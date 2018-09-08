 В Эдмонтоне открыли Генконсульство Украины - четвертое в Канаде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, для участия в официальной церемонии открытия до Эдмонтона прилетел министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Через несколько дней украинский флаг будет виден из любой точки Эдмонтона. Это усилит ощущение присутствия украинскости", - сказал Климкин.
Он добавил, что одной из важных задач новой дипмиссии станет развитие экономических связей между Канадой и Украиной.
"У нас будет много инвестиционных проектов, партнерства между университетами и городами-побратимами", - подчеркнул министр.
Отметим, что Генконсульство в Эдмонтоне стало четвертым дипломатическим учреждением Украины на территории Канады. Кроме него, действует также Генконсульство в Торонто, а также посольство и консульство в Оттаве.
Добавим, что в Альберте проживает более 360 тыс. жителей украинского происхождения. Это около 10% от общего населения провинции.
Но вот не пойму, зачем в столице Оттаве аж два украинских диппредставительства - Посольство и консульство?
Ну с посольством понятно, оно должно там быть... Но зачем там ещё и консульство в Оттаве?
Лучше бы консульство из Оттавы переместили бы в Монреаль (франкоязычный регион), или ещё лучше в Виннипег или Саскачеван, где очень большой удельный вес украинцев среди всего населения там.
На крайняк, можно в Ванкувер на Тихоокеанском побережье Канады, ибо оттуда добираться до Оттавы - тысячи км, а так ближе бы было украинцам из восточной Канады приехать в Ванкувер в консульство по делам чем переть в Оттаву за тридевять земель.
З Монреаля до Оттави нам недалеко, дві години машиною.
Раніше консул щомісяця приїздив на виїзне обслуговування громадян.
Потім припинилося. А це ось на початку серпня був, людей записалося багато. Хай би відновили регулярний прийом у Монреалі, хоч би раз на два місяці.
В Эдмонтон и обратно - один бак )))))
экзархами в Киеве назначены архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Ото и понадобилось консульство.
Ты что - денег заработать не можешь ?
Могу на телефон бабок кинуть, или ботинки новые
американские прислать.
Давай контакты.