 Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев. ФОТО

Об этом Громадському сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.
Вывоз детей происходит на фоне загрязнения воздуха из-за выбросов завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Детей вывозят на 2 недели. В течение 7 сентября на оздоровление вывезли 193 ребенка и 4 беременных женщины, отметил Гордеев.
Он добавил, что выбросы продолжаются.
Как сообщает издание, детей вывозят, в частности, из сел Каланчацкого и Чаплинского районов.
Часть детей родители уже самостоятельно отвезли к родственникам и знакомым в глубь материка. Остальных централизованно собирают в окружающих селах.
Так, из села Преображенка Каланчацкого района автобусами везут в Скадовск около 200 школьников и дошкольников, сообщил глава местной ОТГ Андрей Сучок.
"Все дети будут жить в одном лагере ориентировочно две недели. Учеников сопровождают учителя, дошкольники выезжают с родителями", - пояснил он.
"Местные жители уже вторую неделю жалуются на ухудшение самочувствия, которое связывают с деятельностью химического завода "Кримький титан", что находится по ту сторону административной границы на оккупированном полуострове", - отмечает издание.
Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.
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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.
Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".
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https://zt.20minut.ua/Podii/a-zbirati-kaminnya-deputatam-use-zh-taki-dovedetsya-chi-vzhe-chas-rish-10624986.html
Прокуратура Житомирської області оскаржила рішення 9-ї сесії Житомирської обласної ради №522 і №523, згідно з якими депутати обласної ради 23 лютого 2017 року надали погодження спецдозволів на видобуток титану, ільменіту та цирконію двом підприємствам: ТОВ «АБВ -4» та ПП «ДБР-3».
Но сырье наше 100%.
Но встречала неоднократно , электрика у них своя. Сырье наше.
Сенченко об этом писал и еще кто-то из Крыма, кажется, татары из АТР. Не сами крымнашисты.
тут важно как нигде соблюдать безопасную дистанцию.
иногда помогает обычный флюгер...
если над домом флаг твоей страны - он ведь тоже покажет направление ветра (я имел это ввиду)
не просто зелененький-беленький платочек...а именно твой флаг....т.е не только флюгер...
(ну как-то так... )
1) Терміново здійснити аналіз грунту, повітря і води в селах Херсонської області, що зазнали впливу хімічної атаки з проросійського Криму, з метою визначення меж території забруднення і його ступеня...і т.д.
2) Визначитися із заходами щодо проведення дезактивації території, провести роз'яснення місцевому населення щодо використання продуктів харчування і утилізації рослинності на территоріях їх компактного проживання... і т.д.
3) Усі витрати (втрати), що понесе держава і місцеве населення, необхідно відшкодувати (вилучити) із фірм власників "Кримського титану" аж до конфіскації майна, націоналізації підприємств в рахунок боргів ... і т.д.
4) Провести розслідування на рівні Генеральної прокуратури України причетності представників державної влади і керівництва країни, участі окремих українських підприємств та їх керівників щодо роботи ""Кримського титану" під час здійснення цих підприємством масових викидів і забруднення території України, як в Херсонській області, так і на території Криму, що на сьогодні окупована і анексована Російською Ф(п)едерацією...
5) Припинити усі постачання сировини і електроенергії з території України на "Кримський титан" до повного відшкодування збитків населенню і державі Україна...
Ось такі дії повинні були бути від Президента України Петра Порошенка, чи хоча б від його "зброєносця" Вовочки Гройсмана після перших доповідів від прикордонної служби України про хімічну атаку з території Криму на територію Херсонської області...
Але після того, як це питання почали масово тиражувати у ЗМІ, то тут керівництво України вирішило, що треба щось запропонувати... Це ще раз підтверджує рівень демократії і організації управління країною...
У Великобританії за хімічної срані "Новічок" проведені і проводяться до теперішнього часу тисячі заходів: від фізичного усунення хімічної срані "Новічок" на місцевості до кримінального розслідування за проведення точкової хімічної атаки по усуненню (позбавлення життя) декілької громадян і представників влади (поліцейських), а в нас в Україні уже як більше трьох тижнів труять тисячі українців на споконвічній їх місцевості проживання, п'ять прикордонників поклали в лікарню, а наші державні "мужі" мовчать... а де ж Юрко Луценко з його "принципністю" до колоборантів та зрадників мільярдерів... жде напевно "щомісячної заробітної плати" за окозамилювання кримінальних проваджень...
Треба готувати позов до Европейського суду........ Рубльом їх треба бити рубльом!!!!!!!!!