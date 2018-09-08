 Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание

Делегация Госдумы находится в Пхеньяне на торжествах в честь 70-летия КНДР

Послание от президента России Ким Чен Ыну передала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сейчас находится на встрече с главой КНДР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Российская делегация прибыла в Пхеньян вечером 7 сентября для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-й годовщины образования КНДР.

"Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны", — заявила Матвиенко по прибытию.

Ранее Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой упомянул о готовности к личной встрече в ближайшее время.

В телеграмме Путин отметил, что рад отношениями России и КНДР, которые имеют "дружественный и конструктивный характер".

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции из-за нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.

Согласно недавнему докладу ООН, Пхеньян продолжает разработку ракетной и ядерной программ. КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году.

Напомним, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном