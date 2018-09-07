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 Происшествия, За рубежом
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Все про:спутник (108) Франция (1974) шпионаж (709)

 Российский спутник слишком приблизился к нашему, чтобы перехватить данные, - Минобороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что около года назад российский спутник чересчур приблизился к французскому и попытался перехватить данные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

По ее словам, такое сближение позволяло российскому спутнику перехватить коммуникацию, поэтому Франция расценивает этот инцидент как акт шпионажа. Она добавила, что как только спутник засекли, были приняты меры и за ним стали вести наблюдение.

"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", - заявила Парли.

Отмечается, что инцидент произошел на высоте 36 тысяч километров. По заявлению Парли, речь идет о французском спутнике Athena-Fidus.

Также читайте: Первый ангольский спутник российского производства не вышел на связь после запуска с Байконура

Источник: https://censor.net.ua/n3085130
 
 
 Топ комментарии
 
А вы больше с кацапами заигрывайте - ездите на форум, представительство Лугандона открывайте, лабзайтесь с фюрером и т.д.
Придёт тот день, когда кацапы нагадят вам на голову, а потом скажут:
- А вы докажите! Факты где?
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французы чисто с тупой претензией до ватанов.
кацапские спутники, ракеты, аеропланы и вообще вся худо бедно летающаюя кацерунда
всегда летает по непредсказуемой даже для кацапов траектории.
об етом нужно просто помнить...
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Со спутника не высовывались люди с дрелью?
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а зачем?
может поведение спутника не отражает позицию правительства ...
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Точно
Он клей просил, а они про какие-то данные
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французы чисто с тупой претензией до ватанов.
кацапские спутники, ракеты, аеропланы и вообще вся худо бедно летающаюя кацерунда
всегда летает по непредсказуемой даже для кацапов траектории.
об етом нужно просто помнить...
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...was just joking around.
of course no one has to underestimate the degree of their cruelty...
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I wish NASA would publicly say at least something about how we counteract. But,I guess, it's all classified.
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think you right..., all classified.

by the time it will be open to the public - there will be no us...
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As long as by that time there ain't gonna be no Російський супутник занадто наблизився до нашого, щоб перехопити дані, - Міноборони Франції звинуватило Росію в спробі шпигунства - Цензор.НЕТ 9854 moskovia - it's fine by me.
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А вы больше с кацапами заигрывайте - ездите на форум, представительство Лугандона открывайте, лабзайтесь с фюрером и т.д.
Придёт тот день, когда кацапы нагадят вам на голову, а потом скажут:
- А вы докажите! Факты где?
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маючи в парламенті кацапську фашистку лє пен, жабофаги переживають за якийсь супутник
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так пусть ваш его оттолкнет...антеннкой
не хер приставать!
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36 км это очень высоко, это геостационарная орбита. Места на ней расписаны заранее. Возможно кацапский спутник просто добирался к своему месту на собственной двигательной установке после сбоя в разгонном блоке, такое бывает. Шпионить за французами таким странным и дорогим способом было бы странно даже для ваты.
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Да за это микрон должен хуйла раз пять в сраку поцеловать..как минимум....
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Ничего страшного вон Макроша вновь призовет дружить с рашкой и все наладится
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Стабильность - признак мастерства - на фото похоже Дельта-4, ракета, не имеющая отношения ни к французам, ни к кацапам.
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Гитлера так же лилеяли . История повторяется .
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Жабоїди, це тільки початок ! Меньше треба носитись з гумозним недоноском.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский спутник слишком приблизился к нашему, чтобы перехватить данные, - Минобороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа
 
 
 
 
 
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