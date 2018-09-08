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Все про:Канада (1145) консульство (347) Климкин (1808)

 В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде

В столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон появилось Генеральное консульство Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, для участия в официальной церемонии открытия до Эдмонтона прилетел министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Через несколько дней украинский флаг будет виден из любой точки Эдмонтона. Это усилит ощущение присутствия украинскости", - сказал Климкин.

Он добавил, что одной из важных задач новой дипмиссии станет развитие экономических связей между Канадой и Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 сентября  Климкин посетит Канаду: будет открывать консульство Украины в Эдмонтоне

"У нас будет много инвестиционных проектов, партнерства между университетами и городами-побратимами", - подчеркнул министр.

Отметим, что Генконсульство в Эдмонтоне стало четвертым дипломатическим учреждением Украины на территории Канады. Кроме него, действует также Генконсульство в Торонто, а также посольство и консульство в Оттаве.

Добавим, что в Альберте проживает более 360 тыс. жителей украинского происхождения. Это около 10% от общего населения провинции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры о продлении действия миссии военных инструкторов из Канады, - посол Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3085158
 
   
 Топ комментарии
 
Это всё, конечно хорошо, что открыли генконсульство в Эдмонтоне, так же понимаю логику в том, что есть генконсульство в Торронто, как никак самый крупный город Канады да и вообще один из крупнейших городов Северной Америки где много украинцев....
Но вот не пойму, зачем в столице Оттаве аж два украинских диппредставительства - Посольство и консульство?
Ну с посольством понятно, оно должно там быть... Но зачем там ещё и консульство в Оттаве?
Лучше бы консульство из Оттавы переместили бы в Монреаль (франкоязычный регион), или ещё лучше в Виннипег или Саскачеван, где очень большой удельный вес украинцев среди всего населения там.
На крайняк, можно в Ванкувер на Тихоокеанском побережье Канады, ибо оттуда добираться до Оттавы - тысячи км, а так ближе бы было украинцам из восточной Канады приехать в Ванкувер в консульство по делам чем переть в Оттаву за тридевять земель.
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Димон - ты уже год долдонишь как попугай про свой пояс дурацкий.
Ты что - денег заработать не можешь ?
Могу на телефон бабок кинуть, или ботинки новые

американские прислать.
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В Украине, не менее 50% населения пострадали от беспредела коллекторского бизнеса и юристы, к которым люди обращаются, не могут полноценно защитить украинцев от деяния этих преступных структур, так как не существует такого закона, который приравнял бы коллекторов, к ОПГ хотя они этого полностью заслуживают. Если юристы не могут помочь людям из за отсутствия законов - тогда люди должны помочь себе сами и заставить власти, принять такие законы. Самый действенный способ на сегодня, это создать петицию на сайте Белого дома и предоставить конгрессу США, доказательства того, как нарушаются право и свобода граждан Украины. Чего только стоит, 100% взыскание задолженности с детских начислений... У меня волосы встали дыбом, когда мне рассказали о таком явлении. Сам факт присутствия коллекторов на территории Украины, говорит о том, что от совка мы не далеко ушли и что в ЕС нас еще долго не примут.
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Консульство прекрасно бы и посол открыл, а Климкину есть чем и в другой сфере заняться, например, проблемой Азовского моря. Зачем этот перелёт туда-сюда ради перерезания ленточки украинским налогоплательщикам?
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Это всё, конечно хорошо, что открыли генконсульство в Эдмонтоне, так же понимаю логику в том, что есть генконсульство в Торронто, как никак самый крупный город Канады да и вообще один из крупнейших городов Северной Америки где много украинцев....
Но вот не пойму, зачем в столице Оттаве аж два украинских диппредставительства - Посольство и консульство?
Ну с посольством понятно, оно должно там быть... Но зачем там ещё и консульство в Оттаве?
Лучше бы консульство из Оттавы переместили бы в Монреаль (франкоязычный регион), или ещё лучше в Виннипег или Саскачеван, где очень большой удельный вес украинцев среди всего населения там.
На крайняк, можно в Ванкувер на Тихоокеанском побережье Канады, ибо оттуда добираться до Оттавы - тысячи км, а так ближе бы было украинцам из восточной Канады приехать в Ванкувер в консульство по делам чем переть в Оттаву за тридевять земель.
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Я вважаю, що консульство в столиці має бути. Бо посольство і консульство - то різні речі.
З Монреаля до Оттави нам недалеко, дві години машиною.
Раніше консул щомісяця приїздив на виїзне обслуговування громадян.
Потім припинилося. А це ось на початку серпня був, людей записалося багато. Хай би відновили регулярний прийом у Монреалі, хоч би раз на два місяці.
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Очередного спиногрыза навесили на бюджет, организовали для своих тёплое местечко
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Предвкушаю, как проголосую на президентских или в Раду, сделаю фотку и буду в кайф посылать лесом умников, которые рассказывают мне, что они сами буду решать, кто ими будет править.

В Эдмонтон и обратно - один бак )))))
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В Украине 70 % болванов не понимающих юридическую разницу между страной, государством и Империей,а вы о посольстве и консульстве...
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Так тут всё просто:
экзархами в Киеве назначены архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Ото и понадобилось консульство.
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Чувствуется что Вселенский Патриархат керуется откуда-то из-за океана.
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Я в этих церковных делах- не очень, точнее- вовсе 0(ноль). Но, несомненно- эта карта разыгрывается, весьма активно. Пока- бескровно, что радует.
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Тут другое чувствуется, а именно то что ты ватный дебил, жалобно скулящий за кусок пищи, ибо писец твоей раззявской пиедерации все ближе, дябилы пля вяликие, бугогага В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 6862
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чучело, тебя уже читать перестали. ты предсказуем в своей тупизне...
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так я знаю чушка что тебя не читают. чего пердак рвешь то, аа, беспокоит тебя чмо что твоя обосцанная агонизирующая раззея подыхает, ну скули чмо дальше, голос хрюсская свинья бугогага
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Порошенко продался Госдепу,Обаме и Пентагону,ужОс. В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 9521Бросил Плешивого Педофила на произвол судьбы с его пабедай над Гитлером.
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КацаПсинская церковь попа Гундяя решила построить очередную забегаловку церковную типа праваславный Ватикан в Сергиев Посаде... В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 8228Высота Креста-шпиля будет 95 метров над уровнем моря.... В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 8228
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РАБссиянцы массово ломанулись в Канаду и США
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В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 1748 Православные Ватиканы из Чечни Дагестана и даже Ю.Осетии с Абхезией и Таджикистаном
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Ответочка Гундяя на Автокефалию Украине В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 367 В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 367Отныне РАБссия ВАТИКАН В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 367
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Димон - ты уже год долдонишь как попугай про свой пояс дурацкий.
Ты что - денег заработать не можешь ?
Могу на телефон бабок кинуть, или ботинки новые

американские прислать.
Давай контакты.
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На Алтае арестован православный Поп совративший 14 летнего ребенка..., В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 3021
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Знаменитый педофил РАБссии Поп Грозовский избежал тюрьмы,он теперь может продолжать славные деяния с детьми.....сообщил Александр Глебыч Невзоров.... В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде - Цензор.НЕТ 1355
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде
 
 
 
 
 
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