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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, За рубежом
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 Виновные должны быть привлечены к ответственности, - МИД Украины поддержал выводы о причастности России к химатакам в Великобритании

Министерство иностранных дел Украины поддержало выводы Великобритании о причастности РФ к осуществлению химатак в британских Солсбери и Эймсбери.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выражает полную солидарность с Великобританией относительно выводов о причастности России к применению химического оружия в Солсбери и Эймсбери. Выводы Организации по запрету химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, является еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики Российской Федерации, направленной против суверенитета государств и на подрыв международного правопорядка", - говорится в заявлении.

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"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности. Убеждены, что только международная солидарность может стать эффективным ответом на постоянные провокации РФ и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление на Кремль с целью его отказа от агрессивных действий", - резюмировали в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3085161
 
   
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особенно яро Украина поддерживает "вывод" о том, что убивцы из ГРУ, данные, это свидетельствующие, были Британией представлены украинскому МИД в полном объеме.
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Что МИД Украины был участником расследования, чтобы поддерживать выводы, или выводы организации по запрету химического оружия без поддержки Украины недействительны?
Им там что больше заняться нечем?
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Look Gorky

Я тут нарвался на рассуждения Дарьи Асламовой касательно отравления Скрипалей.

Я никогда не насмехался над обывательским мнением, потому что мир состоит из обывателей. Я сам, допустим эксперт в одном направлении бытия, в двух-трех адвансед, а в остальном - такая же тетя клава, и могу предположить, что в розетке ток появляется из соседней розетки.

Более того, обыватели часто высказывают парадоксальные мнения, которые потом с круглыми глазами разгребают специалисты.

Ну вот, баба Даша как дважды два доказала, что травили «новичком» Скрипалей вовсе не россияне. А сами британцы. Изложила убедительную на ее взгляд версию, особенно упирая на то, что а) России это не нужно, б) В разведке и специальных не бывает таких долбоебов.

Отвечу по очереди.

А) Россия сама не знает что ей нужно. Сбивать «боинг» ей было нужно? А строить Сочи без канализации ей было нужно?

Даже Крым - это была рекреационная зона с одной третью от российских цен. «Скока у вас вотка стоит? Скока-скока??? Не, чо, серьезно?»

Абсолютно свободный вход и выход, никаких виз, все крымские бляди говорят на русском и принимают рубли. Челябинские нищеброды раз в году могли почувствовать себя падишахами.

Гарантированная договором стоянка флота аж до 20ХХ года.

Украина дотирует этот бардак из своего кармана на 60%

И шо получилось в итоге? В результате этого замеса подняли рейтинг какому-то плешивому мудаку на четыре года?

А с мельдонием? Конечно, престижно победить в командном зачете. Но ведь олимпиада не для этого сочинялась. А риски попадалова от этой мельдониевой махинации по модулю превосходят возможные прибыли многократно.

Ну вот, так оно и вышло - вместо командного зачета Раису вообще выпиздили из олимпийского движения. Так ведет себя пьяный подросток, который взламывает ларек ради пачки сигарет. Потом ему дают три года. И он в ахуе.

И я думаю, там тоже многие в ахуе. Сидят в кабинетах после очередной проделки, смотрят друг на друга, и вопрошают:

- И нахуя мы это сделали, Петрович?

- Да хуй его знает, Михалыч…

То есть говорить - что в интересах России, а что нет, это все равно что гадать по полету птиц. Вот у автомобильного завода есть интерес - выпускать автомобили и получать прибыль.

А у России такого интереса нет. Там каждый цех сам по себе, и ему похуй, будет ли на выходе автомобиль. Чертежникам главное извести нужное количество бумаги, сварщикам поиграть в домино, бухгалтеру - сдать до Двадцать Первого, директору - отчитаться перед инвестором что «ситуация на рынке блаблабла».

В итоге из ворот выползает чудовище, окрашенное молотковой эмалью, с квадратными колесами и рулем под капотом. Это кому-то нужно?

В чьих интересах, например, делаются российские автомобили?

Так что про интересы Асламова сильно загибает. Интересы России не живут более пяти минут,соответственно «поступать в интересах России» - это все равно что заводить ребенка под сандалики, а не наоборот.

Бэ) «Два лба, не я». Дураков в разведке нет.

Дарье надо понять, что дураки есть везде. И в подводном флоте, и в авиации, и даже среди тех, кто сверлит дырки в космических кораблях. Это в кино специальные назначенцы чоткие шо хайдефинишн, и резкие шо диарея. В реале именно такие долбоебы и служат.

Предыдущее выступление России на арене терроризма, с Литвиненко, потрясло британские спецслужбы. Идиоты потратили столько полония, что им можно было отравить целый зоопарк.

Асламова вопрошает - почему тогда российские агенты не пришли в ушанках? Да лучше бы они в ушанках приходили, потому что полониевая дорога была ярче асфальтовой, и счетчик там с ума сходил.

Лучше бы ушанка была, потому что в ушанке может местный фрик ходить, но тропинка из полония однозначна.

А ведь говорили им на инструктаже - сколько сыпать, как хранить. И похуй! У вас долбоебов нет?

Да когда кончится нефть, Россия может смело торговать долбоебами, их там стратегические запасы.

А как только склад опустеет - бабы еще нарожают.

Вот и Дарья с мудростью обывателя вопрошает - зачем же так палиться? Лететь вместе, жить вместе, светиться перед всеми возможными видеокамерами? Не проще ли надеть ушанку и ходить с балалайкой?

А зачем «ихтамнетам» спарывать знаки различия и закрашивать тактические сигны на технике, чтобы на узнаваемых украинских бэкграундах с гордостью рассказывать в камеру про родную Бурятию, и хором орать с хуево перекрашенного бэтэра «Таги-и-ил!»

Через пять минут это появляется на ютубе. Долбоебов у них нет, ага. Дарья, у меня для тебя хорошая новость. Твоя писанина не имеет никакого отношения к реальной жизни. И плохая. Люди, на которых вы подняли хвост, это понимают.

* * *

Но мораль будет другой.

Мне нравится, что массы россиян уже привыкли оправдываться за все, что бы ни случилось. Неважно, они это сотворили, или кто-то другой, или оно само поломалось. Это вошло напрочно в менталитет. Причем не только российский. Метеорит упал - ищите русский след. Наводнение в Таиланде - это русские. Мотор сломался - а нет ли там российской сборки?

Ирландцы рыжие и дерутся, украинцы любят сало и галю, евреи хитрые и на скрипке. Мадьяры - ланьок и гуляш. Немцы - орднунг и мерседес. Японцы - катана и сакура. Русские - гадят и врут, что это не они нагадили. Такими они и должны пропечататься в истории и соборном сознании Человечества.

Да, это штампы. Но ракоцапский штамп мне нравится. Они больше не те, кто «победил Гитлера». Они те, кто насрали у тебя возле двери под коврик. И потом обязательно скажут «это не мы».

И если американский мальчик отбивает битой мяч за пределы третьей базы, его бегут обнимать родные и друзья. А если то же самое сделает российский - его попросят поссать в баночку для анализа.

И это правильно. Аминь.
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