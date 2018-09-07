 США увеличат военный контингент в Германии на 1,5 тыс. солдат

Об этом сообщил в пятницу в Берлине посол США в ФРГ Ричард Гренель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Американцы полны решимости укрепить трансатлантический альянс, и обещание президента Трампа увеличить обороноспособность Соединенных Штатов вносит в это значительный вклад", - пояснил дипломат, добавив, что дополнительные 1,5 тыс солдат "должны быть использованы для укрепления безопасности НАТО и Европы".

По словам посла, "новые подразделения прибудут в Германию к 2020 году".

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен приветствовала решение об увеличении численности войск.

"Решение США об укреплении военного присутствия в Германии является долгожданным признаком жизнеспособности трансатлантических отношений и приверженности общей безопасности", - сказала глава Бундесвера.

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В настоящее время на территории Германии расквартированы 33 тысячи солдат армии США.