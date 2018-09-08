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Все про:Варфоломей (80) Константинопольский патриархат (21) УПЦ КП (387) автокефалия (105)

 Ожидаем плодотворного сотрудничества в подготовке к предоставлению автокефалии, - УПЦ КП о константинопольских экзархах в Киеве

Назначение Вселенским патриархом Варфоломеем Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады экзархами в Украине не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата. В данном случае экзархи сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла. Они назначены из-за необходимости проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.

"7 сентября 2018 г. Генеральный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата распространил сообщение о назначении Вселенским Патриархатом Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате, - как своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине. В Киевском Патриархате приветствуют это решение Вселенского Патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархом Преосвященными Архиепископом Даниилом и епископом Иларионом в подготовке к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине, как это было ранее оговорено", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

"Преосвященные владыки в 2015 г. уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского Патриарха во время переговоров по объединению Православных Церквей в Украине. Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским Патриархом для представления Константинопольской Матери Церкви на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз - в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины. Назначение Вселенским Патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул Экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского Патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи - подготовки к предоставления автокефалии. Для светской аудитории функции Экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла. Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы Экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Российской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата", - разъяснили в УПЦ КП.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви

Источник: https://censor.net.ua/n3085167
 
   
 Топ комментарии
 
Не признают "бумажку", как ты говоришь, то могут московских сектантов и анафеме предать.
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не передаваемое ощущение, сидя в уютном кресле и попивая душистый чай из термоса, наблюдать как тонет "Титаник РПЦ".. как прыгают попы с палубы.. как с искаженным от ужаса лицом звонит в Кремль капитан корабля Кирил Гуньдяев..
а вместе с РПЦ, тонут столетние нагромаждения лжи о тысячелетней возрасте Кремлевской Церкви (советую посмотреть: Празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви. 1948 год.)
Каноничность РПЦ оказалась усохшим листком, который сорвался и улетел прочь, почувствовав суровое дыхание Вселенского Патриархата и набравшей силы и единства Украины
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Ну честное слово как дети. Они что думают, если выпишут бумажку под названием ТОМОС - произойдет ОБЪЕДИНЕНИЕ церквей в единую поместную?
Ага, щаз, этих московских попов и палкой не выгонишь и объединяться ни с кем не будут. В храмах до сих пор правят здравие "господину ихнему Кирилу", даже война ничего не поменяла.
Был бы жив Владимир, тогда могло бы и получиться, а так
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Не признают "бумажку", как ты говоришь, то могут московских сектантов и анафеме предать.
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нічьо у вас нє получится !! )))

остання стадія супротиву рузьке на всі кроки України )))
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логика существования всякой церкви как организационной структуры элементарна:
прихожане - деньги - священники

Не будет прихожан, не будет и РПЦ в Украине. Содержать церкви и лавры за счет гаспрома кремль не собирается Ожидаем плодотворного сотрудничества в подготовке к предоставлению автокефалии, - УПЦ КП о константинопольских экзархах в Киеве - Цензор.НЕТ 9523
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Вот у нас в городе есть много церквей - православная (две штуки) МП, Греко-католиков, Протестантов, Свидков, Новое Поколение. А вот КП нет. А теперь вопрос а куда бабушки будут ходить? Неужели будут ждать пока КП свою построит, так быстрее умрут, или Петя за госсчет новых настроит?
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Вивчай українське законодавство з питань релігії (особливо з питань належності матеріальних цінностей) - і буде тобі щастя. І дурних питань не ставитимеш, і не палитимешся задурно.
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Це бабусям роскажи, особливо про майнові матеріальні права. Вони як десятиріччями ходили у церкву, і надалі будуть у ту саму церков ходити, і усе що ви їм скажите буде по цимбалах.
ТАК ЗРОЗУМІЛО?!!
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Бабуссь тримають "неканонічностью" Української церкви, піхуйловнику.
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А без образ спілкуватися неможливо, чи ви вважаєте, що це надає вагу вашим висловлюванням.
Бабця під 80 років навіть такого слова не знає. Вона слухає те що священник їй скаже, і інших навіть слухати не стане.
Що не знаєте як спілкуватися з літніми людьми, їм нічого не докажеш, і сприймайте це як є.
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То це на ти на мене "порохобота" начепив, підхуйловнику?
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То чом ти тепер розплакався, підхуловнику?
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"Ті у нас такой дурак по субботам или как?"

І хто тут чого почав?
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Таки дурак. Цитат не впізнаєш і не розумієш.
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Ну, коли ти пішов, то там і залишайся.
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Вася, так в каком городе Украины нет церкви КП, Стерлитамак не предлагая?
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А вы знаете что в Днепре одна церковь КП, и та на отшибе?
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По области посмотрите еще, что много? Ближайший от нас в Синельниково, почти 100 км
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Якщо віряни тієї парафії про яку йде мова вирішать перейти в Українську церкву, то піп змушений буде теж перейти, а якщо він проти то збере свої бебехи і на мордор. Якщо ж віряни дуже прагнуть залишитись під москвою, то залишаться. З московської багнюки ніхто нікого під примусом тягти не буде. А щодо храмів, то вони належать місцевій громаді. Якщо храм новий, побудований за кошти громади московського патріархату, то він залишиться у власності РПЦ в тому випадку, якщо і громада там залишиться, але якщо рішення громади буде приєднатись до Української помісної православної церкви, то і храм перейде разом з ними в українську церкву. Якщо храм історичний пам'ятник, то він перебуває у власності держави, а релігійні громади орендують їх у держави.
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Так попы из МП быстренько перейдут в КП, а если нет, то есть второй вариант: чемодан, вокзал, расися. И пенделей поддадут для ускорения, можешь не сомневаться. А церкви - собственность государства. Очікуємо на плідну співпрацю в підготовці до надання автокефалії, - УПЦ КП про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 2994
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И це можливо. Від громади залежить - попросить вона замінити священника чи ні при переході парафії в Українську церкву
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Не признают бумажку ,тогда признают полицейскую дубинку.
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Ага уже вижу картинку как нацгвардия под завывание бабушек изгоняет из храмов московских попов дубинками. О большем Хуйло и мечтать не смеет.
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А что хуйло? Закон. хуйло к нашим законом ни с какого боку
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насколько я понимаю - "бумажка под названием ТОМОС" будет юридическим основанием гнать ФСБ-но-поповскую шваль с украинской земли.
Это как постановление суда, которое отказываются выполнять...
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Нет эта бумажка узаконит УПЦ КП, которая на сегодняшний день с точки зрения церковных законов являются раскольниками.
Для более наглядности приведу пример с евробляхерами. Сейчас УПЦ КП это евробляхер, но с ТОМАСОМ она получит официальную регистрацию. Таким образом она будет признана равноправной с УПЦ МП, но это не означает, будет автоматическое объединение.
Видя как который год УПЦ КП объединяется с Украинской Автокефальной ПЦ можно понять, что объединение УПЦ КП с МП маловероятно.
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"Ті у нас такой дурак по субботам или как?"
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А это относится к теме, или у вас порохоботов умишка только на оскорбления хватает.
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"Дурака учить - только время тратить".
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та про объединение и речи быть не может и, по моему, никто и не призывает...
Речь идёт о том, что Гундяеву и ФСБ-кам перекрыть очередную лазейку...
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ты хоть смотрел кем подписано обращение к Вселенскому? Все выполнят решение главы КП или автокефальной, а нет значит отлучат. Попы это не наши местечковые олигархи, воры в законе при беззаконии. Да возможно МП останется, но она будет РПЦ МП, а там жизнь покажет. Главное будет единая православная украинская церковь. Я вот лично жду когда будет решение и в моем городе спокойно ходить в свою родную каноничную украинскую церковь. А совки не вечны... Мы не для себя стараемся для детей чтоб росли свободными от мацковского рабства и чувства "меньшовартости"
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Ув. Василий Васильевич вы очень плохо знаете законодательство Украины (очевидно кураторы недорабатывают). Церковные сооружения принадлежат НЕ ЦЕРКВИ, а церковным общинам или государству. Государсту например Киево-Печерская и Почаевская Лавры
После объявления Томоса и образования единой помесной церкви государство отменит регистрацию УПЦ МП по причине несоответствия в названии слова "украинская", естестсвенно все приходы будут реорганизованы. Новое название УПЦ МП будет содержать либо слово "российская" либо "российский экзархат". Надо сказать что РПЦ благополучно попало в собственноручно выкопанную яму когда отказалось предоставить УПЦ МП автокефалию. если бы они это сделали - мы бы имели две автокефальные церки с равными правами - от Константинополя и от Москвы. Но... слава Богу кацапы пожадничали.
Безусловно, какое то количество приходов РПЦ останется. Но.. денежный поток в Москву перекрыт. А он составлял как минимум 30% доходов РПЦ. Одно дело служить в КП лавре, а другое в храме усех и усяго в задрыгайловке Луганской области.
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А теперь со своими смысловыми галлюцинациями сходите в ближайшую церковь и расскажите об этом прихожанам, что дескать они община и являются владельцами.
Тут я вижу два варианта дальнейшего развития событий.
Первый, самый простой вас тупо пошлют.
Второй, нежелательный, вас послушают и начнется. Община как правило поделится на две части и начнется дележка. Вы наверное забыли какие побоища были на этой почве в 90-е, оно вам надо начинать волнения еще на этой почве.
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а - та ты КГБ-ик - пропагандист типа: "бойтесь-бойтесь"...
чувак - перебоялись уже...
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Из -за таких придурков как ты, Крым просрали и войну на Донбассе получили.
Вот приспичило отменить "мовний закон" Колесниченка и понеслось по кацапским каналам, что им по-рузьке запретят говорит.
Что не помните как "наши граждане", наслушавшись этих бредней, своих детей под бронетехнику ложили, не давали армии защитить границу, ЧТО ПАМЯТЬ ОТШИБЛО?
Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих, а дебилы упоротые НИЧЕМУ не учатся.
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про "мовний закон" - полностью согласен.
Наблюдая тогда за событиями у меня было мнение что с нашей стороны войну раскручивали - "мовний закон" только один из фактов...

О ТОМОСЕ - не думаю я что наши будут предпринимать радикальные меры.
Всё будет нормально - о силовых сценариях и речи быть не может - кто попытается разыграть эту карту - думаю быстро получит по соплям.
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Крим і Донбас маємо через таких придурків як Василий Васильев 79630a4d , які кричали "путін пріді" і які раділи "крім наш". Кримом і Донбасом ви вже подавились, але "дебилы упоротые НИЧЕМУ не учатся".
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Это по аналоги:Не трогай гавно - оно вонять не будет. Но беда в том, что этого г
авна слишком много как оказалось и становится сложно с ним рядом сосуществовать, чтоб его не задеваеть. По этому лучше его убрать, чтоб в дальнейшем не трогать его. С томосом это будет на много проще сделать.
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чтоб "мовный закон" больше не возникал язык должен быть один украинский! А то достали эти рузьге твари орущие про "телячу или селянську мову", они не бояться, что где то будут их осуждать за дискриминационное отношение к государственному языку, а вот недай бог на рузьге язык так сказали, то вою былоооо. Когда такие упоротые как ты переведуться, то язык и начнут уважать и страну.
Вот каких только в стране языков нет разных... от армянского татарского, до греческого болгарского и пр. Даже татары не ноют, а учат государственный язык. А тут рузьге орут "дискриминация нас "великих скрепных" заставляют говорить на второсортной телячий мовееее... не хатимм". Не нравится писдуйте на Рашу свою, так уже пора учить чеченский!
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насчет Крым просрали знаем мы это ФСБешные темники. Вали троль ФСБешный продажное ..
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Василий Васильевич, вы опять путаете Украину и Россию. Для таких как вы Леонид Данилович книжку написал "Украина не Россия"
как только из названия УПЦ МП пропадет слово "украинская" - прихожане массово кинутся искать тех у кого это слово есть А кому принадлежит церковь им быстро объяснят
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Та все він знає і розуміє. Просто "на покушать" тут жебракує.
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А їх ніхто й не збирається виганяти. Участь у Соборі по створенню Української помісної православної церкви візьмуть КП, УАПЦ і ті єпископи МП, які підписали листа до Варфоломія з проханням надати автокефалію. Ті попи московського патріархату які проти автокефалії залишаться у московській церкві. Але після утворення Української церкви попи московського патріархату не зможуть більше дурити вірян, що вони українська церква, - МП буде носити назву російська православна церква в Україні. Найважливіше те, що кожен вірянин буде сам вирішувати до якої церкви йому йти, до Української, чи до церкви окупанта, яка освячує війну проти України і вбивства українців. В Україні є УГКЦ, Католицька церква, Протестантські церкви, їх ніхто не виганяє і ніхто не забороняє. Україна - вільна, демократична держава, у нас свобода віросповідання. Тут зовсім не так як в мокшанців. Колись ще "червоний директор"- президент Кучма писав, що Україна - не Росія!!!
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Нещодавно хрестили дитину в УПЦ МП. (Іншої церкви в нас близько немає) Ієрей, почувши, що всі присутні родичі спілкуються українською мовою, швиденько теж перейшов на мову. Коли вдягав на дитину хрестика ще й вибачився: "Хрестик трохи неоковирний... Москалі навіть хрестика путнього зробити не можуть".
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Ответ будет асимметричным: РПЦ признает главенство Аллаха и Мухамеда, пророка его. =======

- Во многих губерниях России водку уже не пьют!
- С чего бы это?
- Аллах запрещает!
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теперь слоган россия -царь -православие будет звучать иначе

россия -царь -ислам )))
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читайте уважно..

Екзархи не приїхали створити Екзархат )
Це трішки довша процедура ).
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не передаваемое ощущение, сидя в уютном кресле и попивая душистый чай из термоса, наблюдать как тонет "Титаник РПЦ".. как прыгают попы с палубы.. как с искаженным от ужаса лицом звонит в Кремль капитан корабля Кирил Гуньдяев..
а вместе с РПЦ, тонут столетние нагромаждения лжи о тысячелетней возрасте Кремлевской Церкви (советую посмотреть: Празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви. 1948 год.)
Каноничность РПЦ оказалась усохшим листком, который сорвался и улетел прочь, почувствовав суровое дыхание Вселенского Патриархата и набравшей силы и единства Украины
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Донбасс и Крым освободить легче, чем изгнать кацапских попов.
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То, что веселью быть - сомнений не вызывает, но есть один момент, который внушает реальную тревогу.
Поскольку кацапня в рясах пока еще пользуется многими украинскими святынями, то и переть из них будет все, что не прибито метровыми гвоздями, да и те будет шатать до последнего !!
А что не смогут скомуниздить, наверняка сломают или изгадят любым другим, доступным их деградантской фантазии способом.
В общем, СБУ есть чем заниматься и в этой сфере при чём очень серъёзно .... )!
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І цвяхи також спробують вкрасти. Тут треба бути, насамперед, громадам. Бо це їхнє, громад, майно.
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"Съесть-то он съест, да кто ж ему даст." (с)
Разве у государства Украина нет границ и таможни? Разве нет законов, регулирующих перемещение через границу культурных и антикварных ценностей?
Я абсолютно уверена, что Украина в состоянии защитить свои святыни. Было бы желание.
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Доставляющее интервью. Вся суть церкви за 2 минуты. )
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=Z9wFzhsWhYQ
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На финише церковного марафона .
В эти несколько дней всем надо быть очень аккуратными и осторожными, особенно - вблизи церквей, которые еще помечены эмблемами МП. Сейчас начинается этап формализации автокефалии УПЦ, после чего она будет официально провозглашена. Для процедуры подготовки этого важного шага вселенский патриарх направляет в Украину своих специальных представителей, архиепископа Даниэля из США и епископа Иллариона из Канады. Именно на них возложено проведение процедур, предшествующих объявлению о возобновлении украинской поместной церкви.

Функции этих представителей в общих чертах понятны. Поскольку на вселенском соборе были артикулированы некоторые канонические принципы, в частности, что на территории одного государства не должно находиться нескольких православных церквей, то представители вселенского патриарха как раз и донесут до всех предстоятелей православных церквей эту простую истину.

То есть, они либо соберут в одном месте всех священников, ибо совершат какое-то турне по Украине, где донесут до всех священников решение вселенского патриархата и те последствия, которые наступают за ним. А в данном случае, особого выбора не просматривается. Либо священники, которые до последнего держались за московский патриархат, переходят под утвержденную собором вертикаль, то есть - Киев, а затем - Константинополь, или, если им московский патриархат кажется ближе к богу или чему-то другому, то им культурно пояснят, как правильно складывать чемодан и чем легче добираться до Москвы. Это тем более важно, что Омелян обещал снять последние поезда с московского направления.

Тут важно не допустить провокаций и сделать все максимально мягко, а тем, до кого эти простые вещи будут доходить плохо, пояснят, что с момента объявления автокефалии, они перестанут быть церковью, в привычном смысле этого слова, а станут раскольнической сектой, которая не имеет и не будет больше иметь в Украине статуса религиозной организации, а потому - будут вышвырнуты как шелудивые собаки.

Но скорее всего, там будет еще одно, очень важное пояснение. Тех из попов, которые попытаются быковать, а там таких большая часть, просто предупредят, что тут гибридные войны не получатся, и если они будут пытаться что-то рассказывать от имени Гундяева и его организации, то московский патриархат сам может попасть под жесткий расклад.

Между прочим, доклад вселенского патриарха о злоупотреблениях московской церкви остался не завершенным. Те, кто внимательно читал эту речь, обратили внимание на важный момент. Кроме злоупотреблений, которые были совершены Москвой против украинской церкви, четко было указано, что Москва регулярно превышала свои полномочия, и принимала решения, которые находятся исключительно в юрисдикции вселенского патриархата. Это происходило не раз и не два, а на протяжении столетий, многократно и регулярно. По идее, такие обвинения должны были повлечь за собой суровое наказание московской патриархии, с назначением ряда мер, которые впредь лишили бы ее и желания, и возможности брать на себя больше, чем положено.

А в этом случае у вселенского патриарха имеется сразу несколько вариантов, которые пока не использованы, но напрашиваются на реализацию. Уже обозначено, а вернее - восстановлено родство церквей, в этой линии. Константинополь напомнил всем, что его церковь является материнской, по отношении к любой другой православной церкви мира. В частности, константинопольская церковь является материнской для украинской, но не московской церкви. А вот для московской, материнской церковью является украинская церковь. А это значит, что утверждение духовных и прочих церковных должностей, для московской церкви, должно происходить в Киеве.

Понятно, что Гундяев скорее сожрет свою бескозырку и туда же отправит свой посох, а может и не совсем туда, но не пойдет в подчинение Киева. Однако, все это вопросы субординации. Вселенский патриархат может принять любое адекватное решение, и если Москва откажется его выполнять, то Гундяев, а вместе с ним и все остальное поповье МП, пойдут на выход и будут изгнаны из вселенской патриархии. Тогда им останется объединяться с бурятскими или якутскими шаманами и на том православие в РФ закончится.

Примерно такие перспективы и будут доведены всем московским служителям культа и оставят выбор за ними, по-хорошему, или как получится.

В общем, им будет о чем задуматься, а в таком состоянии они могут «принять на грудь» не один литр священных напитков и как водится - сесть за руль. Так что еще раз - будьте очень внимательны, когда окажетесь возле тех церквей. Скоро там будет весело.

ЛО
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"им останется объединяться с бурятскими или якутскими шаманами"

А это Толстой о РПЦ в паРаше:
" Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически - я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же - строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения"
(Л.Н.Толстой Ответ на определение синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма)

Останется?
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"Поскольку на вселенском соборе были артикулированы некоторые канонические принципы, в частности, что на территории одного государства не должно находиться нескольких православных церквей, ...."
Я щось пропустив?
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добре, що би в Україні була церква без москалів, хуйловців з масквабаду !!!
але питанячко) - встигне Петро до виборів - це його 500 перемога буде?! Ожидаем плодотворного сотрудничества в подготовке к предоставлению автокефалии, - УПЦ КП о константинопольских экзархах в Киеве - Цензор.НЕТ 9889
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та невже - є вже пораховані голоси порохоботе?! Очікуємо на плідну співпрацю в підготовці до надання автокефалії, - УПЦ КП про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 397 Очікуємо на плідну співпрацю в підготовці до надання автокефалії, - УПЦ КП про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 596 Очікуємо на плідну співпрацю в підготовці до надання автокефалії, - УПЦ КП про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 9107
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Тут все будет зависеть от того кого с ним во второй тут выведут , если Вона и Педро тогда все пойдут голосовать против кацапсой шпионки , если Петя и Гриценко скажем , то все пойдут против кондитера голосовать .
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подивимося, за педро, я точно голосувати не буду!
тут питання - як голоси порахують Очікуємо на плідну співпрацю в підготовці до надання автокефалії, - УПЦ КП про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 3924
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То піди попрацюй у ДВК й порахуєш сам
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Хоча б водну. А в іншу відправ іншого.
В якійсь я порахую.
То ти йдеш у ДВК?
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есть элементарный логический просчет, просто не каждому думать дано
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Порохоботы это те, кто говорит, что Хуйло уже напало?
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Ты опять демонстрирушь "аргументы" кацапа?
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Ну вот видишь, у тебя такая логика, немножко убогая, ну что поделаешь, каждому свое. Как говорится - в семье не без урода.
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Сегодня День белорусской воинской славы . Поздравляю братья белорусы. Слава Украине. Живы Беларусь!

https://charter97.org/ru/news/2018/9/8/304492/
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Ув. Василий Васильевич вы очень плохо знаете законодательство Украины (очевидно кураторы недорабатывают). Церковные сооружения принадлежат НЕ ЦЕРКВИ, а церковным общинам или государству. Государсту например Киево-Печерская и Почаевская Лавры
После объявления Томоса и образования единой помесной церкви государство отменит регистрацию УПЦ МП по причине несоответствия в названии слова "украинская", естестсвенно все приходы будут реорганизованы. Новое название УПЦ МП будет содержать либо слово "российская" либо "российский экзархат". Надо сказать что РПЦ благополучно попало в собственноручно выкопанную яму когда отказалось предоставить УПЦ МП автокефалию. если бы они это сделали - мы бы имели две автокефальные церки с равными правами - от Константинополя и от Москвы. Но... слава Богу кацапы пожадничали.
Безусловно, какое то количество приходов РПЦ останется. Но.. денежный поток в Москву перекрыт. А он составлял как минимум 30% доходов РПЦ. Одно дело служить в КП лавре, а другое в храме усех и усяго в задрыгайловке Луганской области.
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А как же тогда депупадлы в декларациях церкви как собственность указывают , ясен перец что это новострой , но тем не менее ....
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Якщо заможний громадянин на своїй землі побудував власним коштом церкву, то він практично і юридично вважається власником землі та церковної споруди, але ніяк не значить, що він придбав православну віру. І настоятель та священники у вівтарі служать Богові по Вірі своїй, а не власникові церковної споруди, і попа можна найняти виконувати певні треби, як то Вінчання, Христини чи молебень, але щоб найняти служити у власнопобудованій церкві- я такого не чув. Це справа виключно Епархіального управління, і ніхто до них ніколи не втручається.
Уявіть, як це, заховатися за хорами, у найдальшому кутку, і, наповненими слозами беззвучно спостерігати, як священник хрестить діток, вінчає наречених, причащає, дає цілувати Хрест, у церкві, яку ти побудував для Бога. (хотя це гріх порявляти навіть таку гординю).
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Специально для московских попов в Украине вырастили новый вид грибов, называются отсосиновики.
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Сегодня День белорусской воинской славы . Поздравляю братья белорусы. Слава Украине. Живы Беларусь
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Та вона-то живе, але хай поживе хоча б так, як Україна, бо ви там повністю під паРашею і тіки піддакеуєте як бацька, коли в Хуйла треба щось виклянчить. Білорусь поки що на європросторі показує найогиднішу позицію (позу) шлюхи, яку має Хуйло у всіх позах. Не зловтішайтеся, дорогенький. І ще - не вдасться на чужій (українській) спину в цивілізацію потрапити.
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"Слава Воршы ўжо ня горша!" :Очікуємо на плідну співпрацю в підготовці до надання автокефалії, - УПЦ КП про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 6865

Чытай больш на: https://www.racyja.com/repartaz-rr/slava-vorshy-uzho-nya-gorsha/

Астрожскі разграміў амаль утрая большае маскоўскае войска на рацэ Крапіўне пад Воршай. Гэтая бітва ўвайшла ў падручнікі ў якасці прыкладу выдатна арганізаванай вайсковай аперацыі.

Чытай больш на: https://www.racyja.com/repartaz-rr/slava-vorshy-uzho-nya-gorsha/
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Чем больше официоза и участия Константинополя в процессе, тем меньше поводов для истерии у врагов Украины: новинских/вилкулов. Все надо делать в рамках церковных канонов, которые определяет Константинополь, а не мацква. Тогда даже тупые фанатики мпцы поумерят свой пыл. А затем надо вытеснять планомерно и последовательно мпц с нашей земли фискальными методами, хотя следует ожидать провокаций в т.ч. и кровавых. Нас об это предупреждало хуйло и новинские. Поэтому послать врага нахуй надо строго в рамках церковных канонов!
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....Звание или титул Экзарха... Це не звання і не титул, це ранг. Це так само, як Посол, Тимчасовий Повірений (у справах), чи консул в дипломатії. Екзарх це церковно-дипломатичний ранг, це скоріш вже посада, хоч і не зовсім, але аж ніяк не титул чи звання.
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Вони (екзархи) можуть виконувати функції і Послів, а, у випадку загострення ситуації з боку Московської церкви - Вселенський Патріарх може наділити їх розширеними повноваженнями аж до уведення прямого правління Константинополем. Тоді, після отримання Томоса дуже багато залежатиме від священнослужителів московської церкви в Україніі. Переважна більшість з них - українці (як, доречі і Екзархи), освічені люди і прекрасно розуміють що протягом віків вчиняла московщина (включно з кишеньковою кремлівською церквою) щодо України і Українців. Тому, ймовірніше, що більшість приходів зі священниками - українцями перейдуть до Помісної Української Церкви, а в частині з них проходитимуть важкі тривалі поцеси тяганини, розділу громад і церковних споруд іт.п.
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Не бабусь треба гнати з церкви, а попа. Як з кримськими татарами ворог і робив, обратка приїхала. Ха ніч повивозили з країни і годі. Нехай там хоч самопопаляться.
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В Минске задержали лжесвященника РПЦ.
В Минске милиция задержала 49-летнего минчанина, который представлялся Отцом Александром, но при этом никакого отношения к церкви не имеет. Его подозревают в мошенничестве. Разыскиваются потерпевшие.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина представлялся так незнакомым гражданам и предлагал «ритуальные услуги» от имени церкви. Для «работы» купил необходимые атрибуты и рясу.
- Одному из потерпевших он предложил снять порчу, за что попросил материальное вознаграждение в размере 1200 долларов США и осветить золотую цепочку. Еще у одного гражданина злоумышленник одолжил 3000 долларов США якобы на строящуюся церковь, что в последующем оказалось обманом. Другому потерпевшему фигурант предложил организовать производство свечей, за что взял 2000 долларов США на открытие бизнеса. Соответственно ни вещи, ни деньги обманутые граждане так и не получили, - рассказали в РУВД Фрунзенского района.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные «разводы» на территории Беларуси и на территории Украины.
Милиционеры изъяли у него все церковные атрибуты. Проводятся дальнейшие разбирательства. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению мошеннических действий в отношении других граждан.Шапито, млять с этими аббревиатурами , прав таки был Остап Бендер :.. опиум для ... (не матерись).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОжидаем плодотворного сотрудничества в подготовке к предоставлению автокефалии, - УПЦ КП о константинопольских экзархах в Киеве
 
 
 
 
 
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