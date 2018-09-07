 Денисова просит Красный Крест выяснить, почему умирают заключенные в тюрьмах оккупированной Луганщины

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ
По данным омбудсмена, за последний месяц произошел ряд смертей в местах несвободы оккупированной Луганщины, причем погибшие лица хотели дальнейший срок своего заключения отбывать на подконтрольной Украине территории.
"Кроме того, я получила информацию от заключенных и их родственников о жестоком отношении, отсутствии медицинской помощи и надлежащих условий в пенитенциарных учреждениях. Даже в открытых источниках есть информации о трагических смертях заключенных. Это подтверждают и правозащитные организации, которые сообщают о следах насилия на телах погибших", - отметила Денисова.
"Поэтому обратилась в Международный комитет Красного Креста выяснить обстоятельства смерти граждан Украины", - сообщила омбудсмен.
Совершенно бесполезный человек. Жополизатель патрона