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 Экс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы и 12 месяцам пребывания под надзором за ложь ФБР о контактах с Россией

Экс-советника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса приговорили к 14 суткам ареста за ложные показания при расследовании вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает ВВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду

Окружной суд в Вашингтоне также приговорил Пападопулосу 12 месяцев пребывания под надзором и штраф в размере 9500 долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вмешательство РФ в выборы США: экс-советнику Трампа Пападопулосу грозит полгода тюрьмы из-за лжи агентам ФБР

Бывший советник Трампа солгал о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России, включая его встречу с профессором, который сказал, что в РФ есть "грязь" на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам спецпрокурора, Пападопулос выдал большую часть информации об этих встречах только тогда, когда следователи предъявили ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения.

В октябре прошлого года Пападопулос признал себя виновным во лжи агентам ФБР.

На заседании суда он заявил, что был "патриотически настроенным американцем", который допустил ошибку, солгав при расследовании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер просил суд приговорить Пападопулоса к 6 месяцам тюрьмы.

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Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер расследует российские попытки повлиять на результат выборов. Двое соратников президента США Дональда Трампа - бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и помощник кампании Джордж Пападопулос, признали себя виновными в том, что врали агентам ФБР в ходе расследования. Москва отрицает любое вмешательство в выборы в США в 2016 году. Трамп также отрицает сговор с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3085160
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть он и короток, но его последствия разрушат всю его карьеру, так как он уже будет иметь судимость. Не стоит недооценивать подобные вещи.
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14 суток реальный срок Экс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы и 12 месяцам пребывания под надзором за ложь ФБР о контактах с Россией - Цензор.НЕТ 4125,можно и "мурчать с чётками" научится Экс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы и 12 месяцам пребывания под надзором за ложь ФБР о контактах с Россией - Цензор.НЕТ 4125
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НАстАяШШАя ХВамилия у него Пападопуло, а не Пападопулос только кЄпочку снял Екс-радника Трампа Пападопулоса засудили до 14 діб в'язниці і 12 місяців перебування під наглядом за брехню ФБР про контакти з Росією - Цензор.НЕТ 7671
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Хоть он и короток, но его последствия разрушат всю его карьеру, так как он уже будет иметь судимость. Не стоит недооценивать подобные вещи.
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У нас бы верхушка и не выходила на ружу) 14+14+...........
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Посоны, б@я буду, я вас не предавал...)))))
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Барыги сами жульё по жизни и не могут без услуг жулья. Аксиома...
И самое плохое то, что они ненадёжны и потенциально продажны.
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Прокурор просил 6 месяцев, а суд дал всего 2 недели? Тревожный звоночек. Похоже, что попал не Попадопулос, а Мюллер. Или Трамп фсёкупил.
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Попандопулос получил этот срок не просто так, а в обмен на слив всей известной ему инфы о преступлениях Трампа и его компании.
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Екс-радника Трампа Пападопулоса засудили до 14 діб в'язниці і 12 місяців перебування під наглядом за брехню ФБР про контакти з Росією - Цензор.НЕТ 8555если бы за ложь у нас закрыли бы всего на две недели,зраднюки бы устроили праздник!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы и 12 месяцам пребывания под надзором за ложь ФБР о контактах с Россией
 
 
 
 
 
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