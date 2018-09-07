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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4236) Кабмин (10638) Гройсман (4292)

 Кабмин 15 сентября подаст в Раду проект бюджета на 2019 год и будет за него бороться, - Гройсман

Кабинет Министров Украины выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов представить документ вовремя и открыто его обсуждать.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Работаем над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры. Для меня главное - стабильность, прогнозируемость и реалистичность. 15 сентября подаем бюджет и будем за него бороться ", - сказал глава правительства.

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Ранее Гройсман отмечал, что основные программы - по образованию, медицине, поддержке регионов - будут продолжены. Бюджет на армию и сектор безопасности будет увеличен и составит более 5% ВВП, как требует законодательство. При этом минимальная зарплата достигнет ориентировочно 4 170 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3085138
 
 
 Топ комментарии
 
Нет никакого кабмина. Это ОПГ взяточников и воров бюджета.
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- я ваш бюджет ...шатал.!.. доллар, какой курс... наболтал???
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С кем Гросман предлагает бороться? С коболевым, ревой, гладковским, кононенком, матвиенком или с другими поцами...или может с порошенко...у вас были время и деньги..
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Нет никакого кабмина. Это ОПГ взяточников и воров бюджета.
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И нет никакой Рады - вместо неё шайка самых дорогих проституток в Украине. за деньги делают всё что скажут.
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"Государственная дупа" называется Кабмін 15 вересня подасть до Ради проект бюджету на 2019 рік і боротиметься за нього, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2637
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ПРИ чём тут рашкостан? новость про раду и кабмин и борьбу за бабло.
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Я знаю. Просто ты о своих вспомнил, а я уточнил их правильное название. Надо знать самому такие простые вещи.
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порохоботов тоже привлекут к ответственности и на реальные срока. придёт время.
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это время наступит после того как ваш лидер захватит Киев и Лондон... Ах да... я же забыл, он с ансамблем александрова уже песни поёт.
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расскажу ВАМ ПОЧЕМУ ТАК ОНО БОРЕТСЯ ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ МИНИСТРЫ СВОИ КОТОРЫМ ЭТОТ БОРЕЦ В БЮТЖЕТЕ ЗАКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ А МИНИСТРЫ ПОТОМ ОТМЫВАЮТ И ДАЮТ ОТКАТЫ ВОТ ТАКАЯ БОРЬБА
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Госпредприятия и таможня с фискалами откаты с госзакупок и возврат НДС - это основная кормушка ОПГ кабмин.
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"Для меня главное - стабильность, прогнозируемость и реалистичность ", - сказал глава правительства. И что же нам подарит Гросина пылкая фантазия ?

"Стабильность" - стабильно будут повышаться цены на коммуналку, бензин, продукты, проезд и прочее.
"Прогнозируемость" - прогнозируемо гривня будет падать, преступность повышаться, дороги не ремонтироваться, народ отваливать в другие края.

"Реалистичность" будет такова, что переплюнет самое смелое воображение.
Короче, лозунг для народных масс "Все не так плохо, как есть на самом деле."
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А проще сказать шайка винницкий юденрат.
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- я ваш бюджет ...шатал.!.. доллар, какой курс... наболтал???
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- да вы я вижу... не постигаете...
- постегаю... дорогой...постегаю (с)
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Вовочка борется за бюджет, как Азиров-бімба раньше за ВВП боролся.
И ни одна гнида не хочет бороться за благосостояние украинского народа!
За то, чтобы народ мог жить по человечески, не считая копеек до зарплаты или пенсии!
Донецкие клоуны уехали, их поменяли винницкие! Кабмін 15 вересня подасть до Ради проект бюджету на 2019 рік і боротиметься за нього, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6602
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Интересно, с кем он будет бороться за бюджет? Или против кого?
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С гибридным Президентом . Каждый будет биться чтобы украсть как можно больше.
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Вот печальный итог т.н. реформ. НБУ повысил учётную ставку до 18%. Это означает системный кризис ибо после двух лет снижения , ставка вернулась к процентами , которые не приемлимы для развития реального сектора экономики. Так , что там собирается защищать Геморойсман мне лично не понятно.
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С кем Гросман предлагает бороться? С коболевым, ревой, гладковским, кононенком, матвиенком или с другими поцами...или может с порошенко...у вас были время и деньги..
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не с кем бороться, а за что бороться. они борятся за 148 ю потужную мыролюбную реформу, роттердам ++,дюссельдорф+++, потужный гиперлуп.
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Зима Близко.
Через несколько Месяцев нас Ожидает:
- Повышение цены Газа на 50%.
С 6,95 гривен до 11 гривен за Кубометр.
- Подорожание Хлеба на 30%.
- Подорожание Алкоголя на 12,4%.
- Подорожание Бензина на 20%.
Уже сейчас, дорожает Практически ВСЕ. Начиная от проезда в Общественном транспорте и заканчивая Колбасой. Гривна обесценивается просто на Глазах. Пенсионный фонд Пустой.
И Правительство уже в открытую заявляет, что без очередного транша МВФ нас ждет Дефолт. Это просто Катастрофа. Результаты Бездарного управления нашим Государством, ощущает на себе каждый Украинец.
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мы это все знаем. И поэтому народ не даст сбежать этим реформаторам. с ними все будет жестоко.
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это не УПРАВЛЕНИЕ - ЭТО ГРАБЁЖ. неужели есть кто этого ещё не понял. наверное смотрят телевизор...
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грося, борець ти сраний! А тебе ж плечі, як у петуха, вуха на ширині плечей.
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Валентин Наливайченко: "Зарубежные счета украинской власти будут арестованы еще до выборов"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин 15 сентября подаст в Раду проект бюджета на 2019 год и будет за него бороться, - Гройсман
 
 
 
 
 
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