 Виновные должны быть привлечены к ответственности, - МИД Украины поддержал выводы о причастности России к химатакам в Великобритании

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украина выражает полную солидарность с Великобританией относительно выводов о причастности России к применению химического оружия в Солсбери и Эймсбери. Выводы Организации по запрету химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, является еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики Российской Федерации, направленной против суверенитета государств и на подрыв международного правопорядка", - говорится в заявлении.
"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности. Убеждены, что только международная солидарность может стать эффективным ответом на постоянные провокации РФ и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление на Кремль с целью его отказа от агрессивных действий", - резюмировали в МИД.
Им там что больше заняться нечем?
Я тут нарвался на рассуждения Дарьи Асламовой касательно отравления Скрипалей.
Я никогда не насмехался над обывательским мнением, потому что мир состоит из обывателей. Я сам, допустим эксперт в одном направлении бытия, в двух-трех адвансед, а в остальном - такая же тетя клава, и могу предположить, что в розетке ток появляется из соседней розетки.
Более того, обыватели часто высказывают парадоксальные мнения, которые потом с круглыми глазами разгребают специалисты.
Ну вот, баба Даша как дважды два доказала, что травили «новичком» Скрипалей вовсе не россияне. А сами британцы. Изложила убедительную на ее взгляд версию, особенно упирая на то, что а) России это не нужно, б) В разведке и специальных не бывает таких долбоебов.
Отвечу по очереди.
А) Россия сама не знает что ей нужно. Сбивать «боинг» ей было нужно? А строить Сочи без канализации ей было нужно?
Даже Крым - это была рекреационная зона с одной третью от российских цен. «Скока у вас вотка стоит? Скока-скока??? Не, чо, серьезно?»
Абсолютно свободный вход и выход, никаких виз, все крымские бляди говорят на русском и принимают рубли. Челябинские нищеброды раз в году могли почувствовать себя падишахами.
Гарантированная договором стоянка флота аж до 20ХХ года.
Украина дотирует этот бардак из своего кармана на 60%
И шо получилось в итоге? В результате этого замеса подняли рейтинг какому-то плешивому мудаку на четыре года?
А с мельдонием? Конечно, престижно победить в командном зачете. Но ведь олимпиада не для этого сочинялась. А риски попадалова от этой мельдониевой махинации по модулю превосходят возможные прибыли многократно.
Ну вот, так оно и вышло - вместо командного зачета Раису вообще выпиздили из олимпийского движения. Так ведет себя пьяный подросток, который взламывает ларек ради пачки сигарет. Потом ему дают три года. И он в ахуе.
И я думаю, там тоже многие в ахуе. Сидят в кабинетах после очередной проделки, смотрят друг на друга, и вопрошают:
- И нахуя мы это сделали, Петрович?
- Да хуй его знает, Михалыч…
То есть говорить - что в интересах России, а что нет, это все равно что гадать по полету птиц. Вот у автомобильного завода есть интерес - выпускать автомобили и получать прибыль.
А у России такого интереса нет. Там каждый цех сам по себе, и ему похуй, будет ли на выходе автомобиль. Чертежникам главное извести нужное количество бумаги, сварщикам поиграть в домино, бухгалтеру - сдать до Двадцать Первого, директору - отчитаться перед инвестором что «ситуация на рынке блаблабла».
В итоге из ворот выползает чудовище, окрашенное молотковой эмалью, с квадратными колесами и рулем под капотом. Это кому-то нужно?
В чьих интересах, например, делаются российские автомобили?
Так что про интересы Асламова сильно загибает. Интересы России не живут более пяти минут,соответственно «поступать в интересах России» - это все равно что заводить ребенка под сандалики, а не наоборот.
Бэ) «Два лба, не я». Дураков в разведке нет.
Дарье надо понять, что дураки есть везде. И в подводном флоте, и в авиации, и даже среди тех, кто сверлит дырки в космических кораблях. Это в кино специальные назначенцы чоткие шо хайдефинишн, и резкие шо диарея. В реале именно такие долбоебы и служат.
Предыдущее выступление России на арене терроризма, с Литвиненко, потрясло британские спецслужбы. Идиоты потратили столько полония, что им можно было отравить целый зоопарк.
Асламова вопрошает - почему тогда российские агенты не пришли в ушанках? Да лучше бы они в ушанках приходили, потому что полониевая дорога была ярче асфальтовой, и счетчик там с ума сходил.
Лучше бы ушанка была, потому что в ушанке может местный фрик ходить, но тропинка из полония однозначна.
А ведь говорили им на инструктаже - сколько сыпать, как хранить. И похуй! У вас долбоебов нет?
Да когда кончится нефть, Россия может смело торговать долбоебами, их там стратегические запасы.
А как только склад опустеет - бабы еще нарожают.
Вот и Дарья с мудростью обывателя вопрошает - зачем же так палиться? Лететь вместе, жить вместе, светиться перед всеми возможными видеокамерами? Не проще ли надеть ушанку и ходить с балалайкой?
А зачем «ихтамнетам» спарывать знаки различия и закрашивать тактические сигны на технике, чтобы на узнаваемых украинских бэкграундах с гордостью рассказывать в камеру про родную Бурятию, и хором орать с хуево перекрашенного бэтэра «Таги-и-ил!»
Через пять минут это появляется на ютубе. Долбоебов у них нет, ага. Дарья, у меня для тебя хорошая новость. Твоя писанина не имеет никакого отношения к реальной жизни. И плохая. Люди, на которых вы подняли хвост, это понимают.
* * *
Но мораль будет другой.
Мне нравится, что массы россиян уже привыкли оправдываться за все, что бы ни случилось. Неважно, они это сотворили, или кто-то другой, или оно само поломалось. Это вошло напрочно в менталитет. Причем не только российский. Метеорит упал - ищите русский след. Наводнение в Таиланде - это русские. Мотор сломался - а нет ли там российской сборки?
Ирландцы рыжие и дерутся, украинцы любят сало и галю, евреи хитрые и на скрипке. Мадьяры - ланьок и гуляш. Немцы - орднунг и мерседес. Японцы - катана и сакура. Русские - гадят и врут, что это не они нагадили. Такими они и должны пропечататься в истории и соборном сознании Человечества.
Да, это штампы. Но ракоцапский штамп мне нравится. Они больше не те, кто «победил Гитлера». Они те, кто насрали у тебя возле двери под коврик. И потом обязательно скажут «это не мы».
И если американский мальчик отбивает битой мяч за пределы третьей базы, его бегут обнимать родные и друзья. А если то же самое сделает российский - его попросят поссать в баночку для анализа.
И это правильно. Аминь.