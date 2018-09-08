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 Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа

Бывший президент США Барак Обама призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает MSNBC.

По его словам, Трамп "наживается на страхах и гневе" жителей США.

Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.

Обама подчеркнул, что выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, являются очень важными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3085156
 
   
 Топ комментарии
 
Трамп пришёл к власти только потому, что этот импотент сопли жевал, когда пуйло кровушку в Украине и Сирии рекой лил...
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Лучше бы ты Обама, ранее спас мир от пуйла... а не заигрывал бы с ним
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Американский Ющенко. Уже б сидел и молчал..
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Лучше бы ты Обама, ранее спас мир от пуйла... а не заигрывал бы с ним
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Трамп пришёл к власти только потому, что этот импотент сопли жевал, когда пуйло кровушку в Украине и Сирии рекой лил...
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при нынешней толерантности и сзади ума нет , ибо раздолбаны ...
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почему задним - оказались правы те, которые с самого начала говорили Обамe о бесполодности и опасности его попустительской политики в отношении русни,
да и его беcxребетной политики вообще. Трамп некомпетентен, но сам Обама - никчемен и лучше бы помолчал, а не вредил делу своими призывами недальновидного демагога.
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а теперь не льет что-ли? или захотели чтобы лил еще больше?
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А я то все фильмов жду, которые так обещала снять чета Обама, когда их пригласили в Netflix. Наверное, иссякло вдохновение.
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а Обамич наданий час орошає кацапські підїзди?
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Американский Ющенко. Уже б сидел и молчал..
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Отличное сравнение. Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 1011
Президент-соплежуй.
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Нет, Ющенко намого серьезней, он сейчас делом занят, а не ***ней.
Во-первых, Ющенко - пчеловод. Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 6861
Во-вторых, собирает коллекцию предметов украинского народного творчества.
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Сволочь Обама сдал не только Крым , но и Южно-Китайское море Китаю. А та проблема объективно на порядок больше крымской.
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Правильный призыв - Додик это ошибка народа США в Украине это было существо Янукович... Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 3275
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кацапи Крим анексировали, єта обезьяна и пальцем не пошелвелила чтобы ху#лу хоть слово поперек сказать, кроме озабоченности и обеспокоенности
а вот Трамп ему видишь ли поперек горла
- политический импотент и чмо
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ну, конечно же чмо! это же он закрепил санкции против раши законодательно, чтобы даже самый лучший в мире Трамп не смог их отменить и начать новую "перезагрузку". и, безусловно, он - политический импотент. не мог будущее заглянуть! хрустальный шар у него сломался, панимашь!..
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я больше доверяю мнению Джона Маккейна об єтом политическом импотенте и чмошнике чем глупым высказыванием каких то интернет-балаболов
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Что не до ҡонца понял - не смог их отменить и начать новую "перезагрузку". А кто же делал эту перезагрузку - это что бы ее сделать а потом не дать начать опять?.. Масло маслянное. Черный голуб мира снова призывает - а получится строго наоборот. Балабол .
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Обамчик пытался в США построить социализм. За период Трампа самая низкая безработица от 2.7 до 4%. 4% в штатах обажают Обамчика. Мы еще не успели соскучаться за терактами, черным расизмом и высокими налогами.Я уже не говорю об Украине и Сирии. У этой скотины руки по локти крови. Ты никогда не отмоешь кровь украинцев и сирийских детей.
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Тяжко ему последние времена даются. Вон, седина обильная. А всё- репортеры! Подкалывают, шо типа жена не Мишель, а Майкл... тут поседеешь.
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В Украине, не менее 50% населения пострадали от беспредела коллекторского бизнеса и юристы, к которым люди обращаются, не могут полноценно защитить украинцев от деяния этих преступных структур, так как не существует такого закона, который приравнял бы коллекторов, к ОПГ хотя они этого полностью заслуживают. Если юристы не могут помочь людям из за отсутствия законов - тогда люди должны помочь себе сами и заставить власти, принять такие законы. Самый действенный способ на сегодня, это создать петицию на сайте Белого дома и предоставить конгрессу США, доказательства того, как нарушаются право и свобода граждан Украины. Сам факт присутствия коллекторов на территории Украины, говорит о том, что в ЕС нас еще долго не примут.
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коллекторы бандюки однозначно. Но разве нормально брать в долг и не отдавать?
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Во всем мире, люди берут кредиты и во всем мире есть те, кто не желает отдавать но, во всем мире, банк обращается в суд и только суд принимает решения кто сколько должен и ни на копейку больше. Извините меня - требовать 40 000 гривен за взятых 800 гривен, в нормальной стране, вымогатели загремели бы не менее чем на 10 лет...
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Не правду говорите. После суда в любой "нормальной стране" отдадите не только долг но и затраты на адвокатов, оплатите время суда и проценты по долгу.
На счет взимания долга. В Европе да, более толерантно с этим. А вот в США за долги вышвырнут на улицу в трусах и никакие вопли о "голодных детях" не помогут.
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Еще на счет кредитов.
Люди слишком часто набирают кредиты не для того чтобы купить еду ребенку или костюм для собеседования на работу. Нет, они берут кредит чтобы купить дорогой мобильник, ведь это не круто взять простой и дешевый. Или залезают в долги чтобы купить поношенный люксовый авто, который они не то что купить, даже содержать не в состоянии. И вот такая ментальность является не меньшей проблемой чем ненормальные проценты по кредитам и коллекторы.
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Том, старый люксовый авто стоит дешевле, чем купить Toyotа 2 летней давности.
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Конечно дешевле. Но речь ведь не об этом. Королла не круто, а старый BMW в кредит это показатель высокой успешности )
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Том, мы сыну купили у механика BMW 2000 г. 8 цилиндров за $3,500. Мы купили только потому что срочно нужна была машина, сын попал аварию, а ремонт бы обошелся около 4 тысяч. А через 11 месяцев за 600 дол. сдали в дилерство и то по знакомсту и купили сыну Nissan. Показатель успешности когда ты можешь купить новый BMW.
Мой сын работает на пицце, два хозяина мультимиллионеры когда много заказов развозят пицци на Ford truck,а второй на Lexus (не на новом).
Какая машина крутая!? Стоимость машин в Далласе Техас, где не строят социализм.
From $85,830 2019 Lexus LX, MSRP.

From $84,765 2019 Toyota Land Cruiser, MSRP

From $60,700 2019 BMW X5/MSRP
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Вы знакомы с аферой дельта банк,Лагуна?
Всю страну за один месяц нагнули.
Или укрпочта или Лагун со своим банком. А теперь кошмарят. Плати.
Узнайте подноготную,потом пиздите
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Ну "Дкльта", это отдельный разговор. Там даже не афера, там четкая отработка с использованием на 100% дыр в Украинском законодательстве. От т.н. коллекторов совершенно несложно отбиваться. Вопрос в том, что все таки кредиты нужно возвращать. Мне приходилось в период 2010-2013 отбивать клиентов от коллекторов ( там переход на статьи УК (документирование методов действий и доказуха саязи банков с именно данными коллекторами)). Потом решалось по факту, коллекторы отстают, банк чтобы не марать репутацию и не идти "паровозом", как заказчик по вымогательству, соглашался на реструктуризацию и каникулы. Клиента заставлял все таки выплачивать постепенно задолженность банку. НО не по левым начислениям пени.
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Нюю, в Майом городє раз их пастрєлялі..Началі хадіть в броніках , ню і
АК..

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Кредит кредиту рознь. Есть потреблядский кредит. Есть кредит на бизнес бабло зарабатывать. Абсолютное большинство кредитов от населения это потреблядские кредиты на ноутбуки, смартфоны, ремонты, и т.д. Так вот быдла набирающего потреблядские кредиты совсем не жалко. Наоборот - так им и надо. Тут я коллекторов поддерживаю полностью. Лупите эту потреблядскую шушеры по полной. Отучайте от потреблядства и понтов. Пусть живут по средствам, а не в долг. Ато захотели красивой жизни прям сейчас, а заработать то не заработали, вот потреблядская шваль идёт кредиты брать...на машины, мобилки, шмотки, ремонты..а потом отдать не могут. Таких надо капитально учить.
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Та да нефік на зєркало пиливать, у самого пиписька то нифіга була, паРашку нє
Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 1884

Така фуйня, малятка..

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В данный момент,придурок Трамп,сделал больше чем обаяшка Обама.
Для американцев может быть лучше был бы Обама,но нам пока нужен придурок.
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Полностью согласен. Ибо очевидно, что подонка и гопника пуйла может остановить такой же придурок, а не интеллигент... Клин клином вышибают.
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Это всего лишь пыль в глаза, чтобы конгресс его не слил.
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Для американцев лучше был бы Маккейн( в свое время), а Обама и Трамп- оба нафик не нужны. И сильно сомневаюсь, что Украине нужен Трамп- все, что он делает против России-он делает из под палки Конгресса. И если давление на него Мюллера ослабится- он запросто продаст россии все, что только можно будет.
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Юра, а какая разница как Трамп это делает. Обама даже из под палки не делал, хотя демократы голосовали за летальное оружие для Украины. По крайней мери республиканцы у власти.
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Сеня, для США нужен такой как Трамп и не социалист Обама. Трамп опять сделать Америку великой "Make America Great Again". Це коли Америка по над усе!
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Трамп этот пришел к власти, благодаря хуйлу! И Обамыч никак не мог дать оружие украинцам в свое время, потому что предателей тьма тьмущая среди военных и СБУ была,чистку нужно было делать! Армии как таковой не было в 14 году! Кому оружие давать?
Трамп этот подонок и мразь продажная, его подозревают в сговоре с россией,если бы не конгресс,это рыжее чмо,все продало бы хуйлу! Доник булнт похлеще чем янукович в Украине и место его в тюрьме! Слава Богу,что Мюллер ведет расследование и некоторые штаты в США так же!
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Как после мягкого Ющенка выбрали идиота-Яныка, так и после Обамы выбрали Трампа.
Если б избрали Маккейна в 2008, параша до сих пор сидела бы молча.
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Никак "великому" Обаме не светит вновь залезть в кресло президента ))))
Хотя дай малейшую возможность левакам, они мгновенно поменяют конституцию и эту искусственно созданную икону либерализма сразу коронуют на пожизненное царство.
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Обама, присоединяюсь к свинособакам - ты Чмо!...
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Черные времена в Омерике сменились на рыжие Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 1811
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7 сентября окружной суд Вашингтона приговорил Джорджа Пападопулоса, бывшего советника президента США Дональда Трампа, к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР о своих встречах с представителями России в преддверии выборов президента в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.
Огромадный срок Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 1918
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Да ладно! Он пошел на сделку со следствием и начал сдавать Трампа,поэтому и получил минимальный срок, а мог бы за дачу ложных показаний получить лет пять.
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а Обама может через срок опять выдвигать свою кандидатуру на выборах?
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Нет. Более того, нахуа? Ему "издательство" уже заплатило 80 млн. за книгу, которую Мишель когда-нибудь, возможно, подумает написать, но это не точно.
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Сбылась мечта идиотки.

Слишком старая: в Ялте полиция и скорая отказались спасать женщину с инсультом
7.09.2018 19:50
80-летняя Нина Разуваева упала на балконе собственной квартиры и не смогла подняться. Через два дня соседи забили тревогу, но полицейские отказались взламывать дверь, а скорая - госпитализировать женщину с признаками инсульта. «Таких не берем», - сказали медики.

https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/yalta-skoraya-pensionerka-insult/
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Жалко, Обама, что от тебя в свое время внешнюю политику США не спасли. Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 6889
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Плешивый Педофил уже купил новый состав Конгресса США,поздно Обамыч
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Президент США Дональд Трамп вимагає, аби генпрокурор знайшов автора анонімної статті у виданні The New York Times, який написав про аморальність і "нестабільну поведінку" Трампа та про опір главі Білого дому у його адміністрації.
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Тереза Мэй поставит РАБссию на колени....,впрочем это нормальное РАБссиянское состояние типа ПОЗА Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 9155 Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 9155
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Президент США Дональд Трамп заявил, что уснул, пока смотрел выступление Барака Обамы. Об этом сообщает ABC News.
Во время встречи со сторонниками в городе Фарго (штат Северная Дакота) Трамп заявил, что уснул во время выступления Обамы, и заявил, что это выступление стало хорошим поводом для сна.

Не додя, это старческое Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 8339
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Это нам украинцам надо прти на выборы и выбрать того кого надо а не того кто раздает обещания и суповые наборы.
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Кумовей Путлера и Ведмедчука с Оксаной Марченко и ГУЛАГ Джугашвили на следующее Утро Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 8560 Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа - Цензор.НЕТ 25
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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«Прости, я смотрел это, но я уснул. Я обнаружил, что он (Обама) очень хорош - очень хорош для сна» The Hill. Trump on Obama speech: 'I fell asleep'
http://thehill.com/homenews/administration/405604-trump-on-obama-speech-i-fell-asleep
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Обама остановил войну 1 сентября 2014 года,придет время скажете спасибо ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ.....

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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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И где ж ты был,чёрненький, когда Крым отнимали ????
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбама призвал американцев "спасти" США от Трампа
 
 
 
 
 
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