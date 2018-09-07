 В Измаиле массово заболели ученики и учителя лицея. У всех инфицированных - рвота и высокая температура

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как заявил начальник управления Госпродпотребслужбы в Измаильском районе Дмитрий Димов, заболели как дети, так и учителя. Пока неизвестно, о каком именно инфекции идет речь.

"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", – сказал Димов.

Сейчас специалисты проводят в очаге заболевания комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование. По его результатам станет известен источник возникновения вспышки.

Количество заболевших детей и учителей уточняют.

Напомним, ранее на Закарпатье была зафиксирована вспышка менингита.

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