 Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо Дель Торо призвало Россию освободить Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Жюри 75-го Венецианского Кинофестиваля (...) выражает сильную озабоченность физическим состоянием Олега Сенцова, осуждённого на 20 лет тюрьмы", - говорится в пресс-релизе жюри, распространенном в пятницу
"Международное жюри 75-го Венецианского кинофестиваля присоединяется к международному обращению киноиндустрии и культурного сообщества за немедленное освобождение Олега, чтобы избежать его смерти", - говорится в сообщении.
Жюри основного конкурса возглавляет Гильермо дель Торо. В него также входят английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актёр и режиссёр Кристоф Вальц, новозеландский режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, итальянский режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, польская режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.
Напомним, недавно Олег Сенцов написал в письме к активисту Алексею Гриценко, что похудел до 72 кг.
Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.
16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.
После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.