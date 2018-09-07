 В Польше бастуют таможенники: на границе могут вырасти очереди

По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша, польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше.

"По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали т. н. "тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской госграницы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", – говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты просят учитывать эту информацию при планировании поездки в Польшу.

"Тихой" называется забастовка, во время которой сотрудники находятся на своих рабочих местах, но саботируют служебные обязанности.

Забастовку организовали профсоюзы работников подчиненных МВД страны структур. Они требуют повышения заработной платы и ее индексации, а также возвращения к предыдущей пенсионной системе.