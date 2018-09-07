 Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт РПЦ.
"Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Легойда.
Ранее стало известно, что Вселенский Патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.
Вырвался яд тварей ....
-КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ никогда не было,
-АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ -предатель и палач своего народа,
-паровоз изобрели не братья Черепановы,
-электролампочку изобрел не Яблочков,
-полеты в космос придумал не городской сумасшедший Циолковский,
-радио изобрел не Попов,
-ВАРЯГ совсем не геройский корабль и подвигов он никаких не совершал,
-Брусиловский прорыв в Первую Мировую-полная лажа,
-28-ми панфиловцев никогда не было,
-автоматы ППШ и ППД-это финский автомат СУОМИ,а АК-вообще ШМАЙССЕР,
-ТТ - это БРАУНИНГ,
-ПМ - это ВАЛЬТЕР,
-первый стратегический советский бомбардировщик ТУ-4 полностью советскими содран с американского В-29,
-первая советская атомная бомба передрана советскими с украденных у США документов и чертежей американской атомной бомбы,
-ТУРБИНЫ СИМЕНС В КРЫМ ПРИВОЛОКЛИ(опять со всеми пересобачившись)-ЗАПУСТИТЬ НЕ МОГУТ!!!! Сроки пуска сдвинули почти на 9 месяцев на позже! Авось к тому времени санкции снимут!
Так это даже не миллионнная доля всех неприятных новостей и известий,которые вдруг узнают россияне.
Опасаюсь за психическое здоровье россиян.
Выход у них один-ПРОДОЛЖАТЬ ВРАТЬ.
Что они ВСЕГДА с удовольствием и делают!!!
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся округа переполнута з ворами,
И что настал критический момент -
И заедает тёмный элемент... (c)
- Вы же сейчас под Ммосквой. У вас нет независимости. И главное - вы не отпеваете украинских солдат, которые гибли и гибнут по всей стране. Вы молитесь за кириллку и россию. Молитесь за агрессора. Вы не проводите службу на украинском языке. От вас будут уходить.
мудило Онуфрий отмолчался."
Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату з нагоди 1030-ліття Хрещення Руси-України
«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.
Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
территорию Украины, Киевской митрополии вы, срань ордынская, получили в свое время незаконно и против канонов.
а теперь- как Константинопольская мать-церковь скажет, так и нужно делать.
Сказала Константинопольская церковь-мать, что территория Украины-Руси - это каноническая территория киевского патриархата , значит так оно и есть и никаких других патриархатов вроде пекинского, токийского, танзанийского или московского на ней не должно быть. Московскага в первую очередь.
сатанат, на выход!
"С учреждением патриаршества в России была принята особая хиротония патриарха; это специфически русский обычай, которого нет ни в одной другой православной церкви. Эта традиция восходит, по-видимому, к поставлению митрополита Ионы, которое, как известно, произошло без санкции Константинополя и фактически положила начало автокефалии русской церкви. . . Поставление Ионы было делом отнюдь не бесспорным с канонической точки зрения, поскольку Иона - вопреки принятой практике - был поставлен не патриархом, а епископами. . . Впоследствии Максим Грек заявлял, что "непотребно есть поставлятися митрополиту на Руси своими епископы" и отказывался на этом основании признавать автокефалию русской церкви. . ." И далее: на Руси "вопреки каноническим правилам митрополиты назначали себе преемника. . . По словам Никона, патриарх Иов был рукоположен трижды; он указывает далее, что дважды были рукоположены патриархи Гермоген, Филарет и Иоасаф, и если считать, что их поставление в патриархи недействительно, то следовало бы отрешить от сана всех архиереев, которых они посвятили, то есть практически всю русскую церковь" ("Царь и Патриарх". Избранные труды, М. 1996, т. 1 стр. 185 - 204).
Б. Успенский
Даже когда московиты выбили себе патриархат - он не включал в себя украинские земли - они их захватили рейдерским способом, просто подкупив нескольких епископов.
Пора бы РПЦ привыкать, что Украина это никакая не "каноническая территория", а отрезанный ломоть.
Кстати, благостный с виду Варфоломей очень даже непростой священник:
Родился 29 февраля 1940 года в деревне Зейтинли-кёю на острове Гёкчеада в Турции. По этническому происхождению - грек.
Окончил среднюю греческую школу Зографион (Ζωγράφειον Λύκειον) в Стамбуле. По окончании в 1961 году Халкинской богословской школы на острове Хейбелиада был рукоположён в диакона. В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии.
С 1963 по 1968 год учился в Папском восточном институте в Риме, в Швейцарии и Мюнхенском университете. Был лектором в Папском Григорианском университете; доктор богословия Папского восточного института (диссертация по теме канонического права). Владеет греческим, турецким, английским, итальянским, немецким, французским и латынью.
Московские попы - так держать!
-Свято-Іверський чоловічий монастир, Одеса. Московський патріархат. Зі всіма витікаючими.
-А пішли звідти чому?
-Важко. В монастирі люди живуть одним духом. Там, де є святі подвижники, кожен монах хоче підтягнутися під них. А в монастирі, де живуть одні п#дараси, вибач мене, але це відверто, дуже важко...
-А в Свято-Іверському так було?
-Звичайно. Це біда не тільки одного виключно взятого монастиря. Це проблема російської православної церкви сучасної. До 80% монахів і як мінімум 90% єпископату - це содоміти, гомосексуалісти. Жити в такому середовищі дуже-дуже важко. З якими ти думками не прийшов би, як ти не хотів би просто молитися Богу, це неможливо. https://censor.net.ua/r3082584