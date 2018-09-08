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 Борьба за освобождение Сенцова не прекращается ни на минуту, - Порошенко в День украинского кино поблагодарил режиссера за мужество

Президент Украины Петр Порошенко поздравил кинематографическую общественность и всех поклонников экранного искусства с Днем украинского кино и поблагодарил Олега Сенцов за стойкость и мужество.

Об этом говорится в поздравлении президента Порошенко на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю кинематографическую общественность и всех поклонников экранного искусства с замечательным праздником - Днем украинского кино. Сегодня мы отдаем дань корифеям отечественного киноискусства: Александру Довженко, Сергею Параджанову, Ивану Миколайчуку и другим художникам. Их самобытный талант принес Украине достойное место в кругу кинематографических стран. Мы радуемся успехам современного кино, видим новое воплощение традиций национального кино, новое осмысление человека и эпохи. Приятно отметить, что Украина уверенно наращивает объемы кинопроизводства. Первые прокатные успехи отечественных лент свидетельствуют: украинцы любят свое кино и хотят его смотреть. Величественная история нашего народа, его неодолимая сила духа в нынешней героической борьбе против российской агрессии за независимость и суверенитет стали центральной темой современного кино. Безусловно, государство и в дальнейшем будет поддерживать этот общественный запрос", - заявил Порошенко.

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"Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцов, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на минуту. Добра, здоровья, благополучия и успехов всем!", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

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После этого Л.Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085165
 
   
 Топ комментарии
 
За что?! Сенцов же не голубанил в ДНР и не пидрахуйствовал в ЦИК
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Представляю как Трамп мучается, сочиняя пост в Пейсбуке, приветствуя працивныкив Голливудчины с профессиональным праздником Борьба за освобождение Сенцова не прекращается ни на минуту, - Порошенко в День украинского кино поблагодарил режиссера за мужество - Цензор.НЕТ 4993
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фотошоперу зачет. убрать столько сала - это надо уметь
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мда, один благодарит и надеется, другой даже знать не хочет, где, сколько и почему. Два мира два образа жизни...
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За что?! Сенцов же не голубанил в ДНР и не пидрахуйствовал в ЦИК
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Апиридил )
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Порошенко - лучший друг и отец киноматографистов и физкультурников!
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Представляю как Трамп мучается, сочиняя пост в Пейсбуке, приветствуя працивныкив Голливудчины с профессиональным праздником
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А я уже переживал за тебя. Думал барыги посадили.
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Да он вообще Пьётр Первый, Реформатор. " На берегу пустынных волн стоял он дум высоких полн"
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фотошоперу зачет. убрать столько сала - это надо уметь
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Фиг там зачёт, вон как перекосило, в районе печени вообще вмятина, а судя по его предпочтениям печень это его самый "натруженный" и бооольшооой орган Боротьба за звільнення Сенцова не припиняється ні на мить, - Порошенко в День українського кіно подякував режисерові за мужність - Цензор.НЕТ 4932
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В полку исказителей пространства прибыло... Боротьба за звільнення Сенцова не припиняється ні на мить, - Порошенко в День українського кіно подякував режисерові за мужність - Цензор.НЕТ 6387
Боротьба за звільнення Сенцова не припиняється ні на мить, - Порошенко в День українського кіно подякував режисерові за мужність - Цензор.НЕТ 8798
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Это елементарно. Пришили голову к чужему туловищу. Есть программы в интернете и их довольно много. Так что Марина нет чему удивляться.
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нашивка справа на груди говорит об обратном...её тоже отшопили ?
А может и фигурант существует только в фотошопе ?
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Само пространство искажается в области талии, повинуясь железной воле гаранта...
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Петр 1 прорубил окно в Европу. А Петр2 его разширил.
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...виведення накраденого у офшори і "роттердам +" не припиняються ні на хвилину. Соєвий миздобул у всій красі.
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Спросите его имя Сенцова - хрен он скажет...борец ...за место под солнцем и второй срок.
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скирдує (бабло) не покладаючи рук ...
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сейчас Пэтя ещё пол литра вкинет, и студию Довженко переименует.
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Зэки и зэчка рвутся в президенты Украины, но ничего им не светит, Украина наелась зэком овощем.
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Лук"яненко и Черновол тоже зеками были...а вот тебе лизуну, от власти кроме диабета ничего не грозит
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Портянка, их осудили за политические взгляды, а тимошонка, ляшко и рабинович сидели за коррупцию, мошенничество и экономические преступления, эти твари чистые уголовники!!!
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Ситуация складывается- хрен понять. Сенцов находится вне зоны прямого доступа. Ему предлагается присвоить звание Почетного Парижанина, назвать его именем одну из улиц Киева, наградить орденом Украины... Я ничего не пропустил? Тогда продолжу: чувак сидит под колпаком одной из самых изощренных спецур Мира! От него слышны какие-то отрывочные заявы, не более того. Одна так пробежалась, по Борисполю, босиком. Шо было далее, напомнить? И совпадений тут- выше крыши! Шо, кому-то грабли покоя не дают, надо непременно наступить. Ну- ну... форвертс!
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Можем получить гадю номер 2 от хуйла-мертвечука.
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С весьма высокой вероятностью! Как тогда будем себя чувствовать? Я, например, даже представить не могу!
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Ситуация неоднозначная, 100%. Но. Исходя из соображений гуманизма, его надо вызволять. И вообще как-то реагировать. Если мы как государство декларируем демократические ценности, где примат - жизнь каждого человека и гражданина.
Так что вызволять надо по-любому. Другое дело, не навешивать авансом всяких цацек и ярлыков. Вызволили - и в больничку. Все.
помнится, были уже примеры с нашими пленными - казачки оказались.
Ну и с Савченко тоже прецедент.
Но молчать - заведомо проигрышный вариант.
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Хорошо, давайте без эмоций. Меня, честно говоря вышибло Звание Почетного Парижанина с переименованием одной из улиц Киева. И сестренки, очень активные. И голодание, сверх всяких стандартов. Из меня шо, дурика хотят оформить. Ну, пусть, тока без моих оваций, по этому поводу.
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Насчет регалий - однозначно перебор. Неизвестно, от кого инициатива исходит, но явно неадекват. Либо нечистоплотный пиар.
Касаемо голодания, информации зиро. Как оно там, сухое, глюкозу принимает или еще что.
Ни слуху ни духу ни от него самого (типа ни с кем не хочет общаться - не верю!), ни от заслуживающих доверия врачей, к примеру - Международный Красный Крест.
Но предположим наихудший вариант - человек умер, а государство пальцем не пошевельнуло. Каково?
Так что, должны бороться за своего гражданина, вне сомнений. но всякие цацки/переименования - попридержать коней.
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В том всё и дело! Не остановить. Если речь зашла о Парижанине, это означает "мощный сигнал"(с). Потому- не остановить!
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шел 118 день... поминутной борьбы за голодающего Олега
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Как всегда пишу обьективно!!!! Порох знает дату освобождения Олега Сенцова, ето давно уже оговорено с кацапами. Я всегда говорил, один человек не может сопротивляться и диктовать условия одной из самых жестоких пенетенциарных систем в мире. Если бы кацапы хотели "поломать" Сенцова, они давно бы ето зделали. Любой патриотизм в "пресс-хате" выбивается за 15 минут, потом ставиться видео- камера и человек просто говорит под диктовку что ему скажут.
Олег Сенцов - ето грамотно подготавливаемое оружие, которое Порох с Медведчуком используют на предстоящих президентских выборах.

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Высокая доля вероятности. Олег Кузьминых...
Но если это так - черта чмизма хряком будет перейдена. Хотя он и так недалеко от нее.
Хочется надеяться, что какая-то капля порядочности все же осталась в гнилых душенках.
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Как заявляла Геращениха, украинских заложников, а значит и Сенцова отпустят только тогда, когда президентом станет прокремлевская марионетка...
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Но! Она уверена
1.что победит Порошенко
2.что пленных отпустят.
Осталось сложить 2 плюс 2
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Ты думаешь, она логику учила? ногти красила на лекциях и семинарах.
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Власть настолько истово имитирует свой патриотизм и борьбу с «приспешниками Путина», что у депутатов «БПП» и «Нарфронта» приключилась множественная амнезия. И они в беспамятстве присоединились к представителям «Батькивщины», блокировавшим трибуну Верховной Рады с требованием провести расследованиебеспардонной деятельности Виктора Медведчука, подгребающего под себя популярные телеканалы, как кукурузоуборочный комбайн.Депутаты от власти внезапно позабыли, что им не плакаты с изображением Васыля Стуса надо развешивать, а дружно смотреться в зеркало. Но не для того, чтобы оценить последствия очередного косметического тюнинга, а вспомнить: именно они вместе со своим Президентом и есть персонально ответственные за всю ту «медведчуковщину», что захлестывает страну.
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Петр Порошенко чрезвычайно интересуется информационным, то есть, политическим телевидением. Любой неподконтрольный телеканал он считает личной угрозой пострашнее яда «новичка». И никто без его согласия никакой телеканал в Украине не купит без риска получить одновременно маски-шоу от силовиков и блокаду от ряженых националистов.Специалисты знают, что эмиссары ПАПа давно интересовались 112 и NewsOne на предмет покупки по дешевке. Ключевое слово «по дешевке», так как платить реальную цену наша власть не привыкла. А Медведчук, надо полагать, взял издержки на себя. И ближе к выборам мы увидим результаты скоординированной информационной политики.Вот просто замечательно будет смотреться ультрапатриотическая риторика Президента именно на этих телеканалах, против которых сегодня яростно выступают депутаты его парламентской фракции. Это уже не выборочная амнезия, это какой-то политический альцгеймер!
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Как выяснила депутат Светлана Залищук, при составлении указа Президента Порошенко об антироссийских санкциях, базирующегося на аналогичном списке США, у нас вычеркнули из него ряд фигур и компаний, непосредственно причастных к агрессии против Украины. И каких фигур! Например, Владимира Кожина - помощника Путина по военно-техническим вопросам, Игоря Сечина - главу «Роснефти», Евгения Пригожина - владельца российской фабрики ботов и ЧВК «Вагнер». Даже Владислава Суркова - идеолога аннексии Крыма и агрессии на Донбассе - и того вычеркнули!И после этого ПАП будет кого-то обвинять в пророссийских настроениях?
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Кошерно. Свиньи Люди все равны, но и среди них есть кое-кто равнее...
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не прекращается ни на минуту....

Я без мыслей о народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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Пеця;
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как Сенцов?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Олеге,
Как там, бедный, он?

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Педрило особливо переймався долею Сєнцова на секретному відпочинку, що від його випорожнень до цих пір острів не провітрився.
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Вчора, виступаючи перед аудиторією в університеті штату Іллінойс, Барак Обама розказував багато цікавих речей. Треба віддати йому належне - він хороший оратор і може говорити годинами не втрачаючи лінії розповіді. Так, ось, він, серед іншого сказав, що в розколі американського істеблішменту і суспільства теперішній президент є не причиною, а симптомом.
В Америці існує двопартійна система не перший десяток років і ці дві партії одна від одної відрізняються не стільки політичною філософією, як символьною риторикою.
Так по якій же лінії відбувся розкол Америки?
А тепер, можливо, комусь стане під силу провести подібний аналіз щодо України.
І він поділиться своїми думками і результатами.
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Постійна показна турбота про ув'язнених в Росії осіб з українським громадянством носить багатоцільовий і раціональний характер і має на меті забезпечення керівної кліки широким спектром політичних і моральних дивідендів. Безперервна присутність цієї теми в інформаційному просторі має підтримувати в свідомості обивателя уявлення про те, що в країні є влада і він в неї в пріоритетах. За такою тривіальною логікою він повинен менш критично і радикально підходити до оцінки того свинства, яке ця влада витворяє з ним у всіх інших аспектах його жалюгідного існування.
Така, не надто обтяжлива, активність, також, відволікає простих смертних від думок про давно втрачену цією владою, внаслідок хронічної перманентної злочинної діяльності, її, від самого початку, сумнівну легітимність.
Весь цей театр лише зайвий раз доводить, що віртуальну демократію невимушено і не надто елегантно вже давно підмінили на реальну плутократію.
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ЛИЦЕМЕР,ИУДА...ХАМЕЛЕОН...и так далее по списку! Боротьба за звільнення Сенцова не припиняється ні на мить, - Порошенко в День українського кіно подякував режисерові за мужність - Цензор.НЕТ 8238 Боротьба за звільнення Сенцова не припиняється ні на мить, - Порошенко в День українського кіно подякував режисерові за мужність - Цензор.НЕТ 7021
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Борьба за освобождение Савченко не прекращается ни на минуту, - Порошенко.
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Чи не здається вам така боротьба за звільнення Сенцова дещо несправедливою по відношенню до решти семи десятків українців, які страждають по російських тюрмах. І голодує дехто з низ не менше за Сенцова, а то й на 2 місяці довше, і "провина" їхня так само надумана. Чому не вимагати звільнення всіх? За що одному така честь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорьба за освобождение Сенцова не прекращается ни на минуту, - Порошенко в День украинского кино поблагодарил режиссера за мужество
 
 
 
 
 
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