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Все про:армия (7073) Германия (3151) НАТО (5999) США (14138)

 США увеличат военный контингент в Германии на 1,5 тыс. солдат

Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие в Германии на 1500 солдат.

Об этом сообщил в пятницу в Берлине посол США в ФРГ Ричард Гренель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Американцы полны решимости укрепить трансатлантический альянс, и обещание президента Трампа увеличить обороноспособность Соединенных Штатов вносит в это значительный вклад", - пояснил дипломат, добавив, что дополнительные 1,5 тыс солдат "должны быть использованы для укрепления безопасности НАТО и Европы".

По словам посла, "новые подразделения прибудут в Германию к 2020 году".

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен приветствовала решение об увеличении численности войск.

"Решение США об укреплении военного присутствия в Германии является долгожданным признаком жизнеспособности трансатлантических отношений и приверженности общей безопасности", - сказала глава Бундесвера.

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В настоящее время на территории Германии расквартированы 33 тысячи солдат армии США.

Источник: https://censor.net.ua/n3085145
 
 
 Топ комментарии
 
книжный магазин в РФ
Разжигающей литературы тонны, а попробуй напечатать листовку против воров - типографию уничтожат

Гитлеровская германия один в один США увеличат военный контингент в Германии на 1,5 тыс. солдат - Цензор.НЕТ 7113
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"Случайно" россию забыл упомянуть.
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сдам гараж в Харькове под базу НАТО.. питание снигирями бесплатно
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А соєві батончики лише за тверду валюту продаси?
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книжный магазин в РФ
Разжигающей литературы тонны, а попробуй напечатать листовку против воров - типографию уничтожат

Гитлеровская германия один в один США увеличат военный контингент в Германии на 1,5 тыс. солдат - Цензор.НЕТ 7113
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Самое интересное, что эта вся чернуха на гранты кремля распечатана, и её никто не читает...
Но, авторы-путинососы хорошо заработали - за счёт пенсионеров и учителей.
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мало...всего одна бригада...а должно быть не менее 20 и в Польше и балтии
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Судя по статье Германия уже не способна сама себя защитить.
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Там с запада Франция, с востока Польша. Агрессивные злобные соседи.
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"Случайно" россию забыл упомянуть.
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да какой там защитить! Бундесвер на картошу бросили
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Пускай США размещают в Украине свою базу , за 20 миллиардов долларов в год .
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20?!!! офигеть!.. у Украины столько нету... США збільшать військовий контингент у Німеччині на 1,5 тис. солдатів - Цензор.НЕТ 3854
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мне "нравится" этот "много ходов очка"
сцк..все просрал.. все.. но пыжится..
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базы НАТО - уже везде по границам..

надо наших зрадоверов туда им перекинуть - "вывсеврете"!, "Крым-наш"!.. Д.Б.
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сначала 100 крылатых ракет "Нептун" обеспечь - бч.-150 кг, дальность 290 км...
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посыла не понял. на всякий случай отспамил.. ты чего сказать то хотел?
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давайте читать между строк - не просто 1500 бойцов,
а с подержкой, всеми имеющимися в распоряжении НАТО,
средствами...
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пару атомних бомбочок до кучі притарять?
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И шо самое интересное у этих 1,5 тысяч солдат США такое вооружение, что в России это полтора миллиона воеизированых идиотов, которые Украину хотят уничтожить, кацапам пистес.
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Опалення газком з Сєвпотока не забудьте в казарми провести.
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К тому времени уже обеспечат, а солдаты охранять будут.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША увеличат военный контингент в Германии на 1,5 тыс. солдат
 
 
 
 
 
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