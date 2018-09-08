 Обама призвал американцев "спасти" США от Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает MSNBC.

По его словам, Трамп "наживается на страхах и гневе" жителей США.

Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.

Обама подчеркнул, что выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, являются очень важными.

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