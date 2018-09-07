 Российский спутник слишком приблизился к нашему, чтобы перехватить данные, - Минобороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

По ее словам, такое сближение позволяло российскому спутнику перехватить коммуникацию, поэтому Франция расценивает этот инцидент как акт шпионажа. Она добавила, что как только спутник засекли, были приняты меры и за ним стали вести наблюдение.

"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", - заявила Парли.

Отмечается, что инцидент произошел на высоте 36 тысяч километров. По заявлению Парли, речь идет о французском спутнике Athena-Fidus.

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