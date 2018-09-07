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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (4703) решение (51) Франция (1974)

 Решение не закрывать "представительство" "ДНР" не отражает позицию французского правительства, – посольство Франции

Дипломаты обещают добиться закрытия скандального "представительства"

Речь об этом идет в заявлении, которое посольство Франции в Украине разместило на своем сайте, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это решение никоим образом не отражает и не влияет на позицию французского правительства, которая является неизменной: цель этого объединения противоречит позиции Франции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины," – сказано в заявлении.

"Франция не признает сепаратистские территории Донецка и Луганска, с которыми у нас нет отношений," – продолжают дипломаты, – "Таким образом, отказ в роспуске этого объединения не может рассматриваться как признание со стороны Франции этих самопровозглашенных сепаратистских образований".

Вчерашнее решение суда города Экс-ан-Прованс будет оспорено в апелляционной инстанции, – завершает свое заявление французское посольство.

Напомним, 6 сентября суд города Экс-ан-Прованс отказался отменить государственную регистрацию "официального центра "ДНР" во Франции". С таким требованием ранее выступила прокуратура страны. Французские судьи не нашли фактов узурпации консульских полномочий "представительством "ДНР" во Франции" и не увидели в деятельности центра нарушений Венской конвенции 1964 года.

Так называемое "представительство ДНР" открылось в Марселе 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали как общественное объединение. В открытии "представительства ДНР" участвовали 5 французских политиков и экспертов, которых финансирует Кремль.

Председатель объединения Жераль-Юбер Фаяр ездил на встречи с фактической властью аннексированного Крыма, а также был там наблюдателем во время незаконных президентских выборов, которые Россия проводила на полуострове в марте.

В мае этого года Файяр встречался с лидерами поддерживаемой Россией группировки "ДНР", а также принимал участие в майских празднованиях" – в середине мая в "ДНР" отмечают "день независимости".

При этом Франция неоднократно заявляла, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет с псевдореспубликой двусторонних контактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3085127
 
 
 Топ комментарии
 
кацапський фашизм пустив метастази по всій Європі, і це погано закінчиться
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Чудеса! Вот что деньги кацапские животворящие делают!
И на политиков продажных французских хватило, и на их поездку в намкрыш, и на "представительство" Лугандона, и на адвокатов, и даже на судей-взяточников...
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А что все прицепились к французам,ведь они одни из первых после анексии Крыма отказались достраивать кацапам авианосцы терпя сотнимиллионные убытки и уплату неустоек и штрафы по контракту вто время как наши уроды начали зарабатывать на войне на востоке Украины.И если признают окупированые територии то будут правы,наверное там видят более надежных политиков чем наших политических проституток.
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Мой высер вполне нормальный и логичный.У нас при фактически войне из кацапией и гибелью днень за днем по несколько воинов ВСУ вырос в этом году товарооборот более чем на 60 процентов в то время когда мировое сообщество вводит одну за другой санкции в ущерб своим странам.
И что ты на это уродина скажеш?
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"И если признают окупированые територии то будут правы, наверное там видят более надежных политиков " - что можно сказать мамину кую после этих строк!!! Рішення не закривати "представництво" "ДНР" не відображає позиції французького уряду, - посольство Франції - Цензор.НЕТ 4810
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кацапський фашизм пустив метастази по всій Європі, і це погано закінчиться
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Чудеса! Вот что деньги кацапские животворящие делают!
И на политиков продажных французских хватило, и на их поездку в намкрыш, и на "представительство" Лугандона, и на адвокатов, и даже на судей-взяточников...
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канешна
а представительство ИГИЛ...? тоже ...как бы... можно?
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ИГИЛ признан террористической организацией, в отличие от луганды и донбабве. На Западе можно открыть хоть представительство планеты Нибиру, если есть желание.
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ну.... нельзя ИГИЛ так нельзя... не очень и хотелось
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Всегда можно открыть представительство Нибиру, раз ИГИЛ таки нельзя
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ТА НУ! , не переймайтеся! Рішення не закривати "представництво" "ДНР" не відображає позиції французького уряду, - посольство Франції - Цензор.НЕТ 9369 Ми їх вишиванками занігєлюємо! Рішення не закривати "представництво" "ДНР" не відображає позиції французького уряду, - посольство Франції - Цензор.НЕТ 1265 Рішення не закривати "представництво" "ДНР" не відображає позиції французького уряду, - посольство Франції - Цензор.НЕТ 2066
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То есть, достаточно назвать контору "общественная организация" и всё хоккей? Например, оо "Аль Каида"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение не закрывать "представительство" "ДНР" не отражает позицию французского правительства, – посольство Франции
 
 
 
 
 
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