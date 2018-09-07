 Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая там "выборы", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Напомню, что именно решение о проведении псевдовыборов на оккупированном Донбассе в ноябре 2014 г, принятое в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования, привело к серьезному обострению ситуации на фронте, эскалации конфликта, тысяч убийств украинцев-гражданских и военных, новых жертв, трагедии ДАП и под Дебальцево.

Тогда Москва сделала ставку на эскалацию.

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Ситуация повторяется. Еще пару недель назад "республики" отменили решение о "выборах", а сегодня заявили о "назначении выборов 11 ноября". Нет сомнений, что решение принято в Кремле, что это сценарий дискредитации, постановки на паузу, до краинских выборов, нормандского формата (о чем, собственно, уже заявил российский министр Лавров), минского процесса.

Провокационные заявления и сценарии имеют и еще одну цель - это значительно усложняет дискуссию в ВР о возможности пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления. РФ была уверена, что мы не пролонгируем этот закон и осенью 17 года и планировала использовать это для снятия санкций.

И сейчас Москва также заинтересована, чтобы апеллировать к западным партнерам, что, мол, Киев срывает выполнение политического блока. Но Кремлю будет трудно это доказывать, потому что и в ЕС, и в США прекрасно осознают, что никакие действия на оккупированных территориях не происходят без отмашки Путина. Москва ничего не сделала и на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. И сейчас идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, зачищая подельников, назначая "выборы".

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