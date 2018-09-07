 "Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу "Ташкент", сбежал в Россию

"Правая рука" ликвидированного главы террористов "ДНР" Александра Захарченко, Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент", находится в России. Боевик покинул Донецк и спешно выехал в соседнюю страну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", – сказал журналистам источник в окружении ликвидированного террориста.

Он сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Боевики обвиняют Тимофеева ("Ташкента"), также исполнявшего в "ДНР" роль "министра доходов и сборов", в захвате собственности аграрного предприятия на сумму 850 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что главарем террористов "ДНР" стал Денис Пушилин.

Так называемая "генпрокуратура "ДНР" поставила под сомнение "полномочия" террориста Дмитрия Трапезникова, который 31 августа сменил ликвидированого главаря "ДНР" Александра Захарченко. В Донецке состоялось "голосование", во время которого исполняющим обязанности "главы "ДНР" был назначен Пушилин.

Также наемники РФ заявили о намерении провести "выборы" на оккупированной территории Донецкой области 11 ноября.

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Второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий нашу страну в Минской трехсторонней контактной группе заявил, что "выборы" на территории ОРДЛО могут поставить крест на Минских соглашениях.