 Работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения, - Гройсман

"Ранее меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное. А это подорвало доверие к Украине. Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через 2 недели сообщим о результатах переговоров" – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте В. Гройсмана в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя сотрудничество Украины и МВФ, премьер отметил: "Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты".
Также В. Гройсман отметил, что размел внешнего долга Украины на текущий момент, не позволяет снизить тарифы на стоимость энергоресурсов: "Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов".
Опять наборы общих фраз в лучших традициях совка...
Нардеп від БПП Барна висловив готовність продати свій голос наближеному до Порошенка нардепу від БПП Ігорю Кононенку за 80 000 доларів.
фото: vgolos.com.ua
17млрд$ полученного кредита за период с 2014 по 2018 год он не заметил, чудеса.
Интеллигентные люди говорят - нас ....ут, а мы крепчаем...
Точно, со снижением роста реальных доходов у него особенно хорошо выходит - аж до их уменьшения...)))
Почему не продолжил, кто именно он антикризисный? Общественность приветствует самокритику, даже матерную...
дают на копейку, забирают на 100
долги придется отдавать народу Украини, а не китайцам, немцам или японцам
ничего хорошего в єтом нет
нельзя строить бюджет страны на кредитах - это хомут на шею и кабала на десятки лет