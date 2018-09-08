 Виновные должны быть привлечены к ответственности, - МИД Украины поддержал выводы о причастности России к химатакам в Великобритании

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выражает полную солидарность с Великобританией относительно выводов о причастности России к применению химического оружия в Солсбери и Эймсбери. Выводы Организации по запрету химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, является еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики Российской Федерации, направленной против суверенитета государств и на подрыв международного правопорядка", - говорится в заявлении.

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"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности. Убеждены, что только международная солидарность может стать эффективным ответом на постоянные провокации РФ и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление на Кремль с целью его отказа от агрессивных действий", - резюмировали в МИД.