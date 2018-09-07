 Легендарный Сумрак Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого побратима Максима Громова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Виктория Пашковская, передает Цензор.НЕТ.

"Максим Громов - раненый с крайнего борта. Ему всего 21 год. На войне с 17 лет. В 18 стал командиром разведывательного взвода. Воевал в группе "Крым", затем в 42,57, 28 бригадах.

На войне о молодом командира давно ходят легенды. Максим - один сын у мамы. После лечения в госпитале планирует вернуться на фронт", - написала Пашковская.

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Гордийчук и Громов вместе воевали за Саур-Могилу в 2014 году, и сегодня генерал предпочел проведать в госпитале раненого побратима вместо посещения официальных мероприятий ко Дню разведки.