезя с собой "новичок", вприснули яд в ручку двери, спокойно избавились от улики и бес шума и пыли ретировались в Рашку. Задание выполнено... и даже перевыполнено. Флакончик с ядом оставлен умышленно, что бы его нашли английские полицейские и отравились. Побольше убитых врагов побольше орденов на грудь.
В результате убито четыре человека, для русских фашистов убито 4 врага (фактически те кто получил дозу новичка уже смертельно больны)
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Есть такой стили в китайском кунг-фу - "Тигр-дебил" и "Пьяная макака" Підозрювані в отруєнні Скрипалів до того неодноразово відвідували Європу за підробленими паспортами, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 6131
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Да уж, похожи - по данным британских СМИ дебилы-отравители в Британии глазели на товары дорогих бутиков не подозревая, что там есть видеокамеры Підозрювані в отруєнні Скрипалів до того неодноразово відвідували Європу за підробленими паспортами, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 6156
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph
 
 
 
 
 
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