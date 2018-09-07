 Решение не закрывать "представительство" "ДНР" не отражает позицию французского правительства, – посольство Франции

Речь об этом идет в заявлении, которое посольство Франции в Украине разместило на своем сайте, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это решение никоим образом не отражает и не влияет на позицию французского правительства, которая является неизменной: цель этого объединения противоречит позиции Франции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины," – сказано в заявлении.

"Франция не признает сепаратистские территории Донецка и Луганска, с которыми у нас нет отношений," – продолжают дипломаты, – "Таким образом, отказ в роспуске этого объединения не может рассматриваться как признание со стороны Франции этих самопровозглашенных сепаратистских образований".

Вчерашнее решение суда города Экс-ан-Прованс будет оспорено в апелляционной инстанции, – завершает свое заявление французское посольство.

Напомним, 6 сентября суд города Экс-ан-Прованс отказался отменить государственную регистрацию "официального центра "ДНР" во Франции". С таким требованием ранее выступила прокуратура страны. Французские судьи не нашли фактов узурпации консульских полномочий "представительством "ДНР" во Франции" и не увидели в деятельности центра нарушений Венской конвенции 1964 года.

Так называемое "представительство ДНР" открылось в Марселе 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали как общественное объединение. В открытии "представительства ДНР" участвовали 5 французских политиков и экспертов, которых финансирует Кремль.

Председатель объединения Жераль-Юбер Фаяр ездил на встречи с фактической властью аннексированного Крыма, а также был там наблюдателем во время незаконных президентских выборов, которые Россия проводила на полуострове в марте.

В мае этого года Файяр встречался с лидерами поддерживаемой Россией группировки "ДНР", а также принимал участие в майских празднованиях" – в середине мая в "ДНР" отмечают "день независимости".

При этом Франция неоднократно заявляла, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет с псевдореспубликой двусторонних контактов.