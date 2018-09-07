 Организаторы Форума издателей объяснили причину отказа в помещении для презентации книги ветерана Воробьева

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала програмный директор Форума издателей София Челяк.
Она отметила: "Вы все знаете, что я достаточно терпелива к правкам после дедлайна, к тому, чтобы помочь вам изменить даты, если ваши авторы вдруг берут билеты на другие даты или у них пресс-конференции или свидание.
Вы знаете, что я иногда могу принять ваши заявки на 15 дней позже после того, как я официально завершила прием заявок.
Я это делаю не потому, что не могу отказать, боюсь кого-то. Вовсе нет, просто я хочу помочь вам представить ваши проекты и найти свою аудиторию. Я понимаю, что где-то когда-то что-то может не сработать - и о выходе вашей книги вы узнаете слишком поздно, бывают внештатные ситуации, катаклизмы".
Челяк продлолжила: "Но существует точка невозврата: например, начало сентября. Это точка невозврата по нескольким причинам:
1. уже физически нет мест на локациях
2. У меня есть много другой работы, такой как договоры, сметы, технические карты. И если я буду стараться поставить ваше событие даже на локацию, за которую вы сами договорились, то на заполнение вашего события у меня уйдет 10 минут дополнительного времени, которых у меня просто нет (это несмотря на то, что я работаю 12-18 часов в день) .
3. Я хочу воспитать среду, чтобы она относилась к нашему мероприятию так, как относятся к правилам и дедлайнам иностранных институтов, других фестивалей и ярмарок в Украине и за рубежом".
"В этом году, я столкнулась очень неприятными вещами для меня: Некоторые организаторы лгали владельцам локаций, что я подтвердила проведение мероприятий у них, а потом говорили мне, что владелец подтвердил событие - и чтобы я немедленно добавляла его в программу.
Рассказывали, что все подтвердила госпожа Александра Коваль, хотя она была ни сном ни духом об этих людях", - подчеркнула Челяк.
Она отметила: "Публично разводили срач в фб, когда мы еще даже не разослали драфт программы на правки. И перед этим не обратились ко мне.
Таких примеров в этом году очень много. Мне очень жаль, что я несмотря на большое количество работы, я должна разбираться еще в таких неприятных ситуациях и сопротивляться".
"Последней каплей для меня стали публичные заявления издательство Marko Melnyk, которые написали, что хотят подать заявки в начале этой недели. По причинам, описанным выше, я отказала им. Но мы предоставили им стенд, чтобы поддержать собственное дело ветеранов.
И сейчас я вижу, что автор этого издательства обратился в СМИ и искажая все факты рассказал какой ужасный Форум издателей, так так отказал ему в мероприятии", - подчеркнула она.
Програмный директор заявила, что в следующем году Александру Воробьеву будет предоставлена возможность представить его книги, если он будет соблюдать дедлайн.
Резюмируя, Челяк подчеркнула: "Прошу относиться к отказам от украинских фествалей так, как вы относитесь к отказу от приема заявок от фондов при отправке их на день позже, как вы относитесь к тому, что должны заплатить за бейдж участника, если забыли кого-то зарегистрировать на Вильнюсской книжной ярмарке, как понимаете, почему вас не взяли на работу из-за того, что вы опоздали на собеседование".
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сегодня паркуюсь по правилам. подваливает грязное чмо "оплатите парковку" на мой вопрос "схерали мне такое счастье". ответ - парковка платная охраняется общественной организацией "ночной патруль". ага. днем... в камуфляже.... только что без медалей... на мой протест ответка "мы на АТО собираем"... на какое, говорю, АТО....
надо понимать. во мне 180 см длины и 125 кг веса... я когда из машины выколупался то "парковщик" худко зник....
задолбали