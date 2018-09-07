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 Легендарный Сумрак Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого побратима Максима Громова. ФОТО

Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого командира разведвзвода Максима Громова, который проходит лечение в Киевском военном госпитале.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Виктория Пашковская, передает Цензор.НЕТ.

Легендарный Сумрак Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого побратима Максима Громова 01

"Максим Громов - раненый с крайнего борта. Ему всего 21 год. На войне с 17 лет. В 18 стал командиром разведывательного взвода. Воевал в группе "Крым", затем в 42,57, 28 бригадах.

На войне о молодом командира давно ходят легенды. Максим - один сын у мамы. После лечения в госпитале планирует вернуться на фронт", - написала Пашковская.

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Гордийчук и Громов вместе воевали за Саур-Могилу в 2014 году, и сегодня генерал предпочел проведать в госпитале раненого побратима вместо посещения официальных мероприятий ко Дню разведки.

Легендарный Сумрак Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого побратима Максима Громова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085136
 
   
 Топ комментарии
 
Игорь Гордейчук - Человек-легенда, Герой, Воин
но я никогда не забуду фото на котором он еще плохо стоит, а у него берут интервью...
а сзади (так чтоб не попасть в кадр) его поддерживает...жена...
сильные нежные руки и хрупкое плечо, опущенная голова, крепко прижатая к спине мужа,
мужа-воина с которым пережито не мало страшных минут-дней-месяцев!
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Ігорь Гордійчук-людина з великої літери...Українці,чом його не обрати в президенти???
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украинцы обирают в президенты или малоросов , или малоизраильтян.
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Да для начала министром обороны! За эти 4 года столько в армии прорвало появилось людей стальных, новых, жёстких, уже уважаемых. Да и логично это во время войны. В это невозможно поверить---но сидят ещё хенералы, что пи мыкыте учились. Что с Варшавского договора сервизы та ковры своим жинками-жёнками ганяли через кордон по 2 раза на месяц. Та своих сынков бездарей в высшие политические посылали учится. Какие с тех двоечников технари? 60 лет---от манды киль! Всех кто в мирное время ушёл на пенсию генералом-майором и выше, перевести на майорскую пенсию. Тётки пенсы получают по 1500гр на сегодня с 40 годами стажа---стрелять за это!
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Зараз головне щоб років через два їх не не назвали злочинцями, котрі захищали барижну хунту.
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щоб там не булo - крапля оптімізму нікому не завадить...
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бугага
-это типа как шлюха говорит что она не проститутка просто берет деньги за секс-услуги Легендарний Сумрак Ігор Гордійчук привітав із Днем розвідки пораненого побратима Максима Громова - Цензор.НЕТ 2328
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а ты уже проверялся на миротвореце?это не сложно.заходишь по ссылке,в строке поиска указываешь свои фио,адрес и проверяешь-а не вписал ли тебя туда сосед Легендарний Сумрак Ігор Гордійчук привітав із Днем розвідки пораненого побратима Максима Громова - Цензор.НЕТ 5075
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Игорь Гордейчук - Человек-легенда, Герой, Воин
но я никогда не забуду фото на котором он еще плохо стоит, а у него берут интервью...
а сзади (так чтоб не попасть в кадр) его поддерживает...жена...
сильные нежные руки и хрупкое плечо, опущенная голова, крепко прижатая к спине мужа,
мужа-воина с которым пережито не мало страшных минут-дней-месяцев!
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Дуже сумно, що одні кладуть за волю країни життя та здоров'я, а інші кладуть на неї хрін..
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Якнайшвидшого одужання Максиму !
Шана Сумраку: дуже гарний жест щодо пораненого побратима.

Мене дратує, звідки останнім часом в українській мові взялося і тупо поширюється =крайній= замість =останній= ? Що це за дурня, яка ріже очі й слух ?
=у крайню суботу серпня=, =крайній день народження= ... Тут =крайній борт= ???
Припиніть знущатися з мови !
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То военный сленг. Ничего не поделаешь.
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Это просто забобон и способ не наговаривать на себя - набирающий особую распространенность у военных.

А то скажет "в последний день рождения" - и ...
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С 17 лет ! Герой !
Пусть парень выздоравливает и едет к маме домой .
На войну еще успеет.
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Полного выздоровления Максиму! Слава Герою!
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажЛегендарный Сумрак Игорь Гордийчук поздравил с Днем разведки раненого побратима Максима Громова. ФОТО
 
 
 
 
 
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