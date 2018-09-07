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 В Измаиле массово заболели ученики и учителя лицея. У всех инфицированных - рвота и высокая температура

Какая именно инфекция поразила лицеистов и педагогов – пока неизвестно.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как заявил начальник управления Госпродпотребслужбы в Измаильском районе Дмитрий Димов, заболели как дети, так и учителя. Пока неизвестно, о каком именно инфекции идет речь.

"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", – сказал Димов.

Сейчас специалисты проводят в очаге заболевания комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование. По его результатам станет известен источник возникновения вспышки.

Количество заболевших детей и учителей уточняют.

Напомним, ранее на Закарпатье была зафиксирована вспышка менингита.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085141
 
 
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кацапа,не переймайся В Ізмаїлі масово захворіли учні та вчителі ліцею. У всіх інфікованих - блювота і висока температура - Цензор.НЕТ 7469когда холодильник у вас победит телевизор-тошнить перестанет,на голодный то желудок
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У нас как в плохом самолете: один управляет за штурвалом, а всех тошнит.
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У нас как в плохом самолете: один управляет за штурвалом, а всех тошнит.
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кацапа,не переймайся В Ізмаїлі масово захворіли учні та вчителі ліцею. У всіх інфікованих - блювота і висока температура - Цензор.НЕТ 7469когда холодильник у вас победит телевизор-тошнить перестанет,на голодный то желудок
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это шоколиз. луна далеко. Он лижет все что ближе и похоже на полную луну
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Вообще то посев анализов вызреет только через 5 дней. Знаю, потому как недавно дочка травонулась в кафе. Слава Богу обошлось, вовремя приняла нужные лекарства, но в инфекционке пришлось три дня полежать...
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Хорошая шутка, но ты спалился...у нас много пилотов. за одним штурваломЮ а не один как у тебя за поребриком больной шизофренией. ....а всех тошнит от того, что они умудряются воровать когда самолет в воздухе
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Срочно супрун на вылет. Она спасет. Она поможет В Измаиле массово заболели ученики и учителя лицея. У всех инфицированных - рвота и высокая температура - Цензор.НЕТ 1362
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Может лучше - Порошенко, а то он вчера не приглядел за дворником, который оставил в урнах мусор, хоть что-то пускай сделает понятное для...
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Рубильник, спасти он не способен, а тырить там промо нечего
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ви вважаєте це дуже весело?.
щось не дуже це на інфекцію схоже.. таких співпадінь не буває..
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Это похоже на КАМНИ С НЕБА мать вашу! В Ізмаїлі масово захворіли учні та вчителі ліцею. У всіх інфікованих - блювота і висока температура - Цензор.НЕТ 94
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Більше року тому в тому ж Ізмаїлі зазнали отруєння (тільки офіційно зафіксовано...) більше 800 осіб - ніхто не поніс жодної відповідальності, все спущено "на тормозах". Причина - заразна вода, допотопна (ще "румунська") каналізація. Жодних капітальних робіт з цього приводу не зроблено, літо уже пройшло. А, даруйте, "гавновозки" як їздили, черпали каналізацій колодці по мірі їх переповнення, так і продовжують черпати....
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сальманелла наиболее вероятный вариант
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*эксперемент*закiнчився, коли ти у свого батька на трусах засох)
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Про биологическое оружие на паРаша ТВ года два назад рассказывали в передачах типа - Свехсекретно (но не для них и, следовательно, для лишнехромосомных, благодаря этим передачам), так там в Украине, ещё где-то в средней азии США построило секретные лаборатории, в обмен на что-то, и испытывает...
Вот так и вычисляется рашистское быдло вроде Іван 43e84f14 после просмотров рашистских пропагандистских передач.
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Ты кого за лохов держишь, лишнехромосомный?

КиберБеркут продолжает следить за тайной деятельностью спецслужб и неправительственных организаций США в Украине.
https://cyber-berkut.org/old/i9.php

Ты думаешь, что на форуме только зрада сидит?
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Вставте это кто нибудь супрунше для очистки мозга
В Ізмаїлі масово захворіли учні та вчителі ліцею. У всіх інфікованих - блювота і висока температура - Цензор.НЕТ 1228
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Измаиле массово заболели ученики и учителя лицея. У всех инфицированных - рвота и высокая температура
 
 
 
 
 
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