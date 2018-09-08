 Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова. Об этом в своей статье для ZN.UA пишут заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву. То есть "внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.

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Отмечается, что Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой.

"Цель постоянного давления со стороны России была понятна: оставить все как было во времена Советского Союза. В случае Азова и Керченского пролива — это статус внутренних вод. С провозглашением независимости Украиной этот статус был утрачен навсегда. Украина нотифицировала координаты исходных точек береговой линии в Секретариат ООН. Россия упрямо этого не делала и продолжала давить, чтобы все же вернуться к умершей концепции. Наконец, после откровенной угрозы силой на Тузле Россия вроде бы добилась своего, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации", или "внутренними водами двух государств". Было ли это поражением Украины? Формально — да", - пишут авторы статьи.

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга. Для Украины это линия от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони в Керченском проливе и от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы. Эта линия полностью совпадает с координатами исходных точек, которые депонировались в Секретариате ООН в 1992 г. И о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву, в этой части украиснкой акватории Азовского моря Киев говорит в деле против Москвы.

В 2014 году Украина немедленно выдвинула требования прекратить нарушение суверенных прав.

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"Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело и, главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы", - добавляют представители МИД.