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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
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 Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая там "выборы", - Ирина Геращенко

Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента, представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Напомню, что именно решение о проведении псевдовыборов на оккупированном Донбассе в ноябре 2014 г, принятое в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования, привело к серьезному обострению ситуации на фронте, эскалации конфликта, тысяч убийств украинцев-гражданских и военных, новых жертв, трагедии ДАП и под Дебальцево.
Тогда Москва сделала ставку на эскалацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главарем террористов "ДНР" стал Пушилин

Ситуация повторяется. Еще пару недель назад "республики" отменили решение о "выборах", а сегодня заявили о "назначении выборов 11 ноября". Нет сомнений, что решение принято в Кремле, что это сценарий дискредитации, постановки на паузу, до краинских выборов, нормандского формата (о чем, собственно, уже заявил российский министр Лавров), минского процесса.

Провокационные заявления и сценарии имеют и еще одну цель - это значительно усложняет дискуссию в ВР о возможности пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления. РФ была уверена, что мы не пролонгируем этот закон и осенью 17 года  и планировала использовать это для снятия санкций.

И сейчас Москва также заинтересована, чтобы апеллировать к западным партнерам, что, мол, Киев срывает выполнение политического блока. Но Кремлю будет трудно это доказывать, потому что и в ЕС, и в США прекрасно осознают, что никакие действия на оккупированных территориях не происходят без отмашки Путина. Москва ничего не сделала и на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. И сейчас идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, зачищая подельников, назначая "выборы".

Также читайте: Тема заложников будет разыгрываться Кремлем, их могут отдать ближе к выборам лояльным кандидатам, или после - в награду за реванш, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3085147
 
 
 Топ комментарии
 
Когда ви хотите узнать, чего стоит наша страна в глазах простых людей и политиков - посмотрите на это кричащее ...бало вице-спикера Парламента. Это фсё...
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Это и без тебя знаем, Ирочка...
Но у тебя больше возможностей, чем у обычного обывателя, вот и скажи это Порошенко...
Но только не плачте как импотенты вместен с Петей, что мол, мы ничего сделать не можем... и вообще запад помоги опять...
Хватит. Нужны кардинальные действия...
Но Петя, как всегда, лучше поплачется в жилетку западу, которому в принципе насрать, что там на Донбассе творится... чем кардинально рубануть по сепарью и рашистским оккупантам.
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Только,что по "Россия-1","60минут". Паника пиздец! США не будут ждать 3 месяца! Скоро ведут 2-й пакет санкций! Откл.от Свифт. Персональные санк./вкл.Путина/ В ООН отберут право вето.и т.д.... А об наступление ВСУ,14 сентября,ни слова! Прям обидно стало.
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Совет форумчанПравила форума
 
вам-нам не пофиг???, только освобождение и десапаратизация.....
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Есть с чем бороться - с выборами на Донбассе...
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Когда ви хотите узнать, чего стоит наша страна в глазах простых людей и политиков - посмотрите на это кричащее ...бало вице-спикера Парламента. Это фсё...
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Это и без тебя знаем, Ирочка...
Но у тебя больше возможностей, чем у обычного обывателя, вот и скажи это Порошенко...
Но только не плачте как импотенты вместен с Петей, что мол, мы ничего сделать не можем... и вообще запад помоги опять...
Хватит. Нужны кардинальные действия...
Но Петя, как всегда, лучше поплачется в жилетку западу, которому в принципе насрать, что там на Донбассе творится... чем кардинально рубануть по сепарью и рашистским оккупантам.
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Кордон, колючка, північна Корєя...ФСЕ!!!! Нехай дохнуть..
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Єдино правильне вирішення цієї проблеми.
Нехай вони там в Домбасі всі згорять, здохнуть і лопнуть від заздрощів.
Останнього не буде з Баригою. А без нього - запросто!
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Как то по х..у ихние выборы, хоть камни с неба.
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стопэ пассажир. "ирочка" из пула "порошенко-барыги" и ты просто обязан быть против ее слов. ты перекрасился и теперь топишь за победителя?
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Только,что по "Россия-1","60минут". Паника пиздец! США не будут ждать 3 месяца! Скоро ведут 2-й пакет санкций! Откл.от Свифт. Персональные санк./вкл.Путина/ В ООН отберут право вето.и т.д.... А об наступление ВСУ,14 сентября,ни слова! Прям обидно стало.
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Петя обещал очень скоро освободить Донбасс, может на счет наступления, это вовсе не фейк.
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Твой Петя серло сцыкло и просто кусок говна.
Для него, серливого, вместо вевать - лучше обосраться прям на майдане.
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Пора понять, что Донбасс и Крым нам лучше всего вернуть в момент развала параши. Поэтому нужно не отвлекаться на мелочи, а усердно подталкивать парашу к развалу, помогать ей, сердешной, упасть на самоё тёмное дно самой хоть и глубокой, но зловонной бездны.
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Дык, подталкивай, помогай, только, чтоб не надорваться.
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Та мы на Российской Империи не надорвались, на СССР тоже, тоже и эрефией будет. Она вроде ещё есть, но её уже нет.
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Любопытно, её мнение кого-нибудь интересует в России, на Западе или, хотя бы здесь?
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Что она БУРОВИТ...? Как они могут назначать против нашей воли, власти...что то ты нам не договариваешь..???? Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи там "вибори", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3393
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Я Вас умоляю....никто не признает те "выборы", кроме московии, Вануату, и Абхазии с Ю.Осетией. Так шо нехай они тратят свои срубли буквально на ветер. Барабан им в ласты и триколор в дупу.
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Макс да я понимаю...я куражусь Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи там "вибори", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2998 не люблю я эту скользкую особу! Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи там "вибори", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2848
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А где ты видел нескользких особ в политике? Джон МакКейн и ему подобные - исключение из правил.
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донбасс разрушен а донбасяне зомбированы пропагандой расейской. Проще вступить в НАТО а потом делать возврат. С лохторатом донбаса это 3 млн голосов за эопоблок на выборах 2019.
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а скільки? Ті що за комуністів будуть теж за опоблок.
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А кто примет нас в НАТО с открытой 400 км границей????
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дед в кожаном пальто. У НАТО свои интересы есть и они с украинскими совпадают в некоторых областях.
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ДЬІНЬІРУ потрібно буде перетворити на полігон для навчань ЗСУ.
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3 рулона тулетной бумаги кацапне в задницу-помощь, нет 2.
все равно сожрут. - чем могу...
передумал - лапухами как диды Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи там "вибори", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7716
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Эти кацапские гондоны 85 % хотят войны. Они фашисты кацапские не понимают, что в случае Мировой войны их, ленинградских московских кремблядей перевешают за яйца вниз башкой, как повешали итальянцы своего любимого Бенито Муссолини, подвешенного вниз бестолковкой со своей проституткой,
Такая участь ждет каждого возомнившего себя йобаным царьом в ХХ! Веке, идиоты.
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Какой т Минский процесс, какой то норманский формат???? Пусть эта фактическая дура покажет хоть одну подпись Меркель, Путина. Гибридный Президент довел страну до такого позора, что с ней разговаривают уже только по телефону....
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Про санкции за невыполнение Минских соглашений ты опять забыл?
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соевые. ну ка объясните пожалуйста. это т.н. выборы на дамбасе юамбасе можно считать потужной 148 ревормой, или просто мыролюбной безальтернативностью?
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Ты же задавал уже вопрос - "Почему рыбы боятся воды?" и тебе ответили.
Почему ты опять задаёшь этот вопрос?
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потомуШТО соевые так и не ответили , только невнятно промычали о том, что тамжынашилюди - переместители грузов.
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Может скажешь, что тебе невнятно ответили на твой вопрос - "Почему страусы на зиму перелетают в Антарктику?"
Может это ты не понял ответов, как и не понимаешь своих вопросов?
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необходимо уточнение. какие страусы? африканские или австралийские? это совершенно разные виды.
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Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949
р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
Нам потрібно було не просто ОФІЦІЙНО перекласти відповідальність на кремль, а й перекласти на нього всю фінансову, моральну і гуманітарну відповідальність за окупацію Донбасу. І цивілізований світ нас підтримав би. А вийшло так, що завдячуючи колаборантству Парашенка, весь тягар по забезпеченню лугандонівського анклаву ліг на Україну. Світло, воду, газ, соцвиплатиі пенсії - все їм дають за наш рахунок. А якби він, безпринципний торгаш, зробив як вимагає закон про Оборону України, то війна ця вже закінчалася б адже навряд кремль потягнув би фінгансування Лугандонії ці 5 років. І життя тисяч хлопців зберегли б. А так Потрох вбив двух, навіть трьох зайців - догодив хуйлу, зберіг торгівлю з козлостаном і повбивав тисячі добровольців в котлах і зелених коридорах на пару з хуйлом, бо вони становлять неабияку небезпеку для його злочинного режиму.

Закон УкраїниПро оборону України

Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях
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"приймає рішення"
Тебе перевести на русский - что это означает?
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Хіба я десь вказав, що хочу спілкуватися з ординцем?
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Конечно, ведь ты не понимаешь то, что пишешь...
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ти, кацапе, хочеш сказати, що знаєш українську краще за мене, українця? оксиморон
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Всё правильно, кацапы не понимают, что "приймає рішення" означает два ответа - да или нет, а не однозначный - да...
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в тебе дислексія, московите: президент патріот приймає рішення "так", а колаборант- "ні"
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Значит ты патриот? Только чего? Лахты?
У тебя уже и Вакарчук стал порохоботом, после того, как сказал про популистов с их введением военных положений и других решений на благо Украины при их царствовании?
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Лахти? Це що? Я не розумію твоїх мокшанських діалектизмів. Після концерту у Донецьку у 2014, коли він поливав брудом Сашка Білого він для багатьох українців помер і як патріот і як співак і просто, як людина. Не дивує його ватоцефальне белькотіння про популістів. Хай собі співає для московитів і сепарів і не лізе туди, на чому тямить, як баран на зорях. Повісити на Україну забеспечення манкуртів це - патріотичний крок проукраїнського президента, га, рошено-ольгінцю?
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Геращенко...Кака много каки в фамилии при власти..
🤑
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Тебе кажутся украинские фамилии дебильными?
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Іра, а твій колега по Мінську, найкращий комунікатор з Путіним, не міг це питання вирішити з своїм кумом, щоб виборів не було? Чи шо він там взагалі робить від імені України? Який взагалі його КПД в Мінську? І будеш ще розказувати у ВР, хто патріот, а хто на Путіна працює.
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А почему ты у Медведчука не спросишь - почему его кум потребовал, чтобы Медведчук участвовал?
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А Петя послушно исполняет всё что прикажет кум Медведчука?
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А тебе лучше никак для Украины, чем хоть так?
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Лайк ты получил от явной Лахты :D
Продолжай в том же духе, может тебе и гражданство паРаши дадут и всякие "ништяки", как Депардье...
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А на тебя, пять минут назад я хотел просто отлить

Даже не знаю как тебя назвать, по замашкам вроде порохобот, но не местный может ты где слышал шо порохоботы толпой сношаются с ольгинцами на лысой горе в лунную ночь, и хочешь принять пассивное участие 100% у всех есть мотивы для порохоботства!!! Чистые идиоты у нас выбирают Ляшка!
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А шо там Саакашвили вменяют?...шо якобы голос Курченко просил голос Саакашвили захватить и удерживать верховную раду пока Путинг не прискачет верхом на Лаврове?

Государственная измена
Медведчука и Марченко.
Внимание всем зрителям
«Танцев со звездами» на «1+1»
и телеканала 112! Прочитайте,
на какие деньги все это
делается.
Такой призыв озвучил сегодня в
ФБ известный общественный
активист Юрий Бутусов.
Согласно документам, граждане
Украины Оксана Марченко и
Виктор Медведчук получили
лично от руководства
РФ Новошахтинский
нефтеперерабатывающий завод в
Ростовской области на границе с
Украиной, и месторождение нефти
в Ханты-Мансийском крае, на
абсолютно фиктивных конкурсах,
условия которых выписаны были
специально для победы
компании, учрежденной
Марченко.
Эта схема продумана, чтобы
нелегально продавать
контрабандный бензин на
оккупированную территорию и в
Украину!
То есть, все это шальное бабло из-
за того, что Медведчук по заданию
Путина занимается нелегальной
торговлей топливом. И
оплачивают раскрутку Медведчука
и Марченко украинцы на
оккупированных территориях и те,
кто покупает контрабандный
бензин в Украине.
С какой целью Путин таким
образом финансирует Медведчука
и Марченко?
Уважаемое СБУ, программа
«Схемы» полностью
документально установила, как
Путин финансирует своих агентов
Виктора Медведчука и Оксану
Марченко для того, чтобы они
скупали телеканалы ,
телепередачи и политическую
партию в Украине!
Это же государственная измена!
Все расследовано, надо оформить
дело и задокументировать факт
государственной измены.
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Да пускай хоть 1000 выборов проводят.Что это им даст?
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Зрозуміло, що ці вибори не визнають, але організувавши їх хуйло показав, що він буде воювати на Донбасі. Ми платимо життями і своїми ресурсами за цю війну, але нам хуйло не залишив вибору і тому гибрідна війна з кацапами буде ще довго, аж до розпаду росії.
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Да пускай москва нп атом дамбасе хоть в жопу себя поцелует.
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Выборы в Донбассе херня, по сравнению с катастрофой которая ждёт Украину после повышения цены на газ в полтора раза. А значит подымется квартплата, за тепло, за воду, все тарифы тоже в полтора раза. И все цены на все товары, продукты тоже в полтора-два раза. Тут и так хоть в петлю лезь, а будет еще хуже и намного.
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- совкодрочерам и любителям ностальгировать за совком(мать вашу еппп), на долгую память
В челябинской больнице нашли бутылку с посланием почти 40-летней давности
вот что пишет автор:
«Зарплата плотника пятого разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко."
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Так 180 рублів тоді отримували далеко не всі, а м'ясо було лише у Києві, ленінграді і москві.
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Если 40 лет,то это получается 1979 год и нападение ссср на Афган,тогда средняя зарплата была на уровне 174 РЖУбля "Грязными", типа без подоходного и прочих Брежевских примочек
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Теперь уровень жизни в Украине будет намного ниже чем в Крыму и даже в Донецке-Луганске.
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Який би не був рівень життя в Україні, але "русскій мір" для українців залишиться лайном.
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Мавзолейные Мудаки уровень жизни подняли даже в ГДР Польше Венгрии Чехословакии Болгарии и даже Албании. Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи там "вибори", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7109
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосква идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая там "выборы", - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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