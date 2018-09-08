 В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, для участия в официальной церемонии открытия до Эдмонтона прилетел министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Через несколько дней украинский флаг будет виден из любой точки Эдмонтона. Это усилит ощущение присутствия украинскости", - сказал Климкин.

Он добавил, что одной из важных задач новой дипмиссии станет развитие экономических связей между Канадой и Украиной.

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"У нас будет много инвестиционных проектов, партнерства между университетами и городами-побратимами", - подчеркнул министр.

Отметим, что Генконсульство в Эдмонтоне стало четвертым дипломатическим учреждением Украины на территории Канады. Кроме него, действует также Генконсульство в Торонто, а также посольство и консульство в Оттаве.

Добавим, что в Альберте проживает более 360 тыс. жителей украинского происхождения. Это около 10% от общего населения провинции.

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