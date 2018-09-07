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 Организаторы Форума издателей объяснили причину отказа в помещении для презентации книги ветерана Воробьева

Организаторы Форума издателей во Львове пояснили причину отказа в предоставлении помещения для презентации книги ветерана АТО Александра Воробьева.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала програмный директор Форума издателей София Челяк.

Она отметила: "Вы все знаете, что я достаточно терпелива к правкам после дедлайна, к тому, чтобы помочь вам изменить даты, если ваши авторы вдруг берут билеты на другие даты или у них пресс-конференции или свидание.

Вы знаете, что я иногда могу принять ваши заявки на 15 дней позже после того, как я официально завершила прием заявок.

Я это делаю не потому, что не могу отказать, боюсь кого-то. Вовсе нет, просто я хочу помочь вам представить ваши проекты и найти свою аудиторию. Я понимаю, что где-то когда-то что-то может не сработать - и о выходе вашей книги вы узнаете слишком поздно, бывают внештатные ситуации, катаклизмы".

Челяк продлолжила: "Но существует точка невозврата: например, начало сентября. Это точка невозврата по нескольким причинам:
1. уже физически нет мест на локациях

2. У меня есть много другой работы, такой как договоры, сметы, технические карты. И если я буду стараться поставить ваше событие даже на локацию, за которую вы сами договорились, то на заполнение вашего события у меня уйдет 10 минут дополнительного времени, которых у меня просто нет (это несмотря на то, что я работаю 12-18 часов в день) .

3. Я хочу воспитать среду, чтобы она относилась к нашему мероприятию так, как относятся к правилам и дедлайнам иностранных институтов, других фестивалей и ярмарок в Украине и за рубежом".

"В этом году, я столкнулась очень неприятными вещами для меня: Некоторые организаторы лгали владельцам локаций, что я подтвердила проведение мероприятий у них, а потом говорили мне, что владелец подтвердил событие - и чтобы я немедленно добавляла его в программу.

Рассказывали, что все подтвердила госпожа Александра Коваль, хотя она была ни сном ни духом об этих людях", - подчеркнула Челяк.

Она отметила: "Публично разводили срач в фб, когда мы еще даже не разослали драфт программы на правки. И перед этим не обратились ко мне.

Таких примеров в этом году очень много. Мне очень жаль, что я несмотря на большое количество работы, я должна разбираться еще в таких неприятных ситуациях и сопротивляться".

"Последней каплей для меня стали публичные заявления издательство Marko Melnyk, которые написали, что хотят подать заявки в начале этой недели. По причинам, описанным выше, я отказала им. Но мы предоставили им стенд, чтобы поддержать собственное дело ветеранов.

И сейчас я вижу, что автор этого издательства обратился в СМИ и искажая все факты рассказал какой ужасный Форум издателей, так так отказал ему в мероприятии", - подчеркнула она.

Програмный директор заявила, что в следующем году Александру Воробьеву будет предоставлена возможность представить его книги, если он будет соблюдать дедлайн. 

Резюмируя, Челяк подчеркнула: "Прошу относиться к отказам от украинских фествалей так, как вы относитесь к отказу от приема заявок от фондов при отправке их на день позже, как вы относитесь к тому, что должны заплатить за бейдж участника, если забыли кого-то зарегистрировать на Вильнюсской книжной ярмарке, как понимаете, почему вас не взяли на работу из-за того, что вы опоздали на собеседование".

Читайте на Цензор.НЕТ - Ветерану АТО Воробьеву отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей

Источник: https://censor.net.ua/n3085137
 
   
 Топ комментарии
 
Ау, СБУ! Граждане Медведчук и Марченко совершили государственную измену - Бутусов
Организаторы Форума издателей объяснили причину отказа в помещении для презентации книги ветерана Воробьева - Цензор.НЕТ 9923 Государственная измена Медведчука и Марченко. Внимание всем зрителям «Танцев со звездами» на «1+1» и телеканала 112! Прочитайте, на какие деньги все это делается..
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вчера было сообщение "глава общественного наблюдательного совета при ГФС попала на взятке". бл.. где записаться в общественники? и кричать потом "нас притесняют барыги".. на взятке!!! прыщ с подворотни.. уже глава "совета"..... и попробуй тронь! "общественность барыги ко ко ко".... задрало!!!!

сегодня паркуюсь по правилам. подваливает грязное чмо "оплатите парковку" на мой вопрос "схерали мне такое счастье". ответ - парковка платная охраняется общественной организацией "ночной патруль". ага. днем... в камуфляже.... только что без медалей... на мой протест ответка "мы на АТО собираем"... на какое, говорю, АТО....

надо понимать. во мне 180 см длины и 125 кг веса... я когда из машины выколупался то "парковщик" худко зник....

задолбали
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Ау, СБУ! Граждане Медведчук и Марченко совершили государственную измену - Бутусов
Организаторы Форума издателей объяснили причину отказа в помещении для презентации книги ветерана Воробьева - Цензор.НЕТ 9923 Государственная измена Медведчука и Марченко. Внимание всем зрителям «Танцев со звездами» на «1+1» и телеканала 112! Прочитайте, на какие деньги все это делается..
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пля - как Марченко по.уевела... была красавица...
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Певно щоранку над її фейсом потіє бригада штукатурів - візажистів . Неприємна людинка.
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чем дальше тем я все больше понимаю - все сообщения обиженных "активистов" и "участников АТО" (включая журналистку схем и даму их херсона) надо или сразу делить на шесть или тщательно проверять. слишком много стало желающих используя эти звания хайпнуть ништяков на ровном месте. то бл журналистка та обиженная оказывается просто отказалась предоставить простую информацию под протокол - когда ты точно была в НАБУ но при этом параллельно пишет серлещу как ему отпетлять от расследования по его домику нищенскому, то вот товарищь сегодня утром вкинул "притесняют" а на деле - пробухал (проспал, прогулял) сроки и теперь желает на волне "участник" въехать в рай.. противно ей богу
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вчера было сообщение "глава общественного наблюдательного совета при ГФС попала на взятке". бл.. где записаться в общественники? и кричать потом "нас притесняют барыги".. на взятке!!! прыщ с подворотни.. уже глава "совета"..... и попробуй тронь! "общественность барыги ко ко ко".... задрало!!!!

сегодня паркуюсь по правилам. подваливает грязное чмо "оплатите парковку" на мой вопрос "схерали мне такое счастье". ответ - парковка платная охраняется общественной организацией "ночной патруль". ага. днем... в камуфляже.... только что без медалей... на мой протест ответка "мы на АТО собираем"... на какое, говорю, АТО....

надо понимать. во мне 180 см длины и 125 кг веса... я когда из машины выколупался то "парковщик" худко зник....

задолбали
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А вот тут ты Стрелок не прав. Модет ты в судах негласный аппарвт сливал пофамильно? Или все таки используя законодательство давал показания вместо него на основе рассекреченных материалов ОТМ:
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когда протрезвеешь - попробуй еще раз. я не понял связку "Модет ты в судах негласный аппарвт сливал пофамильно"
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кажется врубился. покажи мне кто и когда от нее требовал слить источник информации? источник известен - НАБУ. дата тоже известна. от нее требовалось под протокол подтвердить место и дату. все!
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ты меня знаешь - хоть раз я на пустом месте не владея информацией тут что то писал?
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Але ж і дебільна мова в цієї Челячки...
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Форум видавців у Львові фінансується Медведчуком і Аххметовим вже багато років ! Шо тут дивуватись ?!
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я конечно спорить не собираюсь, но когда выдаеш подобную инфу, желательно пруф
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дедлайн, локация, драфт, бейдж …….. Скоро нормальных и понятливых слов не останется...
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизаторы Форума издателей объяснили причину отказа в помещении для презентации книги ветерана Воробьева
 
 
 
 
 
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