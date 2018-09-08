 Борьба за освобождение Сенцова не прекращается ни на минуту, - Порошенко в День украинского кино поблагодарил режиссера за мужество

Об этом говорится в поздравлении президента Порошенко на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю кинематографическую общественность и всех поклонников экранного искусства с замечательным праздником - Днем украинского кино. Сегодня мы отдаем дань корифеям отечественного киноискусства: Александру Довженко, Сергею Параджанову, Ивану Миколайчуку и другим художникам. Их самобытный талант принес Украине достойное место в кругу кинематографических стран. Мы радуемся успехам современного кино, видим новое воплощение традиций национального кино, новое осмысление человека и эпохи. Приятно отметить, что Украина уверенно наращивает объемы кинопроизводства. Первые прокатные успехи отечественных лент свидетельствуют: украинцы любят свое кино и хотят его смотреть. Величественная история нашего народа, его неодолимая сила духа в нынешней героической борьбе против российской агрессии за независимость и суверенитет стали центральной темой современного кино. Безусловно, государство и в дальнейшем будет поддерживать этот общественный запрос", - заявил Порошенко.

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"Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцов, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на минуту. Добра, здоровья, благополучия и успехов всем!", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

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После этого Л.Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.