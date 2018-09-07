 Легендарный Сумрак Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого побратима Максима Громова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Виктория Пашковская, передает Цензор.НЕТ.
"Максим Громов - раненый с крайнего борта. Ему всего 21 год. На войне с 17 лет. В 18 стал командиром разведывательного взвода. Воевал в группе "Крым", затем в 42,57, 28 бригадах.
На войне о молодом командира давно ходят легенды. Максим - один сын у мамы. После лечения в госпитале планирует вернуться на фронт", - написала Пашковская.
Гордийчук и Громов вместе воевали за Саур-Могилу в 2014 году, и сегодня генерал предпочел проведать в госпитале раненого побратима вместо посещения официальных мероприятий ко Дню разведки.
тепер всі на сіно...
-это типа как шлюха говорит что она не проститутка просто берет деньги за секс-услуги
но я никогда не забуду фото на котором он еще плохо стоит, а у него берут интервью...
а сзади (так чтоб не попасть в кадр) его поддерживает...жена...
сильные нежные руки и хрупкое плечо, опущенная голова, крепко прижатая к спине мужа,
мужа-воина с которым пережито не мало страшных минут-дней-месяцев!
Шана Сумраку: дуже гарний жест щодо пораненого побратима.
Мене дратує, звідки останнім часом в українській мові взялося і тупо поширюється =крайній= замість =останній= ? Що це за дурня, яка ріже очі й слух ?
=у крайню суботу серпня=, =крайній день народження= ... Тут =крайній борт= ???
Припиніть знущатися з мови !
А то скажет "в последний день рождения" - и ...
Пусть парень выздоравливает и едет к маме домой .
На войну еще успеет.