 Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая там "выборы", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Напомню, что именно решение о проведении псевдовыборов на оккупированном Донбассе в ноябре 2014 г, принятое в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования, привело к серьезному обострению ситуации на фронте, эскалации конфликта, тысяч убийств украинцев-гражданских и военных, новых жертв, трагедии ДАП и под Дебальцево.
Тогда Москва сделала ставку на эскалацию.
Ситуация повторяется. Еще пару недель назад "республики" отменили решение о "выборах", а сегодня заявили о "назначении выборов 11 ноября". Нет сомнений, что решение принято в Кремле, что это сценарий дискредитации, постановки на паузу, до краинских выборов, нормандского формата (о чем, собственно, уже заявил российский министр Лавров), минского процесса.
Провокационные заявления и сценарии имеют и еще одну цель - это значительно усложняет дискуссию в ВР о возможности пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления. РФ была уверена, что мы не пролонгируем этот закон и осенью 17 года и планировала использовать это для снятия санкций.
И сейчас Москва также заинтересована, чтобы апеллировать к западным партнерам, что, мол, Киев срывает выполнение политического блока. Но Кремлю будет трудно это доказывать, потому что и в ЕС, и в США прекрасно осознают, что никакие действия на оккупированных территориях не происходят без отмашки Путина. Москва ничего не сделала и на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. И сейчас идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, зачищая подельников, назначая "выборы".
Но у тебя больше возможностей, чем у обычного обывателя, вот и скажи это Порошенко...
Но только не плачте как импотенты вместен с Петей, что мол, мы ничего сделать не можем... и вообще запад помоги опять...
Хватит. Нужны кардинальные действия...
Но Петя, как всегда, лучше поплачется в жилетку западу, которому в принципе насрать, что там на Донбассе творится... чем кардинально рубануть по сепарью и рашистским оккупантам.
Нехай вони там в Домбасі всі згорять, здохнуть і лопнуть від заздрощів.
Останнього не буде з Баригою. А без нього - запросто!
Для него, серливого, вместо вевать - лучше обосраться прям на майдане.
все равно сожрут. - чем могу...
передумал - лапухами как диды
Такая участь ждет каждого возомнившего себя йобаным царьом в ХХ! Веке, идиоты.
Beat about a bush ...
🤑
Почему ты опять задаёшь этот вопрос?
Может это ты не понял ответов, как и не понимаешь своих вопросов?
р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
Нам потрібно було не просто ОФІЦІЙНО перекласти відповідальність на кремль, а й перекласти на нього всю фінансову, моральну і гуманітарну відповідальність за окупацію Донбасу. І цивілізований світ нас підтримав би. А вийшло так, що завдячуючи колаборантству Парашенка, весь тягар по забезпеченню лугандонівського анклаву ліг на Україну. Світло, воду, газ, соцвиплатиі пенсії - все їм дають за наш рахунок. А якби він, безпринципний торгаш, зробив як вимагає закон про Оборону України, то війна ця вже закінчалася б адже навряд кремль потягнув би фінгансування Лугандонії ці 5 років. І життя тисяч хлопців зберегли б. А так Потрох вбив двух, навіть трьох зайців - догодив хуйлу, зберіг торгівлю з козлостаном і повбивав тисячі добровольців в котлах і зелених коридорах на пару з хуйлом, бо вони становлять неабияку небезпеку для його злочинного режиму.
Закон УкраїниПро оборону України
Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях
Тебе перевести на русский - что это означает?
У тебя уже и Вакарчук стал порохоботом, после того, как сказал про популистов с их введением военных положений и других решений на благо Украины при их царствовании?
🤑
Продолжай в том же духе, может тебе и гражданство паРаши дадут и всякие "ништяки", как Депардье...
Даже не знаю как тебя назвать, по замашкам вроде порохобот, но не местный может ты где слышал шо порохоботы толпой сношаются с ольгинцами на лысой горе в лунную ночь, и хочешь принять пассивное участие 100% у всех есть мотивы для порохоботства!!! Чистые идиоты у нас выбирают Ляшка!
Государственная измена
Медведчука и Марченко.
Внимание всем зрителям
«Танцев со звездами» на «1+1»
и телеканала 112! Прочитайте,
на какие деньги все это
делается.
Такой призыв озвучил сегодня в
ФБ известный общественный
активист Юрий Бутусов.
Согласно документам, граждане
Украины Оксана Марченко и
Виктор Медведчук получили
лично от руководства
РФ Новошахтинский
нефтеперерабатывающий завод в
Ростовской области на границе с
Украиной, и месторождение нефти
в Ханты-Мансийском крае, на
абсолютно фиктивных конкурсах,
условия которых выписаны были
специально для победы
компании, учрежденной
Марченко.
Эта схема продумана, чтобы
нелегально продавать
контрабандный бензин на
оккупированную территорию и в
Украину!
То есть, все это шальное бабло из-
за того, что Медведчук по заданию
Путина занимается нелегальной
торговлей топливом. И
оплачивают раскрутку Медведчука
и Марченко украинцы на
оккупированных территориях и те,
кто покупает контрабандный
бензин в Украине.
С какой целью Путин таким
образом финансирует Медведчука
и Марченко?
Уважаемое СБУ, программа
«Схемы» полностью
документально установила, как
Путин финансирует своих агентов
Виктора Медведчука и Оксану
Марченко для того, чтобы они
скупали телеканалы ,
телепередачи и политическую
партию в Украине!
Это же государственная измена!
Все расследовано, надо оформить
дело и задокументировать факт
государственной измены.
В челябинской больнице нашли бутылку с посланием почти 40-летней давности
вот что пишет автор:
«Зарплата плотника пятого разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко."