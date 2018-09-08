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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, Фоторепортаж
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 Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев. ФОТО

Из семи населенных пунктов Херсонской области, расположенных вблизи административной границы с оккупированным Крымом детей отправляют на оздоровление в курортные города.

Об этом Громадському сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.

Вывоз детей происходит на фоне загрязнения воздуха из-за выбросов завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Детей вывозят на 2 недели. В течение 7 сентября на оздоровление вывезли 193 ребенка и 4 беременных женщины, отметил Гордеев.

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Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с Титана, - глава ОГА Гордеев 01

Он добавил, что выбросы продолжаются.

Как сообщает издание, детей вывозят, в частности, из сел Каланчацкого и Чаплинского районов.

Часть детей родители уже самостоятельно отвезли к родственникам и знакомым в глубь материка. Остальных централизованно собирают в окружающих селах.

Так, из села Преображенка Каланчацкого района автобусами везут в Скадовск около 200 школьников и дошкольников, сообщил глава местной ОТГ Андрей Сучок.

"Все дети будут жить в одном лагере ориентировочно две недели. Учеников сопровождают учителя, дошкольники выезжают с родителями", - пояснил он.

Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с Титана, - глава ОГА Гордеев 02

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"Местные жители уже вторую неделю жалуются на ухудшение самочувствия, которое связывают с деятельностью химического завода "Кримький титан", что находится по ту сторону административной границы на оккупированном полуострове", - отмечает издание.

Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".

Источник: https://censor.net.ua/n3085164
 
 
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А чи не пора вже законодавчо скасувати вільну економічну зону "Крим" та поставити перепони на поставках з України як на Крим так і на "титан"?
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Пора-пора. Только когда в Раде подняли вопрос скасування СЭЗ Крым, Банкова была дюже незадоволена. Но шоб меньше гавкали, создали комиссию с Южаниной во главе. Комиссия собралась пару раз в год. На этом все и закончилось. Будка блокирует абсолютно все поползновения на эту тему. Мабуть, беспокоятся за наших людей там.
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Совет форумчанПравила форума
 
Какой предприниматель, или фермер станет надеяться на помощь прокуратуры? В любом случае растения более устойчивы к вредностям, чем люди. Даже жучки дохнут всякие, а растения остаются при обработке их конкретными ядами, а не промышленными выбросами.
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А чи не пора вже законодавчо скасувати вільну економічну зону "Крим" та поставити перепони на поставках з України як на Крим так і на "титан"?
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Пора-пора. Только когда в Раде подняли вопрос скасування СЭЗ Крым, Банкова была дюже незадоволена. Но шоб меньше гавкали, создали комиссию с Южаниной во главе. Комиссия собралась пару раз в год. На этом все и закончилось. Будка блокирует абсолютно все поползновения на эту тему. Мабуть, беспокоятся за наших людей там.
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Да южанину пора на гиляку - от жтой дуры пока одни проблемы
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Она для Банды Будки очень даже полезный и нужный человек. А брешет нагло как - и глазом не поведет. Абсолютная ампутация совести.
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она- говорящая их мысли голова. За жто ей гроши на три джипа дали
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Ты шо же хочешь Петю без сверхприбыли оставить. Ты не забыл, ето же Петина гибридная война. Тут вроде воюет, если ето можно вообще так назвать, а торговля достигла почти предвоенного масштаба...
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Вы очень не во время со своим предложением. Скоро выборы. Москва и Медведчук лично негласно поддерживают Порошенко. Так что, трогать Крым шоколадная власть не будет.
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На 7 сел аж 4 беременные женщины? Это настоящий результат потужных реформ!
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А может все таки Фирташа за яйца пора вешать? И за его счёт оздоравливать людей из Херсона ? Или тупо возмущаться?
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тебе ещё и первого не впаяли дымытрык...!)
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Агент крымбля, ты разоблачен! Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев - Цензор.НЕТ 9584
Сдавайся!
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"Обещаем горячу еду, сухую одежду и наше радушие")
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Сырье для Титана, Фирташ возит из Житомирской области, а откуда титан электроэнергию получает

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Той *під...венский *ще десятки гектарів хоче відхапати на Житомирщині ! З 7 сіл Херсонщини вивезли на оздоровлення 193 дитини і 4 вагітних жінок через викиди з "Титана", - голова ОДА Гордєєв - Цензор.НЕТ 1505 ..А барижні ставленики при владі. йому потурають ..
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Lvbnhj

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https://zt.20minut.ua/Podii/a-zbirati-kaminnya-deputatam-use-zh-taki-dovedetsya-chi-vzhe-chas-rish-10624986.html

Прокуратура Житомирської області оскаржила рішення 9-ї сесії Житомирської обласної ради №522 і №523, згідно з якими депутати обласної ради 23 лютого 2017 року надали погодження спецдозволів на видобуток титану, ільменіту та цирконію двом підприємствам: ТОВ «АБВ -4» та ПП «ДБР-3».
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Крымские пишут, вроде бы электрика идет из рашки, энергомост.
Но сырье наше 100%.
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А вот интересно, откуда это из рашки? наверное с пмощью нанотехнологий электрику вырабатывают на орбите луны и потом с помощью фотонных столбов мордва ее в северный щурм отправляет?
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Точно не могу сказать, может, энергомост?
Но встречала неоднократно , электрика у них своя. Сырье наше.
Сенченко об этом писал и еще кто-то из Крыма, кажется, татары из АТР. Не сами крымнашисты.
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у крыс своя электрика возле керчи, скрепостополя и частично возле симферополя, и то частично. Все остальное благодаря лолите кокориной поступает с Херсонщины.
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сруцкий мир воняет на всю округу.
тут важно как нигде соблюдать безопасную дистанцию.
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как вариант, но я очень серьезно отношусь к слову "патриотично"...
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я не хотел...уменьшить в значении это слово (ни за что!)
если над домом флаг твоей страны - он ведь тоже покажет направление ветра (я имел это ввиду)
не просто зелененький-беленький платочек...а именно твой флаг....т.е не только флюгер...
(ну как-то так... )
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Неплохо бы независимым экологам вообще проверит все предприятия Фирташа. Он сидит в Вене и ему насрать на соблюдение саннорм в Украине . ВСЕ ПРОДАЕТСЯ- все покупается. Зато в ЕС со своими заводами он послушный бизнесмен - там все тип топ
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Независимым екологам? А что ето такое независимые екологи и где они обитают? Сомневаюсь что на планете Земля такие существа живут.
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Как там говорил Петя и его прихвостни, Титан низзя отключать от украинской електроенергии он платит налоги в Украину, а Семенченко, Парасюк и другие ето агенты еремля которые взорвали ЛЕП идущую из Украины на крым. Ню-ню. Теперь кушайте не обляпайтесь или нюхайте....
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не только титан запитан с Херсонщины, но и больщая часть на крысма получает электрику из Украины, без всяких патриотических и мыролюбных формул роттердама и дюссельдорфа. Это ведь по версии соевых шнырей потужное мыролюбное тамженашелюдство.
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Ну не зря же Пеца так быстренько трахнул Конституцию Украины и пропихнул Зону Свободной Торговли в крыму (по простому офшор). Теперь крысчаны получают товары минимум на 20% дешевле чем в Украине. и украинским производителям намного выгоднее толкать свою продукцию туда чем в украинские магазины. А лохи в Украине пускай говно жрут втридорога и радуются что им разрешили в Польше работать.
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Везите на Петину дачу. Или на дачу Гнойсмана с Рюкзаковым. Они все виновники етого *торжества*. Сто пудов получают откаты от Фирташа за дармовую електроенергию идущую на Титан
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Шо то не зрозумило Гарант предложил детям из Армянска поехать в херсонскую область оздоровиться, а Там своих вывозят куда подальше.
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Уже сьогодні необхідно думати про дезактивацію місцевості, що забруднена викидами, бо через два тижні нічого не зміниться, тільки сьогоднішні обставини можуть ще більше погіршитися...
1) Терміново здійснити аналіз грунту, повітря і води в селах Херсонської області, що зазнали впливу хімічної атаки з проросійського Криму, з метою визначення меж території забруднення і його ступеня...і т.д.
2) Визначитися із заходами щодо проведення дезактивації території, провести роз'яснення місцевому населення щодо використання продуктів харчування і утилізації рослинності на территоріях їх компактного проживання... і т.д.
3) Усі витрати (втрати), що понесе держава і місцеве населення, необхідно відшкодувати (вилучити) із фірм власників "Кримського титану" аж до конфіскації майна, націоналізації підприємств в рахунок боргів ... і т.д.
4) Провести розслідування на рівні Генеральної прокуратури України причетності представників державної влади і керівництва країни, участі окремих українських підприємств та їх керівників щодо роботи ""Кримського титану" під час здійснення цих підприємством масових викидів і забруднення території України, як в Херсонській області, так і на території Криму, що на сьогодні окупована і анексована Російською Ф(п)едерацією...
5) Припинити усі постачання сировини і електроенергії з території України на "Кримський титан" до повного відшкодування збитків населенню і державі Україна...
Ось такі дії повинні були бути від Президента України Петра Порошенка, чи хоча б від його "зброєносця" Вовочки Гройсмана після перших доповідів від прикордонної служби України про хімічну атаку з території Криму на територію Херсонської області...
Але після того, як це питання почали масово тиражувати у ЗМІ, то тут керівництво України вирішило, що треба щось запропонувати... Це ще раз підтверджує рівень демократії і організації управління країною...
У Великобританії за хімічної срані "Новічок" проведені і проводяться до теперішнього часу тисячі заходів: від фізичного усунення хімічної срані "Новічок" на місцевості до кримінального розслідування за проведення точкової хімічної атаки по усуненню (позбавлення життя) декілької громадян і представників влади (поліцейських), а в нас в Україні уже як більше трьох тижнів труять тисячі українців на споконвічній їх місцевості проживання, п'ять прикордонників поклали в лікарню, а наші державні "мужі" мовчать... а де ж Юрко Луценко з його "принципністю" до колоборантів та зрадників мільярдерів... жде напевно "щомісячної заробітної плати" за окозамилювання кримінальних проваджень...
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Це треба розцінювати як ведення хімічної війни з боку москалів, та піднімати питання на рівні ООН, як це роблять Британці.
Треба готувати позов до Европейського суду........ Рубльом їх треба бити рубльом!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев. ФОТО
 
 
 
 
 
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