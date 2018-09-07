EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Киевские новости
  2110  38
Все про:Киевсовет (1112) скандал (4222) Самопомич (828)

 "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи", - исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук. ВИДЕО

Исключенный из партии "Самопомич" депутат Киевсовета Вадим Васильчук прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении в Фейсбуке.

Васильчук заявил, что такие решения являются "диктатроскими".

Как сообщалось ранее восемь депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".

Источник: https://censor.net.ua/n3085123
 
 
 Топ комментарии
 
Тот факт, что ты хотело спиз-ть землю, принадлежащую городу, никакого значения не имеет?
 показать весь комментарий
 
То все політичне переслідування, інспіроване агентами Кремля.... А землю - землю він хотів врятувати від тих агентів... "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи", - исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук - Цензор.НЕТ 2384
 показать весь комментарий
 
дык, иди к пете - он поласковее!))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тот факт, что ты хотело спиз-ть землю, принадлежащую городу, никакого значения не имеет?
 показать весь комментарий
 
 
Какая земля, какой город? Ты с дуба упал? То все ихнее , депут атское.
 показать весь комментарий
 
 
То все політичне переслідування, інспіроване агентами Кремля.... А землю - землю він хотів врятувати від тих агентів...
 показать весь комментарий
 
 
Да на тебе клейма негде ставить! Ворюга...
 показать весь комментарий
 
 
И каммены в своем facebook закрыл урод...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Треба не жаліти,а пишатися тим,кого вигнали з"Самопомочі"!Там №1 пані Гопко вигнали!А лишилося тільки Дєрьмо Дєрьмєнчєнко і йому подібне
 показать весь комментарий
 
Жлобье ищет куда бы пристроится (но при этом не забывает про карман).
 показать весь комментарий
 
 
Я уже запутался. Кто виноват? Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
А кто же еще, че задавать глупые вопросы.
 показать весь комментарий
 
 
Ты это определил по отпечатку ботинка на жопе?
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю чьи у тебя отпечатки на жопе, мне это не интересно.
 показать весь комментарий
 
 
Иди, таким как ты порохоботам место возле Пети на Банковой.
 показать весь комментарий
 
 
а ти -сссучара як думав???
перебігай до лоліти -вона такаж як ти -продажна ссс....ка.
 показать весь комментарий
 
 
политического будущего у партии "Сцювамвпомощ" нет!
 показать весь комментарий
 
А у барыжной власти что есть, разве что окна в клеточку.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по всему, есть партии с политическим будущим?
Может озвучите?
 показать весь комментарий
 
осень будет насыщена событиями.. ждите..
явится вам чудо и придет понимание..
 показать весь комментарий
 
Листья с деревьев начнут опадать и температура снизится?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ха-ха, сміттєві чмошники з садонемочі трохи відволіклись від боротьби з баригами і від блокади тарговлі на краві.. ржунімагу з цього кіно..
 показать весь комментарий
 
 
В городском совете, три человека решение принять не смогут.
И принимали его, в том числе и депутаты "Солидарности".
Или это не считается и главное, это участие в скандале "Самопомощи"?
 показать весь комментарий
 
 
Эта ситуация показывает как важен закон об отзыве депутатов .Если нарушаешь закон -пинка под зад , а не 5 лет сидеть и воровать.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то, по действующему законодательству, если депутат избран в парламент/городской совет, по списку политической силы, то в случае, если его исключили из состава этой политической силы, он теряет право быть депутатом.
Но поскольку, законы в нашей стране не работают, то это до одного места.
 показать весь комментарий
 
Если законы не работают то стаёт вопрос , а страна есть?
 показать весь комментарий
 
 
Таким *макаром* барижні вивели з депутатів Томенко та Філатова ..А на їх місце взяли *нових бариг * ! "Я зустрівся з диктатурою керівництва "Самопомочі"", - виключений з партії депутат Київради Васильчук - Цензор.НЕТ 5534
 показать весь комментарий
 
Нет, не так.
Закон у нас таким образом трактуют теперь - есть был выбран по партийному списку и ты САМ вышел из фракции партии - лишаешься мандата, но если тебя исключили из фракции - мандат у тебя остается.

Томенко, например, САМ вышел из БПП - и вылетел из Рады, а Савченко выгнали из фракции - но она нардеп.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи", - исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх