 Дом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ

Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на анонимный источник в сфере безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, для отравления использовали стопроцентный "Новичок". Это вещество в 5–8 раз более токсично, чем нервно-паралитические VX-газы – одни из самых токсичных веществ, применяемых в химическом оружии.

Концентрация Новичка, который был во флаконе для духов, способна было вызвать "значительную потерю жизней". К тому же, отравление этим веществом с большим трудом поддается лечению, рассказал The Times источник в силовых в сфере безопасности.

Сейчас в доме бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля продолжается процесс дезактивации остатков "Новичка". Военные и гражданские специалисты в защитных костюмах будут работать там неопределенный срок, от нескольких недель до нескольких месяцев – пишет The Guardian. Участок, на котором находится дом, огородили. Пересекать ограждение имеют право только специалисты.

Ранее сообщали, что дом Скрипалей могут снести. Но пока британские власти не рассматривают такую возможность.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.