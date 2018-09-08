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Все про:КНДР (487) Путин (24211) письмо (160) Ким Чен Ын (105)

 Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание

Письмо привезли российские депутаты, отправившиеся в КНДР на праздник.

Делегация Госдумы находится в Пхеньяне на торжествах в честь 70-летия КНДР

Послание от президента России Ким Чен Ыну передала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сейчас находится на встрече с главой КНДР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Российская делегация прибыла в Пхеньян вечером 7 сентября для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-й годовщины образования КНДР.

"Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны", — заявила Матвиенко по прибытию.

Ранее Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой упомянул о готовности к личной встрече в ближайшее время.

В телеграмме Путин отметил, что рад отношениями России и КНДР, которые имеют "дружественный и конструктивный характер".

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции из-за нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.

Согласно недавнему докладу ООН, Пхеньян продолжает разработку ракетной и ядерной программ. КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году.

Напомним, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном

Источник: https://censor.net.ua/n3085172
 
 
 Топ комментарии
 
Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны", - заявила Матвиенко по прибытию.Источник: https://censor.net.ua/n3085172

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Ауенное развитие. На снимке со спутника Южная Корея и Северная

Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание - Цензор.НЕТ 2816
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«Это еще один вонючий сарай» - Депардье приехал в КНДР к диктатору Киму 😂
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Х**ло ищет запасной аэродром, чтобы не повторить судьбу Каддафи.
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путин науськивает толстого идиота на США для отвлечения внимания от рашки. Если дятел Ыну пойдет на поводу, путин как всегда отмажется: настамнет.. оно само))
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Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны", - заявила Матвиенко по прибытию.Источник: https://censor.net.ua/n3085172

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Ауенное развитие. На снимке со спутника Южная Корея и Северная


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Уже доказано что фото фейковое
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Кем, когда и где доказано? У вас есть доказательства?
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так это стойло какоето, у моей бабули так поросята спят.
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Какой ужас. В чем завинили эти дети родившиеся в КНДР?
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Я был в Северной Корее. Лагеря мне не показывали ,но паровозы видел...на угле. Полно.
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У них угля навалом, Китай в КНДР закупает угля на 2 млрд$ ежегодно.
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Не только угля. Это единственная страна в мире ,где собрана вся таблица Менделеева.
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Работал на БАМе в начале 90-х "тупейцем" 4-горазряда. Там куча трудовых корейских лагерей. Общался с ними и скажу, что они в основном адекватные люди, только со страной не повезло, как нам с Порошенко и Гройсманом.
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секретное послание:
...От меня вам - "новичок"...
подпись : старичок
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вот до чего чебурнет довел, пришлось почтальона посылать с телеграммой, а ума задействовать почтовых голубей не хватило, а почтовый дроид разбился на испытаниях прям в прямом эфире сру тв, в общем всё мрачно и печально.
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ну и шо шо голодные, зато нас пиндосы баяться Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание - Цензор.НЕТ 2595
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И космонавт их на Солнце высадился... Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 9584
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Ключ к расследованию. Подозреваемые в отравлении Скрипалей многократно посещали Женеву - Telegraph

Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает Telegraph /
Двое россиян с сентября 2016 года по март 2018 года около 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву. Также сообщается, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года подозреваемые заказали девять отдельных рейсов в и из Женевы.
По информации издания, в общем мужчины провели в городе несколько недель.
Источники в британском правительстве заявляют, что установление личностей, с которыми граждане РФ встречались в Швейцарии, стало "ключом к текущему расследованию".
Отмечается, что для полетов россияне использовали поддельные паспорта, которые больше не использовались после покушения на Скрипалей.
Также издание обращает внимание на крупные суммы, которые россияне тратили на поездки, что свидетельствует о хорошем финансировании со стороны российского ГРУ и военного агенства, на которое они работают.
"Это развенчивает предыдущие предположения, что покушение на Скрипалей было проведено по дешевке", - говорится в материале.https://nv.ua/world/countries/kljuch-k-rassledovaniju-podozrevaemye-v-otravlenii-skripalej-mnohokratno-poseshchali-zhenevu-telegraph-2493076.html
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Московські контакти обох грушників нехай перевірять. Саме там 90% інформації про них і віднайдуть.
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выковыривайте все связи этих кацапских террористов-подобные к подобным.Искоренив террор удастся сохранить много жизней
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Гепа с Допой тоже в 2014 в Женеву рванули, с кем-то важным там поговорили и вернулись в Украину. Совпадение? Не думаю.
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Так привезли все-таки письмо или секретное послание ?
Какое ж оно секретное , если все о нем знают ? 😝
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Мадам валя засосала стакан поэтому и знают
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хуйло просится схорониться у хомяка? Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание - Цензор.НЕТ 7232
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Путин и мафия. За что убили Александра Литвиненко

https://theins.ru/politika/19049
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Бедные-бедные люди, родившиеся в Северной Корее. Вся их жизнь - сплошной ад. Всю жизнь надо сурово работать за миску риса. Если тебя заподозрят в нелояльности - отберут миску риса и ты умрешь с голоду. Или еще хуже - тебя и твою семью заберут в трудовые лагеря смерти, советую почитать в интернете что это такое - это что-то наподобие ГУЛАГа и немецких концлагерей, но только еще хуже. Причем от твоего социального положения ничего не зависит - для устрашения и поддержания тонуса регулярно чистится и верхушка, причем довольно изощренно - скармливается голодным собакам, расстреливается из минометов и т.д.

Причем из этого ада выехать невозможно - иначе расстреляют всю семью перебежчика.

Так что не надо смеяться с корейцев, оплакивающих смерть очередного вождя. Для них это вопрос жизни и смерти. Неубедительно поплачешь - и попадешь в ГУЛАГ вместе с семьей.
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Что пообещал еще бомбочек ядерных подбросить для "испытаний".
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серйозні друзі у прутіна - покемон Ин, курощуп Захєр, венесуельський Придуро і ісламський фундаменталіст Хомейні. гебнявий недоросток просто гєополітик від бога
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Приблизительно так .. скорее и есть.. Готовся, время Х близко..
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ты вообще, кац, меня запугал - боюсь аж ох...
от тока покурю и еще сильнее забоюсь Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 6294
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.. Ну.. может и не так.. но подозреваю, что с учениями которые у них во вторник начнутся.. это связано
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і цьому гнійнику вже 70 років. А якби провчили свого часу, то зараз би з іронією згадували ті часи
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Ну, Матвиенке, как я понимаю, только курьером и осталось работать. Если "чистка рядов", которая инициирована только Фуйлом, продолжится. то тётя верные навыки обретает, могут пригодиться. Та и не только ей... Чисто личные выводы, прошу строго не судить.
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Итак, в Сирии назревает то, что может стать поворотным пунктом во всем комплексе обострившихся проблем РФ-Запад. Москва выступила с прямыми угрозами уже напрямую США. Причем, это не какое-то недоразумение или обычный трюк, после которого выходит взъерошенный, с выпученными глазами Песков и рассказывает, что в Кремле все спали и ничего не слышали о вечеринке. Известно, что 1 сентября россияне вышли на американское командование в Сирии и заявили о том что намерены провести боевую операцию против ИГИЛ в районе Ат Танф, недалеко от иракской границы. Однако на счет боевиков россияне погорячились, а вот американские войска там стоят. Штаты парировали это заявление общими предупреждениями о недопустимости бойни в Идлибе и очередного применения оружия.

Однако в четверг россияне снова и прямо предупредили командование США о намерении провести свою операцию, совместно с войсками Асада. Такое предупреждение было воспринято уже как прямой вызов именно США по нескольким причинам.

Основная причина заключается в том что как таковой сирийской армии уже не существует в природе. Есть несколько осколков кадровой армии, но они уже настолько ничтожны, что давать им такое громкое определение более чем опрометчиво. И дело даже не в численности именно этой старой армейской группировки, а в том, что у Асада давно нет ресурсов для ведения боевых действий. Все оборудование, технику, оружие и боеприпасы, поставляют либо РФ, либо Ирак. Асад, как самостоятельная фигура- исчез пару-тройку лет назад.

Но есть и другая, не менее важная причина. Аль Танф находится в стратегически выгодном месте, откуда можно легко контролировать сухопутный коридор между Сирией и Ираном, через территорию Ирака. С учетом того, что прямо сейчас довольно стремительно усиливается санкционный пресс, то сухопутный коридор стал для Тегерана единственной, надежной связью со своей экспедиционной группировкой. По ряду причин, они уже не доверяют россиянам и пытаются обеспечивать войскам собственную логистику. Понятно, что в какой-то момент Штаты могут наглухо пережать этот коридор и ситуация в Сирии мгновенно изменится. В данном случае Москве не выгодно остаться в Сирии в одиночку и потому они поддерживают иранцев в их стремлении оскуществлять полный контроль над коридором.

В то же время, открыто бросать вызов Штатам Путину необходимо, ибо ему удже нечем торговать и остаются только такие вот рэкетирские приемы. В четверг стало понятно, что именно Москва инициирует это обострение и именно в таком остром виде. Известно, что у берегов Латакии стоит ударная морская группировка ВМС РФ, ну и авиагруппа ВВС РФ в Хмеймим стоит на месте.

Американские военные отнеслись к этому серьезно и уже готовятся к отражению нападения, как они считают, возможное либо в исполнении крылатых ракет с российских кораблей и/или налет авиации, поскольку разведка пока не выявила сколько-нибудь существенных группировок наемных сил противника, в целевом районе. Тем не менее, на место прибыли дополнительные силы армии США и прямо сейчас они заняты учениями, где отрабатываются элементы операции, по отражению нападения. Что-то подсказывает, что усиление произошло не только за счет наземных сил. Между тем, на урозы россиян уже ответили все, кто должен был это сделать, включая и президента Трампа. Он обратился к Асаду и предупредил его о последствиях, которые будут неизбежными, если он пойдет на обострение ситуации. Вряд ли Трамп не знает, что от Асада там ничего не зависит, но тем не менее, предупреждение озвучено и в лице Асада - всем остальным потенциальным участникам мероприятия.

Куда более определенно высказались военные. Галва Пентагона Мэттис заявил, что военные из сирийской группировки, уже имеют все необходимые полномочия на применение силы, в случае нападения. То есть, войска будут действовать по обстановки не запрашивая дополнительного разрешения на открытие огня.

Между прочим, не только россияне усилили свою флотскую группировку в Средиземном море. Это сделали и американцы, поскольку в акваторию вошли дополнительные единицы как надводного, так и подводного флота, имеющие на борту крылатые ракеты. Последним, в серии заявлений официальных лиц США, высказался командующий сирийской группировкой Робертсон. Он отметил, что вверенные ему войска не имели планов противостояния ни с сирийской армией, ни с ее союзниками, но в случае нападения, без колебаний применят силу, пропорциональную угрозе. Это надо понимать так, что будут уничтожены те платформы, с которых будут запущены ракеты.

Если у Путина хватит тупости прямо закуситься со Штатами, чтобы показать черни свою силу, то процессы, ведущие РФ в могилу, ускорятся многократно и многие с ностальгией вспомнят о том, что совок развалился относительно культурно и без рек крови. Такой номер больше не пройдет, все будет куда динамичнее и веселее.

ЛО
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"Все оборудование, технику, оружие и боеприпасы, поставляют либо РФ, либо Ирак"

И "Линию Обороны" надо проверять.
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Ирак в Сирию ничего не поставляет а Иран это делает.
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Это послание написано симпатическими чернилами. Пухлый его прочитает, и Валька-Стакан покажется ему симпатичной.
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Проявляется только от валькиного климаксного перегара. иначе никак
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Оно ищет встречи с Трампом. Ын недавно обещал разоружиться,но с условием,что это случится при каденции Трампа,вот хуйло и выгнало,что у Ына с Трампом особые отношения,а значит можно напросится н встречу чтобы вымолить снятие сянкций. Если бы от Трампа это зависишь,но русские генетически тупые.
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*/*простите, пардон, извините!!!! не ругайтесь - не по теме...(абыдечеслово)
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Винницу, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Винница, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев - сегодня пять прекрасных и самобытных украинских городов отмечают день рождения. От Запада и до Востока, от Севера и до Юга - Украина единая!», - подчеркнул Порошенко.
Но самое главное ( Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 2269 )...сегодня День города празднует и ДНЕПР!!!
Почему не поздравил президент ДНЕПР???
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Нас не поздравил?
Оп-па, а вот это уже зрада...
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не.... ну и как вам такое нравиться? Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 9117
беспредел однако!
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Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 7375

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Днепр с Днем города фотографией Киева.
Так, глава правительства опубликовал в Facebook поздравление Днепра с Днем города, но на фото изображена украинская столица. На картинке показан левый берег Киева и мост Патона.
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Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание, которое собственноручно раскрасил фломастерами в цвета Скверной Кореи, товаристчь Ким Чен ХЗ что-то там , рыдал вместе с народом СК. :Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 9067
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Послание типа.. Товарищ Ын.. готовьте бомбу.. скоро жахнем "пиндосов".. Китай с нами..
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"Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны", - заявила Матвиенко по прибытию.

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Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 7051
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Александр Проханов: Страна Чучхе (сокращенная версия)

https://youtu.be/mbAWpPvL5rs Путін передав Кім Чен Ину таємне послання - Цензор.НЕТ 9065
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Вот это бизнес у Кима. Кто больше даст? Путин или Трамп?
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Бред какой-то...

Начльник 1-го ГУ ФСБ передал секретное послание начальнику 2-го ГУ ФСБ....
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В "секретном послании" написано: - "Ким, передай пожулуйста рецепт той мази, которой ты свою жопу лечишь после санкций. p.s. Очень надо!"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин передал Ким Чен Ыну секретное послание
 
 
 
 
 
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