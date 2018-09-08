 Экс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы и 12 месяцам пребывания под надзором за ложь ФБР о контактах с Россией

Об этом сообщает ВВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Окружной суд в Вашингтоне также приговорил Пападопулосу 12 месяцев пребывания под надзором и штраф в размере 9500 долларов.

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Бывший советник Трампа солгал о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России, включая его встречу с профессором, который сказал, что в РФ есть "грязь" на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам спецпрокурора, Пападопулос выдал большую часть информации об этих встречах только тогда, когда следователи предъявили ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения.

В октябре прошлого года Пападопулос признал себя виновным во лжи агентам ФБР.

На заседании суда он заявил, что был "патриотически настроенным американцем", который допустил ошибку, солгав при расследовании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер просил суд приговорить Пападопулоса к 6 месяцам тюрьмы.

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Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер расследует российские попытки повлиять на результат выборов. Двое соратников президента США Дональда Трампа - бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и помощник кампании Джордж Пападопулос, признали себя виновными в том, что врали агентам ФБР в ходе расследования. Москва отрицает любое вмешательство в выборы в США в 2016 году. Трамп также отрицает сговор с Россией.