 Денисова предложила Москальковой на паритетной основе совершить визиты к Балуху и Вышинскому. ДОКУМЕНТ

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Не могу больше ждать ответов своей российской коллеги на мои письма, поэтому обратилась к ней с предложением. Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство о медицинском обследовании его подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе", - написала украинский омбудсмен.

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Она сообщила, что располагает "тревожной информацией" относительно ухудшения здоровья В.Балуха: "Он продолжает стремительно худеть. У него сильная боль в печени и воспаление уха".

Денисова отметила, что настаивает, чтобы вместе с омбудсменами были медики.

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Напоминаем, осужденный в Крыму украинец Владимир Балух объявил голодовку 14 марта 2018 года. Позже, во избежание принудительного кормления, он ежедневно начал употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 грамм сухарей из черного хлеба и пить чай с медом.

Владимир Балух – крымский фермер и активист, в свое время он баллотировался в Верховную Раду Крыма от Конгресса украинских националистов.

После оккупации полуострова Балух отказался от автоматического получения гражданства России, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, установил украинский флаг. Именно с этим обстоятельством проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года во время обыска в доме Балуха изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в оккупированном Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а также наложил штраф 10 тысяч рублей.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Последнее заседание суда было отложено из-за жалоб Вышинского на плохое самочувствие. Он заявлял, что "по своим ощущениям перенес инфаркт". Однако медики это не подтвердили.