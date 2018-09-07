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Все про:Константинопольский патриархат (21) РПЦ (399) автокефалия (102)

 Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ В. Легойда назвал беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского Патриархата назначение Константинопольским Патриархатом своих представителей-епископов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

"Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Легойда.

Ранее стало известно, что Вселенский Патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

Также читайте: Мы полны решимости, чтобы прекратить зависимость от российской церкви, которая освящает войну Путина против Украины, - Порошенко

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3085139
 
 
 Топ комментарии
 
а когда секта РПЦ захватывала украинскую церковь всё было пучком?
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прорвало "блаженнейших" )))
Вырвался яд тварей ....
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Заметушилися московські щури в сутанах, коли смажений півень в дупу дзьобнув.
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мп - введите православнутых хоругвеносцев с мощами в серию шо ли..
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кацапы.мы еще на срасее заберем.то что вы вывезли (наворовали) упыри козломордые
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Что-то тревожусь я за Варфоломея...Новичка на расейке дофига...тьфу-тьфу тьфу, конечно
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И если на россии когда-нибудь настанет эпоха правды,если когда-нибудь на России перестаеут врать,то россияне с удивлением узнают,что:
-КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ никогда не было,
-АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ -предатель и палач своего народа,
-паровоз изобрели не братья Черепановы,
-электролампочку изобрел не Яблочков,
-полеты в космос придумал не городской сумасшедший Циолковский,
-радио изобрел не Попов,
-ВАРЯГ совсем не геройский корабль и подвигов он никаких не совершал,
-Брусиловский прорыв в Первую Мировую-полная лажа,
-28-ми панфиловцев никогда не было,
-автоматы ППШ и ППД-это финский автомат СУОМИ,а АК-вообще ШМАЙССЕР,
-ТТ - это БРАУНИНГ,
-ПМ - это ВАЛЬТЕР,
-первый стратегический советский бомбардировщик ТУ-4 полностью советскими содран с американского В-29,
-первая советская атомная бомба передрана советскими с украденных у США документов и чертежей американской атомной бомбы,
-ТУРБИНЫ СИМЕНС В КРЫМ ПРИВОЛОКЛИ(опять со всеми пересобачившись)-ЗАПУСТИТЬ НЕ МОГУТ!!!! Сроки пуска сдвинули почти на 9 месяцев на позже! Авось к тому времени санкции снимут!
Так это даже не миллионнная доля всех неприятных новостей и известий,которые вдруг узнают россияне.
Опасаюсь за психическое здоровье россиян.
Выход у них один-ПРОДОЛЖАТЬ ВРАТЬ.
Что они ВСЕГДА с удовольствием и делают!!!
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Гром прогремел - золяция идёт,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся округа переполнута з ворами,
И что настал критический момент -
И заедает тёмный элемент... (c)
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"есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа"(с) - это как, интересно? Одновременное обрезание иерархов РПЦ-КГБ не вариант??? Це грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату. Такі дії не можуть залишитися без відповіді, - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 481 Це грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату. Такі дії не можуть залишитися без відповіді, - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 481 Це грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату. Такі дії не можуть залишитися без відповіді, - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 481
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чувачки-то может и не знали, что из снимают..))) Диана Печорина оконфузилась
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Да вони там в МоЦковському паРхаті точно коКсу наїлися))!!
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" Порошенко, как прихожанин УПЦ МП, предлагал митрополиту МП Онуфрию участвовать в создании единой церкви. Собеседники пересказывают один из разговоров:

- Вы же сейчас под Ммосквой. У вас нет независимости. И главное - вы не отпеваете украинских солдат, которые гибли и гибнут по всей стране. Вы молитесь за кириллку и россию. Молитесь за агрессора. Вы не проводите службу на украинском языке. От вас будут уходить.

мудило Онуфрий отмолчался."
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пяти лет не пройдёт, как от гундяевцев и москальскага сатаната в Украине останутся только пара малахольных. ) Аминь.





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А когда хкйло посадят за сбитый малазийский Боинг?
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Це питання точно не Вселенського Патріарха. Коли відбудеться Суд Божий знає тільки Всевишній, а щодо суду в Гаазі зверніться до Міністерстві юстиції та МЗС Нідерландів.
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ПОСЛАННЯ

Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату з нагоди 1030-ліття Хрещення Руси-України

«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.

Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
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москальский сатанат, на выход, за поребрик!
территорию Украины, Киевской митрополии вы, срань ордынская, получили в свое время незаконно и против канонов.

а теперь- как Константинопольская мать-церковь скажет, так и нужно делать.
Сказала Константинопольская церковь-мать, что территория Украины-Руси - это каноническая территория киевского патриархата , значит так оно и есть и никаких других патриархатов вроде пекинского, токийского, танзанийского или московского на ней не должно быть. Московскага в первую очередь.

сатанат, на выход!





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Оставлю это здесь:
"С учреждением патриаршества в России была принята особая хиротония патриарха; это специфически русский обычай, которого нет ни в одной другой православной церкви. Эта традиция восходит, по-видимому, к поставлению митрополита Ионы, которое, как известно, произошло без санкции Константинополя и фактически положила начало автокефалии русской церкви. . . Поставление Ионы было делом отнюдь не бесспорным с канонической точки зрения, поскольку Иона - вопреки принятой практике - был поставлен не патриархом, а епископами. . . Впоследствии Максим Грек заявлял, что "непотребно есть поставлятися митрополиту на Руси своими епископы" и отказывался на этом основании признавать автокефалию русской церкви. . ." И далее: на Руси "вопреки каноническим правилам митрополиты назначали себе преемника. . . По словам Никона, патриарх Иов был рукоположен трижды; он указывает далее, что дважды были рукоположены патриархи Гермоген, Филарет и Иоасаф, и если считать, что их поставление в патриархи недействительно, то следовало бы отрешить от сана всех архиереев, которых они посвятили, то есть практически всю русскую церковь" ("Царь и Патриарх". Избранные труды, М. 1996, т. 1 стр. 185 - 204).
Б. Успенский
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Единственное что в этом бредового - так это сочетание "в России" и "на Руси".
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Так это как бы два разных человека написали и в разное время) один в конце двадцатого века а второй в середине 15го.)
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Вы-не Украина, вы-"каноническая территория" Московского сатаната, по мнению московских попов и их слуг в Украине. Це грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату. Такі дії не можуть залишитися без відповіді, - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 3548
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по нашему мнению - попы мокшанцев могут идти накуй)) друг другу)
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Территория Украины - каноническая территория именно Константинопольского патриархата.
Даже когда московиты выбили себе патриархат - он не включал в себя украинские земли - они их захватили рейдерским способом, просто подкупив нескольких епископов.
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Я видел например икону росийского императора Николая ІІ в храме УПЦ МП, и єто 2017 год, спрашивается какое он имеет отношение к святым это Поклонская причислила его к лику святых. Конечно у бабушек и дедушек прихожан храмов в мозги и политику вдалбливают о "братоубийственной войне". И были случаи что отказыались отпевать, венчать и т.д. кто был в АТО.
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Дебилы, вместо того, чтобы спамить чужое мнение, ответьте хоть один - почему МП все эти годы пользовался украинской землей, ресурсами либо бесплатно, либо имея чудовищные льготы, в том числе налоговые? Нужно было ждать решения из Турции, чтобы поставить в стойло МП? А САМИМ СЛАБО?
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В сраку себя поцелуйте росийские попы... если не достанете - поможем!
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Кацапов дияволов попов вместе с Кирилом гнать сраной метлой з Украини.... хвати грабить храми и деньги народа Украини и в кацапии ездить яхтами , мерцедесама за деньги парафиян украинских....В кацапав есть!... Украинские храми..... когда, ета саранча оставит Украину в спокое, уже в горле седят они нам....
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А, если эту Легойду отлучить от церкви за содомизм, например - это будет грубым вторжением в его святую каноническую жизнь?
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Кажется, Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей при последней встрече с гражданином Кирилом Гундяевым внятно сказал, что мама-церковь для Украины - Вселенская Константинопольская.
Пора бы РПЦ привыкать, что Украина это никакая не "каноническая территория", а отрезанный ломоть.

Кстати, благостный с виду Варфоломей очень даже непростой священник:

Родился 29 февраля 1940 года в деревне Зейтинли-кёю на острове Гёкчеада в Турции. По этническому происхождению - грек.
Окончил среднюю греческую школу Зографион (Ζωγράφειον Λύκειον) в Стамбуле. По окончании в 1961 году Халкинской богословской школы на острове Хейбелиада был рукоположён в диакона. В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии.
С 1963 по 1968 год учился в Папском восточном институте в Риме, в Швейцарии и Мюнхенском университете. Был лектором в Папском Григорианском университете; доктор богословия Папского восточного института (диссертация по теме канонического права). Владеет греческим, турецким, английским, итальянским, немецким, французским и латынью.
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Вы никогда не задумывались, что Божественное Всесвятейшество находится НЕ на земле?
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Только мне кажется, что МП каждым своим шагом помогает Украине получить автокефалию? Так их скоро в России-матушке начнут сажать за измену родине.
Московские попы - так держать!
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-А в якому монастирі ви були?
-Свято-Іверський чоловічий монастир, Одеса. Московський патріархат. Зі всіма витікаючими.
-А пішли звідти чому?
-Важко. В монастирі люди живуть одним духом. Там, де є святі подвижники, кожен монах хоче підтягнутися під них. А в монастирі, де живуть одні п#дараси, вибач мене, але це відверто, дуже важко...
-А в Свято-Іверському так було?
-Звичайно. Це біда не тільки одного виключно взятого монастиря. Це проблема російської православної церкви сучасної. До 80% монахів і як мінімум 90% єпископату - це содоміти, гомосексуалісти. Жити в такому середовищі дуже-дуже важко. З якими ти думками не прийшов би, як ти не хотів би просто молитися Богу, це неможливо. https://censor.net.ua/r3082584
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ох и твари. Страшно представить, как они сейчас гадить начнут. Просто так не уберутся отсюда. Тут бабло рекой течет, сыто, тепло, спокойно и мухи не кусают. Куда им податься - на мокшанские болота?? будет гнилье за свое бороться до последнего. Могут бабок безумных организовать с походом на Киев, типа мы против сатаниниских экзархов. Провокации делать, ценности вывозить, да что угодно. Нужна очень качественная работа СБУ на упреждение!!
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КГБшные попы маасковскава петухата засуетились и заерзали как гадюки на сковородке. Кремль прииказал возмущаться и негодоватьЦе грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату. Такі дії не можуть залишитися без відповіді, - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 5798
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За такие слова и партбилет на стол положить можно. Це грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату. Такі дії не можуть залишитися без відповіді, - РПЦ про константинопольських екзархів у Києві - Цензор.НЕТ 1745
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В основе террористической организации под названием "российская федерация" лежит миф о "третьем риме". Чтобы они не строили - московское царство, российскую империю, советский союз или федерацию, в основе всего этого лежит концепция третьего рима, дающая право грабить, убивать, захватывать и расширяться. Гундяй дал этой концепции более современную форму, которую мы знаем как "русский мир". Возобновление автокефалии УПЦ разрушает на корню всю их концепцию "москва - третий рим" и делает ее бессмысленной, а москву - вторичной по отношению к Киеву, откуда и пришло православие на залесье. С предоставлением Томоса не будет уже никакого нового рима и русского мира. Будут обычные бандиты, которыми они и являются. https://tverezo.info/post/68724
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Государственная церковь - вещь страшная. Религия должна быть отделена намертво от государства и территорий. Пусть застолбят Царство Небесное. Как только заходит речь о канонических территориях - начинаются гонения инакомыслящих. Что рпц, что упц - чисто земные институты
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Доиграется Гундяй, греки его разжалуют до рядового монаха.)
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Демонстрація всієї палітри московської підлості ще попереду . Стільки бруду , брехні , пересмикувань буде вилито на Варфоломея , як ще небуло ніколи в християнському світі . Тупорилі козлорогі перейдуть всі розумні межі . Крим захоплювали "ввічливі люди" , конфлікти у відношенні до майбутньої УАПЦ будуть розпалювати "молоді люди спортивної статури" з різних ПОП , на кшталт "Радомиру" ну і "кізячки" з Лаври . Вони вже сьогодні готові і до моменту "Х" , жаль що СБУ зайняте "горіховими та бізнесовими справами " , якщо і реагуватиме то запізно . Вже сьогодні мають сидіти під арештом Новінський , Вілкул , Скорик і інша гундяєвска православна братія , а також причетні до цього "молоді люди спортивної статури " . Москва , прикрившись брехнею ,на своїх пропагандонських світових каналах , піде на самий кривавий варіант утримання України в лабетах Москви . Втрата такого шматка церковної території смертельне для путєнської церкви , тому і буде задіяно Мордором , в цій війні всі найчорніші технології . Жалко що зайнятим своє кишенею чиновникам не до майбутнього конфлікту , який москва готує в Україні.
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"Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата"_________________рыдаю от ...смеха)))))))))))) дайте московской секте почитать историю "получения" автокифалии московитами!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве
 
 
 
 
 
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