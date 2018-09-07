 Мы поддерживаем право Киева самому определять свой внешнеполитический курс, - НАТО о закреплении в Конституции Украины евроатлантических устремлений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО, комментируя внесение Президентом Украины предложения об изменениях в Конституцию о закреплении необратимости европейского и евроатлантического курса государства.
"Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс, свободно, без внешнего вмешательства", - отметили в Альянсе.
В НАТО также подчеркнули, что Украина возобновила свои евроатлантические устремления, а следовательно, решения Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остаются неизменными.
ведь могли быть с Украиной в НАТО, а вместо этого, Крым трахает "кислотный руский мир"
Вот это я понимаю заявление.
А представители ЕС в своих заявлениях уже успели наделать в штаны.
Внешнеполитический курс всегда базируется на основе тех или иных внешних факторов влияния.
Давай представим что EC это финансово бедный союз. Захотел бы ты туда? Нет, не захотел.
Вот тебе очень простой пример внешнего фактора с влиянием.
Об этом сегодня пишет немецкое издание Deutsche Welle.
«Мы убеждены, что большинство людей смотрит в направлении Европы. И мы имеем это убеждение независимо от того, закреплено это в Конституции или нет», - заметил представитель фракции Европейской народной партии постоянный докладчик Европарламента относительно Украины Михаэль Галер.
Но для Галера является вопросом, есть ли необходимость закреплять такое желание в Основном законе.
Его коллега, социал-демократ Кнут Флекенштайн называет безоговорочным правом украинцев решать, что прописывать в своей Конституции. «Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации», - замечает член комитета Европарламента по иностранным делам.
Евродепутат Ребекка Хармс из фракции Зеленых называет Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной «чрезвычайно важным» шагом. «Реализация того, о чем уже договорились, является путем, которым Украина в конце концов сможет добиться членства в ЕС», - настаивает член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной.
По мнению Хармс, Украина сейчас нуждается в других «больших» решениях. Например, необходим новый закон о выборах. «Реформа избирательного права стабилизировала бы демократию в Украине и укрепила бы фундамент для курса на Евросоюз», - говорит политик из Германии.
Галер напоминает, что часто случается, когда реальность отличается от Конституции. Поэтому недостаточно просто иметь «хороший текст». «Я хотела бы той реальности, которая приведет Украину к ЕС и НАТО. Она будет только тогда, когда основополагающие демократические и институциональные реформы будут необратимыми», - подчеркивает депутат.
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В пресс-службе НАТО на запрос издания лишь указали на декларацию саммита в Брюсселе, в частности на такую цитату в ней: «Мы незыблемы в нашей поддержке права Украины решать свое будущее и внешнюю политику самостоятельно и без вмешательства извне. В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО, мы верны нашим решением, принятым на саммите в Бухаресте».
Как известно, в 2008 году в столице Румынии страны Альянса согласились, что Украина и Грузия «станут членами НАТО». В то же время десять лет спустя в Брюсселе лидеры государств Альянса употребили выражения «членство» и «План действий относительно членства» в отношении Грузии. А относительно Украины лишь подтвердили решение в Бухаресте.
Ребекка Хармс замечает, что хотя поддержка членства в НАТО во время войны на Донбассе и оккупации Крыма возросло, однако она до сих пор не является достаточно высокой. Она отмечает, что изменения в Конституцию следует делать только тогда, когда есть широкий консенсус. «Насколько широким является консенсус, я не берусь сегодня судить», - добавляет Хармс.
Согласно последнему опросу, проведенному по этому вопросу Киевским международным институтом социологии, весной этого года вступление в НАТО и ЕС поддерживала лишь относительное большинство опрошенных - 41,5 и 46 процентов соответственно. А вот в Таможенный союз с РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) предпочли бы вступить лишь менее девяти процентов.
Эксперт брюссельского представительства Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете называет инициативу Порошенко хорошей, поскольку «она накладывает в определенной мере правовое, но в основном моральное обязательство почтить наследие революции на Майдане 2014 года». Как и евродепутаты, аналитик подчеркивает, что главное - это подкрепить действиями эти слова. Несмотря на «огромный прогресс», Украине еще нужно очень много сделать. «В Брюсселе до сих пор есть убеждение, что Киев не готов к членству в ЕС в краткосрочной перспективе», - отмечает Лете.
На инициативу Порошенко он также смотрит через призму президентских выборов, которые должны состояться весной 2019-го. Причем, речь идет об образе Порошенко не только среди избирателей, но и в европейских столицах. «Фактически, президент Украины говорит: Если вы хотите больше Европы в Украине, то я являюсь тем кандидатом, которого стоит поддерживать», - объясняет эксперт.
Порошенко неоднократно заявлял, что хотел бы провести референдум относительно членства в НАТО. Михаэль Галер предостерегает: в Европе уже не раз случались ситуации, когда референдумы становились площадкой для высказывания недовольства властью. «Если люди недостаточно довольны правительством, то какой бы вопрос этот правительство не поставил, люди сперва говорят «Нет!», - объясняет депутат.
Но есть риски даже и без проведения референдума. Галер выражает надежду, что в Верховной Раде во время голосования во втором чтении найдутся 300 голосов «за». «Если же не найдутся, то это выставит в негативном свете истинное позиционирование «, - предупреждает немецкий политик.
Другими словами, европейские политики порекомендовали Порошенко заниматься не предвыборным пиаром, а насущными проблемами в Украине…
В тему - Порошенко похож на Хрущева. Только тот заблуждался, а этот врет
Метки: изменения в Конституцию Украины, пиар Порошенко, Порошенко предложил внести изменения в Конституцию
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Може ти відповіш?
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Ближе к выборам объявят о победе над Россией.
Ближе к выборам объявят о полной и окончательной победе над Россией, проведут внеочередной грандиозный парад, и запишут в Конституции гарантированное каждому украинцу право слетать на Марс ещё до конца текущего тысячелетия.
Исторические параллели.
В октябре 1961 года в Москве проходил XXII съезд КПСС, на котором Никита Сергеевич Хрущёв пообещал отмену всех налогов с 1965 года, и построение коммунизма в СССР к 1980 году. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» - так и записали в Третьей программе КПСС…
Накануне президентских выборов в Украине Пётр Алексеевич обещает #Томос, автономию татарам к Крыму, записывает вступление #НАТО в Конституцию, отменяет (частично) дружбу с Россией, инициирует сволоблудие вокруг «деоккупации Донбасса»…
Завтра специальным законом запретят Крымский мост, отправят в отставку продажных полициантов Крыма, начнут из Киева регулировать размеры зарплат и пенсий на полуострове, возбудят сотни и тысячи заочных уголовных дел против сепаратистов…
А под шумок поднимут тарифы и обесценят денежной эмиссией пенсии и зарплаты.
Ближе к выборам объявят о полной и окончательной победе над Россией, проведут внеочередной грандиозный парад, и запишут в Конституции гарантированное каждому украинцу право слетать на Марс ещё до конца текущего тысячелетия.
Хрущёв хотя бы был искренен в своих намерениях…
***
http://ua24ua.net/poroshenko-pohog-na-hrushcheva-tolko-tot-zablugdalsya-a-etot-vret/
🤑
Хотя он и сам был частью банды... а других быть наверху не могло... он, вольно или невольно, положил начало разрушению системы...
А сейчас - это - наглые циники...
)))
Дебилы.
Все думают что продавая им копеечные гаджеты поднимут свою экономику.
Если сравним мощь и суммируем количество всех боевых новейшего поколения самолетов НАТО, то получим в результате более 5900 самолётов. В настоящее время средний возраст российских боевых самолетов составляет свыше 25 лет, таким образом, в предстоящие 10-15 лет авиапарк будет резко сокращён. В настоящее время ВВС лапотной шовинистической России насчитывают почти 1500 устарелых допотопных боевых самолетов, но о количестве боеготовых и речи не идёт, большая половина списанных. С учетом списания устаревших машин к 2020 году военная авиация фашистской России будет насчитывать 1500 самолетов притом с вертолетами, из которых только около 800 смогут выполнять боевые задачи. А вот как сказал один генерал из фашистской паРаши в ответ адмиралу США который заявил что для армии этой лапотной паРаши хватает на несколько часов боя для НАТО чтобы её полностью уничтожить. Кацапский генерал фашист сказал что лапотная педерация просто на своей территории даже на месте базирования подорвёт весь свой огромный но допотопный ядерный арсенал и этим погубит себя но и весь мир. Да всем хорошо ясно что козломордым зомбированным фашизмом спитым в кизяк примитивным рабам этим гадким москалям -кацапам этой лапотной нечисти всё равно как подыхать. А вот преуспевающим, зажиточным и всем обеспеченным счастливым жителям демократических стран вроде и погибать то незачем. Вот чем и подло пользуется ужасный кровавый фашистский Кремль )(уйла, и которого уже ничто даже ядерное оружие не спасёт.