 Кличко: Я рад, что Льюис приедет в Киев на конгресс WBC

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте политика.

"Мы с Ленноксом дружим, общаемся. И я рад, что он посетит Киев. Конгресс WBC - большое ежегодное событие в мировом боксе и впервые оно пройдет в Украине. В наш город приедут звезды бокса, промоутеры, менеджеры - те, кто творил и творит историю мирового бокса", - отметил Кличко в Лондоне, где он стал специальным гостем "Вечера с Ленноксом Льюисом". Мероприятие, на котором Льюис рассказывал о своей карьере, отвечал на вопросы поклонников бокса, состоялось на лондонской арене "Индиго".

Отдельно вспомнили и обсудили бывшие соперники и свой легендарный бой, который состоялся в 2003 году в Лос-Анджелесе. Тогда поражение засчитали Кличко, поскольку бой остановили врачи и судьи из-за сильного рассечения на лице украинского боксера.

"Это был самый сложный бой в моей карьере. Эксперты его назвали боем десятилетия. Прошло много лет, но до сих пор продолжаются дискуссии относительно того, кто же победил. Я считаю, что не проиграл, - отметил Виталий Кличко. - И сегодня я говорю: спасибо Льюис за шанс, за возможность боксировать с одним из сильнейших боксеров мира", - сказал Кличко во время мероприятия в Лондоне. Он также отметил, что до сих пор сожалеет, что не произошло поединка-реванша. После боя с Виталием Кличко Льюис завершил профессиональную карьеру. Но боксеры продолжили общаться и дружить.

"Виталий- мой друг, я его очень уважаю. И обязательно приеду вскоре в Киев, то он меня пригласил", - отметил Льюис.

Открытие конгресса WBC состоится в Киеве 1 октября.