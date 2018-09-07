 Мы поддерживаем право Киева самому определять свой внешнеполитический курс, - НАТО о закреплении в Конституции Украины евроатлантических устремлений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО, комментируя внесение Президентом Украины предложения об изменениях в Конституцию о закреплении необратимости европейского и евроатлантического курса государства.

"Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс, свободно, без внешнего вмешательства", - отметили в Альянсе.

В НАТО также подчеркнули, что Украина возобновила свои евроатлантические устремления, а следовательно, решения Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остаются неизменными.

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