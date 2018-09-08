 Питьевая вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"6 сентября в 19:00 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что, из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка ДФС (предварительно отключение произошло из-за сильного ветра), которая расположена в Ясиноватском районе (в так называемой "серой зоне" ). В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение г.. Авдеевка. 7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ № 2" и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории). 8 сентября подача питьевой воды населению будет осуществлятся почасово из запасов резервуара емкостью 4 тыс. м 3 (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - рассказали в ГСЧС.

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Ремонтные работы поврежденной линии и обнаружения поломки трансформатора запланированы на 08.09.2018 года при гарантиях безопасности и прекращению огня.