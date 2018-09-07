 В Польше бастуют таможенники: на границе могут вырасти очереди

По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша, польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше.
"По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали т. н. "тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской госграницы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", – говорится в сообщении диппредставительства.
Дипломаты просят учитывать эту информацию при планировании поездки в Польшу.
"Тихой" называется забастовка, во время которой сотрудники находятся на своих рабочих местах, но саботируют служебные обязанности.
Забастовку организовали профсоюзы работников подчиненных МВД страны структур. Они требуют повышения заработной платы и ее индексации, а также возвращения к предыдущей пенсионной системе.
И основной вопрос: троллятина, ты понимаешь, что любой солдат армии кацапии - человек пукина? Если ума хватит - додумаешь аналогию и с политической партией.
Виходиш в претенденти премії "Мідна миска" за вірність
хазяїну, будочник!
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- давайте його залишимо на зміні одного
- це надто дорогий подарунок - відповіли досвічені.
НеЗряПлата більше чім у полякіа..😎
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