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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
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 "Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу "Ташкент", сбежал в Россию

Соратники-боевики обвиняют его в захвате собственности на сумму 850 миллионов рублей.

"Правая рука" ликвидированного главы террористов "ДНР" Александра Захарченко, Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент", находится в России. Боевик покинул Донецк и спешно выехал в соседнюю страну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", – сказал журналистам источник в окружении ликвидированного террориста.

Он сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Боевики обвиняют Тимофеева ("Ташкента"), также исполнявшего в "ДНР" роль "министра доходов и сборов", в захвате собственности аграрного предприятия на сумму 850 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что главарем террористов "ДНР" стал Денис Пушилин.

Так называемая "генпрокуратура "ДНР" поставила под сомнение "полномочия" террориста Дмитрия Трапезникова, который 31 августа сменил ликвидированого главаря "ДНР" Александра Захарченко. В Донецке состоялось "голосование", во время которого исполняющим обязанности "главы "ДНР" был назначен Пушилин.

Также наемники РФ заявили о намерении провести "выборы" на оккупированной территории Донецкой области 11 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный

Второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий нашу страну в Минской трехсторонней контактной группе заявил, что "выборы" на территории ОРДЛО могут поставить крест на Минских соглашениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3085135
 
 
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а когда уже друзья "пороха" - шуфрич, ахметов, новинский, бойко и проч побегут?
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а им и тут не плохо
Фракция "Блок По Пятьдесят"
https://www.youtube.com/watch?v=Pnw7stQkdow

Легко ли развести депутатов на деньги

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Телеканал 1+1

905K

5,933 views

Published on Sep 6, 2018

В это сложно поверить, но телефонные мошенники дотянулись уже даже к тем, кого мы привыкли считать нетронутыми и такими, что сами обманут кого угодно. Депутат БПП Александр Грановский опубликовал в своем фейсбуке примеры сообщений, которые поступали его друзьям якобы от имени Грановского - с просьбой и требованиями отдать серьезные деньги. Мы попытались сами развести известных депутатов и политиков на деньги, представляясь доверенным лицом самого президента Порошенко.
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сначала рванет главная су ка,а за ней остальные
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Юлькофоб?! Это не ты часом постишь "фотожабы" для цензора?
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Лучше бы Петины кореша побежали из Украины
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Один из них будет сидеть в тюрьме. Второй- не предал свою Родину.
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Порохобот, успокойся. Скоро Юля Тимошенко станет президентом на Украине и все кто служил Лолите Мальдивской будут сидеть в Крестах.
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В Украине больше никогда зэк не станет президентом, овоща хватило.
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скоро правые руки и левые ноги парашеки тоже будут тикать
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срана помойка, это мордовско удмуртская изгойка 404?
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Угу, гигантская помойка между Украиной и Японией.
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Як тільки на новому місті освоїться - одразу хай з"їздить з братвою у "Вєтєрок"! "Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу "Ташкент", сбежал в Россию - Цензор.НЕТ 4765
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пошла вода в хату....
сегодня в луганде день чудных открытий и премьер. "бег по кругу" и "лови говно в проруби" - национальные забавы недорецпублик... дебилы сцк....
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не "бежал", а так решили кураторы из мордора
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Я думаю, что ему целессообразней сбежать в Украину по программе "тебя ждут дома"...там его взорвут, а здесь в крайнем случае дадут ночной домашний арест
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гондона иваныча дыркина же не взорвали. Так что не всё так просто
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тот сделал страховку - в случае чего, документы по Боингу с подробностями
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Нельзя ему ночной домашний арест.
Только одиночная камера.
Такой ценный свидетель.
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инстинкт самосохранеия оказывается сильнее идеи сруцкого мира.
а как теперь с дидами?
одобрят ли они?
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"министр доходов и сборов(!!!)"........😱😱😱
пипец.......они там в дЫре мАлАхольные.......😬
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Це добре! Погано що петю-офшоропітека з собою не прихватив.
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поїхав в лото грати копчений до коливана?
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Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" Источник: https://censor.net.ua/n3085135 - да и погоняло ему надо поменять на Палёный!!! "Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу "Ташкент", сбежал в Россию - Цензор.НЕТ 5274 "Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу "Ташкент", сбежал в Россию - Цензор.НЕТ 5983
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Ну и Болотов и Жилин бегали в РФешку и шо? Где Плотницкий? еще жив?
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Вот новость . У нас Вилкул , Новинский , Медвейчук - Спутники революций !
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Бегут крысы с Титаника, значит скоро утонет. Конец близок.
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Блин а я то думал откуда я его знаю.. 1985 год .. Весельчак У и Крыс .. (Крыса уже грохнули))
"Права рука" Захарченка, терорист на прізвисько Ташкент, утік до Росії - Цензор.НЕТ 722
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На чайок з полонієм поїхала, нерозумна ватна істота.
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Мацква-место,где больше всего человеческих отбросов. Упыри и вурдалаки всех стран,соединяйтесь! И чтоб вы там все подохли!
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устроит русня теперь этому урюку и бухару и самарканд.
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Кафе " Ветерок" ждёт " Ташкента" круглосуточно.
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Эта ташкентская головешка тупо засветилось на захеркиных похоронах, шоб типо всех в заблуждение ввести "Права рука" Захарченка, терорист на прізвисько Ташкент, утік до Росії - Цензор.НЕТ 2545 Люблю цырк днр! "Права рука" Захарченка, терорист на прізвисько Ташкент, утік до Росії - Цензор.НЕТ 5000
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горелый стал на лыжи? дурачек рашистское кгб тебя где хочешь прикопают.... что раньше не думал об этом? ну-ну ....
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Было бы чем думать, подумал бы. А опилки на думают.
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не хочет громко в дыныры умирать...хочет тихо в скрепной
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу "Ташкент", сбежал в Россию
 
 
 
 
 
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