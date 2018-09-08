 Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Киевсовета от "Самопомочи" Роман Марченко, голосование за выделение земельного участка его родственникам, стало поводом для исключение депутатов фракции из партии, а также для обращения в правоохранительные органы, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера (пост написал 7 сентября. - Ред.) четырех моих коллег по Киевсовету "Самопомич" исключила из своей партии. Повод - поддержка будто бы незаконных решений Киевсовета по приватизации в пользу моих близких 19 соток земли в Дарнице (в пределах бывшего села Бортничи) под существующими зданиями. Этот повод, который был избран во внутрипартийной борьбе с Сергеем Гусовским, - манипуляция отвратительного качества. Земельный участок находится в пользовании с 80-х годов, когда участки выделялись из земель госплемзавода "Бортничи". Процедура приватизации участков началась еще в 2006 году и продолжается уже 12 лет. За эти годы здания на участке несколько раз обновлялись и достраивались. Мы прошли все степени бюрократической волокиты по приватизации. И попытка теперь подать голосование Киевсовета за 0.2 га земли как сенсационную новость об очередном чиновнике, который "урвал" лакомый кусок, является откровенной и циничной ложью. Я адвокат с 22-летним стажем, редко удивляюсь, но здесь шокирован действиями партии, членом которой я не являюсь, но которая пригласила меня к политическому волонтерству. Конечно, подам (и выиграю) иск о защите чести и достоинства против Сыроид и Ко. У моей семьи в наличии все документы о законности пользования участками, но, к сожалению, увлекшись желанием "поставить в стойло" киевскую фракцию, команда Садового просто не желала ничего слышать, кроме лживой версии, выгодной для текущей политической конъюнктуры", - заявил он.
"При этом, например, "забылись", что приватизация началась задолго до полдучения мной представительского мандата, а голосовались решение через полтора года после того, как я подал заявление о добровольном сложении мандата (которое, кстати, не отозвано и по сей день). Госпожа Сыроид заявила, что передаст "накопанные" материалы судьям и следователям. Прекрасно! В отличие от тупых исполнителей вашей воли, суды и следствие точно посмотрят документы, какие партии было "удобнее" не увидеть, ограничившись лишь доступными госреестрами и интернетом. Я и о решении 1986 года, и о Распоряжение Представителя Президента 1993 года и о многих других. А господину Гусовского и другим коллегам успехов! Слава Украине!", - резюмировал Марчкенко.
Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".
Вот приблизительные циферки очередного покращення.
Абонплата на воду: 33 грн
Абонплата на вывоз мусора: 14,4 грн
Абонплата на отопление: 38,4 грн
Абонплата на горячую воду: 38,4 грн
При минималке в 4200 грн (возможный размер со следующего года):
Абонплата на воду: 33 грн
Абонплата на вывоз мусора: 37,9 грн
Абонплата на отопление: 43,3 грн
Абонплата на горячую воду: 43,3 грн
Они там только с одной целью - отстаивать свои права, а про ваши права они даже не догадываются.
А самопомощь пляшет на костях его деда, бо всякая шелупонь
А почему вас не интересует как Ахметов прихватил ЗАПОРОЖСТАЛЬ СО ВСЕМИ ЗЕМЛЯМИ , строениями, санаториями, домами отдыха в Кирилловке?
Или как мертветчук захапал в Крыму детский дворец санаторий себе под дом?
2. Не думаю, что Арсенал приватизировали ни в конце 80-х, ни в начале 90-х, не удивлюсь, что и сейчас
3. А почему Вы считаете, что меня не интересуют мансы Гудка, Хуйлокума и других торговых партнёров Офшорника и его зграи? Только потому, что Вы лично знавали старого комуняку, руководившего Арсеналом? Мало ли кого я знал и знаю
Петю и Юлю в студию!
в моеї відповіді вам нічего образливого не було - той же сарказм, мо не дуже вдалий.
моі вибачання до вас якщо вас шось зачепило...
Отняли копеечку"
не знал шо он так популярен...
- ой, у меня внук сын такой знаменитый сифилитик...
внук из окна:
- ба...ну, шо вы опять!? сколько ж можно повторять - филателист
брателло неисправим - суется вечно куда не попадя...
(бесконечно ж нельзя...рисковать)
А такие типы как Кучма, Ющенко, Янукоаич и премьеры Тимошенко, Кинах , ЕХАНУРОВ , Азаров- разворовали завод, разогнали квалифицированных кадров.
Да, земля на Печерске дорогая- девелоперы как крысы борются за куски арсенальских земли . И Черновецкого с Кличко надо тоже проверить на документы по той земле . Кстати и по Довгому есть вопросы.
А Садовой глупеет день ото дня. Видно батарейка кончилась
И не стоит в связи с этим поливать грязью Садового, он не худший из нынешних политиков. И правильно освобождается от коррупционеров.
З.Ы. Не хотелось бы быть адвокатом Кучмы, Ющенко, Януковича и др. но справедливости ради отмечу- после развала совка отпала необходимость в продукции этих предприятий, потому и остановились эти гиганты. А разворовывали их не президенты и премьеры а всё те же легендарные директора.
это дивиз ьорделя
это, установление факта, КАК ДОЛГО ВЫ НАС ГРАБИТЕ, госслужащие!....
И это касается не только киевлян, а ВСЕХ жителей Украины.
Гусовський зробив вигляд, що йому невідомі очевидні факти того, що депутат Марченко в Київраді відверто лобіює бажання церкви мормонів забудувати сквер. Мені довелося йому нагадати, що Марченко є автором лише одного законопроекту, і якраз про скасування рішення щодо утворення цього скверу! Він активно проштовхував це рішення через необхідні комісії Київради, ходячи на них під ручку з головою церкви мормонів в Україні Володимиром Лободою. А на комісіях його проект активно підтримують депутати «Самопомочі». Гусовському довелося визнати, що є конфлікт інтересів, коли депутат Марченко є автором законопроекту про скасування парку і повернення землі мормонам, а його юридична фірма представляє інтереси мормонів в судах.