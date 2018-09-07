 Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

"Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Легойда.

Ранее стало известно, что Вселенский Патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

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22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.