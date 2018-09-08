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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (200) МИД (4707) Россия (70401) Зеркаль (139) Качка (3)

 Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД

"Внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря никогда не было. Россия лишь угрозами добилась от Украины подписания документов по морю и проливу.

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова. Об этом в своей статье для ZN.UA пишут заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву. То есть "внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.

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Отмечается, что Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой.

"Цель постоянного давления со стороны России была понятна: оставить все как было во времена Советского Союза. В случае Азова и Керченского пролива — это статус внутренних вод. С провозглашением независимости Украиной этот статус был утрачен навсегда. Украина нотифицировала координаты исходных точек береговой линии в Секретариат ООН. Россия упрямо этого не делала и продолжала давить, чтобы все же вернуться к умершей концепции. Наконец, после откровенной угрозы силой на Тузле Россия вроде бы добилась своего, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации", или "внутренними водами двух государств". Было ли это поражением Украины? Формально — да", - пишут авторы статьи.

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга. Для Украины это линия от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони в Керченском проливе и от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы. Эта линия полностью совпадает с координатами исходных точек, которые депонировались в Секретариате ООН в 1992 г. И о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву, в этой части украиснкой акватории Азовского моря Киев говорит в деле против Москвы.

В 2014 году Украина немедленно выдвинула требования прекратить нарушение суверенных прав.

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"Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело и, главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы", - добавляют представители МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3085162
 
   
 Топ комментарии
 
Что уж там скромничать,давай запевайте про Порошенка.... Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД - Цензор.НЕТ 3725
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Это канал Чуприкова Михаила (Ронкайнен Михаил), который вешал аквафреш на харьковскую ОГА. Короче-кацапская мразь, хотя контент и интересен.
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да пофиг кто єтот кацапских зоофил
тут важна реальность которую несет ху#ловский мир цивилизации
и от которой лучше держаться подальше
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ля ля угрозы... ну прям таки.. обисрався Ленчик.. теперь МИД поносит всякую херню... вот расскажу я вам один анекдот из реальной жизни на дворе 1994 года январь-февраль... ко мне приходят люди с ситуацией в Мурманск пришел состав поезда морозильники на колесах поезд полностью Украинского формирования, команда вся прводники техники украинцы по гражданству приехали за рыбой.. стоят в тупике ждут рыбу.. и вот в одном вагоне играют в карты три парня украинцы.. один из них начинает выражать к иному парню некие люовные чувства короче педик оказался тот второй ему надраил морду да еще пригрозил что бы то педик вренул ранее украденные вещи калькулятор, радиоприемник.. тот педик выбегает из вагона бежит в тамошнюю милици и милиция российская врывается в вагон и вяжет якобы по жалобе пострадавшего педика что они его избили и забирают его вещи калькулятор приемник .. короче наших броили в кутузку.. поехал я в Киев командировку, была в Ук Украины статья что граждане Украины совершившие преступления в иных странах могут передаваться Украаине.. так вот пошел в МВД развели руками идите в ГПУ попал в ГПУ в соотвестующему чинуше он мне типа и что ну сидят я говорю как адвокат так наши же сидят украинцы а мне посрать.. принеси мне Запрос от нардепа а мы его в мусорное ведро а нардеп тебе Запрос продаст за 4000 долларов США!!! пошелв Раду в Премную к омитеты а мне а нам посрать на граждан Украины и все такое.. попал я в МИЛД там я был раза 3 по разным делам задаю я МСИДУ вопрос скажите спрашиваю я неачальника Договорно правового управления МИД в чем разница экстерриториальноти морского судна, борта лайнера и вагона он мне так вагоны вроде как не записаны мой вопрос А ПОЧЕМУ?? что мешает?? ведь в Альмате или где то там в 1992 году была подпитсана Ковенция стран СНГ о раздлении парка вагонов и локомотивов бывшего СССР четко прописаны кому чего и принадлежность как государству так в чем разница начальник задумался а мы как то и не думали в таком ключе уверяю вас о сих пор думают..если вообще думают..я к тому что тут такой понос а на деле.. короче я написал кучу бумаг в Киве Президенту, Рада, КМУ на приеме, Уполномоченной по правам Человека, ГПУ, Верховный Суд.. ,МВД... и точно также в Россию еще плюс Мурманск и Ленинград транспортные прокуроры и милиция руководству.... Пришли ответы.. так вот ТОЛЬКО ВЕРХОВГНЫЙ СУД УКРАИНЫ НАПИСАЛ ЧТО ЕСЛИ ПОСЛЕ ВСЕХ ИНСТАНЦИЙ СУДЕБНЫХ В РОССИИ БУДЕТ НЕ ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИГОВОРЫ ТО ВСУ ЗАПРОСИТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПОРЯДКЕ ДЕЛОВ УКРАИНУ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА ОКАЗЩАЛОСЬ ЕСТЬ И ТАКОЙ МОМЕНТ на тот время.. все остальные краткие отписки типа а нам покуй... а Вот Россия ответила куда интересней во первых все МВД Россий Управление тнаспортной милици Севрерного округа Ленинград и Мкурманск отвелтили что ради Бога будет от вашего ГПУ запрос отдадим ваших людей без вопросов... такие же ответы прислали прокуроры начиная с Прокурора РФ, Верховный суд Ленинграджский окружной Мурманский также отписали будет запрос по процедуре и нет никаких возражений... короче я в суд не поехал но отдал родственникам все ответы и переписку судья в мурманске урожденная Украины но по судьбе стала жить в Мурманске прочитав всю переписку сказала и нах мне этот геморрой.. корчое дала им что то там условно приказала местной милиции купит два билета и прямо из зала суда осовбодив их от наказания приказала отвезьти прямо в аэропорт и посадить на прямой рес тогда еще летали Мурманск-Киев-Одесса.. а причина банальна пострадавший то не являлся в суд а как его доставить он то гражданин Украины..у нас в Украине педиков декреминализировали в РФ мужеловство было уголовным наказанием вот вам и тупик.. и судья также сказала и какого хрена без Консула менты наши полезли в вагон территория котрого Украина.. все привильно ставит вопросы ваш юрист только властям до этих мелочей нет никакой выгоды...
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Ниче, посмотрим...много ли они навоюют ..с голодухи..в плен брать не надо..
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В Киеве из полиции пропало более двух миллионов гривен "вещдоков".
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GSN - "новая" полиция ворует в двое быстрее чем старая....
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Что уж там скромничать,давай запевайте про Порошенка....
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Тобто, Порошенко вже не призначає міністра МВС, настільки зайнятий продажем Рошену?
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Пеця не причем,он только харю растит,да кахфетками торгует..
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маєте на увазі пана Інкогніта Мальдівсько-Офшорного Сліпотрастного?А я ще про дваапача пам'ятаю !
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У ольгинцев в методичке написано, что бы не случилось, виноват Порошенко
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Передали их во "временное пользование"?🙂
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Глупо держать бумажные деньги в вещдоках.
Сделать с них цветные копии, положить на место, а деньги потратить.
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А раньше вещдоки Захарченко по утрам пересчитывал и лично охранял? Все было тип-топ! Угоди з РФ щодо Азовського моря та Керченської протоки стали формальною поразкою України. Росія погрозами домоглася їхнього підписання, - МЗС - Цензор.НЕТ 4133
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власти Украины уже тогда были импотентами, трусами и предателями национальных интересов.......
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Чучмо підписало, якого бидло обирало аж 2 рази.
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не той шо раза у Мінську "б'ється" за Україну разом з кумом куйла..?
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Кучмо та Медведчука у мінськ призначили по наполяганню кремля в 2014 в ультимативній формі, бо з іншими вони не бажали розмовляти, а мінськ-1 це іловайськ, мінськ-2 дебальцево часовий лаг співпадає, українська армія тоді бла слабка. Але зараз їх не можуть прибрати звідти бо рашка не буде вести перемови а до мінська прив'язані санкції проти рашки. Зачароване коло.
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фобос ти б
приїхав у 2014 на схід України і подивився сам що справи були кепськи до іловайська, менти проросійськи армія слабка.
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Коди Гепа з Допою втекли з Харкова взимку 2014 три дні влади не було у місті та в області і це на кордоні з рф. Це диво що рашка не скористалася тоді.
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є версія, що ці два покидька просто відкупилися від кацапів..щоб не чіпали їх феод..а ахметка пожлобив..
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не думаю, що зараз менти раптово стали патріотами, а армія здатна вистояти у масштабному протистоянні з ординським військом..особливо у повітрі та на морі..а головне - відсутність у політичної "еліти" бажання чинити справжній опір агресії та здійснювати радикальні економічні реформи..якось так..замкнене коло набагато ширше, та постійно збільшується..як і борги держави..
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Но Кучма не про...рал Крым и по Тузле вёл себя достойно. В отличие от "кровавого пастора"😂, который приподнес Крым ху...лу на блюдечке, прикрываясь предательским решением РНБО.
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Крим просрав Чивокуня у 2010 році підписав харківськи домовленності за знижку на газ у 100 $ збільшив контінгент російської бази у Севастополі до 25 000 моряків та морпіхів рф, а також продоажив аренду на 25 років.
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Алекс, вы трепло обыкновенное. Рашка тогда так себя не вела. А то, что вы заступаетесь за Кучму, очень вас характеризует
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Арестович тоді писав, що кучма подзвонив ботоксу і розповів які військові сили він має у районі Криму, та натякнув, що знає про відсутність у кацапів таких сил..та наполегливо порекомендував не сіпатись..будівництво греблі до Тузли припинилося..
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Як швидко виправдання знайшли. А наступним що буде - Київ віддасте бо хуйло вам погрожувати буде? Господи який СОРОМ мати таких бездарних навіть язик не повертається сказати політиків на чолі держави!!!
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вы статью то читали когда, кем были эти бездарные подписатели….Чего тогда вы молчали о политиках во главе страны. На данный этап приходится расхлебывать то, что напортачили другие в те светлые для вас дни.
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Знову "папередники винні"? Я вже це чую більше 25 років.
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вы только слышите, а сегодня это рекламируется и уточняется и корригируется., чтобы другие потом не писали о.....
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Іди проспись а потім щось спробуй написати.
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Значить припиняй бухати - відпустить.
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В данном случае именно так, Украина подписала под давлением рашки.
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За этим позорным и предательским для Украины соглашеним,как и за ОДНОСТОРОННИМ И БЕЗГАРАНТИЙНЫМ НА СЛУЧАЙ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ стоит один и тот же человек-ЛЕОНИД ДАНИЛОВИЧ КУ
ЧМА,который тогда исполнял обязанности президента....Украина получила от этого всего прямую агрессию и утрату территории,а семья Кучмы- первого долларового миллиардера в Украине...Есть о чем задуматься...
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Каждый олигарх чей-то кошелёк, а значит потрох тоже кошелёк, а раз кучма возглавляет Минский процесс и решает воевать Украине или нет, то скорее всего потрох кошелёк кучмы. Поэтому и ахметовская схема амстердам, поэтому и мертверчук процветает, поэтому торговля с парашей, Армянск с фирташем....
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Хватит про чучмо, кравчуков и т. д. Поздно, по этим пидорасам торговавшим суверенитетом Украины отдельный будет разговор. Что делать с Азовом? Назревает ситуация, когда власть, если это украинская власть, должна показать железные яйца, иначе это как с Мертвечуком - больно в жопу, но мы привыкли, чего уж там...
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абсолютно не хватить, сказали А то хай кажуть Б... Руде Чучмо повинно отримати за свої дії та бездіяльність по заслузі.
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скоро нарастим москитный флот пороха
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Саме москітний флот і придатний для мілководного Азова.
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Тут є підтвердження мого тезіу про массове розмноження бидла усілякого роду.

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Іван Татауров
18 hours ago

Вчора стався ганебний випадок на Київщині. Цей мерзотник (на першому фото), відмовив в пільговому проїзді Матері загиблого хлопця в АТО, батько за себе заплатив. І що ганебніше в цій ситуації, що більшість пасажирів прийняли сторону горе-водія...
Ось посилання на пост Матері: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1141446176030492&id=100004953610733
Покарання не заставило себе чекати, друге фото тому приклад. Вдячний Козакам з Вишгородчини за миттєву реакцію на безчин і ...See More
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ничего личного - просто левый бизнес Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД - Цензор.НЕТ 2897
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где не ступал лыковый лапоть кацапа или под кустом он пометил место... все те земли и территории кацапские, вы что не знали???
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Значит, заявите кацапстану и всему миру при недействительность с момента заключения этих навязанных силой договоров, опираясь на нормы Венской конвенции...
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Таки да, наверное... И эти сентенции - не официальная позиция МИД, а просто очередные "ящитаю" Зеркаль и Качки для газеты... По ценности они сравнимы с постами госклерков в Фейсбуке...
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а нах оно тут транслируется? скоро начнется обс Угоди з РФ щодо Азовського моря та Керченської протоки стали формальною поразкою України. Росія погрозами домоглася їхнього підписання, - МЗС - Цензор.НЕТ 6188
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И теперь тот мягкотелый тип, который по трусости сдал интересы страны, поставлен решать в Минске ее будущее в бизальтернатывно-мыру-мымрных переговорах? Кроме как собственной шизофренией, шоколадные мародёры, вам будет не чем оправдываться в скором будущем
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А отказатся от этого договора, что ума не хватает, или сците как щенки пере путиным. Если вы трусы, то пусть такие договора подписывают солдаты которые воюют, а чиновники и на-хер не нужны.
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Здоровеньки булы, свидомые! Кстати, хрен пойму, почему вы тут друг дружку частенько парафинете и называете кацапами? Я, как патентованный кацап смею вас заверить, зря вы так. Грызетесь вы только со своими, мне то со стороны виднее. А насчет Азовского моря... Свидомые, вам не кажется, что захватывать "Норд" было несколько самонадеянно? Теперь кушайте последствия и это только начало.
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Аналогичная дипломатическая ситуация была описана в поэме про Луку М.: ".... ее и молодые, и старики, и пожилые"
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чесна давалка уалц-мана лише підтвердила політичну імпотентність свого соєвого хазяїна. "Реакція" МЗС у вигляді ниття про порушення прав - смішна і недолуга. Як і торгаш, який за іронією долі під час війни зумів увіпхнути своє гузно в трон Президента, ще й на 2-й термін розраховує
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Ты думаешь, что если на украинском написал, то не видно твои уши пророссийские или медведчуковские
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Честно говоря, особо ничего не понял, какова конгечная цель в этом вопросе - чтобы азовское море потеряло статус внутренних вод россии?
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Так а шо вони хочуть енти наши заместители в Миде и советники министра, хотя фейс у ентого Качки як, ну в общем ТАБЛО министра Климкина. Права качать на счет Азова и требовать справедливости в ООН? Ну так давайте дерзайте, требуйте пересмотра соглашения, хотя оно -енто соглашение есть " не противодействие двух договаривающихся сторон" Им в ООН скажуть - мальцы идите учите право
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Игорь Гарев, ваша кацапская фразеология такова, что уши вянут
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Мадам а по статье шо то можете промычать или язык тоже завял как и уши. Или шо то можете проблеять по нашей жизни распрекрасной завядшая вы наша.
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«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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Не согласен, что это заложено в национальности. Вот советские люди - да. Но они во всем мире есть. Понятно, что в ру их несколько больше.
А пропаганда поддерживает образ врага "там"
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То есть все та же запиленная пластинка про попередников не перестаёт быть актуальной. Что ж вы , когда стали во главе воюющей страны, не знали этого? Почему лезли, обещали, зная свою импотентность? Почему тогда Кучма решает вопросы в Минске и зачеммвообще нужен тот Минск?
Почему все нормальные харизматичные личности даже и не рассматривались порошенко на ведущие посты в нашем мид ? Только абсолютно серая личность климкин - неизаменим? То есть это не коимкин, а просто рот открывает некто вместо порошенко, порошенко свои прое_ бы пытается спихнуть на всех вокруг. Желание торговать и не желание воевать с агрессивной рашкой было оценено нашими союзниками. В результате , никто не хочет выписываться в войну в Украине . Так как бенефициант получает выгоду отовсюду.
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Леди вы либо тупая, как ракушка, либо строчите под заказ.
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Тут либо строчат под заказ, либо просто троллят. Угоди з РФ щодо Азовського моря та Керченської протоки стали формальною поразкою України. Росія погрозами домоглася їхнього підписання, - МЗС - Цензор.НЕТ 6197
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Так почему до сих пор все те фигуранты кто принимал участие в составлении таких договоров и подписывал их со стороны Украины где заведомо завались интересы Украины до сих пор на свободе ? ......вот с этого и начинать надо а не блаблакар разводить
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«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» (Фридрих Энгельс).
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тов геббельс был прилежным марксистом
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Когда вы, импотенты политические, денонсируете эти "навязанные" Договора, а особенно - "Харкивськи угоды" ? Пыжытели по пановому, мля.
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«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
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У барыг кроме собственного кармана везде провалы и формальные поражения!
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД
 
 
 
 
 
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