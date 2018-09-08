 Канада неизменно поддерживает Украину, - министр Данкан

Решение об объявлении этого праздника было единогласно принято во время заседания провинциального парламента в позапрошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши связи уходят очень глубоко. Украинцы строили нашу провинцию экономически, академически, социально и культурно еще со времени, когда эти территории даже не назывались Альбертой", - сказала премьер-министр провинции Рейчел Нотли.

По ее убеждению, "важность отношений Альберты с Украиной невозможно переоценить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде

"Украинцы и альбертийцы имеют связи на очень многих уровнях и эти связи постоянно развивают и усиливают друг друга", - отметила глава правительства.

Она добавила, что в то время, когда мир становится все более взаимосвязанным, "важность таких отношений растет".

Тем временем, над зданием парламента канадской провинции Альберта в городе Эдмонтон взвился флаг Украины. В церемонии поднятия государственного флага принял участие мэр города Эдмонтон Дон Иверсон, министр экономического развития и торговли Альберты Дерон Белоус, министр культуры и туризма Альберты Рикардо Миранда и другие высокопоставленные лица.

К ним присоединился также посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и глава МИД Украины Павел Климкин, которые прилетели в Эдмонтон для открытия нового Генконсульства.

"Альбертийцы украинского происхождения имели существенное влияние на нашу провинцию. Они сделали вклад в бизнесе и индустрии, академической сфере, государственной службе, культуре и спорте. Роль этой общины настолько широко признается и ценится, что закон о введении Дня украинско-канадской наследия, принят в 2016 году, стал лишь пятым законопроектом в истории Альберты, был единогласно одобрен в течение одного дня", - сказал Миранда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция в поддержку украинских заложников в РФ зарегистрирована на сайте парламента Канады

Он подчеркнул, что культура и традиции альбертийцев украинского происхождения неотделимы от многих населенных пунктов.

Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Канады. Об этом заявила министр науки и спорта Канады Кристи Данкан в День канадско-украинского наследия.

"Мы неизменно поддерживаем народ Украины и территориальную целостность Украины, а также с радостью будем продолжать работать с украинскими коллегами над развитием партнерства и дружбы", - сказала Данкан.

Она подчеркнула, что украинские иммигранты "много сделали и продолжают делать во всех аспектах канадского общества, экономической и политической жизни".

"Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии и мы благодарны за это", - отметила министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина близка к подписанию контракта по закупке у Канады снайперских винтовок с хорошей дальностью поражения, - посол Шевченко

Данкан также напомнила, что Канада является "одним из крупнейших союзников и доноров международной помощи для Украины".

"Мы неуклонно придерживаемся своих обязательств перед народом Украины", - подчеркнула она.

Кроме этого, министр поблагодарила Украину "за ее приверженность прочному и длительному партнерству и дружбе" и поздравила с открытием нового Генконсульства в Эдмонтоне.

Вместе с тем, министр рассказала, что ее родственники век назад приехали в Канаду из Украины.

"В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе", - сказала Данкан.

Она добавила, что её предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.

"Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма", - отметила министр.

По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины "усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами".

"Сегодня - важный исторический и очень эмоциональный для меня день", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Шевченко: Я уверен, что мы получим "безвиз" с Канадой, но быстрого решения не будет

Добавим также, что День украинского наследия отмечается 7 сентября и в самой населенной провинции Канады – Онтарио.