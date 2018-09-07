 Сенцов вновь отказался от госпитализации, - Москалькова. ФОТО

Об этом в своем Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинский омбудсмен выложила в социальной сети официальный ответ своей российской коллеги на обращение в защиту прав Олега Сенцова.

Москалькова утверждает, что держит состояние Олега Сенцова на контроле, что у режиссера нет дефицита массы тела и не наблюдается ухудшения здоровья. По ее сведениям, Сенцову продолжают колоть инъекции и дают питательную смесь.

"От предложенной 7 августа 2018 г. госпитализации в ГБУС "Лабытнагская городская больница" осужденный Сенцов О.Г. отказался в письменной форме, сославшись на отсутствие болезни, удовлетворительные условия содержания и лечения в учреждении, хорошее отношение сотрудников и медицинского персонала", – пишет российский омбудсмен.

По словам Москальковой, Олегу Сенцову не раз объясняли негативные последствия отказа от пищи, однако он "не собирается в этом останавливаться".

Кроме того, в ответе Олег Сенцов назван гражданином России, хотя режиссер, по словам его адвоката Дмитрия Динзе, никогда не получал российский паспорт и не писал заявления на получение гражданства РФ.

Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову ответ российской коллеги не убедил.

"Мы все прекрасно знаем причину его отказа. Ведь в городской больнице к нему отновятся ужасно. Ему не предоставляют надлежащей медицинской помощи и давят психологически", – констатировала Денисова.

Напомним, недавно Олег Сенцов написал в письме к активисту Алексею Гриценко, что похудел до 72 кг.

Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.