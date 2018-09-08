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Все про:водоснабжение (410) Авдеевка (1531)

 Питьевая вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС, - ГСЧС

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции (ДФС) питьевую воду населению г.Авдеевка Донецкой области будут подавать почасово из резервуара. Ориентировочно воды хватит на 4 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"6 сентября в 19:00 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что, из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка ДФС (предварительно отключение произошло из-за сильного ветра), которая расположена в Ясиноватском районе (в так называемой "серой зоне" ). В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение г.. Авдеевка. 7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ № 2" и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории). 8 сентября подача питьевой воды населению будет осуществлятся почасово из запасов резервуара емкостью 4 тыс. м 3 (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - рассказали в ГСЧС.

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Ремонтные работы поврежденной линии и обнаружения поломки трансформатора запланированы на 08.09.2018 года при гарантиях безопасности и прекращению огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3085174
 
 
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Не знаю, как у них там с водой выйдет, а я только что, с рынка "Застава", что в Мариуполе. Итак: ни единой свежей рыбки!!! Ни единого бычка нет! Ну, шо, мне кого винить? Неужто Фуйла, который шо, сам свой сраный "Норд" арестовал? Затянем пояса... пока на талии, тьак. Блин, во Вторую Мировую был полный базар рыбы! Я, за слова- отвечаю! В оккупацию был полный рыбный базар! Щас 21-й век, да? Ну, всех и поздравляю.
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Я в 2015 с весны по осень был под Бердянском и наблюдал как штук 40 ботов тралили бычка непрерывно (напротив "Заплава Берды"). А на горизонте стояло что-то типа плавбазы или рефрежиратор и они не отходя от кассы туда его свозили. А в 2016 на базаре продавали карасей и норвежского минтая.
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Я ответственно заявляю о сегодняшней ситуации в рыбном ряду рынка "Застава"! Так вот: такого(!) не было никогда! Ни единого раза, даже во время облав. Такие вот дела скорбные. По крайней мере, для котов дворовых грозили. Пришлось купить не свежих, а мороженных бычков, для варки, с кашей.
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Харьковским котам бычки теперь только сниться будут, мороженая драчечная мелочь с ракушкой и пованивает - 30 - 34 гр кг. Килька, каша, кур. шкуры, коты оч. недовольны((
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Это ерунда. Главное что бы в Дауннецк вода поступала. У них после похорон "вождя" большой сушняк.
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Четыре года,четыре года... Сука,Авдеевка стоит на озере просверлите 10 скважин с дебитом 60м3/ час и всем хватит. Поставить насос с гипохлоритом для обеззараживания и все. От уроды,уроды,уроды!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПитьевая вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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