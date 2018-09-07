 Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо Дель Торо призвало Россию освободить Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Жюри 75-го Венецианского Кинофестиваля (...) выражает сильную озабоченность физическим состоянием Олега Сенцова, осуждённого на 20 лет тюрьмы", - говорится в пресс-релизе жюри, распространенном в пятницу

"Международное жюри 75-го Венецианского кинофестиваля присоединяется к международному обращению киноиндустрии и культурного сообщества за немедленное освобождение Олега, чтобы избежать его смерти", - говорится в сообщении.

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Жюри основного конкурса возглавляет Гильермо дель Торо. В него также входят английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актёр и режиссёр Кристоф Вальц, новозеландский режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, итальянский режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, польская режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

Напомним, недавно Олег Сенцов написал в письме к активисту Алексею Гриценко, что похудел до 72 кг.

Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

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