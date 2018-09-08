 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки и артиллерию наемников РФ на полигонах оккупированного Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"4 сентября за соответствующими линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения было выявлено наличие 19 танков (неустановленного типа) и 29 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Мирное", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные формирования РФ разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений на Донбассе, - СЦКК. СПИСОК

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ 6 сентября наблюдатели зафиксировали 4 танка (Т-64) на полигоне возле села Круглик (31 км юго-западнее Луганска).