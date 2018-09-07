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Все про:Великобритания (1962) отравление (1141) Скрипаль (378)

 Дом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ

Вещества "Новичок", которое использовали при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, хватило бы для убийства 4000 человек.

Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на анонимный источник в сфере безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, для отравления использовали стопроцентный "Новичок". Это вещество в 5–8 раз более токсично, чем нервно-паралитические VX-газы – одни из самых токсичных веществ, применяемых в химическом оружии.

Концентрация Новичка, который был во флаконе для духов, способна было вызвать "значительную потерю жизней". К тому же, отравление этим веществом с большим трудом поддается лечению, рассказал The Times источник в силовых в сфере безопасности.

Сейчас в доме бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля продолжается процесс дезактивации остатков "Новичка". Военные и гражданские специалисты в защитных костюмах будут работать там неопределенный срок, от нескольких недель до нескольких месяцев – пишет The Guardian. Участок, на котором находится дом, огородили. Пересекать ограждение имеют право только специалисты.

Ранее сообщали, что дом Скрипалей могут снести. Но пока британские власти не рассматривают такую возможность.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085125
 
 
 Топ комментарии
 
Nasha Canada‏ @NashaCanada 6 сент.Еще

- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр.
Дом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 7653
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Та ладно бы, если агента! Вот кота за шо???
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не думаю, что етот дом кто либо когда купит как ни чисти, а кацапня не отмывается.
лучше сразу под бульдозер...
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рашка просто подуріла!Заради одного агента готова була усх сусідів потруїти
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Что интересно. Остатки яда они не просто в мусорку выбросили, а положили в ящик где собирают пожертвования для малоимущих. Там эта пара англичан нашла ,как им казалось флакон с остатками духов, и поскольку флакон был симпатичным, то женщина решила брызнуть духами на себя. Дебилизм? Пофигизм? Ненависть к пиндосам? Русский авось?
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Nasha Canada‏ @NashaCanada 6 сент.Еще

- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр.
Дом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 7653
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не думаю, что етот дом кто либо когда купит как ни чисти, а кацапня не отмывается.
лучше сразу под бульдозер...
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На поиски кремлевских подонков в Лондон прибыли Джеймс Бонд и его супруга Мисис Марпл Дом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 1426Их свадебное путешествие состоится позднее Дом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 7619
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"здесь русский дух, здесь русью пахнет."(с)
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Остаток плешивому и его родне . Хай нюхают , шо черт натворил .
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"Агалтелейшая русафобія!",- пробелькоче манька-аблігація, після чого нюхне коксу,та зап*є його стаканярою водяри...
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Хорошая новость из Кеонстантинополя от Вселенского Партарха Варфоломея,который назначил двух экзархов православной церкви из Канады и США для предоставления Украине Автокефалии.
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Новость и правда славная.
Если бы еще святые отцы шевелились побыстрее - тоже никто бы не обиделся.
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В церкви, которая измеряет время столетиями и тысячелетиями, суета неуместна: нужно всё сделать степенно и достойно без спешки: Томос УПЦ будет предоставлен - это уже всем ясно.

В том числе неизбежность предоставления Томоса уже стало понятной даже и заправилам совковой лже-церкви РПЦ-ФСБ Московского паханата : в Моцкве уже даже перестали слишком громко истерить по теме Томоса, поскольку поезд уже ушёл...

Поэтому вместо истерии и анафем из чёрных ртов фсбэшных попов сыпется только лишь пожухлая шелуха вялых слов насчёт "неканоничности" и "раскола"...
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согласен с вами практически во всем,
а особенно в части "Томос УПЦ будет предоставлен - это уже всем ясно".
но уж как то слишком медленно все...
чуть больше енергии не помешало бы, уж очень хочется опять увидеть гундяя за торголей сигаретами.... Будинок Скрипалів чистять від російської отрути "Новачок", дози вистачило б на 4000 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6424
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В сложной и ответственной работе по предоставлению Томоса всё идёт правильно, строго по канонам и традициям: ждали и надеялись 300 лет, а уж 2-3 месяца как-нибудь подождём:

Рождество Христово будем уже отмечать в нашей родной, древней церкви Киевской Руси.
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у монголоидов всегда была тяга к отравам и ядам. Вон в этом году в Великобритании нагадили в Сурии и даже в армянском , которое на щурме.
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вону на крысм вместо парашного гоблина отправить?
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т.е. нехай там им напрацюе? - лихо так, по молодецки.
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Daily MailБританские активы российских олигархов, в том числе Абрамовича, могут конфисковать
7 сентября 2018 г.
По словам источника в Уайтхолле, в ближайшие месяцы Национальное агентство по борьбе с преступностью примет меры в отношении "более чем 100 иностранцев" по "запросам относительно имущества необъясненного происхождения". Большинство из них россияне.
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кацапия логово фашистов 21века+террористов
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Наказание кацапам придумают жёсткое. На сей раз отправят на гастроли в Крым самого знаменитого педераста элтона джона
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И Робби Уиллиямса добавят, раз о педерастах речь
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДом Скрипалей чистят от российского яда "Новичок", дозы хватило бы на 4000 человек, - СМИ
 
 
 
 
 
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