 Оккупанты внесли в список "экстремистов и террористов" пятерых крымчан, преследуемых по политическим мотивам - "Крымская правозащитная группа"

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Цензор.НЕТ.

По их данным, оккупанты внесли в список:

Жительницу Ялты Ларису Китайскую, осужденную в Крыму за публикации в соцсети (ч.1 статьи 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства);

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Севастопольца Валерия Большакова, которому предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти и вражды (ст.280 ч.1; ст.280 ч.2; ст.280.1 ч.2; ст.282 ч.1 УК РФ);

Евпаторийца Евгения Каракашева, арестованного по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях (ч.1 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ);

Жителя Симферопольского района Исмаила Рамазанова, против которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды через интернет-радиостанцию Zello);

Жительницу села Аутка (большая Ялта) Элину Мамедову, на которую было открыто уголовное дело по ч. 1, 282 ст. УК РФ за три репоста в социальной сети "Вконтакте".

В этих делах правозащитники отмечают политический мотив преследования людей оккупационной властью.

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Житель Севастополя Валерий Большаков сообщил, что он не смог воспользоваться своей банковской картой и оплатить покупку в продуктовом магазине за несколько дней до проведения у него обыска, в октябре 2017 года. В отделении российского банка РНКБ, где Большакову выдали карту, севастопольцу пояснили, что его счета заблокированы, так как Росфинмониторинг внес его в "список экстремистов и террористов". По информации сотрудников банка, Большаков не может распоряжаться не только собственными деньгами, но и своим недвижимым имуществом. Также Большаков рассказал, что у него не принимают деньги за коммунальные услуги через кассы банков и почты. "Для того чтобы заплатить за свою квартиру, я вынужден ездить в кассу ЖКХ", — сказал он.

Лариса Китайская, например, после включения ее в этот список не может воспользоваться нотариальными услугами в Ялте.

"Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках де факто действующей российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом, многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК РФ незаконно, по политическим мотивам, а на самом деле люди преступлений не совершали", — поясняет руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Правозащитница отмечает, что ряд финансовых ограничений целесообразен, если речь идет о реальных террористах или террористических организациях, которые получают деньги для организации терактов. Однако практика в Крыму совсем иная, многие крымчане (Николай Семена, Анна Андриевская, Сулейман Кадыров, Андрей Клименко, Игорь Мовенко, Лариса Китайская и другие), включенные в перечень Росфинмониторинга, никакого отношения к преступной деятельности не имеют, они просто высказывали свое мнение, которое не устраивает Кремль.

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"В результате, тем, кто остается в Крыму, помимо того, что их уголовно преследуют по сфабрикованным делам, им еще нужно каким-то образом выживать в условиях повсеместных ограничений", — подытожила руководитель Крымской правозащитной группы.

Как сообщают Крым.Реалии, Следственный комитет РФ потребовал получить образцы ДНК, слюны и голоса Элины Мамедовой.

По мнению адвоката правозащитной группы "Агора" Алексея Ладина, представляющего интересы Мамедовой, это нужно для формирования базы экстремистов на аннексированном полуострове.

"Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК по делу о репостах граничит с абсурдом", - заявил он.

По рекомендации адвоката, который считает требования СК неконституционными, Мамедова от предоставления образцов отказалась.