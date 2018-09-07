EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  2194  28
Все про:граница (3078) забастовка (238) Польша (4489)

 В Польше бастуют таможенники: на границе могут вырасти очереди

Украинцев предупреждают, что на путешествие нужно закладывать дополнительное время.

По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша, польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше.

"По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали т. н. "тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской госграницы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", – говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты просят учитывать эту информацию при планировании поездки в Польшу.

"Тихой" называется забастовка, во время которой сотрудники находятся на своих рабочих местах, но саботируют служебные обязанности.

Забастовку организовали профсоюзы работников подчиненных МВД страны структур. Они требуют повышения заработной платы и ее индексации, а также возвращения к предыдущей пенсионной системе.

Источник: https://censor.net.ua/n3085144
 
   
 Топ комментарии
 
И эти будку шатают. Не понимают, что если по-козлячьи мешать своим боярам сладко жить - пукиннападёт.
 показать весь комментарий
 
Шоколадные победобесы, обьсните это пуйло расшатывает будку, заставляя бастовать польских таможенников?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо, пора украинским зарабитчанам и на польские таможни устраиваться?
 показать весь комментарий
 
 
..или пора поменяться с нашими таможенниками...нехай подхарчуются..обменяются опытом так сказать
 показать весь комментарий
 
И эти будку шатают. Не понимают, что если по-козлячьи мешать своим боярам сладко жить - пукиннападёт.
 показать весь комментарий
 
 
Марк Гресь - это тот, что состоит в политической партии, работающей на ФСБшню крысу - Рината Ахметова? Этот точно врать не будет.)))
 показать весь комментарий
 
 
Тролятине лишь бы вякнуть. Так вот - Есть такой человек в радикальной партии как Марк Гресь, еще есть такой актер как Марк Гресь, то есть тролятина, чтобы ты понимало Марк Гресь не значит человек Ахметова.
 показать весь комментарий
 
Федотов, ты в каких годах с мокшанских болот в Украину приехал?
И основной вопрос: троллятина, ты понимаешь, что любой солдат армии кацапии - человек пукина? Если ума хватит - додумаешь аналогию и с политической партией.
 показать весь комментарий
 
 
И все таки, тимошенко агент кремля и в кремле этого не скрывают.
 показать весь комментарий
 
Да безусловно! Агента кремля Тимошенко путинская крыса янукович упаковал на зону, а патриота Украины Порошенко взял к себе в правительство дерибанить страну.
 показать весь комментарий
 
Да конечно, Вона "ахент кремля", никто не спорит. Только вы, соевые, об этом громче кричите и на всех углах. У Польщі страйкують митники: на кордоні можуть збільшитися черги - Цензор.НЕТ 3919 Тогда к Юлькиному железному электорату, на который ваш шоколадный бред не действует, добавится и вся вата, что позволит ей выиграть в один тур. Так что давай, продолжай нести бред дальше. И главное об этом всем бабушкам в бэрэтах по-соседству не забудь рассказать.
 показать весь комментарий
 
Пєттінг та Лізінг зараховано!
Виходиш в претенденти премії "Мідна миска" за вірність
хазяїну, будочник!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадные победобесы, обьсните это пуйло расшатывает будку, заставляя бастовать польских таможенников?
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы Поляки,самосознание и гордость присутствует!
 показать весь комментарий
 
 
звучит анекдототично, наши бы не бастовали если у них забрать вообще зарплату и выходные, без ропота работали 24 часа в сутки У Польщі страйкують митники: на кордоні можуть збільшитися черги - Цензор.НЕТ 2264
 показать весь комментарий
 
 
Вирішують таможенники, що подарити колезі. А у того все є. І форма від Бріоні, і годинників колекція і будинок - повна чаша. Самий молодший пропонує:
- давайте його залишимо на зміні одного
- це надто дорогий подарунок - відповіли досвічені.
 показать весь комментарий
 
 
А шо наші не страйКують??
НеЗряПлата більше чім у полякіа..😎
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы бастуют за что то глобальное - за движение в какую то сторону страны , а зарплата это ерунда .
 показать весь комментарий
 
 
Брехня. Черг немає ще з Нового року, бо Лавочник закрив кордони.

 показать весь комментарий
 
Когда-то и в Украине коррупция будет побеждена и украинские таможенники тоже будут бастовать...
 показать весь комментарий
 
 
А антикоррупционные забастовки возглавят Арсенька Аваков и Ромка Насиров.
 показать весь комментарий
 
 
А наши таможенники даже не знают какие у них официальные зарплаты.
 показать весь комментарий
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше бастуют таможенники: на границе могут вырасти очереди
 
 
 
 
 
 вверх