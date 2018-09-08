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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2571) Гройсман (4292)

 Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пообещал проинформировать общественность о результатах переговоров с прибывшими в страну представителями миссии Международного валютного фонда.

"Ранее меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное. А это подорвало доверие к Украине. Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через 2 недели сообщим о результатах переговоров" – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте В. Гройсмана в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя сотрудничество Украины и МВФ, премьер отметил: "Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты".

Также В. Гройсман отметил, что размел внешнего долга Украины на текущий момент, не позволяет снизить тарифы на стоимость энергоресурсов: "Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин 15 сентября подаст в Раду проект бюджета на 2019 год и будет за него бороться, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3085151
 
   
 Топ комментарии
 
а ведь сцыкотно осе самому мазу за потужные мыролюбные "реформы" тянуть, без подельницы лолиты. знает ведь что придется и ему на гилляке повиснуть.
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"...Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты..."
Опять наборы общих фраз в лучших традициях совка...
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После "циничных бандеровцев" понятно, что "керманычам" трудно удерживать в себе поток подсознания...
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а ведь сцыкотно осе самому мазу за потужные мыролюбные "реформы" тянуть, без подельницы лолиты. знает ведь что придется и ему на гилляке повиснуть.
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Это оговорка по Фрейду, или как? Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7385 "Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов". Источник: https://censor.net.ua/n3085151 Вроде любой адекватный премьер должен бороться за рост реальных доходов. Больше доходов - больше налогов поступает в бюджет.
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После "циничных бандеровцев" понятно, что "керманычам" трудно удерживать в себе поток подсознания...
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"...Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты..."
Опять наборы общих фраз в лучших традициях совка...
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Он много слушал Горбачева в детстве 😁
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И крутил самокрутки из учебников макроэкономики - так что удавалось прочитать немногое...)))
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Учитесь, зрадофилы дармоеды, как свою заплату выгрызать в этой жизни надо!
Нардеп від БПП Барна висловив готовність продати свій голос наближеному до Порошенка нардепу від БПП Ігорю Кононенку за 80 000 доларів.
фото: vgolos.com.ua

Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3666

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Интересно, как он отмазываться будет - как водится, спишет на политическое преследование и происки агентов кремля... Хотя в цивилизованной стране он бы уже сложил полномочия как минимум...
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Этот найдет, как отмазку склеить. Например, скажет, что розы нынче дорогие, а ему надо новый букет покупать, Борисычу... Короче, этот- найдет, точно!
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Отмазка отмазкам рознь... Если принесет Устав БПП и покажет там пункт "Материальное стимулирование нардепов при голосовании", то тогда все норм...
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Еще он сбрехал, что эти долги накопили папередники, а ему приходится всё возвращать.
17млрд$ полученного кредита за период с 2014 по 2018 год он не заметил, чудеса.
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"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет..."
Интеллигентные люди говорят - нас ....ут, а мы крепчаем...
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Странно, не прошел комментарий. Ну, нет- так нет, а меня его добровольный бросок под танк удивил. В виде вот этого: Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов" (с) Один уже вчера опровергал самое себя. Кажись- этому пора...
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У него слова опережали мысли. Я смотрел это интервью на т/к Интер
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Я вам покажу, как управлять страной....... Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7881
Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5259
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"Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов"
Точно, со снижением роста реальных доходов у него особенно хорошо выходит - аж до их уменьшения...)))
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Владимир Борисович не лингвист, а специалист по экономике! Не нужно придираться к словам и завидовать талантливым и успешным людям.
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Не! Я- хочу позавидовать. Бо, например, вот тут, на Цензоре, бывает, шо-то не так ляпнешь, так коммент не успеваешь убрать, а тя уже обламывают. А Борисычу, выходит, всё можно??? Так чего ж тогда не позавидовать???
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Человек ишачить на галере начал с 14 лет. Всё, что имеет - заслужил тяжким трудом.
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Так я ж не этому завидую, а его обещанию "защитить" всех и вся, особенно- от роста реальных доходов. А ведь- защитит! Легко.
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А национальность у Вас, простите, какая, чтоб претендовать на право "защищать украинский народ"? Тотоже!
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Так я ж не претендую, куда мне?! Я ж просто завидую. Шо, уже и этого нельзя???
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Та да, оно когда буханешь, то строчится как с пулемета...😁
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Гройсман, роботяга сраний, щоб тебе заціпило навіки!
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А че, работа не пыльная..развешивай долги на гриву электорату, и чушь городи с трибуны..лепота
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Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.


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Сегодня первый, шоб пральна паняли..
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"Я не кризисный премьер, я антикризисный."
Почему не продолжил, кто именно он антикризисный? Общественность приветствует самокритику, даже матерную...
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МВФ - международная ростовщическая организация, занимающася банкротством государств
дают на копейку, забирают на 100

долги придется отдавать народу Украини, а не китайцам, немцам или японцам
ничего хорошего в єтом нет
нельзя строить бюджет страны на кредитах - это хомут на шею и кабала на десятки лет
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Эта конструктивность напоминает циничный секс, поскольку вас имеют во все дырки Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6907
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РАБссия заберет Украину под крылышко Плешивого Педофила и оплатит долги Украины Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9742РАБссия мышибратья Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9742и торговый партнер,не так ли Быдло кремлевское?оддин нарот... Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9742
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Один ДАУНетский Хмырь уже взял у Плешивого 3 ярда и удирая увез всю казну Украины вместе с золотым запасом Украины.....,но некоторые Мудаки мне говорят, что Индюкович оставил кассу и золото Хунте Порошенко после Майдана... Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4003Ващет бандюки ДАУНбасса так не делают,не по-пацански это...,общак есть общак...
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Работа идет у него...и сколько теперь я должен буду мвфу?
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Отлично. Если программа продолжится-курс у нас будет стабильным еще год-два во время выборов, и это хороший знак для инвесторов
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а потом мы окажемся в сраке? так какая разница когда?
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Набрать кредитов чтоб отдать проценты по старым кредитам и при этом поднять тарифы, да в шею нужно гнать этого реформатора, обьявляйте дефолт и все, год два будет тяжело но зато слезем с этой наркоманской иглы.
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Кто объявит дефолт??? Этот потому и сидит, в креслице, дабы загнать ситуацию в нерешаемую. И он её- загонит! Он вчера дважды пообещал "спасать"(с). Когда это произносит известный всем лжец, то понятно, к чему дельце пришло. И никуда мы от этого уже не денемся.
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проворовался жыдярский гной. где тут гыг носится. пусть объяснит чем правление гнойной жыдярской обосранной свиньи поросенко отличается от зековского?
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отличается, при зеке жили в 4 раза лучше и богаче
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Ну что кто-то еще хочет голосовать за обосранную гнойную лолиту? за жидярский гной? помогать вонючей гниющей свинье делать своих выблядков миллиардерами в Лондонах? Или поумнели хоть чуть-чуть?
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