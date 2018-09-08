EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  1028  22
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3288) танк (609) Донбасс (16924) артиллерия (173)

 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки и артиллерию наемников РФ на полигонах оккупированного Донбасса

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной части Донбасса 23 танка и 29 артиллерийских установок неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"4 сентября за соответствующими линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения было выявлено наличие 19 танков (неустановленного типа) и 29 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Мирное", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные формирования РФ разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений на Донбассе, - СЦКК. СПИСОК

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ 6 сентября наблюдатели зафиксировали 4 танка (Т-64) на полигоне возле села Круглик (31 км юго-западнее Луганска).

Источник: https://censor.net.ua/n3085148
 
 
 Топ комментарии
 
Мрази снова что-то пакостное готовят.. Бежит с моей земли. Бежит так что бы ысырались и обсыкались по дороге. Так как пощады не ждите, мрази. Слава Украине! СЛАВА ГЕРОЯМ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мрази снова что-то пакостное готовят.. Бежит с моей земли. Бежит так что бы ысырались и обсыкались по дороге. Так как пощады не ждите, мрази. Слава Украине! СЛАВА ГЕРОЯМ!
 показать весь комментарий
 
 
Если подтянуть Джавелины к передку, то эти твари даже мотор будут бояться завести на этом ржавом металлоломе...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ичто ? Это гибридный Президент допустил страну до такого позора, что полудохлая контора ОБСЕ контролирует Донбасс . А ВСУ молча наблюдает как разрушают нашу землю.
 показать весь комментарий
 
а Ира вот озабочена выборами на Дампассе!)
 показать весь комментарий
 
 
Сліпі-прозрівають...Глухі- вже трохи чують...
Чудо, мля!!!
😇
 показать весь комментарий
 
Что значит неустановленного типа танк? Т-64 и Т-72 всегда там были. Неужели туда уже Т-90А подтянули или армату?) хотя в росийской армии есть ещё надувные резиновые танки и даже комплексы С-300 есть фото надувных ракет длч маскировки и обмана воздушной разведки.
 показать весь комментарий
 
є фото як вони несуть С-300 гумові, цікаво який там шифр "гумовий вироб ¤2")
 показать весь комментарий
 
Наблюдатели ОБСЕ маладцы - зафиксировали таки....
 показать весь комментарий
 
А шо там ещё можно было обнаружить? Всё тоже шо и было. Тока теперь они ваааще на предъявы реагировать перестанут, типо уйдите, старушки- мы в печали! Ну, или от Ташкента обороняться готовимся. Та мало ли... Вот чес слово- десять дней я в Мариуполе. Один раз, шо-то весьма далеко, как-то громыхнуло. Ну и всё. Вот скорые есть, к сожалению, это правда. Но, наверное Захер добряче кураторов таки достал, если после его визита в "Сепар"- ни звука! А я родню, на Восточном особенно- настращал, придурок. Ну, шоп бдили, чуть шо- звонили... Не-а! Не пришлось.
 показать весь комментарий
 
Для окончательной победы, "не только над агрессором, а и над местными олигархами", украинцы должны осуществить правильный выбор в ВР. Сильный, проевропейский парламент в Украине, раз и навсегда поставит крест на агрессоре и его амбициях. В ВР Украины, после выборов, не должно остаться тех, кто всеми силами препятствовал нашей стране, добиваться положительных результатов. Самыми ярыми противниками Украины и ее стремления стать европейской страной, являются те партии, которые завалили принятие 90% необходимых для вступления в ЕС законов и тем самым отбрасывали Украину, на длительное расстояние назад. Среди таких диверсионных партий - БЮТ и Оппоблок, которые должны быть отстранены от ВР Украины и это может сделать, только ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР Украинцев в 2019 году.
 показать весь комментарий
 
БеПеПе шо ли? Чи антинародный фронт? Ну ка, подскажи альтернативу!
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю твое настроение но БЮТ и Опоблоку место на свалке.
 показать весь комментарий
 
 
Шо они там делают? Тренируются получить по еб**у? С Чечнёй сколько возились, нами они подавятся насмерть.
 показать весь комментарий
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки и артиллерию наемников РФ на полигонах оккупированного Донбасса
 
 
 
 
 
 вверх