 Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев. ФОТО

Об этом Громадському сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.

Вывоз детей происходит на фоне загрязнения воздуха из-за выбросов завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Детей вывозят на 2 недели. В течение 7 сентября на оздоровление вывезли 193 ребенка и 4 беременных женщины, отметил Гордеев.

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Он добавил, что выбросы продолжаются.

Как сообщает издание, детей вывозят, в частности, из сел Каланчацкого и Чаплинского районов.

Часть детей родители уже самостоятельно отвезли к родственникам и знакомым в глубь материка. Остальных централизованно собирают в окружающих селах.

Так, из села Преображенка Каланчацкого района автобусами везут в Скадовск около 200 школьников и дошкольников, сообщил глава местной ОТГ Андрей Сучок.



"Все дети будут жить в одном лагере ориентировочно две недели. Учеников сопровождают учителя, дошкольники выезжают с родителями", - пояснил он.

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"Местные жители уже вторую неделю жалуются на ухудшение самочувствия, которое связывают с деятельностью химического завода "Кримький титан", что находится по ту сторону административной границы на оккупированном полуострове", - отмечает издание.

Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".