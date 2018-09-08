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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1114) Самопомич (830) Сыроид (201) Марченко Роман (2)

 Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид

Депутат Киевсовета от "Самопомочи" Роман Марченко считает, что голосование за выделение его родственникам земли стал лишь инструментом во внутрипартийной борьбе с Сергеем Гусовским. Он заявил, что вся озвученная по данному поводу информация является манипуляцией, поскольку данные 19 соток находятся в пользовании его семьи с 1980-х годов и получены законным путем. Более того сама процедура приватизации уже длится 12 лет и началась задолго до получения им мандата, а само голосование состоялось через полтора года после того, как он подал заявление о добровольном сложении мандата (которое не отозвано и по сей день).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Киевсовета от "Самопомочи" Роман Марченко, голосование за выделение земельного участка его родственникам, стало поводом для исключение депутатов фракции из партии, а также для обращения в правоохранительные органы, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (пост написал 7 сентября. - Ред.) четырех моих коллег по Киевсовету "Самопомич" исключила из своей партии. Повод - поддержка будто бы незаконных решений Киевсовета по приватизации в пользу моих близких 19 соток земли в Дарнице (в пределах бывшего села Бортничи) под существующими зданиями. Этот повод, который был избран во внутрипартийной борьбе с Сергеем Гусовским, - манипуляция отвратительного качества. Земельный участок находится в пользовании с 80-х годов, когда участки выделялись из земель госплемзавода "Бортничи". Процедура приватизации участков началась еще в 2006 году и продолжается уже 12 лет. За эти годы здания на участке несколько раз обновлялись и достраивались. Мы прошли все степени бюрократической волокиты по приватизации. И попытка теперь подать голосование Киевсовета за 0.2 га земли как сенсационную новость об очередном чиновнике, который "урвал" лакомый кусок, является откровенной и циничной ложью. Я адвокат с 22-летним стажем, редко удивляюсь, но здесь шокирован действиями партии, членом которой я не являюсь, но которая пригласила меня к политическому волонтерству. Конечно, подам (и выиграю) иск о защите чести и достоинства против Сыроид и Ко. У моей семьи в наличии все документы о законности пользования участками, но, к сожалению, увлекшись желанием "поставить в стойло" киевскую фракцию, команда Садового просто не желала ничего слышать, кроме лживой версии, выгодной для текущей политической конъюнктуры", - заявил он.

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"При этом, например, "забылись", что приватизация началась задолго до полдучения мной представительского мандата, а голосовались решение через полтора года после того, как я подал заявление о добровольном сложении мандата (которое, кстати, не отозвано и по сей день). Госпожа Сыроид заявила, что передаст "накопанные" материалы судьям и следователям. Прекрасно! В отличие от тупых исполнителей вашей воли, суды и следствие точно посмотрят документы, какие партии было "удобнее" не увидеть, ограничившись лишь доступными госреестрами и интернетом. Я и о решении 1986 года, и о Распоряжение Представителя Президента 1993 года и о многих других. А господину Гусовского и другим коллегам успехов! Слава Украине!", - резюмировал Марчкенко.

Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид 01

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи". 

Источник: https://censor.net.ua/n3085166
 
   
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 Топ комментарии
 
Гнать в шею всю депутатскую шоблу.
Вот приблизительные циферки очередного покращення.
Абонплата на воду: 33 грн
Абонплата на вывоз мусора: 14,4 грн
Абонплата на отопление: 38,4 грн
Абонплата на горячую воду: 38,4 грн
При минималке в 4200 грн (возможный размер со следующего года):

Абонплата на воду: 33 грн
Абонплата на вывоз мусора: 37,9 грн
Абонплата на отопление: 43,3 грн
Абонплата на горячую воду: 43,3 грн
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В савецкое время частное лицо получило участок в Киеве? Да в это даже самый упоротый порохобот не поверит
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На кой черт они тогда нужны? По идее они должны отстаивать интересы избирателей, или я не права?
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Гнать в шею всю депутатскую шоблу.
Вот приблизительные циферки очередного покращення.
Абонплата на воду: 33 грн
Абонплата на вывоз мусора: 14,4 грн
Абонплата на отопление: 38,4 грн
Абонплата на горячую воду: 38,4 грн
При минималке в 4200 грн (возможный размер со следующего года):

Абонплата на воду: 33 грн
Абонплата на вывоз мусора: 37,9 грн
Абонплата на отопление: 43,3 грн
Абонплата на горячую воду: 43,3 грн
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А при чем тут депутаты? Например, приказ о повышении стоимости проезда, Кличко подписал самолично, никаких депутатов разрешения об этом не спрашивая, голосования по этому вопросу не было..
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На кой черт они тогда нужны? По идее они должны отстаивать интересы избирателей, или я не права?
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Депутаты в Киеве нужны, что бы Европа думала, что у нас тут демократия и кредиты давала. На самом деле ставленник Пети - Кличко здесь царь и Бог (я напомню, что он одновременно мер, глава КГГА и глава Киеврады, это как если бы 1 человек был президентом, премьер-министром и главой верховной Рады одновременно).
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И как с вашими правами? Отстаивают?
Они там только с одной целью - отстаивать свои права, а про ваши права они даже не догадываются.
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А хули тогда депутаты молчат? Бо киевскую землю деребанят. Этих выродков не гнать надо, а казнить судами Линча - всех до одного в назидание потомкам.
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молчат, потому что свои и в доле, но по правде говоря, у них и полномочий по сути нет идти против Кличко..
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То что в доле, это очевидно, а то, что нет полномочий это чушь, они же в доле, зачем применять свои полномочия.
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Полномочий не так много, но если не делиться, то шум в СМИ могут поднять, какие - то митинги организовать.. не более, но и не менее. И вообще про кого разговор - про депутатов Кличко? ))
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Раз депутаты молчат - значит воруют, ибо деньги любят тишину. Всё просто как гениальное.
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Резкий скачок цен вверх на продукты и другие товары. Рост цен на топливо... Что происходит?
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Ты о какой стране пишешь? Какой резкий скачок? Сиди у себя в Воронеже и не тявкай.
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В савецкое время частное лицо получило участок в Киеве? Да в это даже самый упоротый порохобот не поверит
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Даже если он и украл, то в советское время - за что сейчас его исключать? Тогда зачем они к себе в депутаты брали этого человека?
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Гусовский мог бы и на мэра Киева баллотироваться. КИЕВЛЯНИН, прекрасно образован, не дурак. И за Киев болеет душой
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Приватизация длится 12 лет и была почему-то невозможна до сих пор пока не стал депутатом, а как стал депутатом, сразу все получилось, не кажется, что злоупотребление властью на лицо?
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Почему же сразу вдруг? Депутатом-то он стал 4 года назад, а 1,5 года назад сложил с себя депутатские полномочия.
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В 80 года его дед был генеральным директором Арсенала. ПРЕКРАСНЫМ ДИРЕКТОРОМ. В этом и ответ.
А самопомощь пляшет на костях его деда, бо всякая шелупонь
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В смысле участок военного завода под кооперативный туалет внучку выделил?
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При чём здесь внучку? Он умер очень давно. Просто земля была под предприятием , которые приватизировали в ЭПОХУ ПРИВАТИЗАЦИИ . А военный завод Арсенал - ПРИВАТИЗАЦИИ не подлежал
А почему вас не интересует как Ахметов прихватил ЗАПОРОЖСТАЛЬ СО ВСЕМИ ЗЕМЛЯМИ , строениями, санаториями, домами отдыха в Кирилловке?
Или как мертветчук захапал в Крыму детский дворец санаторий себе под дом?
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1. А при чем здесь дед? Вы ж его влепили
2. Не думаю, что Арсенал приватизировали ни в конце 80-х, ни в начале 90-х, не удивлюсь, что и сейчас
3. А почему Вы считаете, что меня не интересуют мансы Гудка, Хуйлокума и других торговых партнёров Офшорника и его зграи? Только потому, что Вы лично знавали старого комуняку, руководившего Арсеналом? Мало ли кого я знал и знаю
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упоротий підкацапнику - село Бортничі приєднали до Києва тільки через 2 роки після того як він отримав там землю
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Жопа с созвездия Гончих Псов. Вин отрымав зэмлю недавно, за что и был ссаными тряпками изгнан из партии. А Борты в СССР не входили? Там землю чпстным лицам раздавали? Эгеж?
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ну при совдепії ще було приміське село, а на землі паслись корови племрадгоспу Звичайно якийсь "блат" треба було і в той час мати, щоб отримати там ділянку, під будівництво, та не за яке крадійство і мови йти не могло , бо землю давали лише в користування
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На новость дня пожалуй не тянет.
Петю и Юлю в студию!
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попробуйте ето обьяснить новостеподавателям - поддержу сразу...
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Розуміючи сарказм в Вашому коментарі, пропоную його пошукати і в моєму.
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я все побачів, шановний, і ваш сарказм в першу чергу.
в моеї відповіді вам нічего образливого не було - той же сарказм, мо не дуже вдалий.
моі вибачання до вас якщо вас шось зачепило...
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Хороших Вам вихідних і добрих новин.
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Я в шоці. У них хеть відсутнє відчуття самозбереження. Вони геть не розуміють, що ще трохи та їхні маєтки будуть горіти, а їх самих будить кидать в якості дров.
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Ничего не будет. Кто мог что-то изменить, те плюнули и давно свалили отсюда. урок Майдане не прошёл бесследно, никто не хочет умирать за очередную кучку мародёров
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Пусть начнут с мертветчука . А то еще в президенты полезет убийца Стуса
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у меня брат в Одессе, у него триппер - кого ето интересует?
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та пардон...тут как раз пол Одессы и интересует... Участок находится в пользовании с 80-х годов, приватизация длиться уже 12 лет. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид - Цензор.НЕТ 954
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интересует за брата?
не знал шо он так популярен... Участок находится в пользовании с 80-х годов, приватизация длиться уже 12 лет. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид - Цензор.НЕТ 7467
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***
- ой, у меня внук сын такой знаменитый сифилитик...
внук из окна:
- ба...ну, шо вы опять!? сколько ж можно повторять - филателист
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и так 3 раза в году.
брателло неисправим - суется вечно куда не попадя...
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та скоро значит или иммунитет выработается...или...ото... обидится
(бесконечно ж нельзя...рисковать) Ділянка перебуває в користуванні з 80-х років, приватизація триває вже 12 років. Це лише привід для боротьби з Гусовським, - депутат Київради Марченко про заяву Сироїд - Цензор.НЕТ 7558
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Сергей Гусовский - внук ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АРСЕНАЛА ГУСОВСКОГО. Имени ГУСОВСКОГО ёсть улица на Печерске. При Гусовском завод выполнял работу для космоса и ОБОРОНКи . Гусов кий вырос в порядочной семье. Он киевлянин и у него душа болит за Киев.
А такие типы как Кучма, Ющенко, Янукоаич и премьеры Тимошенко, Кинах , ЕХАНУРОВ , Азаров- разворовали завод, разогнали квалифицированных кадров.
Да, земля на Печерске дорогая- девелоперы как крысы борются за куски арсенальских земли . И Черновецкого с Кличко надо тоже проверить на документы по той земле . Кстати и по Довгому есть вопросы.
А Садовой глупеет день ото дня. Видно батарейка кончилась
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Ни разу не слышал, чтоб гусовский что-то сделал для Киева и киевлян, для меня он такая же мразь как все они там.
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Уважаемая Софи-Мария! А скажите, внук почётного деда, - это новое почётное звание? Внук стал депутатом не в последнюю очередь благодаря заслугам деда, благодаря им же и получил жирный кусок земли. Причём не вполне законно.
И не стоит в связи с этим поливать грязью Садового, он не худший из нынешних политиков. И правильно освобождается от коррупционеров.
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70% промышленности Киева работало на космос и оборонку. Среди них заводы, Артема, Королёва, Большевик, Радиозавод, Коммунист и т.д Тогда ВСЕ директора подобшых заводов были прекрасными и легендарными! Но это не даёт право их отпрыскам воровать землю у киевлян. Я коренной киевлянин, тоже хочу 0,2 Га земли на Подоле, где на пивзаводе работал кочегаром мой дед. Как думаете, у меня есть шанс?
З.Ы. Не хотелось бы быть адвокатом Кучмы, Ющенко, Януковича и др. но справедливости ради отмечу- после развала совка отпала необходимость в продукции этих предприятий, потому и остановились эти гиганты. А разворовывали их не президенты и премьеры а всё те же легендарные директора.
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Они четко следовали девизу партии: "Возьми и сделай!"
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это, НЕ оправдание!....
это, установление факта, КАК ДОЛГО ВЫ НАС ГРАБИТЕ, госслужащие!.... Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид - Цензор.НЕТ 5260
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мдаа.. партия "Сцувамвпомощ" снова облажалась.. мне кажется, что Садовый подбирает в партию таких же контуженных и закоплексованных, как он сам..
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Вместо того, чтобы принимать решения облегчающие жизнь киевлян от бюрократических препятствий зажранных чиновников, депутаты помогают друг другу обойти эти препятствия пользуясь служебным положением, а вы люди сами десятилетиями боритесь с чиновничьим беспределом. Правильно вас уродов выгнали с партии, бо народ бы вас вообще расстрелял.
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Каких киевляне себе наняли (на выборах) - такие у них депутаты и есть.
И это касается не только киевлян, а ВСЕХ жителей Украины.
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Не согласен с тобой. Киевляне и вообще граждане Украины выбирают себе правильных депутатов выбирая их по им программам и обещаниям. Проблема в том, что депутаты не выполняют своих обещаний, а не народ не правильно выбрал.
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А он мог сам не голосовать из этических соображений?
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128 стаття земельного кодексу передбачено викуп земельних ділянок під комерцію,якщо там вже є нерухоме майно,але дуже часто місцева влада створює різні проблеми щоб цю землю неможливо було викупити,щоб писати коментарі треба знати хоч трохи закони. Тому отримання земельної ділянки це не означає що її вкрали,але є випадки коли все законно але за ширмою закону, знаходиться афера
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так він каже що його родичі не можуть приватизувати 19 соток, очільники партії кажуть що він захопив 1,4 га,які йому передали воренду, а ви пишете про викуп. То як насправді? У нього нерухомість на всіх 1,4 га? До речі Самопоміч і раніше захоплювали в Києві земельні ділянки, навіть сквери "Новий земельний скандал назріває в Києві - церква мормонів хоче забудувати столичний сквер."
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Вчора під час сесії Київради мені вдалося поспілкуватися з головою фракції «Самопоміч» у Київській міськраді Сергієм Гусовським. На мої аргументи з приводу того, що його колега вчиняє неправильно, бо намагається скасувати рішення про сквер, яких у Києві й так обмаль, Гусовський відповів, мовляв, депутат Марченко є адвокатом і діє винятково у законний спосіб, тому фракція його повністю підтримує.
Гусовський зробив вигляд, що йому невідомі очевидні факти того, що депутат Марченко в Київраді відверто лобіює бажання церкви мормонів забудувати сквер. Мені довелося йому нагадати, що Марченко є автором лише одного законопроекту, і якраз про скасування рішення щодо утворення цього скверу! Він активно проштовхував це рішення через необхідні комісії Київради, ходячи на них під ручку з головою церкви мормонів в Україні Володимиром Лободою. А на комісіях його проект активно підтримують депутати «Самопомочі». Гусовському довелося визнати, що є конфлікт інтересів, коли депутат Марченко є автором законопроекту про скасування парку і повернення землі мормонам, а його юридична фірма представляє інтереси мормонів в судах.
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Нужно сделать так, чтобы на всём протяжении срока депутатства было запрещено заниматься приватизационными вопросами, приобретением недвижимости, и т. д., поскольку депутатская неприкосновенность ставит их (депутатов всех уровней) вне закона.
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якщо депутат і адвокат 12 років приватизував ділянку, то скільки років потрібно на це рядовому киянинові?
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если заносить ударно то можно и завтра Ділянка перебуває в користуванні з 80-х років, приватизація триває вже 12 років. Це лише привід для боротьби з Гусовським, - депутат Київради Марченко про заяву Сироїд - Цензор.НЕТ 4754
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хтось з них бреше. Марченко каже про приватизацію яка триває 19 соток, тобто 1900 кв.м. (слід зазначити що в Києві для обслуговування будинку можна приватизувати лише 10 соток)... А очільники його попартії стверджують про захоплення ним 1,4 га, тобто 14 000 кв.м. , які йому передали в оренду...Як відомо бузина в огороді а дядько в Києві))
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відомо, що Бузина на цвинтарі, а у президента племінників немає.
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Даже не хочу вникать. Все говорят* Я не крал*. Хоть бы хоть один сказал* Простите, черт попутал, больше не буду*. Лишенцы.
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Странно, в Самопомочи говорят про 1,4 гектара, а он про 18 соток...
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Римське право говорить що будинок і земля на якому він стоїть це єдине ціле,в нас будинок це одне,а земля це друге. Тому якщо подивитися на мої документи то виходить що я отримав землю в 2006 році,хоча ніякої землі я від держави не отримував зовсім. Просто я приватизував землю під будинком який побудували батьки. Тому доки діє соціалістично- комуністична система коли щось роздають безплатно,до тих пір будуть такі скандали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчасток находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид
 
 
 
 
 
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