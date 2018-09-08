 Ожидаем плодотворного сотрудничества в подготовке к предоставлению автокефалии, - УПЦ КП о константинопольских экзархах в Киеве

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.
"7 сентября 2018 г. Генеральный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата распространил сообщение о назначении Вселенским Патриархатом Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате, - как своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине. В Киевском Патриархате приветствуют это решение Вселенского Патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархом Преосвященными Архиепископом Даниилом и епископом Иларионом в подготовке к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине, как это было ранее оговорено", - говорится в заявлении.
"Преосвященные владыки в 2015 г. уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского Патриарха во время переговоров по объединению Православных Церквей в Украине. Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским Патриархом для представления Константинопольской Матери Церкви на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз - в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины. Назначение Вселенским Патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул Экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского Патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи - подготовки к предоставления автокефалии. Для светской аудитории функции Экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла. Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы Экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Российской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата", - разъяснили в УПЦ КП.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Ага, щаз, этих московских попов и палкой не выгонишь и объединяться ни с кем не будут. В храмах до сих пор правят здравие "господину ихнему Кирилу", даже война ничего не поменяла.
Был бы жив Владимир, тогда могло бы и получиться, а так
остання стадія супротиву рузьке на всі кроки України )))
прихожане - деньги - священники
Не будет прихожан, не будет и РПЦ в Украине. Содержать церкви и лавры за счет гаспрома кремль не собирается
матеріальніправа. Вони як десятиріччями ходили у церкву, і надалі будуть у ту саму церков ходити, і усе що ви їм скажите буде по цимбалах.
ТАК ЗРОЗУМІЛО?!!
Бабця під 80 років навіть такого слова не знає. Вона слухає те що священник їй скаже, і інших навіть слухати не стане.
Що не знаєте як спілкуватися з літніми людьми, їм нічого не докажеш, і сприймайте це як є.
І хто тут чого почав?
Православные храмы и монастыри УПЦ КП (14)
Свято-Духовский храмХрам Агапита ПечерскогоХрам Анастасии УзорешительницыХрам Благовещения пресвятой БогородицыХрам в честь 12-ти АпостоловХрам Преподобных Антония и Феодосия ПечерскихХрам Равноапостольной великой княгини ОльгиХрам Рождества пресвятой БогородицыХрам Святителя Арсения (Мациевича)Храм святого Архангела МихаилаХрам святого Целителя ПантелеймонаХрам святых Петра и ПавлаХрам святых праведных богоотцов Иоакима и АнныХрам Успения пресвятой Богородицы
Это как постановление суда, которое отказываются выполнять...
Для более наглядности приведу пример с евробляхерами. Сейчас УПЦ КП это евробляхер, но с ТОМАСОМ она получит официальную регистрацию. Таким образом она будет признана равноправной с УПЦ МП, но это не означает, будет автоматическое объединение.
Видя как который год УПЦ КП объединяется с Украинской Автокефальной ПЦ можно понять, что объединение УПЦ КП с МП маловероятно.
Речь идёт о том, что Гундяеву и ФСБ-кам перекрыть очередную лазейку...
После объявления Томоса и образования единой помесной церкви государство отменит регистрацию УПЦ МП по причине несоответствия в названии слова "украинская", естестсвенно все приходы будут реорганизованы. Новое название УПЦ МП будет содержать либо слово "российская" либо "российский экзархат". Надо сказать что РПЦ благополучно попало в собственноручно выкопанную яму когда отказалось предоставить УПЦ МП автокефалию. если бы они это сделали - мы бы имели две автокефальные церки с равными правами - от Константинополя и от Москвы. Но... слава Богу кацапы пожадничали.
Безусловно, какое то количество приходов РПЦ останется. Но.. денежный поток в Москву перекрыт. А он составлял как минимум 30% доходов РПЦ. Одно дело служить в КП лавре, а другое в храме усех и усяго в задрыгайловке Луганской области.
Тут я вижу два варианта дальнейшего развития событий.
Первый, самый простой вас тупо пошлют.
Второй, нежелательный, вас послушают и начнется. Община как правило поделится на две части и начнется дележка. Вы наверное забыли какие побоища были на этой почве в 90-е, оно вам надо начинать волнения еще на этой почве.
чувак - перебоялись уже...
Вот приспичило отменить "мовний закон" Колесниченка и понеслось по кацапским каналам, что им по-рузьке запретят говорит.
Что не помните как "наши граждане", наслушавшись этих бредней, своих детей под бронетехнику ложили, не давали армии защитить границу, ЧТО ПАМЯТЬ ОТШИБЛО?
Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих, а дебилы упоротые НИЧЕМУ не учатся.
Наблюдая тогда за событиями у меня было мнение что с нашей стороны войну раскручивали - "мовний закон" только один из фактов...
О ТОМОСЕ - не думаю я что наши будут предпринимать радикальные меры.
Всё будет нормально - о силовых сценариях и речи быть не может - кто попытается разыграть эту карту - думаю быстро получит по соплям.
авна слишком много как оказалось и становится сложно с ним рядом сосуществовать, чтоб его не задеваеть. По этому лучше его убрать, чтоб в дальнейшем не трогать его. С томосом это будет на много проще сделать.
Вот каких только в стране языков нет разных... от армянского татарского, до греческого болгарского и пр. Даже татары не ноют, а учат государственный язык. А тут рузьге орут "дискриминация нас "великих скрепных" заставляют говорить на второсортной телячий мовееее... не хатимм". Не нравится писдуйте на Рашу свою, так уже пора учить чеченский!
как только из названия УПЦ МП пропадет слово "украинская" - прихожане массово кинутся искать тех у кого это слово есть А кому принадлежит церковь им быстро объяснят
- Во многих губерниях России водку уже не пьют!
- С чего бы это?
- Аллах запрещает!
россия -царь -ислам )))
Киев её и отпоёт.
Екзархи не приїхали створити Екзархат )
Це трішки довша процедура ).
а вместе с РПЦ, тонут столетние нагромаждения лжи о тысячелетней возрасте Кремлевской Церкви (советую посмотреть: Празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви. 1948 год.)
Каноничность РПЦ оказалась усохшим листком, который сорвался и улетел прочь, почувствовав суровое дыхание Вселенского Патриархата и набравшей силы и единства Украины
Поскольку кацапня в рясах пока еще пользуется многими украинскими святынями, то и переть из них будет все, что не прибито метровыми гвоздями, да и те будет шатать до последнего !!
А что не смогут скомуниздить, наверняка сломают или изгадят любым другим, доступным их деградантской фантазии способом.
В общем, СБУ есть чем заниматься и в этой сфере при чём очень серъёзно .... )!
Разве у государства Украина нет границ и таможни? Разве нет законов, регулирующих перемещение через границу культурных и антикварных ценностей?
Я абсолютно уверена, что Украина в состоянии защитить свои святыни. Было бы желание.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=Z9wFzhsWhYQ
В эти несколько дней всем надо быть очень аккуратными и осторожными, особенно - вблизи церквей, которые еще помечены эмблемами МП. Сейчас начинается этап формализации автокефалии УПЦ, после чего она будет официально провозглашена. Для процедуры подготовки этого важного шага вселенский патриарх направляет в Украину своих специальных представителей, архиепископа Даниэля из США и епископа Иллариона из Канады. Именно на них возложено проведение процедур, предшествующих объявлению о возобновлении украинской поместной церкви.
Функции этих представителей в общих чертах понятны. Поскольку на вселенском соборе были артикулированы некоторые канонические принципы, в частности, что на территории одного государства не должно находиться нескольких православных церквей, то представители вселенского патриарха как раз и донесут до всех предстоятелей православных церквей эту простую истину.
То есть, они либо соберут в одном месте всех священников, ибо совершат какое-то турне по Украине, где донесут до всех священников решение вселенского патриархата и те последствия, которые наступают за ним. А в данном случае, особого выбора не просматривается. Либо священники, которые до последнего держались за московский патриархат, переходят под утвержденную собором вертикаль, то есть - Киев, а затем - Константинополь, или, если им московский патриархат кажется ближе к богу или чему-то другому, то им культурно пояснят, как правильно складывать чемодан и чем легче добираться до Москвы. Это тем более важно, что Омелян обещал снять последние поезда с московского направления.
Тут важно не допустить провокаций и сделать все максимально мягко, а тем, до кого эти простые вещи будут доходить плохо, пояснят, что с момента объявления автокефалии, они перестанут быть церковью, в привычном смысле этого слова, а станут раскольнической сектой, которая не имеет и не будет больше иметь в Украине статуса религиозной организации, а потому - будут вышвырнуты как шелудивые собаки.
Но скорее всего, там будет еще одно, очень важное пояснение. Тех из попов, которые попытаются быковать, а там таких большая часть, просто предупредят, что тут гибридные войны не получатся, и если они будут пытаться что-то рассказывать от имени Гундяева и его организации, то московский патриархат сам может попасть под жесткий расклад.
Между прочим, доклад вселенского патриарха о злоупотреблениях московской церкви остался не завершенным. Те, кто внимательно читал эту речь, обратили внимание на важный момент. Кроме злоупотреблений, которые были совершены Москвой против украинской церкви, четко было указано, что Москва регулярно превышала свои полномочия, и принимала решения, которые находятся исключительно в юрисдикции вселенского патриархата. Это происходило не раз и не два, а на протяжении столетий, многократно и регулярно. По идее, такие обвинения должны были повлечь за собой суровое наказание московской патриархии, с назначением ряда мер, которые впредь лишили бы ее и желания, и возможности брать на себя больше, чем положено.
А в этом случае у вселенского патриарха имеется сразу несколько вариантов, которые пока не использованы, но напрашиваются на реализацию. Уже обозначено, а вернее - восстановлено родство церквей, в этой линии. Константинополь напомнил всем, что его церковь является материнской, по отношении к любой другой православной церкви мира. В частности, константинопольская церковь является материнской для украинской, но не московской церкви. А вот для московской, материнской церковью является украинская церковь. А это значит, что утверждение духовных и прочих церковных должностей, для московской церкви, должно происходить в Киеве.
Понятно, что Гундяев скорее сожрет свою бескозырку и туда же отправит свой посох, а может и не совсем туда, но не пойдет в подчинение Киева. Однако, все это вопросы субординации. Вселенский патриархат может принять любое адекватное решение, и если Москва откажется его выполнять, то Гундяев, а вместе с ним и все остальное поповье МП, пойдут на выход и будут изгнаны из вселенской патриархии. Тогда им останется объединяться с бурятскими или якутскими шаманами и на том православие в РФ закончится.
Примерно такие перспективы и будут доведены всем московским служителям культа и оставят выбор за ними, по-хорошему, или как получится.
В общем, им будет о чем задуматься, а в таком состоянии они могут «принять на грудь» не один литр священных напитков и как водится - сесть за руль. Так что еще раз - будьте очень внимательны, когда окажетесь возле тех церквей. Скоро там будет весело.
ЛО
А это Толстой о РПЦ в паРаше:
" Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически - я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же - строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения"
(Л.Н.Толстой Ответ на определение синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма)
Останется?
Я щось пропустив?
але питанячко) - встигне Петро до виборів - це його 500 перемога буде?!
тут питання - як голоси порахують
В якійсь я порахую.
То ти йдеш у ДВК?
https://charter97.org/ru/news/2018/9/8/304492/
После объявления Томоса и образования единой помесной церкви государство отменит регистрацию УПЦ МП по причине несоответствия в названии слова "украинская", естестсвенно все приходы будут реорганизованы. Новое название УПЦ МП будет содержать либо слово "российская" либо "российский экзархат". Надо сказать что РПЦ благополучно попало в собственноручно выкопанную яму когда отказалось предоставить УПЦ МП автокефалию. если бы они это сделали - мы бы имели две автокефальные церки с равными правами - от Константинополя и от Москвы. Но... слава Богу кацапы пожадничали.
Безусловно, какое то количество приходов РПЦ останется. Но.. денежный поток в Москву перекрыт. А он составлял как минимум 30% доходов РПЦ. Одно дело служить в КП лавре, а другое в храме усех и усяго в задрыгайловке Луганской области.
Уявіть, як це, заховатися за хорами, у найдальшому кутку, і, наповненими слозами беззвучно спостерігати, як священник хрестить діток, вінчає наречених, причащає, дає цілувати Хрест, у церкві, яку ти побудував для Бога. (хотя це гріх порявляти навіть таку гординю).
Чытай больш на: https://www.racyja.com/repartaz-rr/slava-vorshy-uzho-nya-gorsha/
Астрожскі разграміў амаль утрая большае маскоўскае войска на рацэ Крапіўне пад Воршай. Гэтая бітва ўвайшла ў падручнікі ў якасці прыкладу выдатна арганізаванай вайсковай аперацыі.
Чытай больш на: https://www.racyja.com/repartaz-rr/slava-vorshy-uzho-nya-gorsha/
В Минске милиция задержала 49-летнего минчанина, который представлялся Отцом Александром, но при этом никакого отношения к церкви не имеет. Его подозревают в мошенничестве. Разыскиваются потерпевшие.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина представлялся так незнакомым гражданам и предлагал «ритуальные услуги» от имени церкви. Для «работы» купил необходимые атрибуты и рясу.
- Одному из потерпевших он предложил снять порчу, за что попросил материальное вознаграждение в размере 1200 долларов США и осветить золотую цепочку. Еще у одного гражданина злоумышленник одолжил 3000 долларов США якобы на строящуюся церковь, что в последующем оказалось обманом. Другому потерпевшему фигурант предложил организовать производство свечей, за что взял 2000 долларов США на открытие бизнеса. Соответственно ни вещи, ни деньги обманутые граждане так и не получили, - рассказали в РУВД Фрунзенского района.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные «разводы» на территории Беларуси и на территории Украины.
Милиционеры изъяли у него все церковные атрибуты. Проводятся дальнейшие разбирательства. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению мошеннических действий в отношении других граждан.Шапито, млять с этими аббревиатурами , прав таки был Остап Бендер :.. опиум для ... (не матерись).