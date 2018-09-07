EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  495  5
Материалы по теме:
Все про:Денисова (279) тюрьма (615) Красный Крест (206)

 Денисова просит Красный Крест выяснить, почему умирают заключенные в тюрьмах оккупированной Луганщины

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой выяснить обстоятельства смерти граждан Украины в местах лишения свободы на оккупированной территории Луганской области.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook,  передает Цензор.НЕТ

По данным омбудсмена, за последний месяц произошел ряд смертей в местах несвободы оккупированной Луганщины, причем погибшие лица хотели дальнейший срок своего заключения отбывать на подконтрольной Украине территории.

"Кроме того, я получила информацию от заключенных и их родственников о жестоком отношении, отсутствии медицинской помощи и надлежащих условий в пенитенциарных учреждениях. Даже в открытых источниках есть информации о трагических смертях заключенных. Это подтверждают и правозащитные организации, которые сообщают о следах насилия на телах погибших", - отметила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В итальянских тюрьмах за нелегальную перевозку мигрантов находятся 108 украинцев, - омбудсмен Денисова

"Поэтому обратилась в Международный комитет Красного Креста выяснить обстоятельства смерти граждан Украины", - сообщила омбудсмен.

Денисова просит Красный Крест выяснить, почему умирают заключенные в тюрьмах оккупированной Луганщины 01

Читайте также: Более тысячи человек, погибших на Донбассе, остаются неопознанными, - Красный Крест

Источник: https://censor.net.ua/n3085146
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто выяснить, а может меры какие то надо предпринять по их освобождению.
 показать весь комментарий
 
Дело нужное....да вот эта ПИЯВКА денисова...не доверяю я ей коррупционерка,приспособленка... Денісова просить Червоний Хрест з'ясувати, чому помирають ув'язнені в тюрмах окупованої Луганщини - Цензор.НЕТ 183
 показать весь комментарий
 
 
Денисова не хочет знать,почему умирают заключенные на контролируемой территории?
Совершенно бесполезный человек. Жополизатель патрона
 показать весь комментарий
 
 
В декларации омбудсмена Денисовой нашли признаки криминала
 показать весь комментарий
 
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова просит Красный Крест выяснить, почему умирают заключенные в тюрьмах оккупированной Луганщины
 
 
 
 
 
 вверх