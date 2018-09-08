 Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает MSNBC.
По его словам, Трамп "наживается на страхах и гневе" жителей США.
Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.
Обама подчеркнул, что выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, являются очень важными.
да и его беcxребетной политики вообще. Трамп некомпетентен, но сам Обама - никчемен и лучше бы помолчал, а не вредил делу своими призывами недальновидного демагога.
Президент-соплежуй.
Во-первых, Ющенко - пчеловод.
Во-вторых, собирает коллекцию предметов украинского народного творчества.
а вот Трамп ему видишь ли поперек горла
- политический импотент и чмо
На счет взимания долга. В Европе да, более толерантно с этим. А вот в США за долги вышвырнут на улицу в трусах и никакие вопли о "голодных детях" не помогут.
Люди слишком часто набирают кредиты не для того чтобы купить еду ребенку или костюм для собеседования на работу. Нет, они берут кредит чтобы купить дорогой мобильник, ведь это не круто взять простой и дешевый. Или залезают в долги чтобы купить поношенный люксовый авто, который они не то что купить, даже содержать не в состоянии. И вот такая ментальность является не меньшей проблемой чем ненормальные проценты по кредитам и коллекторы.
Мой сын работает на пицце, два хозяина мультимиллионеры когда много заказов развозят пицци на Ford truck,а второй на Lexus (не на новом).
Какая машина крутая!? Стоимость машин в Далласе Техас, где не строят социализм.
From $85,830 2019 Lexus LX, MSRP.
From $84,765 2019 Toyota Land Cruiser, MSRP
From $60,700 2019 BMW X5/MSRP
Всю страну за один месяц нагнули.
Или укрпочта или Лагун со своим банком. А теперь кошмарят. Плати.
Узнайте подноготную,потом пиздите
АК..
Така фуйня, малятка..
Для американцев может быть лучше был бы Обама,но нам пока нужен придурок.
Трамп этот подонок и мразь продажная, его подозревают в сговоре с россией,если бы не конгресс,это рыжее чмо,все продало бы хуйлу! Доник булнт похлеще чем янукович в Украине и место его в тюрьме! Слава Богу,что Мюллер ведет расследование и некоторые штаты в США так же!
Если б избрали Маккейна в 2008, параша до сих пор сидела бы молча.
Хотя дай малейшую возможность левакам, они мгновенно поменяют конституцию и эту искусственно созданную икону либерализма сразу коронуют на пожизненное царство.
Огромадный срок
Слишком старая: в Ялте полиция и скорая отказались спасать женщину с инсультом
7.09.2018 19:50
80-летняя Нина Разуваева упала на балконе собственной квартиры и не смогла подняться. Через два дня соседи забили тревогу, но полицейские отказались взламывать дверь, а скорая - госпитализировать женщину с признаками инсульта. «Таких не берем», - сказали медики.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/yalta-skoraya-pensionerka-insult/
Во время встречи со сторонниками в городе Фарго (штат Северная Дакота) Трамп заявил, что уснул во время выступления Обамы, и заявил, что это выступление стало хорошим поводом для сна.
Не додя, это старческое
http://thehill.com/homenews/administration/405604-trump-on-obama-speech-i-fell-asleep