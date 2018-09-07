 Кабмин 15 сентября подаст в Раду проект бюджета на 2019 год и будет за него бороться, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Работаем над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры. Для меня главное - стабильность, прогнозируемость и реалистичность. 15 сентября подаем бюджет и будем за него бороться ", - сказал глава правительства.

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Ранее Гройсман отмечал, что основные программы - по образованию, медицине, поддержке регионов - будут продолжены. Бюджет на армию и сектор безопасности будет увеличен и составит более 5% ВВП, как требует законодательство. При этом минимальная зарплата достигнет ориентировочно 4 170 грн.