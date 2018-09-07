 Российский спутник слишком приблизился к нашему, чтобы перехватить данные, - Минобороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
По ее словам, такое сближение позволяло российскому спутнику перехватить коммуникацию, поэтому Франция расценивает этот инцидент как акт шпионажа. Она добавила, что как только спутник засекли, были приняты меры и за ним стали вести наблюдение.
"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", - заявила Парли.
Отмечается, что инцидент произошел на высоте 36 тысяч километров. По заявлению Парли, речь идет о французском спутнике Athena-Fidus.
может поведение спутника не отражает позицию правительства ...
Он клей просил, а они про какие-то данные
кацапские спутники, ракеты, аеропланы и вообще вся худо бедно летающаюя кацерунда
всегда летает по непредсказуемой даже для кацапов траектории.
об етом нужно просто помнить...
Російський супутник офіційно називається Космос 2499, але йому було дано більш складне прізвисько: "камікадзе" - космічний корабель, спеціально розроблений для маневрування поблизу іншого супутника, щоб його відключити або знищити. Іншими словами, це супутник, який може йти на атаку.
of course no one has to underestimate the degree of their cruelty...
by the time it will be open to the public - there will be no us...
Придёт тот день, когда кацапы нагадят вам на голову, а потом скажут:
- А вы докажите! Факты где?
не хер приставать!