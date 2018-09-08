 Воин 58-й ОМПБр Владислав Карпун погиб от ранения, полученного во время обстрела наемниками РФ позиций ООС на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 7 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела наших позиций наемниками РФ получил смертельное ранение 20-летний Владислав Карпун, житель Котелевского района Полтавской области, старший солдат, стрелок зенитно-ракетного взвода 58-й отдельной механизированной бригады. Военнослужащий был доставилений в госпиталь, где в час ночи 8 сентября умер от полученных ранений.

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"Ненасытная война с российским агрессором забрала сегодня жизнь 20-летнего воина с Котелевщины Полтавской области, который после полученных ранений скончался в военном госпитале. Карпун Владислав в августе 2016 г. добровольцем заключил контракт на прохождение военной службы, после подготовки в 169-й учебном центре, уже старшим солдатом, стрелком зенитно-ракетного взвода, защищал Родину в 58-й отдельной механизированной бригаде. 7 сентября 2018 г. выполняя боевую задачу в зоне операции Объединенных сил в результате обстрела российскими оккупантами получил ранения, после оказания мобильной эвакуационной группой первой помощи, был доставлен в больницу. 8 сентября около часа ночи сердце героя перестало биться. Руководство военных комиссариатов Полтавской области выражает соболезнования семье погибшего воина, он положил свою жизнь защищая свою семью, мир и спокойствие в нашей стране. Ни одна смерть военнослужащего Вооруженных Сил Украины не останется безнаказанной для российских оккупационных войск. Вечная память героям!", - сообщила пресс служба Полтавского областного военного комиссариата.