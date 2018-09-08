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 Главе Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве, подозреваемой в подстрекателсьтве к взятке, сообщено о подозрении, - прокуратура

Главе общественного совета при главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Киеве сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием предоставленной ей власти и служебного положения).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что чиновница долгое время подстрекала руководителя одного из субъектов ведения хозяйства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам за исключение последнего из списка неблагонадежных предприятий и не препятствование в осуществлении дальнейшей предпринимательской деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве Нараевская задержана за вымогательство 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция (обновлено). ФОТОрепортаж

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 сентября Национальная полиция задержала главу общественного совета при главном управлении Государственной фискальной служб Украины в г. Киеве за вымогательство 75 тысяч долларов взятки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085149
 
 
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девочка думала что если "обчественница" то все можно? если что - клич в фейсбучке и толпы хомяков на защиту.. гав гав... не прокатило.... сядет курва. все ГО-шечкам и всяким "наглядовим радам" - вам суки дали права но никак не возможность хаметь. ваше отличие от государственников - их можно на гиляку а вас получается нельзя? хер вы угадали...

нацкорпусу и "подразделениям тыла" - привет. готовьтесь. инсайд - до н.г. вас не будет... некоторых - на свободе
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Ти думаєш шо це вона сама щось придумала? Вона - ніхто. Це через неї чуваки з тієї гфс брали хабарі, а за це їй перепадало відсотків десять. У неї немає повноважень «нє прєпятствовать». У неї є тільки повноваження передать бабки тому гниді, який «нє будєт прєпятствовать». За її долю не хвилюйся - адвокат занесе слєдаку, судді і максимум що вона отримає - це штраф, або і взагалі будуть мурижить поки спливе термін давності. Чи може ти чув що когось посадили за хабар? Хі хі
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от так вот..они берут, а мы подстрекаем!)), они нам делают жизнь лучше, а мы неблагодарные по Польщчам!!!))))
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Не плохо так "активисты-общественники" зарабатывают... А хотя, может не заработала, а на...
Главе Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве, подозреваемой в подстрекателсьтве к взятке, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7996
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлаве Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве, подозреваемой в подстрекателсьтве к взятке, сообщено о подозрении, - прокуратура
 
 
 
 
 
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