 В Измаиле массово заболели ученики и учителя лицея. У всех инфицированных - рвота и высокая температура

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как заявил начальник управления Госпродпотребслужбы в Измаильском районе Дмитрий Димов, заболели как дети, так и учителя. Пока неизвестно, о каком именно инфекции идет речь.
"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", – сказал Димов.
Сейчас специалисты проводят в очаге заболевания комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование. По его результатам станет известен источник возникновения вспышки.
Количество заболевших детей и учителей уточняют.
Напомним, ранее на Закарпатье была зафиксирована вспышка менингита.
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щось не дуже це на інфекцію схоже.. таких співпадінь не буває..
Вот так и вычисляется рашистское быдло вроде Іван 43e84f14 после просмотров рашистских пропагандистских передач.
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