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 Мэр Парижа Идальго предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина города

Мэр Парижа Анн Идальго намерена предложить на следующей сессии горсовета предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии, звание почетного парижанина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Идальго написала в твиттере.

"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает в себе индивидуальные свободы, в том числе свободу выражения и защиту демократии. Мы несем ответственность за продвижение этих ценностей и борьбу за их уважение во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", - написала мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо Дель Торо призвало Россию освободить Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/n3085153
 
   
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэр Парижа Идальго предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина города
 
 
 
 
 
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