 Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых подозревают в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с сентября 2016 по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, при этом чаще всего – в Женеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила газета The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
С кем именно встречались там россияне, неизвестно. По словам источника в британском правительстве, установить это крайне важно. Именно эта информация имеет "ключевое значение для идущего расследования".
Мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву они посетили как минимум шесть раз, проведя в городе в общей сложности несколько недель. Издание отмечает, что Петров и Боширов находились там в том числе в ноябре-декабре 2017 года, когда в швейцарском городе проходили переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.
Для посещения европейских стран подозреваемые в отравлении предъявляли поддельные паспорта, которые после покушения на Скрипалей больше не использовались.
До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном подозреваемые в отравлении Скрипалей пользовались рейсами "Аэрофлота".
The Daily Telegraph отмечает, что на авиабилеты и гостиницы должны были уйти достаточно крупные суммы.
"Это развенчивает предыдущие предположения, что покушение на Скрипалей обошлось недорого", – говорится в материале.
Ранее это же издание сообщало, что Петров и Боширов получили британские визы, выдав себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга. Они указали, что работают в сфере "международной торговли", предоставили визитные карточки и справки о банковских счетах, на которых будто бы лежали несколько тысяч фунтов стерлингов.
бриты, походу, начинают вникать....
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С чем собственно и поздравляем весь руссский народ !
Народ-лапух, это звучит гордо !😂
Посмотрим, что будет в реальности с отравлением Скрипалей. Или обычное выражение озабоченности....
Но всем становится понятно, что именно Путлер и есть самый настоящий реацкионный национал-фашист. Это видит и внутрироссийский наблюдатель, это видит и любой европеец или американец. Путлер откровенно проявил себя как мерзкий тип, международный преступник. Поэтому в случае с отравлением Скрипалей, так легко у кремлевских не получилось это преступление так легко осуществить. Из Англии были изгнаны резиденты разведки домой в рашку, так же из многих других стран. Англичане вскрыли киллеров и четко показали свою позицию, именно нетерпимую к гибридной, террористической деятельности Рашки. Причем англичане четко заявляют, что заказчик именно путлер.
Но так представлять, значит хитроумно прикрывать убийц.
На самом деле русо-фашистские киллеры провели свою операцию провели довольно чисто и не спалились. Они спокойно проникли в Англию провезя с собой "новичок", вприснули яд в ручку двери, спокойно избавились от улики и бес шума и пыли ретировались в Рашку. Задание выполнено... и даже перевыполнено. Флакончик с ядом оставлен умышленно, что бы его нашли английские полицейские и отравились. Побольше убитых врагов побольше орденов на грудь.
В результате убито четыре человека, для русских фашистов убито 4 врага (фактически те кто получил дозу новичка уже смертельно больны)