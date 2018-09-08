 Ожидаем плодотворного сотрудничества в подготовке к предоставлению автокефалии, - УПЦ КП о константинопольских экзархах в Киеве

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.

"7 сентября 2018 г. Генеральный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата распространил сообщение о назначении Вселенским Патриархатом Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате, - как своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине. В Киевском Патриархате приветствуют это решение Вселенского Патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархом Преосвященными Архиепископом Даниилом и епископом Иларионом в подготовке к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине, как это было ранее оговорено", - говорится в заявлении.

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"Преосвященные владыки в 2015 г. уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского Патриарха во время переговоров по объединению Православных Церквей в Украине. Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским Патриархом для представления Константинопольской Матери Церкви на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз - в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины. Назначение Вселенским Патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул Экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского Патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи - подготовки к предоставления автокефалии. Для светской аудитории функции Экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла. Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы Экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Российской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата", - разъяснили в УПЦ КП.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.