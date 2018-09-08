 Главе Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве, подозреваемой в подстрекателсьтве к взятке, сообщено о подозрении, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Установлено, что чиновница долгое время подстрекала руководителя одного из субъектов ведения хозяйства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам за исключение последнего из списка неблагонадежных предприятий и не препятствование в осуществлении дальнейшей предпринимательской деятельности.
Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 сентября Национальная полиция задержала главу общественного совета при главном управлении Государственной фискальной служб Украины в г. Киеве за вымогательство 75 тысяч долларов взятки.
нацкорпусу и "подразделениям тыла" - привет. готовьтесь. инсайд - до н.г. вас не будет... некоторых - на свободе