 Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова. Об этом в своей статье для ZN.UA пишут заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву. То есть "внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.
Отмечается, что Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой.
"Цель постоянного давления со стороны России была понятна: оставить все как было во времена Советского Союза. В случае Азова и Керченского пролива — это статус внутренних вод. С провозглашением независимости Украиной этот статус был утрачен навсегда. Украина нотифицировала координаты исходных точек береговой линии в Секретариат ООН. Россия упрямо этого не делала и продолжала давить, чтобы все же вернуться к умершей концепции. Наконец, после откровенной угрозы силой на Тузле Россия вроде бы добилась своего, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации", или "внутренними водами двух государств". Было ли это поражением Украины? Формально — да", - пишут авторы статьи.
Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга. Для Украины это линия от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони в Керченском проливе и от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы. Эта линия полностью совпадает с координатами исходных точек, которые депонировались в Секретариате ООН в 1992 г. И о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву, в этой части украиснкой акватории Азовского моря Киев говорит в деле против Москвы.
В 2014 году Украина немедленно выдвинула требования прекратить нарушение суверенных прав.
"Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело и, главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы", - добавляют представители МИД.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/
тут важна реальность которую несет ху#ловский мир цивилизации
и от которой лучше держаться подальше
Сделать с них цветные копии, положить на место, а деньги потратить.
приїхав у 2014 на схід України і подивився сам що справи були кепськи до іловайська, менти проросійськи армія слабка.
ЧМА,который тогда исполнял обязанности президента....Украина получила от этого всего прямую агрессию и утрату территории,а семья Кучмы- первого долларового миллиардера в Украине...Есть о чем задуматься...
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Іван Татауров
18 hours ago
Вчора стався ганебний випадок на Київщині. Цей мерзотник (на першому фото), відмовив в пільговому проїзді Матері загиблого хлопця в АТО, батько за себе заплатив. І що ганебніше в цій ситуації, що більшість пасажирів прийняли сторону горе-водія...
Ось посилання на пост Матері: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1141446176030492&id=100004953610733
Покарання не заставило себе чекати, друге фото тому приклад. Вдячний Козакам з Вишгородчини за миттєву реакцію на безчин і ...See More
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
А пропаганда поддерживает образ врага "там"
Почему все нормальные харизматичные личности даже и не рассматривались порошенко на ведущие посты в нашем мид ? Только абсолютно серая личность климкин - неизаменим? То есть это не коимкин, а просто рот открывает некто вместо порошенко, порошенко свои прое_ бы пытается спихнуть на всех вокруг. Желание торговать и не желание воевать с агрессивной рашкой было оценено нашими союзниками. В результате , никто не хочет выписываться в войну в Украине . Так как бенефициант получает выгоду отовсюду.