 Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых подозревают в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с сентября 2016 по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, при этом чаще всего – в Женеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила газета The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

С кем именно встречались там россияне, неизвестно. По словам источника в британском правительстве, установить это крайне важно. Именно эта информация имеет "ключевое значение для идущего расследования".

Мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву они посетили как минимум шесть раз, проведя в городе в общей сложности несколько недель. Издание отмечает, что Петров и Боширов находились там в том числе в ноябре-декабре 2017 года, когда в швейцарском городе проходили переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

Для посещения европейских стран подозреваемые в отравлении предъявляли поддельные паспорта, которые после покушения на Скрипалей больше не использовались.

До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном подозреваемые в отравлении Скрипалей пользовались рейсами "Аэрофлота".

The Daily Telegraph отмечает, что на авиабилеты и гостиницы должны были уйти достаточно крупные суммы.

"Это развенчивает предыдущие предположения, что покушение на Скрипалей обошлось недорого", – говорится в материале.

Ранее это же издание сообщало, что Петров и Боширов получили британские визы, выдав себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга. Они указали, что работают в сфере "международной торговли", предоставили визитные карточки и справки о банковских счетах, на которых будто бы лежали несколько тысяч фунтов стерлингов.