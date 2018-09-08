 Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским, - депутат Киевсовета Марченко о заявлении Сыроид

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Киевсовета от "Самопомочи" Роман Марченко, голосование за выделение земельного участка его родственникам, стало поводом для исключение депутатов фракции из партии, а также для обращения в правоохранительные органы, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (пост написал 7 сентября. - Ред.) четырех моих коллег по Киевсовету "Самопомич" исключила из своей партии. Повод - поддержка будто бы незаконных решений Киевсовета по приватизации в пользу моих близких 19 соток земли в Дарнице (в пределах бывшего села Бортничи) под существующими зданиями. Этот повод, который был избран во внутрипартийной борьбе с Сергеем Гусовским, - манипуляция отвратительного качества. Земельный участок находится в пользовании с 80-х годов, когда участки выделялись из земель госплемзавода "Бортничи". Процедура приватизации участков началась еще в 2006 году и продолжается уже 12 лет. За эти годы здания на участке несколько раз обновлялись и достраивались. Мы прошли все степени бюрократической волокиты по приватизации. И попытка теперь подать голосование Киевсовета за 0.2 га земли как сенсационную новость об очередном чиновнике, который "урвал" лакомый кусок, является откровенной и циничной ложью. Я адвокат с 22-летним стажем, редко удивляюсь, но здесь шокирован действиями партии, членом которой я не являюсь, но которая пригласила меня к политическому волонтерству. Конечно, подам (и выиграю) иск о защите чести и достоинства против Сыроид и Ко. У моей семьи в наличии все документы о законности пользования участками, но, к сожалению, увлекшись желанием "поставить в стойло" киевскую фракцию, команда Садового просто не желала ничего слышать, кроме лживой версии, выгодной для текущей политической конъюнктуры", - заявил он.

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"При этом, например, "забылись", что приватизация началась задолго до полдучения мной представительского мандата, а голосовались решение через полтора года после того, как я подал заявление о добровольном сложении мандата (которое, кстати, не отозвано и по сей день). Госпожа Сыроид заявила, что передаст "накопанные" материалы судьям и следователям. Прекрасно! В отличие от тупых исполнителей вашей воли, суды и следствие точно посмотрят документы, какие партии было "удобнее" не увидеть, ограничившись лишь доступными госреестрами и интернетом. Я и о решении 1986 года, и о Распоряжение Представителя Президента 1993 года и о многих других. А господину Гусовского и другим коллегам успехов! Слава Украине!", - резюмировал Марчкенко.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".