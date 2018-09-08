 Мэр Парижа Идальго предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Идальго написала в твиттере.
"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает в себе индивидуальные свободы, в том числе свободу выражения и защиту демократии. Мы несем ответственность за продвижение этих ценностей и борьбу за их уважение во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", - написала мэр.
Je proposerai au prochain #ConseildeParis d’élever le cinéaste ukrainien #OlegSentsov au rang de Citoyen d’honneur de la Ville de Paris. #FreeSentsov pic.twitter.com/9wIii6C2hl— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 вересня 2018 р.