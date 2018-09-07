 Кабмин 15 сентября подаст в Раду проект бюджета на 2019 год и будет за него бороться, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Работаем над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры. Для меня главное - стабильность, прогнозируемость и реалистичность. 15 сентября подаем бюджет и будем за него бороться ", - сказал глава правительства.
Ранее Гройсман отмечал, что основные программы - по образованию, медицине, поддержке регионов - будут продолжены. Бюджет на армию и сектор безопасности будет увеличен и составит более 5% ВВП, как требует законодательство. При этом минимальная зарплата достигнет ориентировочно 4 170 грн.
"Стабильность" - стабильно будут повышаться цены на коммуналку, бензин, продукты, проезд и прочее.
"Прогнозируемость" - прогнозируемо гривня будет падать, преступность повышаться, дороги не ремонтироваться, народ отваливать в другие края.
"Реалистичность" будет такова, что переплюнет самое смелое воображение.
Короче, лозунг для народных масс "Все не так плохо, как есть на самом деле."
- постегаю... дорогой...постегаю (с)
И ни одна гнида не хочет бороться за благосостояние украинского народа!
За то, чтобы народ мог жить по человечески, не считая копеек до зарплаты или пенсии!
Донецкие клоуны уехали, их поменяли винницкие!
Через несколько Месяцев нас Ожидает:
- Повышение цены Газа на 50%.
С 6,95 гривен до 11 гривен за Кубометр.
- Подорожание Хлеба на 30%.
- Подорожание Алкоголя на 12,4%.
- Подорожание Бензина на 20%.
Уже сейчас, дорожает Практически ВСЕ. Начиная от проезда в Общественном транспорте и заканчивая Колбасой. Гривна обесценивается просто на Глазах. Пенсионный фонд Пустой.
И Правительство уже в открытую заявляет, что без очередного транша МВФ нас ждет Дефолт. Это просто Катастрофа. Результаты Бездарного управления нашим Государством, ощущает на себе каждый Украинец.