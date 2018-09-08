 Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание

Делегация Госдумы находится в Пхеньяне на торжествах в честь 70-летия КНДР
Послание от президента России Ким Чен Ыну передала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сейчас находится на встрече с главой КНДР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Российская делегация прибыла в Пхеньян вечером 7 сентября для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-й годовщины образования КНДР.
"Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны", — заявила Матвиенко по прибытию.
Ранее Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой упомянул о готовности к личной встрече в ближайшее время.
В телеграмме Путин отметил, что рад отношениями России и КНДР, которые имеют "дружественный и конструктивный характер".
Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции из-за нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.
КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.
Согласно недавнему докладу ООН, Пхеньян продолжает разработку ракетной и ядерной программ. КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году.
Напомним, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.
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Ауенное развитие. На снимке со спутника Южная Корея и Северная
...От меня вам - "новичок"...
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Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает Telegraph /
Двое россиян с сентября 2016 года по март 2018 года около 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву. Также сообщается, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года подозреваемые заказали девять отдельных рейсов в и из Женевы.
По информации издания, в общем мужчины провели в городе несколько недель.
Источники в британском правительстве заявляют, что установление личностей, с которыми граждане РФ встречались в Швейцарии, стало "ключом к текущему расследованию".
Отмечается, что для полетов россияне использовали поддельные паспорта, которые больше не использовались после покушения на Скрипалей.
Также издание обращает внимание на крупные суммы, которые россияне тратили на поездки, что свидетельствует о хорошем финансировании со стороны российского ГРУ и военного агенства, на которое они работают.
"Это развенчивает предыдущие предположения, что покушение на Скрипалей было проведено по дешевке", - говорится в материале.https://nv.ua/world/countries/kljuch-k-rassledovaniju-podozrevaemye-v-otravlenii-skripalej-mnohokratno-poseshchali-zhenevu-telegraph-2493076.html
Какое ж оно секретное , если все о нем знают ? 😝
https://theins.ru/politika/19049
Причем из этого ада выехать невозможно - иначе расстреляют всю семью перебежчика.
Так что не надо смеяться с корейцев, оплакивающих смерть очередного вождя. Для них это вопрос жизни и смерти. Неубедительно поплачешь - и попадешь в ГУЛАГ вместе с семьей.
серем вместе. вова. тчк.
от тока покурю и еще сильнее забоюсь
Однако в четверг россияне снова и прямо предупредили командование США о намерении провести свою операцию, совместно с войсками Асада. Такое предупреждение было воспринято уже как прямой вызов именно США по нескольким причинам.
Основная причина заключается в том что как таковой сирийской армии уже не существует в природе. Есть несколько осколков кадровой армии, но они уже настолько ничтожны, что давать им такое громкое определение более чем опрометчиво. И дело даже не в численности именно этой старой армейской группировки, а в том, что у Асада давно нет ресурсов для ведения боевых действий. Все оборудование, технику, оружие и боеприпасы, поставляют либо РФ, либо Ирак. Асад, как самостоятельная фигура- исчез пару-тройку лет назад.
Но есть и другая, не менее важная причина. Аль Танф находится в стратегически выгодном месте, откуда можно легко контролировать сухопутный коридор между Сирией и Ираном, через территорию Ирака. С учетом того, что прямо сейчас довольно стремительно усиливается санкционный пресс, то сухопутный коридор стал для Тегерана единственной, надежной связью со своей экспедиционной группировкой. По ряду причин, они уже не доверяют россиянам и пытаются обеспечивать войскам собственную логистику. Понятно, что в какой-то момент Штаты могут наглухо пережать этот коридор и ситуация в Сирии мгновенно изменится. В данном случае Москве не выгодно остаться в Сирии в одиночку и потому они поддерживают иранцев в их стремлении оскуществлять полный контроль над коридором.
В то же время, открыто бросать вызов Штатам Путину необходимо, ибо ему удже нечем торговать и остаются только такие вот рэкетирские приемы. В четверг стало понятно, что именно Москва инициирует это обострение и именно в таком остром виде. Известно, что у берегов Латакии стоит ударная морская группировка ВМС РФ, ну и авиагруппа ВВС РФ в Хмеймим стоит на месте.
Американские военные отнеслись к этому серьезно и уже готовятся к отражению нападения, как они считают, возможное либо в исполнении крылатых ракет с российских кораблей и/или налет авиации, поскольку разведка пока не выявила сколько-нибудь существенных группировок наемных сил противника, в целевом районе. Тем не менее, на место прибыли дополнительные силы армии США и прямо сейчас они заняты учениями, где отрабатываются элементы операции, по отражению нападения. Что-то подсказывает, что усиление произошло не только за счет наземных сил. Между тем, на урозы россиян уже ответили все, кто должен был это сделать, включая и президента Трампа. Он обратился к Асаду и предупредил его о последствиях, которые будут неизбежными, если он пойдет на обострение ситуации. Вряд ли Трамп не знает, что от Асада там ничего не зависит, но тем не менее, предупреждение озвучено и в лице Асада - всем остальным потенциальным участникам мероприятия.
Куда более определенно высказались военные. Галва Пентагона Мэттис заявил, что военные из сирийской группировки, уже имеют все необходимые полномочия на применение силы, в случае нападения. То есть, войска будут действовать по обстановки не запрашивая дополнительного разрешения на открытие огня.
Между прочим, не только россияне усилили свою флотскую группировку в Средиземном море. Это сделали и американцы, поскольку в акваторию вошли дополнительные единицы как надводного, так и подводного флота, имеющие на борту крылатые ракеты. Последним, в серии заявлений официальных лиц США, высказался командующий сирийской группировкой Робертсон. Он отметил, что вверенные ему войска не имели планов противостояния ни с сирийской армией, ни с ее союзниками, но в случае нападения, без колебаний применят силу, пропорциональную угрозе. Это надо понимать так, что будут уничтожены те платформы, с которых будут запущены ракеты.
Если у Путина хватит тупости прямо закуситься со Штатами, чтобы показать черни свою силу, то процессы, ведущие РФ в могилу, ускорятся многократно и многие с ностальгией вспомнят о том, что совок развалился относительно культурно и без рек крови. Такой номер больше не пройдет, все будет куда динамичнее и веселее.
ЛО
И "Линию Обороны" надо проверять.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Винницу, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Винница, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев - сегодня пять прекрасных и самобытных украинских городов отмечают день рождения. От Запада и до Востока, от Севера и до Юга - Украина единая!», - подчеркнул Порошенко.
Но самое главное ( )...сегодня День города празднует и ДНЕПР!!!
Почему не поздравил президент ДНЕПР???
Оп-па, а вот это уже зрада...
беспредел однако!
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Днепр с Днем города фотографией Киева.
Так, глава правительства опубликовал в Facebook поздравление Днепра с Днем города, но на фото изображена украинская столица. На картинке показан левый берег Киева и мост Патона.
Почему я из Донбасса переехал в Киев (часть 1,2,3)
https://www.youtube.com/watch?v=eL2owq91PME
https://www.youtube.com/watch?v=Cqh7A3hz7Sg
https://www.youtube.com/watch?v=Acn1MhrtlmM
...
https://youtu.be/mbAWpPvL5rs
Начльник 1-го ГУ ФСБ передал секретное послание начальнику 2-го ГУ ФСБ....
https://www.youtube.com/watch?v=hfsT5fxLMrc